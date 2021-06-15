Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома. ВИДЕО
Президент США ДжоБайден вылетел из Брюсселя в Женеву, где завтра состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter журналист пресс-пула Белого дома Эван Шрайбер.
"Президент Байден направляется в Женеву, Швейцария, на завтрашний саммит с президентом России Владимиром Путиным", - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин прибудет в Женеву в день саммита.
Топ комментарии
+4 Colt
показать весь комментарий15.06.2021 17:16
+4 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.06.2021 17:22
+4 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий15.06.2021 17:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я нічого не вигадував.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Его самого может посадить лука по ошибке
А вообще маршрут : хремль - беларусь- Словакия ( договоряться)- Австрия( танцевали ) - Швейцария
Может с разрешения подружки Меркель сделает круг над Мюнхеном
О,этот дивный новый мир - end of the era of darkness!!!
Перед бункерным шнырем встаёт нешуточная диллема-целовать туфлю Байдена или покоятся в своих грехах публично?
Александр Кушнарь:
«Американская администрация надавит на самую болезненную точку кремлевского людоеда.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил газете Time, что на саммите в Швейцарии Байден напомнит Путину о наличии у США огромного киберпотенциала, целью которого однажды может стать «личный бизнес» российского автократа.
Иными словами, убийце намекнут, что вместо официальных санкций, которые можно оспорить в западных судах и, к тому же, использовать в качестве повода для войны, против пресловутого кремлевского «золотого триллиона» сыграют неизвестные хакеры - американская версия виртуальных трактористов и шахтеров.
Какие-то работающие из подвала в Техасе (а, может, откуда-нибудь из Восточной Азии, кто знает?) тинейджеры пройдутся по счетам богатейших людей России и вынесут оттуда 500 миллиардов долларов. Потом они извинятся и в духе российской группировки Dark Side скажут, что не собирались нанести вред важным для социальной инфраструктуры объектам, а просто «хотели немного разбогатеть».
Именно об этом и рассказывали источники NBC, когда сообщили, что АНБ готовит кибероружие для превращения российских компьютеров в «кирпичи» руками «негосударственных» хакеров США: никакой кибератаки со стороны американского государства не будет, а будет активность неопознанных киберсубъектов из серой зоны, которым нечего предъявить и от которых нечем защищаться.
Тот факт, что такая угроза в адрес Кремля будет высказана на самом высоком уровне, означает, что, во-первых, американская разведка уже знает о месте хранения путинских закромов, во-вторых, уже взяла их на прицел, подготовив соответствующий механизм для оперативного «изъятия».
Именно поэтому у источника, раскрывшего эту информацию газете Time, были все основания сказать, что Путин со встречи в Швейцарии должен уйти со словами: «Американцы загнали нас в ловушку и окружили».
Расчет Белого дома верен: угрожать Путину общими санкциями против России бесполезно. Это ведь только лидеру цивилизованной страны страшно потерять даже небольшую часть экономического потенциала, потому что это скажется на настроениях избирателя. Зато лидеру автократии плевать не только на экономический потенциал своей страны, но и в целом на жизни его поданных, перед которыми он совершенно не ответственен.
…Единственное, что могло бы отрезвить Путина - это угроза нанести удар по его собственным экономическим ресурсам, заработанным за счет эксплуатации природных богатств России - тех самых ресурсов, которые и являются единственными реальными инструментами его могущества.
Потому что на самом деле нет никакого могущества, а есть паразитирование российских массовых убийц на международной экономической и правовой системе, которая гарантирует этим паразитам сохранность их средств, равно как и возможность обратиться в западные судебные системы за защитой этих средств при необходимости.
16-го июня Байден покажет Путину, что эпоха таких гарантий закончилась. Как сказал глава ЦРУ, готовивший Байдена к этой встрече, отныне Путин должен понимать: «Куда бы он ни направился, он везде будет встречать отпор».
... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: Бедность не порок.(с)
PS/ не рискнёт опаздывать. Или максимум на протокольные 15минут, которые типа не считаются за опоздание.