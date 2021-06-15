Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома. ВИДЕО

Президент США ДжоБайден вылетел из Брюсселя в Женеву, где завтра состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter журналист пресс-пула Белого дома Эван Шрайбер.

"Президент Байден направляется в Женеву, Швейцария, на завтрашний саммит с президентом России Владимиром Путиным", - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин прибудет в Женеву в день саммита.

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