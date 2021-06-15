Ермак, Кирилл Тимошенко и сын Авакова ездят на номерах прикрытия, - Bihus.Info. ВИДЕО
По закону пользоваться номерами прикрытия могут только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.
Речь об этом идет в новом расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по их данным, глава Офиса президента Андрей Ермак ездит на номерах, зарегистрированных за другим автомобилем. Номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко вообще не зарегистрированы ни за одним транспортным средством.
Кроме этого, номерами прикрытия пользуется помощник Зеленского Сергей Шефир.
Также фейковыми номерами пользуются сын министра внутренних дел Арсена Авакова и бизнес-партнер главы МВД Игорь Котвицкий.
Номера авто нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто, заявляют расследователи. А у нардепа "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть автомобиль, у которого регулярно меняются номера - и все они, по словам журналистов, несуществующие.
Авторы расследования поясняют, что если номера - фейковые, то ездящему на них человеку в случае нарушения не придет штраф.
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але навіть ці 40 такі собі, вбогенькі компромати
народ посмотрел, почувствовал ложь, посмеялся и волны ненависти к Порошенко - не получилось!.. следовательно, нужно отмыть авторитет Бигуса, сливом желтой информашки, которая никому не интересна.. Все и так знают, что первый круг общения Зеленскавага пользуется номерами прикрытия.. Это новость ниочём!..
Это просто плохая работа Подоляка!..
Яка несподіванка. Дзиндзя каже, що батько Бігуса-уїгуса багато років "виграє" на тендерах харчування ЗСУ по завищеним цінам. Оце так антикорупціонер-розслідувач
У Бигусов сотни расследований и только 3 из них хоть каким-то боком касаются вашей Порошенки или людей из его окружения. Вы просто остальных расследований не замечаете.
все эти расследования про номера, про какого то лесника рядового и так далее понты для замыливания... главное с какими материалами он выходит тогда когда прям "очень кстати", пример свинарчуки прямо перед выборами (как оказалось потом фейк)...
Где оказалось? Основного фигуранта тех материалов (Жуковского) сейчас судят на основании этих материалов. Свинарчуку-младшему тоже предъявлены обвинения.
Вы тупаете реальность с рошеновской пропагандой и ложью.
"не стоит выгораживать эту фсб консерву"
Да-да, стоит из 100 расследований 2 посвятить мерзавцам из окружения Порошенки - сразу становишься в глазах его фанатов "фсб консервой". Или по-вашему в окружении Порошенко нет мерзавцев? Вы серьезно? Или можно выводить на чистую воду любых мерзавцев, но про людей Порошенко - или хорошо, или никак? Они что - все умерли, что к ним такое особенное отношение должно быть?
я не против преследования корупционером хоть старой хоть новой власти, но то что обычно выкладывает бигус это туфта, как вот про фальшивые номера, мелочь... а вот выкладывать откровенную заказуху перед выборами прямо влияющими на выбор граждан или вот эти пленки медведчука?) и то и то ересь) и эту ересь выкладывают как "расследование", а по факту выполняет заказуху с уже скомпилированым материалом других людей прямо заинтересованных в том что б это попало в масс медиа) и правды там почти нет)
Зачем? Это решение продажного судьи по гражданскому иску Свинарчука - оно вообще ничего не доказывает, тк судьи не рассматривали дело по существу. Это не более чем коррупционная пиар-акция за деньги Гладковского.
А вот то, что Гладковского и его подельника сейчас судят по реальному уголовному как раз на основании этих материалов доказывает, что материалы - не фейк.
" но то что обычно выкладывает бигус это туфта"
И много ты смотрел того, что выкладывает Бигус? Я его регулярно смотрел задолго до свинарчук-гейта: там реальные расследования, а не туфта, причем Бигусы вообще не обращают внимание на политическую фракцию тех, против кого проводят расследования. А самый любимый персонаж у Бигус.Инфо - это Кива.
Также у них полно расследований, бьющих по Медведчуку, есть расследования против Коломойского, против окружения Зеленского. То есть они расследуют все, что могут.
" перед выборами"
Туд двояко - конечно же, журналисты-расследователи не из пальца высасывают свои сюжеты - часто материал им подкидывают. Разумеется, иногда это делают против политических оппонентов в удобное время - вопрос только в том, что материал реальный и журналист не был бы журналистом, если бы отказался от реального настоящего материала только потому, что он под выборы.
Только тема хлипковата.
Ця гидота болт клали на закони України та і на Україну загалом !!!)))
https://censor.net/ru/comments/locate/3271674/01921448-c696-737f-aa00-997897cb7e5aОтветитьМне нравится 7 ----------)))
как научимся не восхищаться халявой-так и коррупция сведется к минимуму
Подоляк! ты ЛОХ!.. нельзя так грубо и примитивно работать!!!
а я деда волгу 21 из гаража в гараж перегонял так копы придолбались что номера плохо видно....
вопрос действительно классный - от кого?
Потому ему избрали роль такого себе критика на полшишечки. Для отвлечения внимания от реальных зашкваров.
За словами нардепів, ідея звільнення Авакова уже обговорюється, але поки що остаточного рішення ще немає. Якщо ж Зеленський таки вирішить звільнити чинного міністра внутрішніх справ, то процес, який базуватиметься на минулорічній постанові ВР, розпочнеться в Верховній Раді восени, під час наступної сесії парламенту.
Як пояснили у "Слузі народу", президент вирішив, що може сам усім керувати - тож Аваков, як зайвий центр прийняття рішень, йому непотрібен.
Нагадаємо, 5 червня 2020 року 55 народних депутатів https://www.depo.ua/ukr/politics/u-radi-zareestruvali-postanovu-pro-zvilnennya-avakova-202006051171542 зареєстрували у Раді проєкт постанови №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ . Збір підписів під відповідним проєктом постанови ініціювала фракція партії "Голос".
Але члени комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності https://www.depo.ua/ukr/politics/u-radi-ne-stali-rozglyadati-proekt-postanovi-shchodo-vidstavki-avakova-202007011182518 не внесли до порядку денного засідання проєкт цієї постанови.
Больше слушайте что они обещают.
Страх ими правит. Глубоко несчастные создания.
Сегодня, приблизительно в 17:50, случилась страшная трагедия, погиб Велосипедист! Виктор Заболотный.
Он ехал по тротуару, и в момент объезда мимо пьяного быдла, тот его толкнул на дорогу. В этот момент ехала фура, о которую он и ударился головой. После чего его отбросило обратно к тротуару, и в следствие чего он ещё раз ударился головой об бровку, куски черепа разлетелись на 2-3 метра, часть мозгов лежит на дороге. Очень страшное зрелище.
Ребята очень рекомендуем и просим вас ездить в ШЛЕМЕ! Сейчас уже поздно, но возможно если бы Виктор был в шлеме, это могло бы спасти ему жизнь!
Берегите себя и своих близких.
быдло поймали?!
трэш какой-то...
куча неадекватов за рулем, которые с удовольствием подрежут лисапедиста..
они наезжают на людей на переходе, а потом выскакивают из авто и начинают рамсить: "чё не так, ****?!"
безопасными для велосипедиста остаётся лес/парк......но не дороги общего пользования......
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.