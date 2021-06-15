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"Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев. ВИДЕО

Экс-нардеп Егор Соболев проходит военную подготовку в составе одного из подразделений территориальной обороны ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в специальном видео, которое опубликовал в соцсетях.

"Как я здесь оказался? Весной, когда Россия стянула 100-тысячную группировку вокруг нашей страны, я решил присоединиться к территориальной обороне. Это такая часть ВСУ, которая тренируется на выходных, в свободное от работы время и один раз в год проходит военные сборы, но при необходимости мобилизируется в первую очередь - на протяжении 24-х часов. Попастьл в территориальную оборону можете и вы. Для этого нужно получить согласие коммандира части и проити медкомиссию в военкомате вашего района. Я прошел... и получил предложение пройти двухнедельные военные сборы в одной из бригад", - рассказывает Соболев.

"Впечатления. Я научился стрелять из автомата. Теперь умею его чистить и смазывать. Могу с закрытыми глазами его собрать и разобрать. Получил азы тактики ведения боя, передвижение на военной технике, получил очень толковые советы по тактической медицине. Это то, чего я хотел - иметь хотя бы элементарные навыки вооруженного сопротивления, чтобы не попасть в состояние человека, которые не знает куда идти и что делать", - рассказал о своих достижениях бывший народный избранник. 

"За две недели я не встретил здесь пьяных. Об этом особенно заботятся командиры, начиная с комбрига. Порадовало отсутствие любого неуважения к подчиненным. Офицеры, которые прошли бои этой войны - какие-то специально спокойные и доброжелательны к солдатам. Живем в палатках, но по военному организовано - в чистоте, преимущественно с водой. Вода для питья есть всегда. О еде. Как по мне, кормят хорошо. Хотя избалованные украинскими женщинами резервисты, иногда жалуются на профицит перловки. Однако, пожаловаться, поныть - это теперь часть нашего национального характера. Мне всего хватает, хотя я тоже очень избалован Маричкой (ред. - жена Соболева)", - говорит экс-нардеп об условиях и атмосфере прохождения сборов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

сбор (300) Соболев Егор (467) тероборона (340)


