ГУР об убийстве 5 российских наемников под Голубовским: Россия усиливает информационные атаки против Украины накануне саммита Байдена-Путина. ВИДЕО

В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня текущего года пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы были убиты в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Голубовское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.

В то же время по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

Российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ. Ее цель - дезинформация мирового сообщества, дискредитация ВС Украины и усиление антиукраинских настроений среди жителей временно оккупированной территории Украины.

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Напомним, 11 июня террористы ОРЛО заявили, что "украинские диверсанты" ликвидировали на их "опорном пункте" 5 человек. По данным украинской разведки, пьяный наемник расстрелял своих подельников и покончил с собой.