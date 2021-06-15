"Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что живет на зарплату народного депутата и считает, что этих денег достаточно для достойной жизни.
Об этом он сказал корреспонденту Цензор.НЕТ возле здания украинского парламента.
"Чуть больше, чем у простого человека. Мой расход ровно такой, как мой доход. А мой доход отражен в декларации. Я живу на зарплату народного депутата", - рассказал Кива о своих доходах.
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+29 Филипп Филиппович Преображенск
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По ходу её отправляют на РФ и на Бомбасс......
- А Вам, бабушка хватает пенсии?
- Та не, сынок. Маловато буде...
- А сколько Вы получаете?
- Та 800 гривен.
- Да.... 800 гривен в день действительно мало будет...
Где подключение абонента 100 грн
Настройка роутера 20 грн
Установка телеприставки 35 грн
ремонт не зависимо от сложности 50 грн
От Ілья Ківа і *****# як на мене повні синоніми...