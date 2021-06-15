Проект "Без цензуры": 7 лет Зеленского? Мы можем пойти на перевыборы президента уже в октябре. ВИДЕО
Мы на пороге перевыборов президента? Эксклюзив "Без цензуры"!
Богдан Буткевич составит в целостный пазл события последних месяцев и расскажет о важном инсайде из высокопоставленных источников. По нашей информации, в Офисе Президента готовят план объявления перевыборов президента. И произойти это может 24 августа. В таком случае мы пойдем на участки уже в октябре.
Как Офис президента разрабатывает план перевыборов президента? Какие шансы, что Владимир Зеленский 24 августа объявит досрочные выборы президента? И что именно указывает на то, что это вполне возможно?
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Ще частина- ботоферми Коломойського, Тимошенко, Пінчука.
Ну а ботоферму ;ЗЕ!диджитал просто розженуть.
А вообще вариант довольно фантастический. Думал что у дерьмака с падляком больше ставят на то чтобы взять под контроль ЦИК, просунуть какое-то квазиэлектронное голосование - "смотрите у нас как в Эстонии" и нарисовать бубочке 75%.
В любом случае следующих очередных "нормальных" выборов не будет.
Подмечено не один раз. Аналитики там нет
В сл.году это уже не пройдет... все разваливается, тарифы растут - рейтинги сыпятся..
Поэтому ВСЕ действия клоуна сейчас направлены на создание иллюзии "клоун-патриот" и обработке зебилов на тему "ему все мешают, но во второй раз у него получится"
***
Я вже зустрічав двічі інформацію в Інтернеті про дострокові вибори президента. Одним із факторів називають стрімке падіння рейтингу Зєлі, а ті рейтинги що нам показують є профанацією.
б*же, авторам сто лет не уср..алось придумывать это. и да - че, мож*д Зеле наговорили и в натуре шо рейтинг падает так шо блаблабла
Тільки не треба повторювати про мудрий народ, задовбало.
Тепер народ швидше за все проголосує проти Бубіка, але не за Пєціка.
І ще одна цікаіва річ, сьогодні Зєля заявив, що розпускати ВРУ не варто, бо це дестабілізує обстановку і Україні. Мабуть Зєля може піти на розпуск ВРУ осінню, щоб тауим чином перевірити свої шанси на перемогу весною.
І це - ФАКТ...
бо тільки тупі йолопи будуть голо СОВАТИ за шута з серіала.. який знятий за кошти олігархів))
Але чомусь не згадують чому народ збіднів, а Пєцік збагатів.
Конец эпохи бубочкиной бедности. Но это быдло оказалось настолько тупым, что даже после того, как бубочка вытер свой жопу ихними мордами, они радосно заблеяли и опять готовы выбрать ЗЕлену шмарклю.
Сам то за кого голосував??
НІ за Зєлю
НІ за Пєціка
НІ за ОПЗЖиста
Хоча тобі розумні люди казали - не може шут бути кимось іншим ніж шутом..
Більш того, цей блазень навіть ссявся, коли його позвали на стадіон.. на який він сам же же запропонував прийти..
Але ви, зебіли, ще тупіші за 87% ватників рашкі... повірили в голоборотька та обрали свою тупість на чолі держави...
Значить правильно
Будемо чекати, що вони там накопають. Швидше те що і по Майдану.
президентом буде - Порох !
Стаття 108.
...
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
2-4 пункты как-то не вяжутся с "аналитикой" Буткевича. Остается первый.
Зарегистрирует ли ЦВК кандидатом типа, что за месяц до этого объявил о своей отставке?
Остается политический компромис - консолидированное решение ВР объявить досрочные выборы.
Проголосует ли за это зелебобическое большинство, которое сейчас очень неплохо себя чухает, но неизвестно что будет с победой другого кандидатаа основание распустить ВР можно найти на ровном месте.
Пусть "аналитик" над этим подумает.
Если в состоянии, конечно
и теми у кого в приоритете страна..... Украина без вовы была есть и будет а масштаб вовика
без президенского кресла Украины кардинально изменится и почуствовав что слон обратно
сдувается до размеров мухи то есть естественной формы, зюзенька с мишпухой лихорадочно
ищют способ надуться поддуться поднакачаться и этот способ естественно тоже афёра пото-
му шо ни швец ни жнец ни на дуде игрец.... НОЛЬ..... просто аферист.
Ніякий дострокових виборів не буде, бо зелебенські не зовсім ще ж намахані!
Пізніше з'явиться обов'язково, але не скоро. І зрозуміло усім, що Порошенко ніколи не буде президентом, як і Тимошенко. Їх антирейтинг не дозволить.