НАТО тоже нужно меняться, у них Россия до сих пор значится как "конструктивный партнер", - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО
НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении РФ.
Об этом заявила в эфире телеканала ICTV народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.
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«В перспективе до 2030 года россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса», - говорится в документе.
В нем отмечается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию россии, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета россия - НАТО. Диалог, как подчеркивается в документе, НАТО готово вести лишь с Позиции Силы.
"НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место россии в их документах определялось как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано. Нам всем надо меняться и думать как это сделать вместе", - отметила Верещук.Источник: https://censor.net/ru/v3271422
вопрос СН Байдену задали журналисты. "Это зависит от того, отвечают ли они критериям. Факт в том, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт в том, что они должны выполнить другие критерии, прежде чем получат ПДЧ", - ответил президент США.
Сернула і здриснула.