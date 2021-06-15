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НАТО тоже нужно меняться, у них Россия до сих пор значится как "конструктивный партнер", - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении РФ.

Об этом заявила в эфире телеканала ICTV народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.

Также читайте: Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

Автор: 

НАТО (9980) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+18
кто пускает обезьян в эфир? тут должен действовать закон о защите животных
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15.06.2021 01:49
+13
дура, решившая на зонтике въехать в кга...
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15.06.2021 01:47
+10
сумку продай от габаны ****, ипере веди в войска бабки, тварь.
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15.06.2021 01:55
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Слуги і НАТО поміняють, це на всю державу на весь світ таке несуть всі і кожен день.
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15.06.2021 06:41 Ответить
дура, решившая на зонтике въехать в кга...
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15.06.2021 01:47 Ответить
кто пускает обезьян в эфир? тут должен действовать закон о защите животных
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15.06.2021 01:49 Ответить
Точно, там же грося был
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15.06.2021 07:28 Ответить
Где?
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15.06.2021 10:23 Ответить
Яке прізвище-така і суть.Ну,нехай верещить.
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15.06.2021 08:44 Ответить
сумку продай от габаны ****, ипере веди в войска бабки, тварь.
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15.06.2021 01:55 Ответить
100%
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15.06.2021 07:31 Ответить
Ір поїдь в Раву-Руську, там тебе ще пам'ятають
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15.06.2021 01:56 Ответить
"слуга народа" - это все равно что сказать тварь, или имбицил, или зрадник....
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15.06.2021 01:58 Ответить
або "Іван Серилович"
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15.06.2021 08:06 Ответить
земрази уже нашли виноватых. ватное чмо с зонтиком, работавшее на мертветчука, туда же
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15.06.2021 02:33 Ответить
Абсолютно вірно. Україна має право вимагати "двостороннього руху".
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15.06.2021 02:56 Ответить
жополиз зеленый, серебреники не жмут?
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15.06.2021 03:58 Ответить
До мене гівном не доплюнеш, гівно. Так що ковтай.
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15.06.2021 04:10 Ответить
навіщо дпрлювати гівном, якщо ти і є гівно, клвсичне крцапське, абинепорошенка )
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15.06.2021 04:15 Ответить
нарiд будет "прикалываться" и выбирать зе-марионеток, верещучка к верху жопой на зонтике летать, слуги и хозяева воровать в "турбо-режиме", а ты, NATO, давай - безопасность обеспечивай...
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15.06.2021 03:01 Ответить
О, верещучка спустилась з гілки і знову верещить 😊...
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15.06.2021 05:38 Ответить
Они что, тоже папиками торгуют?
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15.06.2021 05:58 Ответить
ПЫСЫ: "Ukraine must clean up corruption to be admitted to NATO", - Джо Байден.
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15.06.2021 05:59 Ответить
здається зеленожопі гавкають по методичкам ***** мов "ага нє примитє нас в "нату"уйдєм в тайожний саюз"
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15.06.2021 06:17 Ответить
Ты смотри, какой "военный стратег"! А ещё недавно с зонтиком "парила"!
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15.06.2021 06:50 Ответить
Ірця є дурнуватою від народження.
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15.06.2021 08:04 Ответить
Якби то тільки вона одна, там же ціла "монобільшість".
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15.06.2021 08:51 Ответить
Вона в сраці була і бачила "дизельні тролейбуси з дроту"
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15.06.2021 08:04 Ответить
Відтворення звуків у ексмера райцентру не узгоджується з її бажанням побудувати речення)))
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15.06.2021 07:30 Ответить
россия является для НАТО главной военной угрозой как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО - 2030», который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса. (2020 г )

«В перспективе до 2030 года россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.

В нем отмечается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию россии, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета россия - НАТО. Диалог, как подчеркивается в документе, НАТО готово вести лишь с Позиции Силы.
"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место россии в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.Источник: https://censor.net/ru/v3271422

вопрос СН Байдену задали журналисты. "Это зависит от того, отвечают ли они критериям. Факт в том, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт в том, что они должны выполнить другие критерии, прежде чем получат ПДЧ", - ответил президент США.
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15.06.2021 07:36 Ответить
О, і Ірина Серилівна, на "броньовик" знов без парасольки вилізла.
Сернула і здриснула.
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15.06.2021 08:03 Ответить
Вас недоразвитых зедебилов они забыли спросить.
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15.06.2021 08:16 Ответить
Полёты на зонтике без парашюта кончились ударом головой.
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15.06.2021 08:24 Ответить
Верещук: нужно менять концепцию полетов Мери Попинс
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15.06.2021 11:11 Ответить
"Патріотична і україномовна" агентка рф , така ж як Лариса Скорик і Ганна Герман
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15.06.2021 11:36 Ответить
Спеціаліст по НАТО озвалося, Мері Впопінс зебуїнського розливу... Мовчало б краще
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15.06.2021 12:24 Ответить
На заборе тоже написано... У вас там в программе партии тоже кое-что написано, а на деле что?
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15.06.2021 12:49 Ответить
 
 