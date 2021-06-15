"Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что живет на зарплату народного депутата и считает, что этих денег достаточно для достойной жизни.

Об этом он сказал корреспонденту Цензор.НЕТ возле здания украинского парламента.

"Чуть больше, чем у простого человека. Мой расход ровно такой, как мой доход. А мой доход отражен в декларации. Я живу на зарплату народного депутата", - рассказал Кива о своих доходах.

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