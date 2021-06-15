Проект "Без цензуры": 7 лет Зеленского? Мы можем пойти на перевыборы президента уже в октябре. ВИДЕО

Мы на пороге перевыборов президента? Эксклюзив "Без цензуры"!

Богдан Буткевич составит в целостный пазл события последних месяцев и расскажет о важном инсайде из высокопоставленных источников. По нашей информации, в Офисе Президента готовят план объявления перевыборов президента. И произойти это может 24 августа. В таком случае мы пойдем на участки уже в октябре.

Как Офис президента разрабатывает план перевыборов президента? Какие шансы, что Владимир Зеленский 24 августа объявит досрочные выборы президента? И что именно указывает на то, что это вполне возможно?

Как думаете, насколько это реалистично и выгодно Владимиру Зеленскому? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали и смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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