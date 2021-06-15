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Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома. ВИДЕО

Президент США ДжоБайден вылетел из Брюсселя в Женеву, где завтра состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter журналист пресс-пула Белого дома Эван Шрайбер.

"Президент Байден направляется в Женеву, Швейцария, на завтрашний саммит с президентом России Владимиром Путиным", - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин прибудет в Женеву в день саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о саммите Байдена и Путина: Никаких рисков для Украины не видим. ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31260) саммит (1170) Женева (80)


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Топ комментарии
+4
Будет прикольно, если кремлёвский карлик не долетит.
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15.06.2021 17:16
+4
😀😀😀
Его самого может посадить лука по ошибке
А вообще маршрут : хремль - беларусь- Словакия ( договоряться)- Австрия( танцевали ) - Швейцария
Может с разрешения подружки Меркель сделает круг над Мюнхеном
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15.06.2021 17:22
+4
Было бы прикольно, если бы реально опоздал. А Байден такой: "Да ну его нафиг, буду я его ещё ждать... поехали отсюда, Джилл"
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15.06.2021 17:27
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15.06.2021 17:15 Ответить
для чего?
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15.06.2021 17:29 Ответить
***** импотент
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15.06.2021 17:36 Ответить
Те що було написано сказали Литвиненко і Нємцов.

Я нічого не вигадував.
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15.06.2021 17:56 Ответить
Байден гумористу обіцянки- цяцянки щодо боротьби з корупцією не забуває пригадувати. Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома - Цензор.НЕТ 5153
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15.06.2021 17:13 Ответить
Шлях ЗЕбіла

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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15.06.2021 17:24 Ответить
Белые в дневное время, а чёрные в ночное. Для конспирации.
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15.06.2021 17:30 Ответить
...і ходять тихо тихо
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15.06.2021 17:45 Ответить
Будет прикольно, если кремлёвский карлик не долетит.
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15.06.2021 17:16 Ответить
Это точно. Интересно, путлер в скафандре приедет или просто на своих любимых лабутенах? Хотя может в бункере резко лифт сломается...
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15.06.2021 17:20 Ответить
😀😀😀
Его самого может посадить лука по ошибке
А вообще маршрут : хремль - беларусь- Словакия ( договоряться)- Австрия( танцевали ) - Швейцария
Может с разрешения подружки Меркель сделает круг над Мюнхеном
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15.06.2021 17:22 Ответить
ну бункер-то с собой не возьмёшь, так что может и не долететь
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15.06.2021 17:52 Ответить
він по тунелю прибуде
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15.06.2021 17:57 Ответить
https://polka.d3.ru/mol-pomnozhat-na-nol-2163084/ Моль помножат на ноль

Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома - Цензор.НЕТ 6046

О,этот дивный новый мир - end of the era of darkness!!!
Перед бункерным шнырем встаёт нешуточная диллема-целовать туфлю Байдена или покоятся в своих грехах публично?
Александр Кушнарь:
«Американская администрация надавит на самую болезненную точку кремлевского людоеда.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил газете Time, что на саммите в Швейцарии Байден напомнит Путину о наличии у США огромного киберпотенциала, целью которого однажды может стать «личный бизнес» российского автократа.
Иными словами, убийце намекнут, что вместо официальных санкций, которые можно оспорить в западных судах и, к тому же, использовать в качестве повода для войны, против пресловутого кремлевского «золотого триллиона» сыграют неизвестные хакеры - американская версия виртуальных трактористов и шахтеров.
Какие-то работающие из подвала в Техасе (а, может, откуда-нибудь из Восточной Азии, кто знает?) тинейджеры пройдутся по счетам богатейших людей России и вынесут оттуда 500 миллиардов долларов. Потом они извинятся и в духе российской группировки Dark Side скажут, что не собирались нанести вред важным для социальной инфраструктуры объектам, а просто «хотели немного разбогатеть».
Именно об этом и рассказывали источники NBC, когда сообщили, что АНБ готовит кибероружие для превращения российских компьютеров в «кирпичи» руками «негосударственных» хакеров США: никакой кибератаки со стороны американского государства не будет, а будет активность неопознанных киберсубъектов из серой зоны, которым нечего предъявить и от которых нечем защищаться.
Тот факт, что такая угроза в адрес Кремля будет высказана на самом высоком уровне, означает, что, во-первых, американская разведка уже знает о месте хранения путинских закромов, во-вторых, уже взяла их на прицел, подготовив соответствующий механизм для оперативного «изъятия».
Именно поэтому у источника, раскрывшего эту информацию газете Time, были все основания сказать, что Путин со встречи в Швейцарии должен уйти со словами: «Американцы загнали нас в ловушку и окружили».
Расчет Белого дома верен: угрожать Путину общими санкциями против России бесполезно. Это ведь только лидеру цивилизованной страны страшно потерять даже небольшую часть экономического потенциала, потому что это скажется на настроениях избирателя. Зато лидеру автократии плевать не только на экономический потенциал своей страны, но и в целом на жизни его поданных, перед которыми он совершенно не ответственен.
…Единственное, что могло бы отрезвить Путина - это угроза нанести удар по его собственным экономическим ресурсам, заработанным за счет эксплуатации природных богатств России - тех самых ресурсов, которые и являются единственными реальными инструментами его могущества.
Потому что на самом деле нет никакого могущества, а есть паразитирование российских массовых убийц на международной экономической и правовой системе, которая гарантирует этим паразитам сохранность их средств, равно как и возможность обратиться в западные судебные системы за защитой этих средств при необходимости.
16-го июня Байден покажет Путину, что эпоха таких гарантий закончилась. Как сказал глава ЦРУ, готовивший Байдена к этой встрече, отныне Путин должен понимать: «Куда бы он ни направился, он везде будет встречать отпор».
... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: Бедность не порок.(с)
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15.06.2021 17:22 Ответить
Да, прибудет в день саммита и ..обязательно опоздает!!!! Дык ..он же восстанавливается.
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15.06.2021 17:22 Ответить
Было бы прикольно, если бы реально опоздал. А Байден такой: "Да ну его нафиг, буду я его ещё ждать... поехали отсюда, Джилл"
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15.06.2021 17:27 Ответить
Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома - Цензор.НЕТ 7463
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15.06.2021 17:30 Ответить
Который исчисляется в собственной нац. валюте, а к печатающему станку этой валюты ты имеешь доступ
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15.06.2021 17:34 Ответить
Загальний борг паРаші теж немаленький, та і золото-валютні резерви з Державних паперів США теж не малі.
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15.06.2021 17:52 Ответить
Нет ничего прикольного. Такова суть маленьких зеленых, такова структура, форма жизни. Я прям не знаю как слова подобрать, чтобы понятнее. Восстановление - жизненно критически важный процесс. По сути регенерация. Это все равно что сон плюс еда плюс отпуск для нас с вами. Опоздание будет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
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15.06.2021 17:33 Ответить
У вас получилось, вполне, понятно)))
PS/ не рискнёт опаздывать. Или максимум на протокольные 15минут, которые типа не считаются за опоздание.
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15.06.2021 17:38 Ответить
Просто чуууть чууть подождем...под дождем и посмотрим.
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15.06.2021 17:55 Ответить
_Падло уже продал людоедам Украину, Польшу, страны Балтии. Не пойми на что в обмен. На ничто! Всё равно путлер этого урода кинет, это ясно. Неясно это только самому умственно отсталому байдену.
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15.06.2021 17:22 Ответить
Байден уже вылетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным, - журналист Белого дома - Цензор.НЕТ 5059
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15.06.2021 17:24 Ответить
Джо Байден хочет повторить подвиг Рональда Рейгана,развалить РАБссию по сценарию,типа Ваван братан ты не убийца и Мировое ДЕРЬМО... Тушонки Рузвельта и ножек Буша не будет....
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15.06.2021 17:29 Ответить
Это республиканцы могут развалить рассею,а демократы-они голуби мира,больше языком почесать
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15.06.2021 17:45 Ответить
Зеля вылетел в Женеву,будет Тамадой....,если Кошевой рядом начнеть по Сербски хрендяблики гнатьСкажет, типа Чуваки кушать подано садитесь Жрать..."Джентльмены удачи"...
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15.06.2021 17:34 Ответить
Тут я со старшим сыном заспорил,кого больше бояться Мавзолейные Хмыри Путлер капуты,Степана Бандеру или блока НАТО?Пришли к единому мнению...Украина без обоих, натянет РАБссию па самые Турецкие Байрактары... Эрдоган зна делать дальше...,новый союз Польши и Турции даст что то новое...,для РАБссии сюрприз...
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15.06.2021 17:41 Ответить
Байден привёз в Швейцарию точную копию своей любимой комнаты в Белом доме, включая мониторы с изображением вида из окон
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15.06.2021 17:45 Ответить
...і балони з повітрям Білого дому.
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15.06.2021 17:48 Ответить
Ставимо ставки панове - х*йло ЗАПІЗНИТЬСЯ чи НІ.
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15.06.2021 17:47 Ответить
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин прибудет в Женеву в день саммита.А три дивизии охраны уже в Женеве,ну как обычно
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15.06.2021 17:48 Ответить
Бедная Женева . Кто после будет отмывать ватное дерьмо ?
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15.06.2021 17:51 Ответить
женевьяне
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15.06.2021 17:54 Ответить
Польщі і Україні потрібно оголосити протиповітряні навчання з 00:00 16.06.2021 року.
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15.06.2021 18:00 Ответить
РАБссиянеский Хмырь Захар Прилепин каже...мы разорили Дамбасс и разрушили рюсский мир,там теперь нет единства...., дятел сей проснулся через 7 лет....с первого дня вы обосрали Дамбасс....где РАБссия там слезы кров серп молот смерть Голод...,баран долбанный....пЫсатель блин...
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15.06.2021 18:38 Ответить
Байденко красава!Три раза зигу кинул с трапа
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15.06.2021 18:44 Ответить
 
 