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Топ комментарии
+22
А чого ж ти не пішов? Чи бути ботом більше для душі.. І там ж не платять.. А тиж продажний
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15.06.2021 12:37
+20
Єгорка засланий казачок.
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15.06.2021 12:33
+14
Респект Соболеву за то, что не считает себя телом из другой галактики. Как почти все нардепы- действующие и экс. Отчетливо понимает возможные угрозы и старается к ним быть готов. А фронту ой как понадобятся хоть как-то подготовленные резервисты, готовые встать в строй в течении 24часов. А мог бы просто мотаться по разным каналом и трындеть там языком целыми днями.
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15.06.2021 12:43
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Єгорка засланий казачок.
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15.06.2021 12:33 Ответить
А чого ж ти не пішов? Чи бути ботом більше для душі.. І там ж не платять.. А тиж продажний
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15.06.2021 12:37 Ответить
№43
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15.06.2021 12:39 Ответить
Не реагируйте на существо, которое в теме о погибшем от укуса пчел человеке, отпускало нелепые шутки уровня детей начальной школы.
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15.06.2021 14:29 Ответить
Там Гадя уже сходила...
Теперь Ыгоравпрезиденты???
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15.06.2021 12:39 Ответить
+1000 %.
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15.06.2021 12:47 Ответить
Читай."Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев - Цензор.НЕТ 8796
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15.06.2021 12:49 Ответить
Лень открывать фотошоп, чтоб почистить текст на этой "бумажке" и написать поверх него про проект "5 копеек" . В итоге полочился бы очень внушительный и достойный доверия документ, заверенный подписями серьезных людей и мощной печатью о двух головах!
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15.06.2021 13:00 Ответить
А можна публикації на Дейли мейл))) чи коли клеїли бумажку.. Писали назви які чули колись.. Незнаючи навіть що вони значать?
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15.06.2021 13:14 Ответить
І в 14-ом ходив, і зараз ходжу, що правда не в тер.оборону, але теж вважаю що Єгорка засланий козачок.
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15.06.2021 12:51 Ответить
Єґор Зімін сказав що жалітися- то національна риса російського характеру.
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15.06.2021 12:35 Ответить
а многим, благодаря таким как ты, теперь на хлеб не хватает!
Но какаяразница!
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15.06.2021 12:35 Ответить
Якщо небридла перловка можна сходити в чопок пожрати піроженок. Думаю у Єгорки на смаколики бабки є.))
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15.06.2021 12:37 Ответить
Альооо! Тереторіальщик!!! Продемонструй мастер класс по збиранню і розбирання автомата з закритими очима! Звиздіти можуть всі, а ти покажи
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15.06.2021 12:39 Ответить
Збирати і розбирати АК з закритими очима я вмів у 15 років. Єгорка щось у житті пропустив.)
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15.06.2021 12:41 Ответить
Я дуже хочу побачити як він затвор в затворну раму вставлятиме закритими очима і потім в автомат
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15.06.2021 12:46 Ответить
Важке совітське дитинство, обовязкова військова підготовка, Зарніца...
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15.06.2021 12:55 Ответить
Обовязкова військова підготовка - це не завадило б нам зараз.
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15.06.2021 12:57 Ответить
Та я навіть не проти загальної військової служби, на кшталт Ізраілю, тільки щоб в армії вчили воювати, а не замітати, саджати городи та будувати дачі.
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15.06.2021 13:03 Ответить
Борцун попіарився й походу лизнув Зе-владу
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15.06.2021 12:39 Ответить
Ну что ожидаем Егорку в Укроборонпроме или Укрзалізниці? Язык натренировал знатно как мы видим, шершавый уже, все как надо. Забавно слышать про поныть от клоуна который ныл все пять лет про полвареника.
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15.06.2021 12:42 Ответить
Агга... початок 70-ті років , 9-10 клас: АК-47, СВТ , воєнрук...Розбирали, збирали , стриляли..
Може це було в спецкласі?? Фотки є, займався фотографією...
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15.06.2021 12:42 Ответить
Респект Соболеву за то, что не считает себя телом из другой галактики. Как почти все нардепы- действующие и экс. Отчетливо понимает возможные угрозы и старается к ним быть готов. А фронту ой как понадобятся хоть как-то подготовленные резервисты, готовые встать в строй в течении 24часов. А мог бы просто мотаться по разным каналом и трындеть там языком целыми днями.
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15.06.2021 12:43 Ответить
Виглядає так ніби пішов у резервісти, щоб попіаритись. Ну і лизнути бубочці, яку він привів до влади.
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15.06.2021 12:47 Ответить
Так если бы не инфа о плохом питании в его полигоне, то особо и не узнал бы никто, что он там сейчас. Так что, на пиар непохоже (если только не он сам слил фотки с едой в СМИ ) Но я в это не верю.
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15.06.2021 12:53 Ответить
я теж вважаю, що це совпаденіє.
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15.06.2021 12:55 Ответить
Шо димчик поручили поддержать кацапского шпиона? Ну как то пресненько подобные комментарии только добавляют уверенности что Егор Зимин крупная фигура среди кацапской агентской сетки!
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15.06.2021 12:55 Ответить
Ага ))
Но я крупнее
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15.06.2021 12:59 Ответить
Судя по тому, что егорка одел военную форму и стал вылизывать зе-власти, под него готовят место в набсовете какой-то госструктуры с зарплатой в пару сот тыщ гривен
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15.06.2021 12:49 Ответить
Егор Зимин (он же шпион Соболев) имеет родителей в Сочи и родного брата в Москве. Как и многие шпионы по первому образованию он историк родом из Сахалинского (!) универа. Не смог выучить ни японский ни китайскмй поэтому работает в Украине, Порох когда то на встрече с блогерами обещал Соболева посадить, но пришел дядя Ко привел ядю Зе, как видим шпион теперь изучает нашу тероборону.
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15.06.2021 12:50 Ответить
https://twitter.com/Disco_Sashka

https://twitter.com/Disco_Sashka 25 000 000 друзів Петра @Disco_Sashka

https://twitter.com/Disco_Sashka https://twitter.com/Disco_Sashka



Яка несподіванка.
Дзиндзя каже, що батько Бігуса-******* багато років "виграє" на тендерах харчування ЗСУ по завищеним цінам. Оце так антикорупціонер-розслідувач
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15.06.2021 20:04 Ответить
Краснодарско-сахалинско-донецкий манкурт-кацап. А как эта гнида топила против Пороха! Цель и поставленные задачи кгб достигнуты: президентом избрали местного нарика-труса и лжеца.
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15.06.2021 13:19 Ответить
"Бывших" кацапов не бывает.
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15.06.2021 14:35 Ответить
Не берусь судити його,як особистість, а за поступок і сприйняття реальності- аплодую!
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15.06.2021 14:58 Ответить
Кому интересен это поц?
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15.06.2021 16:48 Ответить
мутный тип
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15.06.2021 19:01 Ответить
скоро намечаются выборы?
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15.06.2021 21:09 Ответить
В УкрОборонПроме и УкрЗализнице места забиты....Вот и оказался не у корыта...
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15.06.2021 21:59 Ответить
но очень хочется ))))
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16.06.2021 08:18 Ответить
о, з"явилося убоге зрадофільне чмо "абиНеПорошенко!". забув позвати свого редутного копакузногизабіяку ПОЦрасюка.
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16.06.2021 01:42 Ответить
Егорка везде должен засветиться. Не бесплатно, конечно.
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16.06.2021 07:53 Ответить
И що интересно, во времена пороха Свинарчуки ко ко ко, торговля на крови ко ко ко, все на 3-й майдан или хотя бы пришлите нам с Михо трусы, а сейчас все нормательно у Егорки и ничего не жмёт и барыги уже не наживаются на войне..... На место Найема метит?
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16.06.2021 08:17 Ответить
 
 