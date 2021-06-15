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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ГУР об убийстве 5 российских наемников под Голубовским: Россия усиливает информационные атаки против Украины накануне саммита Байдена-Путина. ВИДЕО

В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня текущего года пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы были убиты в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Голубовское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.

В то же время по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

Российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ. Ее цель - дезинформация мирового сообщества, дискредитация ВС Украины и усиление антиукраинских настроений среди жителей временно оккупированной территории Украины.

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Напомним, 11 июня террористы ОРЛО заявили, что "украинские диверсанты" ликвидировали на их "опорном пункте" 5 человек. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.

Автор: 

боевик (16779) оккупация (10137) пьянство (867) разведка (4174) терроризм (18691) убийство (6484) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+5
Не понимаю и не приемлю почему это мы должны перед кем-то оправдываться за освобождение нашей родной земли от российской агрессии!
Больше того, если бы такие "пьяные самострелы" случались бы ежедневно, то глядишь и через пару месяцев не осталось бы желающих служить в т.н.армиях ЛНР/ДНР.
А по поводу "провокаций накануне ..." напомню ГУР о Минске-2 и Дебальцево.
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15.06.2021 12:02
+3
Ну и ладно. В следующий раз из Нептуна или Вільхи застрелятся.
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15.06.2021 12:03
+3
та да, конешно брехня! Украина боевикам пенсии платит та еще и вакцинирует от коронавируса пфайзером!
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15.06.2021 12:04
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Не понимаю и не приемлю почему это мы должны перед кем-то оправдываться за освобождение нашей родной земли от российской агрессии!
Больше того, если бы такие "пьяные самострелы" случались бы ежедневно, то глядишь и через пару месяцев не осталось бы желающих служить в т.н.армиях ЛНР/ДНР.
А по поводу "провокаций накануне ..." напомню ГУР о Минске-2 и Дебальцево.
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15.06.2021 12:02 Ответить
Ну и ладно. В следующий раз из Нептуна или Вільхи застрелятся.
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15.06.2021 12:03 Ответить
та да, конешно брехня! Украина боевикам пенсии платит та еще и вакцинирует от коронавируса пфайзером!
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15.06.2021 12:04 Ответить
ГУР про вбивство 5 російських найманців під Голубівським: Росія посилює інформаційні атаки проти України напередодні саміту Байдена-Путіна - Цензор.НЕТ 5700
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15.06.2021 12:42 Ответить
Дело было так: пьяный всушник попутал окопы, успел убить четверых а пятый не желая попасть в плен застрелился
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15.06.2021 13:51 Ответить
І був то лічно Зен Ланден Оманський ібн Віслюк, коли приїздив на передову. Вони удвох з Яценюком набухались і трохи начудили
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15.06.2021 14:13 Ответить
Ето усе ХАМАС.
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15.06.2021 14:23 Ответить
Чому ми так хвилюємося, що про нас думають наші одвічні вороги? Запевняю вас, Нічого доброго і хвилювання не варті виїденого яйця.
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15.06.2021 16:47 Ответить
 
 