Отстраненный директор Одесского порта Мясковский совершил рейдерскую атаку на предприятие. ВИДЕО

Бывший директор ГП "Одесский морской торговый порт" Алексей Мясковский зашел на предприятие в сопровождении вооруженной охраны и забаррикадировался в кабинете.

Об этом сообщается на ФБ странице Одесского порта.



"14.06.2021 ГП "Одесский порт"посетил отстраненный руководитель Мясковский А.Н. с вооруженной охраной! Остановив работу предприятия без уведомления МИУ. Как ни странно, первым распоряжением в ультимативной форме было указание начальнику Портофлот предприятия предоставить приказы по снижению тарифов на буксирные услуги до уровня реальных рыночных цен. Добавляем фотоиллюстрации и напоминаем Мясковскому А.Н., что Одесский порт - это государственное предприятие, на котором все процессы должны происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, а не руководствуясь собственными амбициями", - говорится в посте.



Ранее стало известно, что руководитель Одесского МТП Александр Гармаш принял решение снизить тарифы на буксировочные услуги, которые осуществляет портовый флот ОМТП, чтобы восстановить честную конкуренцию между Портофлот и частными буксировочными компаниями. Как отмечает экономический эксперт Юрий Гаврилечко, подобные действия руководства порта вызвали бурю негодования частников, которые при предшественнике Гармаша - Мясковском - привыкли "кормиться" с перевозок из-за отсутствия конкуренции. В январе 2021 Мининфраструктуры отстранило Алексея Мясковского от занимаемой должности. Его обязанности с тех пор исполняет первый заместитель Александр Гармаш.