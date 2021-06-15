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Отстраненный директор Одесского порта Мясковский совершил рейдерскую атаку на предприятие. ВИДЕО

Бывший директор ГП "Одесский морской торговый порт" Алексей Мясковский зашел на предприятие в сопровождении вооруженной охраны и забаррикадировался в кабинете.

Об этом сообщается на ФБ странице Одесского порта.


"14.06.2021 ГП "Одесский порт"посетил отстраненный руководитель Мясковский А.Н. с вооруженной охраной! Остановив работу предприятия без уведомления МИУ. Как ни странно, первым распоряжением в ультимативной форме было указание начальнику Портофлот предприятия предоставить приказы по снижению тарифов на буксирные услуги до уровня реальных рыночных цен. Добавляем фотоиллюстрации и напоминаем Мясковскому А.Н., что Одесский порт - это государственное предприятие, на котором все процессы должны происходить исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, а не руководствуясь собственными амбициями", - говорится в посте.


Ранее стало известно, что руководитель Одесского МТП Александр Гармаш принял решение снизить тарифы на буксировочные услуги, которые осуществляет портовый флот ОМТП, чтобы восстановить честную конкуренцию между Портофлот и частными буксировочными компаниями. Как отмечает экономический эксперт Юрий Гаврилечко, подобные действия руководства порта вызвали бурю негодования частников, которые при предшественнике Гармаша - Мясковском - привыкли "кормиться" с перевозок из-за отсутствия конкуренции. В январе 2021 Мининфраструктуры отстранило Алексея Мясковского от занимаемой должности. Его обязанности с тех пор исполняет первый заместитель Александр Гармаш.

Автор: 

Одесса (7880) порт (733)


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Забарикадирейте его с другой стороны, пускай там и сидит
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15.06.2021 12:04 Ответить
Зелёнский!.. почему ты еще не в НАТО?!..
спроси Мясковского, который клал болт и на Зеленского, и на Баканова, и на Авакова, и на Венедиктову..
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15.06.2021 12:09 Ответить
Где Альфа? На привозе барыг гоняет?
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15.06.2021 12:18 Ответить
Где Антоша Геращенко на французском вертолете???
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15.06.2021 12:40 Ответить
Интересно, если думскую почитать и проследить историю с буксирными схемами, то картина другая получается)
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15.06.2021 15:27 Ответить
 
 