Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим. ВИДЕО
Тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Однако никакие договоренности за спиной Украины достигнуты не будут.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, хотя российская сторона говорит, что Украина будет одной из попутных вопросов, которые могут задать во время разговора, на самом деле Украина "будет одним из важных вопросов, который будут обсуждать".
"И мы хорошо понимаем позицию США, мы не видим рисков того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность по Украине. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине достигнутые без Украины нами признаваться не будут", - сказал Кулеба.
Министр также добавил, что Украину никто не сможет заставить пересечь "красные линии" национальных интересов.
"Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов", - добавил Кулеба.
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Однако никакие договоренности за спиной Украины достигнуты не будут. Источник: https://censor.net/ru/v3271573 -- толкование ув. редактором - объективная оценка.
мы не видим рисков. Источник: https://censor.net/ru/v3271573 - субъективная оценка ситуации. https://censor.net/ru/v3271573
ХВАТИТ СДАВАТЬ УКРАИНУ ****
https://youtu.be/PVQE_x_NhNk
Байден уже сказал, что путен:
1. Умный
2. Крутой
3. Достойный
Вы не достойны быть президентом великой Америки ))
А насчот Путина(тм) тренд всегда один, который создали харьковские ультрас и он никогда не менялся и, ИМХО, уже не поменяется. Т.е., войдет в историю. Как бы кремлевские пропагандоны и армии путирасов не рвали жопу от натуги.
Что там делали харьковские ультрас мне неизвестно и честно говоря неинтересно.
И армии пропагандонов и путирасов мне тоже неинтересны.
https://censor.net/ru/news/3271423/bayiden_nazval_suverenitet_ukrainy_sredi_krasnyh_liniyi_kotorye_on_sobiraetsya_ozvuchit_putinu
Вы Цензор считаете Росгеббельс СМИ? Ну тогда вам точно в дурку.
Итак - смотрим откуда растут конечности: Цензор ссылается на ZN.ua, а оно уже ссылается ссылается на reuters. Читаем Рейтерс - опаньки! - А ТАКОЙ ЦИТАТЫ ТО И НЕТ! Максимум - это фраза Biden calls Putin tough and bright (гугл-перводчик в хелп). Получаем - при копипасте с Рейтерса на ZN откуда то взялась прямая речь Байдена и Путин(тм) стал еще и крутым ВНЕЗАПНО. И кто же это все так художественно домыслил и расписал? А вот и РосгеббельсСМИ! А вы это радостно схавали и не обляпались.
И по кому тут дурка плачет? Файрвол на мозг (если он ваще есть) в помощь. С антивирусом.
А вот Вы, если Вы такой настойчивый, каким Вы хотите казаться, могли бы найти прямую цитату Байдена о путене: ""He's bright. He's tough". В инете и видео есть, где байден это говорит на английском языке журналистам.
Поэтому я считаю, что Цензор абсолютно прав. И Жизнь.Уа тоже. Байден это СКАЗАЛ.
И видео тому свидетельство Например тут: https://www.politico.com/news/2021/06/15/biden-putin-eu-494632
_Очки протри, мудак! Не видит он. Кто не хочет смотреть - и видеть, тот, конечно, не видит.
https://zbruc.eu/node/105761 Zbruch
Конечно же лучший друг Украины Байден, который вчера сказал, что путен "умный, крутой и достойный" и ещё более великий друг Украины путен даже в мыслях не имеют ничего типа договорённости за спиной Украины.
Кулеба говорит, что обсуждать Украину будут, но решать без неё ничего не будут.
Правда??? Действительно, путен и байден именно для того и встречаются, чтобы просто потрындеть ничего не решая.
Я хочу напомнить господину Кулебе, что Украину не позвали на встречу НАТО, например. Там вроде как табуреток не хватило. И там вполне себе обсуждали Украину. И на встречу семёрки Украину тоже не позвали. Но там тоже обсуждали Украину.
И возможно господин Кулеба думает, что есть какие-то другие встречи с участием Украины, где всё решается, но увы, команда в которой господин Кулеба работает должна понять, что Украина является объектом, а не субъектом международной политики в настоящее время.
Руководство Украины устранилось от решения судьбы Украины, поэтому именно на встречах подобной встрече путена с байденом и решается её судьба.
В настоящий момент украинские власти не могут повлиять на ситуацию.
Путен с ними НЕ контактирует, Америка контактирует, но кормит завтраками и решает вопросы ЗА спиной Украины с врагами Украины, а ЕС поддерживает обходные варианты транспорта газа неприемлимые для Украины, не вводя никаких серьезных санкций против РФ.
И главное, НИКТО пока не назвал никакой даты вступления Украины в ЕС или НАТО.
Потому ситуация патовая и надо вывести стороны из текущего равновесия, который в принципе устраивает всех, кроме Украины.
Начать активно работать с ЛДНР. Напрямую. РФ же что говорит - контактируйте с ЛДНР, вот и славно. Надо пытаться купить их элиту, обещать безопасность, объяснить как они славно могут воровать вагонами и составами после возвращения в лоно Украины. Гарантировать неприкосновенность. Покарать можно их будет и потом на самом деле...
Резко усилить работу с Китаем. Это взбесит НАТО, но мотивация проста: НАТО не готова гарантировать безопасность Украины. Украине нужна защита от РФ и если не НАТО, то Китай, больше некому. Ну или пусть НАТО даёт письменно дату вступления. Без всяких меморандумов.
Кстати, очень большой вопрос чьих баз в Украине РФ больше боится - американских или китайских.
Турция - ТОЖЕ САМОЕ. США бесятся из-за того, что Турция проявляет всё большую самостоятельность от них в НАТО. Значит надо что-то предложить Турции, что ещё больше усилит их свободу от американцев. Например: суверенная база для кораблей Турции (не НАТО) в Одессе + сборка и перепродажа продукции турецкого военпрома тем, кому турки сами не могут продавать. Например, тому же Китаю или
Ну и куча других штук.
Америка и Европа очень открыто показывают Украине, что она является предметом торга и пешкой в их играх. Хорошо, они, пожалуй, правы. В этот конкретный момент.
Но у Украины в руках есть возможность колоссально взвинтить предмет обсуждений и набить цену до уровня, который подходит Украине.
Украине нужна безопасность и Штаты+ЕС стремятся всеми силами не допустить рост Китая и возвращения РФ в статус империи - ОК, давайте докажем, что у Украины есть средства которые могут перевернуть местную шахматную доску. Не хотите этого? Давайте дату вступления в ЕС или НАТО.
А, ну да, и продать ГТС Италии или ещё кому-то из стран-миноров ЕС. Хоть за гривну, но продать сверхсрочно, с сохранением части прибыли от транзита за Украиной.
Может это всё слишком резко, но увы, 30 лет валандались, загнали себя в патовую ситуацию. теперь без кардинальных решений увы никак.