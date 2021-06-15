Нардеп ОПЗЖ Черный, известный как "охранник Медведчука", защитил диссертацию. В ней такие же фальсификации, как и в работе Кивы, - Bihus.INFO. ВИДЕО
Виктор Черный так же, как Илья Кива, ссылается на сборник материалов с конференции в МАУП, в которой на самом деле не принимал участия.
Речь об этом идет в расследовании журналистов Bihus.INFO, сообщает Цензор.НЕТ.
Диссертацию по специальности "государственное управление" Черный защитил в марте в Межрегиональной академии управления персоналом. Заместителем главы ученого совета, который принимал работу, был научный руководитель Ильи Кивы Владимир Гурковский.
По данным журналистов, Черный, как и Кива, подал в диссертации подделанную справку о практическом внедрении его работы. Такая же справка была и в диссертации Кивы, но ее потом удалили, а вот в диссертации Черного справка осталась.
Также Кива и Черный оба ссылаются на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП 2018-м году. Чёрный утверждает, что его материал опубликован в официальном сборнике конференции на страницах 149-151. Но в сборнике всего 144 страницы, и материалов Черного в нём нет.
А ещё у Кивы и Чёрного – один и тот же автор файлов с диссертациями. В мета=данных обоих работ указан один и тот же пользователь – "DOVGAL".
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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Они все ( опзж) готовятся работать в Президентском универе 😀😀😀
Заходиш в МАУП, а там - КИВА... ****, яка ганьба цій шаразі...
Сергій Шкарлет
- Чого саме пан Кива? Пан Кива більш розпіарений у соцмережах. Питання треба ставити... От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви - ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів. Освіта поза політикою, поза прізвищами. Освіта - це перш за все професійність і спроможність захистити той рівень або ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок - таке...
- Ви бачили самі, що було дуже багато спротиву цьому.
Сергій Шкарлет
- Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий.
- Тобто документально, нічого немає, так?
- Є особова справа. Є основний документ. Якщо у когось є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина має підписатися, що в нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, бо це ж анонімка об'єктивно. На анонімку у нас якось...
- Але зі захистом дисертацій відбуваються зміни, вже з 15 травня припинена робота комісій, відповідно до закону. Так? Що, до речі, далі буде? Бо з 1 липня...
- А той експеримент закінчився. Далі в нас PhD. Це зовсім інша філософія, це вкладений освітній компонент. Це не просто людина десь у вільному плаванні, 3 або 4 роки занурена в якісь наукові дослідження. Це ще й є підтвердження її спроможності навчатися за здобутою кваліфікацією. Зовсім інша ідеологія захисту, менша корупційна складова. Мені здається, що це крок, імплементація до світового та європейського освітнього простору. Ми рухаємося у тому напрямку. І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Болонську декларацію підписали. І всі наші міжнародні партнери це вітають.
https://www.radiosvoboda.org/a/zno-prezydent-skyy-universytet-zarplaty-pedahohiv-i-dysertatsiyu-kyvy/31303149.html
Начальство вызвало и говорит ему: Хоть бы бороду сбрил. Неудобно как-то получается - двойник Маркса мусор по улице метёт ...
- Бороду то сбрить можно... А умище куда девать?
Зажопцы внедряют в жизнь старые советские анекдоты...
«Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб або використання ракет дальнього радіусу дії. Потрібно тільки зниження якості освіти і дозвіл обману учнями на іспитах. Пацієнти вмирають від рук таких лікарів. Будинки руйнуються від рук таких інженерів. Гроші ********* від рук таких економістів і бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів і суддів. Крах освіти - це крах нації »
(А.С. Пушкин)