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Проект "Без цензуры": 7 лет Зеленского? Мы можем пойти на перевыборы президента уже в октябре. ВИДЕО

Мы на пороге перевыборов президента? Эксклюзив "Без цензуры"!

Богдан Буткевич составит в целостный пазл события последних месяцев и расскажет о важном инсайде из высокопоставленных источников. По нашей информации, в Офисе Президента готовят план объявления перевыборов президента. И произойти это может 24 августа. В таком случае мы пойдем на участки уже в октябре.

Как Офис президента разрабатывает план перевыборов президента? Какие шансы, что Владимир Зеленский 24 августа объявит досрочные выборы президента? И что именно указывает на то, что это вполне возможно?

Как думаете, насколько это реалистично и выгодно Владимиру Зеленскому? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали и смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Читайте также: Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Автор: 

выборы (24728) Зеленский Владимир (20348) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+30
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6415
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15.06.2021 16:36
+26
Піти з поста для Зеленського означає в'язницю. Так що за крісло він триматиметься дужче ніж Овоч.
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15.06.2021 15:43
+25
_Бандиты-напёрсточники собираются сделать народ ещё раз! И ведь дауны, хлопая ушами, пойдут и проголосуют. Недоразвитые...
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15.06.2021 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Стоит только захотеть Авакову и все получится.А некоторым придется репетувать Все пропало.
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15.06.2021 15:34 Ответить
_Бандиты-напёрсточники собираются сделать народ ещё раз! И ведь дауны, хлопая ушами, пойдут и проголосуют. Недоразвитые...
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15.06.2021 15:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6415
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15.06.2021 16:36 Ответить
согласен если Вавка так сделает то может его не повесят....
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15.06.2021 16:53 Ответить
Піти з поста для Зеленського означає в'язницю. Так що за крісло він триматиметься дужче ніж Овоч.
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15.06.2021 15:43 Ответить
А його місце якраз там.
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15.06.2021 15:56 Ответить
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 3854
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15.06.2021 19:01 Ответить
Бене отступать уже некуда. Зеля его последний форпост. Он будет держать его на посту до последнего, даже ценой крови.
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15.06.2021 16:37 Ответить
Только в твоих влажных мечтах.
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16.06.2021 02:07 Ответить
зеЛю-марадера ждет тюряга.как и еРмака/татарова/портнова и других чмырей
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15.06.2021 15:58 Ответить
Цікаво, а де подінуться прихильники зє сцикуна з Цензора?
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15.06.2021 15:59 Ответить
Половина їх із-за парєбріка пише.
Ще частина- ботоферми Коломойського, Тимошенко, Пінчука.
Ну а ботоферму ;ЗЕ!диджитал просто розженуть.
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15.06.2021 16:10 Ответить
Где там сулима с его "зелюгетьдострокові"?
А вообще вариант довольно фантастический. Думал что у дерьмака с падляком больше ставят на то чтобы взять под контроль ЦИК, просунуть какое-то квазиэлектронное голосование - "смотрите у нас как в Эстонии" и нарисовать бубочке 75%.
В любом случае следующих очередных "нормальных" выборов не будет.
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15.06.2021 16:00 Ответить
Нет, на самом деле это варирант уже давно муссируется. Но я думал на сентябрь. В октябре уже будут новые платежки, если только не отложат повышение цены энергии и газа.
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15.06.2021 16:39 Ответить
Кстати именно для этого и появились "антиолигархоческий" закон и пленки Бигуса.
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15.06.2021 16:41 Ответить
"антиолигархоческий" закон то просто булька
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15.06.2021 17:17 Ответить
у меня один вопрос: что употребляют авторы этого видео? или у них есть инфа, что это-то что-то употребляет ЗЕбеня? на такое может решиться только совсем, просто в хлам упоратый, человек. ни за что не поверю, что ЗЕбеня согласится променять 3 реальных года ************** на 7 виртуально-возможных.
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15.06.2021 16:09 Ответить
Один умный человек подметил, что это называется кликбейт - броское название за которым нет ничего содержательного.
Подмечено не один раз. Аналитики там нет
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15.06.2021 16:18 Ответить
устроив себе выборы осенью - клоун будет орать о "доверии нарИда"..
В сл.году это уже не пройдет... все разваливается, тарифы растут - рейтинги сыпятся..
Поэтому ВСЕ действия клоуна сейчас направлены на создание иллюзии "клоун-патриот" и обработке зебилов на тему "ему все мешают, но во второй раз у него получится"
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15.06.2021 16:41 Ответить
Сами по себе растут растения, а тарифы - поднимают бандиты, враги народа.
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15.06.2021 17:02 Ответить
...з якими Бубік за одне
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15.06.2021 17:16 Ответить
"ему все мешают, но во второй раз у него получится" - )))))) Я это уже слышал. Буквально перед выборами)))))
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15.06.2021 18:00 Ответить
"у меня один вопрос: что употребляют авторы этого видео? или у них есть инфа, "
***
Я вже зустрічав двічі інформацію в Інтернеті про дострокові вибори президента. Одним із факторів називають стрімке падіння рейтингу Зєлі, а ті рейтинги що нам показують є профанацією.
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15.06.2021 17:21 Ответить
какие в жёппу авторы, если они говорят, вот седня слушал их видео более раннее - шо это слухи которые высрали сектанты "гетьмана".
б*же, авторам сто лет не уср..алось придумывать это. и да - че, мож*д Зеле наговорили и в натуре шо рейтинг падает так шо блаблабла
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15.06.2021 20:17 Ответить
А що такое? Страна не хочет отпустить на волю своего луДшего перЗЕдента-реХформатора?
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15.06.2021 16:10 Ответить
ой! забыл: + "самого эффективного"!
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15.06.2021 16:13 Ответить
