Нардеп ОПЗЖ Черный, известный как "охранник Медведчука", защитил диссертацию. В ней такие же фальсификации, как и в работе Кивы, - Bihus.INFO. ВИДЕО

Виктор Черный так же, как Илья Кива, ссылается на сборник материалов с конференции в МАУП, в которой на самом деле не принимал участия.

Речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.INFO, сообщает Цензор.НЕТ.

Диссертацию по специальности "государственное управление" Черный защитил в марте в Межрегиональной академии управления персоналом. Заместителем главы ученого совета, который принимал работу, был научный руководитель Ильи Кивы Владимир Гурковский.

По данным журналистов, Черный, как и Кива, подал в диссертации подделанную справку о практическом внедрении его работы. Такая же справка была и в диссертации Кивы, но ее потом удалили, а вот в диссертации Черного справка осталась.

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Также Кива и Черный оба ссылаются на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП 2018-м году. Чёрный утверждает, что его материал опубликован в официальном сборнике конференции на страницах 149-151. Но в сборнике всего 144 страницы, и материалов Черного в нём нет.

А ещё у Кивы и Чёрного – один и тот же автор файлов с диссертациями. В мета=данных обоих работ указан один и тот же пользователь – "DOVGAL".

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.