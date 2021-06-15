"Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев. ВИДЕО

Экс-нардеп Егор Соболев проходит военную подготовку в составе одного из подразделений территориальной обороны ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в специальном видео, которое опубликовал в соцсетях.

"Как я здесь оказался? Весной, когда Россия стянула 100-тысячную группировку вокруг нашей страны, я решил присоединиться к территориальной обороне. Это такая часть ВСУ, которая тренируется на выходных, в свободное от работы время и один раз в год проходит военные сборы, но при необходимости мобилизируется в первую очередь - на протяжении 24-х часов. Попастьл в территориальную оборону можете и вы. Для этого нужно получить согласие коммандира части и проити медкомиссию в военкомате вашего района. Я прошел... и получил предложение пройти двухнедельные военные сборы в одной из бригад", - рассказывает Соболев.

"Впечатления. Я научился стрелять из автомата. Теперь умею его чистить и смазывать. Могу с закрытыми глазами его собрать и разобрать. Получил азы тактики ведения боя, передвижение на военной технике, получил очень толковые советы по тактической медицине. Это то, чего я хотел - иметь хотя бы элементарные навыки вооруженного сопротивления, чтобы не попасть в состояние человека, которые не знает куда идти и что делать", - рассказал о своих достижениях бывший народный избранник.

"За две недели я не встретил здесь пьяных. Об этом особенно заботятся командиры, начиная с комбрига. Порадовало отсутствие любого неуважения к подчиненным. Офицеры, которые прошли бои этой войны - какие-то специально спокойные и доброжелательны к солдатам. Живем в палатках, но по военному организовано - в чистоте, преимущественно с водой. Вода для питья есть всегда. О еде. Как по мне, кормят хорошо. Хотя избалованные украинскими женщинами резервисты, иногда жалуются на профицит перловки. Однако, пожаловаться, поныть - это теперь часть нашего национального характера. Мне всего хватает, хотя я тоже очень избалован Маричкой (ред. - жена Соболева)", - говорит экс-нардеп об условиях и атмосфере прохождения сборов.

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