Ну шо вы все тут к бубочке пристали? Говноралиссимусу надоело приписденство и найвелычнишый хочет домой, в квартал. Кагда он кукарекает в квартале то его не называют дебилом и конченым идиотом, а все в зале ему хлопают.
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15.06.2021 16:40 Ответить
Ха! Хотел бы я в квартал -- не лез бы в перевыборы! А этот, вроде, лезет -- пока дебилов в стране больше порохоботов... Да и, думаю, не по своей это он воле -- его кукловод хочет ЕЩЁ!
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15.06.2021 16:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 5887
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15.06.2021 19:05 Ответить
А вообще действительно: чего это я так на преЗЕдента бочку качу? Долар-то гляди как упал! 27 уже! Так и до наисчастливейших времён -- "повосем" -- недалеко! Как раз каких-нибудь лет 6-7...
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15.06.2021 17:02 Ответить
Скажите пожалуйста: это уже ************ или пока ещё только лукашенкизация Украины?
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15.06.2021 16:15 Ответить
...деребанизація продовжується.
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15.06.2021 17:02 Ответить
Это святое!
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15.06.2021 17:03 Ответить
Хто на що учився.
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15.06.2021 17:12 Ответить
Его с кресла смогут вынести лишь "ногами уперьод"... Тот, кто его поставил, слезть с кресла ему уж точно не разрешит, даже и не надейтесь ...
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15.06.2021 16:17 Ответить
...може той хто його поставив саме і бажає провести перевибори, а переможцем може стати або Зєля, або інша темна конячка, яку підсунуть народові.
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15.06.2021 17:05 Ответить
После 2 лет зеленых ,,покращень,, уже и дураку ясно - дальше будет только хуже . А Бубандос ( точнее его окружение - сам он головой не силен) до осени имеет последний шанс растянуть свои зеленые сопли еще на 5 лет . Потому как через год его просто вынесут . А пока еще не все 73% дебилоиды ощутили как у них по карманам шарят .
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15.06.2021 16:25 Ответить
Сьогодні пройшла інформація, що опалення в квартирах може вирости на 40%. Звичайно все інше теж буде зростати. Може хоч це протверезить людей.
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15.06.2021 17:11 Ответить
Незрозуміло одне. Якщо Зеленський поганий президент, а Порошенко хороший, то чому виграє обов'язково Зеленський?
Тільки не треба повторювати про мудрий народ, задовбало.
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15.06.2021 16:26 Ответить
Якщо дебіл не розуміє, то варто просто згадати недавні "довибори" на франківщині, де "переміг" вірастюк. От так і шмаркля збирається "виграти". І то спішить, бо ще дійсно трохи, і така херня йому не пройде. А "мудрий" нарід йому в тому дійсно допоможе. Звичайно то вже далеко не 73, але ж хоч щось ще залишилось, а коли стане повний нуль, то вже й буде нуль, от йому в задницю й пече.
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15.06.2021 16:32 Ответить
73% шмаркля отримав, бо Пєцік достав народ. Народ просто голосував проти БАРИГИ і це факт.
Тепер народ швидше за все проголосує проти Бубіка, але не за Пєціка.
І ще одна цікаіва річ, сьогодні Зєля заявив, що розпускати ВРУ не варто, бо це дестабілізує обстановку і Україні. Мабуть Зєля може піти на розпуск ВРУ осінню, щоб тауим чином перевірити свої шанси на перемогу весною.
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15.06.2021 16:58 Ответить
Не народ, а нарід - тупе бидло... В тому й проблема...
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15.06.2021 17:03 Ответить
Те що ти КАЗЬОЛ ти сам і підписався
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15.06.2021 17:06 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди.
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15.06.2021 17:11 Ответить
я не ходжу пЄньок
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15.06.2021 17:13 Ответить
ну прівільно - на фронті теж такі? скажи їм це напріклад. а чо - дві третіни чи більше - бідло, а я д.Артаньїн - ви чісом не з сійту Антиколорідоса? там теж так любл*ть обзивітися
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15.06.2021 20:21 Ответить
шта?
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15.06.2021 20:24 Ответить
не Порох вас "достав", а ваш ідіотизм вас же й достав.. через зомбоящик
І це - ФАКТ...
бо тільки тупі йолопи будуть голо СОВАТИ за шута з серіала.. який знятий за кошти олігархів))
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 8830
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15.06.2021 17:26 Ответить
Продажні прахоботи готові їсти щекаладне гівно Пєціка.
Але чомусь не згадують чому народ збіднів, а Пєцік збагатів.
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15.06.2021 17:39 Ответить
а ты народ? ))) ты быдло, а безмозглое быдло должно страдать! после "Пєціка" зажил как сыр в масле? иди займи очередь за субсидией.
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15.06.2021 19:21 Ответить
Уууууууу.... прахабот, от тобі в рот.
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15.06.2021 20:08 Ответить
Яка в сраці субсидія?!!! Там вже також блазень потоптався.
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15.06.2021 23:06 Ответить
Как можно тупое быдло называть мудрым народом? Это было 13 млн идиотов, которым обещали, что им разрешат подержаться за конец.
Конец эпохи бубочкиной бедности. Но это быдло оказалось настолько тупым, что даже после того, как бубочка вытер свой жопу ихними мордами, они радосно заблеяли и опять готовы выбрать ЗЕлену шмарклю.
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15.06.2021 16:48 Ответить
Оце пропаганда ЄС)
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15.06.2021 16:27 Ответить
Я ще кілька тижнів про то писав, а мене затюкали. Вони хочуть просто встигнути сісти на наступний поїзд, поки ще хоч трохи рейтингу можна намалювати. Мова не про те, що він є насправді, але ж ще трохи і його навіть і не надуєш всілякими соцопитуваннями.
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15.06.2021 16:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 8537
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15.06.2021 16:39 Ответить
зебилы, вас опять поимеет ваш бубочка. Я напомню, что два года назад зелупа обещал, что идет на один срок, а тут оказывается, что отсдит два. А в 2019-м мы предупредили, что вас ******. Вы не верили. Вот вам и доказательства!
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15.06.2021 16:44 Ответить
Ах який празарлівий прахабот.
Сам то за кого голосував??
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15.06.2021 16:50 Ответить
Не буду голосувати категорично

