НАТО тоже нужно меняться, у них Россия до сих пор значится как "конструктивный партнер", - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении РФ.

Об этом заявила в эфире телеканала ICTV народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.

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