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"Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что живет на зарплату народного депутата и считает, что этих денег достаточно для достойной жизни.

Об этом он сказал корреспонденту Цензор.НЕТ возле здания украинского парламента.

"Чуть больше, чем у простого человека. Мой расход ровно такой, как мой доход. А мой доход отражен в декларации. Я живу на зарплату народного депутата", -  рассказал Кива о своих доходах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту "Яна Блядинская" в ответ на фото ребенка: "16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя". ФОТО

Автор: 

мораль (42) оппозиционный блок (391) Кива Илья (398) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+29
Откуда доносятся эти звуки??? Из силосной ямы?
"Чтобы быть достойным человеком необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 1514
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15.06.2021 10:09
+22
лживое, бессовестное чмо
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15.06.2021 10:15
+21
а должен бы жить на пайку на пайку арестанта !
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15.06.2021 10:16
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Откуда доносятся эти звуки??? Из силосной ямы?
"Чтобы быть достойным человеком необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 1514
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15.06.2021 10:09 Ответить
Теория Дарвина не совсем и утопическая...
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15.06.2021 10:10 Ответить
З теорією Дарвіна все гаразд. Тут інший випадок.

"Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 3438
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15.06.2021 10:14 Ответить
А как же жомовая яма?
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15.06.2021 10:10 Ответить
Показували ту яму, не працюючий завод, пустир порослий травою. Та мілліон за той пустир. Як на мене тою "ямою" повинні займатися криміналісти. Ми лише можемо здогадуватися за що дійсно Ківі заплатили ті гроші.
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15.06.2021 10:26 Ответить
Невідомо за що ми утримуємо такий величезний штат правоохоронців,коли порушення закону на кожному кроці у владі і вони того не помічають.
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15.06.2021 10:46 Ответить
это судьба такая
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15.06.2021 11:08 Ответить
...лоховская
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15.06.2021 11:46 Ответить
Ну якщо до зарплати "зарплата" в конвертах і плата за аренди жомових ям, то в цілому може і вистачити.
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15.06.2021 10:11 Ответить
Он ещё сперму сдаёт!
По ходу её отправляют на РФ и на Бомбасс......
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15.06.2021 10:14 Ответить
Нє ну він же не лох який то "В лотерею виграв", "Батьки заробітчани", "Жінка мега підприємець"- жомова яма це ноу-хау інноваційний проект. Вона є, в ній нічого нема і ще й бабло приносить.
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15.06.2021 10:16 Ответить
лживое, бессовестное чмо
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15.06.2021 10:15 Ответить
"Я живу на зарплату народного депутата...." На остальные деньги я покупаю недвижимость, машины себе и жене...
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15.06.2021 10:16 Ответить
а должен бы жить на пайку на пайку арестанта !
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15.06.2021 10:16 Ответить
Как бы все одесситы знают кто он, ну как бы это лишнее было
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15.06.2021 10:19 Ответить
Кто пишет Киве репризы?
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15.06.2021 10:19 Ответить
Достойным - да, но какое это имеет отношение к Киве?
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15.06.2021 10:21 Ответить
опять новости с портала " в мире животных"....
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15.06.2021 10:24 Ответить
Ему явно яна ********** текс писала,даун, кромешный даун, даун олвейс энд форева
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15.06.2021 10:30 Ответить
"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 4621
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15.06.2021 10:31 Ответить
Цензор запостил киву, чтобы по веселить публику.
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15.06.2021 10:32 Ответить
Зачем столько цитировать и, тем самым, популяризировать это г...?
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15.06.2021 10:32 Ответить
"Аби бути гідною людиною, не обов'язково багато заробляти. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива - Цензор.НЕТ 6299
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15.06.2021 10:34 Ответить
Вспомнилась встреча Миколы Яновича с пенсионерами:
- А Вам, бабушка хватает пенсии?
- Та не, сынок. Маловато буде...
- А сколько Вы получаете?
- Та 800 гривен.
- Да.... 800 гривен в день действительно мало будет...
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15.06.2021 10:34 Ответить
Этов день или в час?
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15.06.2021 10:35 Ответить
оно не думает, ему пофиг
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15.06.2021 11:10 Ответить
быть достойным человеком..... Слышать это от Кивы равнозначно утверждению проститутки о ее девственности. Лучшая шутка года!
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15.06.2021 10:52 Ответить
В нього тільки охоронці більше отримують,які за ним вештаються повсюди!Коли вже людям набридне,що така мразота всіх тримає за...
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15.06.2021 10:52 Ответить
Плять ,это какой-то звиздец 🤦, нет слов , от этого гея слышать такое 😡
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15.06.2021 10:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-w-KVRrfP9I
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15.06.2021 10:58 Ответить
Смотришь на Киву вроде бы дибил, но как вспоминая Витю Януковоща или Клоуна, то вроде Кива интеллектуал.
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15.06.2021 11:08 Ответить
Шоб Кива жил на одну зарплату.............
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15.06.2021 11:11 Ответить
честный дрочун и человек
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15.06.2021 11:12 Ответить
Тільки на зарплату депутата? А що, академікам-професорам зараз взагалі нічого вже не платять?
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15.06.2021 11:55 Ответить
Ну, это в гривнях. А если то, что приходит в рубликах посчитать?
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15.06.2021 12:42 Ответить
Ну, это в гривнях. А если то, что приходит в рубликах посчитать?
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15.06.2021 12:42 Ответить
А как же миллионные заработки на силосной - навозной яме... Ведь там наверное все ОПЗЖопса старалась по наполнению...
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15.06.2021 12:48 Ответить
Що ти пи..диш Кива...Зарплатня народного депутата - раз. Проституція - два. Інвалідністьт по умовідставаню - три. І чеиверте - ти робич жопопідтирачем в Медведчука дома... сам бачив тебе в його сартирі стоїш з рулончиком наперевіс на руці чекаєш..коли барін срать прийдуть от тут ти 100 баксів чайових і заробляєш коли нежненько йому дупу підтираєш
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15.06.2021 12:51 Ответить
кива и достоинство- понятия диаметрально противоположные и абсолютно не совместимые.
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15.06.2021 13:58 Ответить
А ты проживи достойно на заработок монтажника ЛВС интернет в подрядной организации у "киевстар"..
Где подключение абонента 100 грн
Настройка роутера 20 грн
Установка телеприставки 35 грн
ремонт не зависимо от сложности 50 грн
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15.06.2021 14:12 Ответить
****** притом редкий.
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15.06.2021 14:53 Ответить
ПЗДЛО ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ !!!
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15.06.2021 21:22 Ответить
"Достойный человек" і Ілья Ківа......Ви бачите щось спільне між ними.....?

От Ілья Ківа і *****# як на мене повні синоніми...
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15.06.2021 22:16 Ответить
Шлюха ЖПЗО...
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15.06.2021 22:20 Ответить
Вот дай Бог, чтоб все так жили на зарплату депутата, а больше и не надо. Но ты просто нагло брешешь, а в конвертиках сколько ещё долляров получаешь, а? Так что сиди и не вешай людям лапшу на уши, сексуально озабоченный.
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15.06.2021 22:25 Ответить
Дебил и в Африке - дебил.
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16.06.2021 07:47 Ответить
шоб ты и жил на одну зарплату! скотина
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18.11.2021 15:08 Ответить
 
 