НІ за Зєлю
НІ за Пєціка
НІ за ОПЗЖиста
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15.06.2021 16:48 Ответить
І взагалі, з розгону і чолом в одвірок! Тобі відразу й попустить.
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15.06.2021 17:05 Ответить
розслаб булки і отримай задоволень - плісень трюмна.
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15.06.2021 17:07 Ответить
А що, дебіле, не помогло?
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15.06.2021 17:11 Ответить
тобі допоможе
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15.06.2021 17:22 Ответить
Еще бы - козломордые обычно голосуют за ***** . Или я ошибаюсь и вы гражданин Лугандонии ?
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15.06.2021 17:08 Ответить
тобто ти в 2019 совало голо за бесноватого вовку-шута, а зараз "розчарувалося"?
Хоча тобі розумні люди казали - не може шут бути кимось іншим ніж шутом..
Більш того, цей блазень навіть ссявся, коли його позвали на стадіон.. на який він сам же же запропонував прийти..
Але ви, зебіли, ще тупіші за 87% ватників рашкі... повірили в голоборотька та обрали свою тупість на чолі держави...
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15.06.2021 17:22 Ответить
по твоєму жлобіна Пєцік кращий Зєдьца. Тобі подобається що тебе і твоїх близьких Пецік габив, як і Зєля.
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15.06.2021 17:35 Ответить
Прахаботи з зєлєботами спамлять.

