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Нардеп ОПЗЖ Черный, известный как "охранник Медведчука", защитил диссертацию. В ней такие же фальсификации, как и в работе Кивы, - Bihus.INFO. ВИДЕО

Виктор Черный так же, как Илья Кива, ссылается на сборник материалов с конференции в МАУП, в которой на самом деле не принимал участия.

Речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.INFO, сообщает Цензор.НЕТ.

Диссертацию по специальности "государственное управление" Черный защитил в марте в Межрегиональной академии управления персоналом. Заместителем главы ученого совета, который принимал работу, был научный руководитель Ильи Кивы Владимир Гурковский.

По данным журналистов, Черный, как и Кива, подал в диссертации подделанную справку о практическом внедрении его работы. Такая же справка была и в диссертации Кивы, но ее потом удалили, а вот в диссертации Черного справка осталась.

Читайте: Шкарлет утверждает, что никаких подтверждений о нарушениях в диссертации Кивы не поступало

Также Кива и Черный оба ссылаются на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП 2018-м году. Чёрный утверждает, что его материал опубликован в официальном сборнике конференции на страницах 149-151. Но в сборнике всего 144 страницы, и материалов Черного в нём нет.

А ещё у Кивы и Чёрного – один и тот же автор файлов с диссертациями. В мета=данных обоих работ указан один и тот же пользователь – "DOVGAL".

Смотрите: "Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Черный, известный как охранник Медведчука, защитил диссертацию. В ней такие же фальсификации, как и в работе Кивы, - Bihus.INFO 01

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Черный Виктор (6)


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Топ комментарии
+14
Зачем возмущаться?

Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
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15.06.2021 16:23
+13
От уявіть, заходиш в Політех. Там серед почесних випускників та викладачів Патон, Корольов, Мендєлєєв, Сікорський.
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
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15.06.2021 16:36
+10
У нас скоро весь криміналітет буде з дипломами! Проффесорами...
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15.06.2021 16:27
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Зачем возмущаться?

Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
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15.06.2021 16:23 Ответить
опзжо готовятся во все госструктуры
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15.06.2021 16:27 Ответить
От уявіть, заходиш в Політех. Там серед почесних випускників та викладачів Патон, Корольов, Мендєлєєв, Сікорський.
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
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15.06.2021 16:36 Ответить
Те що МАУП - шарага - згодна !!!
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15.06.2021 16:37 Ответить
ой блин передумал поступать
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15.06.2021 20:50 Ответить
Там и без Киви уже легіон плагіаторів... починаючи з засновника МАУП.
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05.07.2021 23:39 Ответить
Які академіки, такі і журналісти-розслідувачі.
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15.06.2021 16:25 Ответить
У нас скоро весь криміналітет буде з дипломами! Проффесорами...
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15.06.2021 16:27 Ответить
- Запитання з твітера від «Бахмут Публіциста»: «На вашу думку, пан Кива - це вирок системі освіти чи діагноз?». Це так само епатажний персонаж.

Сергій Шкарлет
- Чого саме пан Кива? Пан Кива більш розпіарений у соцмережах. Питання треба ставити... От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви - ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів. Освіта поза політикою, поза прізвищами. Освіта - це перш за все професійність і спроможність захистити той рівень або ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок - таке...

- Ви бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому.

Сергій Шкарлет
- Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий.
- Тобто документально, нічого немає, так?
- Є особова справа. Є основний документ. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об'єктивно. На анонімку у нас якось...
- Але зі захистом дисертацій відбуваються зміни, вже з 15 травня припинена робота комісій, відповідно до закону. Так? Що, до речі, далі буде? Бо з 1 липня...
- А той експеримент закінчився. Далі в нас PhD. Це зовсім інша філософія, це вкладений освітній компонент. Це не просто людина десь у вільному плаванні, 3 або 4 роки занурена в якісь наукові дослідження. Це ще й є підтвердження її спроможності навчатися за здобутою кваліфікацією. Зовсім інша ідеологія захисту, менша корупційна складова. Мені здається, що це крок, імплементація до світового та європейського освітнього простору. Ми рухаємося у тому напрямку. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Болонську декларацію підписали. І всі наші міжнародні партнери це вітають.
https://www.radiosvoboda.org/a/zno-prezydent-skyy-universytet-zarplaty-pedahohiv-i-dysertatsiyu-kyvy/31303149.html
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15.06.2021 16:29 Ответить
Черговий прояв комплексу неповноцінності ватного гівна: щоб довести всім що не дебіл безмозглий - треба отримати якесь вчене звання.
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15.06.2021 16:29 Ответить
И что никакой связи с Зеленским не нашел? Странно, а связь с Порохом находит почти в любом расследовании за прошлые годы. Может помочь? Новоизбранный министр образования за которого голосовали Слуги, а как мы знаем голосуют они по указанию в чате с ОП, сказал что не видит нарушений в диссертации Кивы.
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15.06.2021 16:38 Ответить
"Ученых" в Украине теперь будет больше, чем ссученых, а вообще-то "какая разница"!
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15.06.2021 16:48 Ответить
Вот почему так: чем более убогое создание, тем больше у него бумажек о том, что он профессор? Какой же скудный у них ум, если они не понимают, как комично выглядят с учеными степенями.
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15.06.2021 16:52 Ответить
Ще один кИндидат на посаду ректора прИзЕдентського універу.
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15.06.2021 17:07 Ответить
Потрібні ж науКівці для університету преЗєдента...😂
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15.06.2021 17:10 Ответить
Може вже настав час прикрити всі ці лже-наукові клоаки?
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15.06.2021 17:26 Ответить
Дворник был очень на Карла Маркса похож.
Начальство вызвало и говорит ему: Хоть бы бороду сбрил. Неудобно как-то получается - двойник Маркса мусор по улице метёт ...
- Бороду то сбрить можно... А умище куда девать?

Зажопцы внедряют в жизнь старые советские анекдоты...
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15.06.2021 17:27 Ответить
А ещё говорят, что у нас кризис в сфере науки. Да с такими "учёными" мы в мировой науке всем фору дадим. Судя по всему, это будущие нобелевские лауреаты.
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15.06.2021 17:54 Ответить
*********** ! Два дебила это сила !
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15.06.2021 17:55 Ответить
у нас доктора растут как в Грузии воры в законе.
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15.06.2021 18:16 Ответить
Дёргать нужно не этих.. новоиспечённых профессоров .. а тех кто принимает у них экзаменны.. И не поверхностно.. а как говорится зреть в корень..
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15.06.2021 18:26 Ответить
Табачнік і ко організовували тотальну корупцію не лише, щоб заробити, але й щоб виростити зебілів, бо особа з дипломом про вищу освіту, але без знань і мудрості від справжнього навчання - це ґрунт для зебільні та русскава міра.
«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб або використання ракет дальнього радіусу дії. Потрібно тільки зниження якості освіти і дозвіл обману учнями на іспитах. Пацієнти вмирають від рук таких лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інженерів. Гроші ********* від рук таких економістів і бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів. Крах освіти - це крах нації »
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15.06.2021 19:05 Ответить
Я думав дно - то профффффесор євнуховощ. а воно бач, помилявся, то тільки була преамбула...
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15.06.2021 21:43 Ответить
"... Там чудеса... И кот учёный там ходит ПОЦ эти златой"
(А.С. Пушкин)
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15.06.2021 22:26 Ответить
Капец как их потянуло на ученые звания.
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16.06.2021 04:55 Ответить
 
 