Значить правильно
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15.06.2021 17:31 Ответить
Саме так:
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 6443

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15.06.2021 16:57 Ответить
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15.06.2021 16:58 Ответить
У неї нема політичної сили, фінансування і мало відома переважній більшості населення України. Хоч грамотна.
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15.06.2021 17:00 Ответить
Вона вже заявила що в неї немає президентських амбіцї , а на питання - кому ви симпатизуєте з нинішніх політиків , відповіла - Разумкову . Я коли це від неї почув ,був у шоці .
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15.06.2021 22:32 Ответить
"Всё уже было"
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 9421
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15.06.2021 17:16 Ответить
Усе нове, забуте старе, лише підігнане під відповідні умови часу.
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15.06.2021 17:25 Ответить
Мне больше интересно, почему расследования по вагнеровцам, до сих пор, не публикуют? Толи решили перед выборами бахнуть (аля "Свинарчук"), толи продались Зе, толи Зе устраивает настолько Запад, что те запретили своим мочить Зеленского. В общем, непонятная история....
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15.06.2021 17:23 Ответить
у ВРУ працює тимчасова розслідувальна комісія по вагнерівцям.

Будемо чекати, що вони там накопають. Швидше те що і по Майдану.
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15.06.2021 17:29 Ответить
Стало не цікаво тут - прахаботи вийшли на роботу.
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15.06.2021 17:40 Ответить
Порох пішов нах₴р,і слава Богу,кому з ним по дорозі-напрямок знаєте!)))
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15.06.2021 18:10 Ответить
Верно только на половину. Потому что сразу же за през. выборами последуют парламентские. Для того ему и нужны през. выборы чтобы перезагрузить парламент с большинством для своей партии скорее всего уже и под др. названием.
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15.06.2021 18:19 Ответить
нахрен нам цей клятий ворог ?
президентом буде - Порох !
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15.06.2021 18:27 Ответить
Ванюш,Сулима,а ты за кого голосовать будешь,опять за бубочку или за Порошенко?
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15.06.2021 18:29 Ответить
Согасен! Что в детстве нас пугали волками, а надо бояться дебильных клоунов-жидов -президентов!!!
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15.06.2021 18:37 Ответить
Кто не боится порвать себе живот, ставьте воспроизведение 0,5 скорости )))
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15.06.2021 18:51 Ответить
Владимир Александрович идите на второй срок каденции Президентства Украины. Нет сейчас в Украине вам альтернативы. Все это старая политическая колода карт.
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15.06.2021 19:21 Ответить
Для "кращого"(прости, Господи) аналитика Ютуба ))) выдержка из Конституции

Стаття 108.
...

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
2-4 пункты как-то не вяжутся с "аналитикой" Буткевича. Остается первый.
Зарегистрирует ли ЦВК кандидатом типа, что за месяц до этого объявил о своей отставке?
Остается политический компромис - консолидированное решение ВР объявить досрочные выборы.
Проголосует ли за это зелебобическое большинство, которое сейчас очень неплохо себя чухает, но неизвестно что будет с победой другого кандидатаа основание распустить ВР можно найти на ровном месте.
Пусть "аналитик" над этим подумает.
Если в состоянии, конечно
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15.06.2021 19:22 Ответить
Ради Порошенко? Так он же опять проиграет. Боксер и старуха с косой тоже не конкуренты Зеленскому. Найдите сначала другого клоуна, чтобы он мог конкурировать с альфа-клоуном.
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15.06.2021 19:56 Ответить
хіба що Поплавка - співучого ректора.
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15.06.2021 20:13 Ответить
да небудет такого
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15.06.2021 21:03 Ответить
Проєкт "Без цензури": 7 років Зеленського? Ми можемо піти на перевибори президента вже у жовтні - Цензор.НЕТ 7080.
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15.06.2021 22:34 Ответить
2:20 люто плюсую руками и ногами : вот в этом и разница между теми кто голосует за персону
и теми у кого в приоритете страна..... Украина без вовы была есть и будет а масштаб вовика
без президенского кресла Украины кардинально изменится и почуствовав что слон обратно
сдувается до размеров мухи то есть естественной формы, зюзенька с мишпухой лихорадочно
ищют способ надуться поддуться поднакачаться и этот способ естественно тоже афёра пото-
му шо ни швец ни жнец ни на дуде игрец.... НОЛЬ..... просто аферист.
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15.06.2021 22:43 Ответить
Дурак думкою багатіє, так і Буткевич своїми передбаченнями!
Ніякий дострокових виборів не буде, бо зелебенські не зовсім ще ж намахані!
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16.06.2021 10:54 Ответить
Ситуація проста. Немає зараз жодного конкурента у Зеленського.
Пізніше з'явиться обов'язково, але не скоро. І зрозуміло усім, що Порошенко ніколи не буде президентом, як і Тимошенко. Їх антирейтинг не дозволить.
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16.06.2021 15:59 Ответить
 
 