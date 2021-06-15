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Ермак, Кирилл Тимошенко и сын Авакова ездят на номерах прикрытия, - Bihus.Info. ВИДЕО

По закону пользоваться номерами прикрытия могут только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.

Речь об этом идет в новом расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по их данным, глава Офиса президента Андрей Ермак ездит на номерах, зарегистрированных за другим автомобилем. Номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко вообще не зарегистрированы ни за одним транспортным средством.

Кроме этого, номерами прикрытия пользуется помощник Зеленского Сергей Шефир.

Также читайте: Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info. ФОТО

Также фейковыми номерами пользуются сын министра внутренних дел Арсена Авакова и бизнес-партнер главы МВД Игорь Котвицкий.

Номера авто нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто, заявляют расследователи. А у нардепа "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть автомобиль, у которого регулярно меняются номера - и все они, по словам журналистов, несуществующие.

Смотрите: Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных, - СМИ. ВИДЕО

Авторы расследования поясняют, что если номера - фейковые, то ездящему на них человеку в случае нарушения не придет штраф.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Кива Илья (398) Бигус (191) Шефир Сергей (120) Тимошенко Кирилл (432) Ермак Андрей (1262) Офис Президента (1797) Клочко Андрей (38) Котвицкий Игорь (5)


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Топ комментарии
+26
нет!.. Бигуса сейчас пользуются, как презервативом, потому что пленки Медведчука и авторитет Бигуса, упали за плинтус..
народ посмотрел, почувствовал ложь, посмеялся и волны ненависти к Порошенко - не получилось!.. следовательно, нужно отмыть авторитет Бигуса, сливом желтой информашки, которая никому не интересна.. Все и так знают, что первый круг общения Зеленскавага пользуется номерами прикрытия.. Это новость ниочём!..
Это просто плохая работа Подоляка!..
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15.06.2021 21:47
+17
Нарешті Бігус звернув увагу на когось іншого.
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15.06.2021 21:31
+16
Ця гидота болт клали на закони України та і на Україну загалом !!!)))
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15.06.2021 21:35
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Нарешті Бігус звернув увагу на когось іншого.
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15.06.2021 21:31 Ответить
60 на 40 ніхто не відміняв.
але навіть ці 40 такі собі, вбогенькі компромати
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15.06.2021 21:35 Ответить
Більше того, щось Цензор став піарити цього покідька. Спочатку Шустер, а тепер Біогумус
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15.06.2021 21:43 Ответить
нет!.. Бигуса сейчас пользуются, как презервативом, потому что пленки Медведчука и авторитет Бигуса, упали за плинтус..
народ посмотрел, почувствовал ложь, посмеялся и волны ненависти к Порошенко - не получилось!.. следовательно, нужно отмыть авторитет Бигуса, сливом желтой информашки, которая никому не интересна.. Все и так знают, что первый круг общения Зеленскавага пользуется номерами прикрытия.. Это новость ниочём!..
Это просто плохая работа Подоляка!..
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15.06.2021 21:47 Ответить
https://twitter.com/Disco_Sashka 25 000 000 друзів Петра
Яка несподіванка. Дзиндзя каже, що батько Бігуса-уїгуса багато років "виграє" на тендерах харчування ЗСУ по завищеним цінам. Оце так антикорупціонер-розслідувач
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15.06.2021 22:20 Ответить
Для отвода глаз , прикрывает свой гебнявый зад !
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15.06.2021 22:19 Ответить
Чушь.
У Бигусов сотни расследований и только 3 из них хоть каким-то боком касаются вашей Порошенки или людей из его окружения. Вы просто остальных расследований не замечаете.
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16.06.2021 01:18 Ответить
Принцип покойного Геббельса. На 60% брехни должно быть 40% нормальной информации.
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15.06.2021 22:20 Ответить
Не факт. Він доведе, щоці всі номери їм видав Порошенко. 🤔
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15.06.2021 22:28 Ответить
Він взагалі-то "на когось іншого" звертає увагу у 99% своїх розлідуваннь. Ви просто за його розлідуваннями не слідкуєте. А найбільше розслідуваннь у Бігуса проти ОПЖЗ і зелених.
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16.06.2021 01:16 Ответить
не стоит выгораживать эту фсб консерву)
все эти расследования про номера, про какого то лесника рядового и так далее понты для замыливания... главное с какими материалами он выходит тогда когда прям "очень кстати", пример свинарчуки прямо перед выборами (как оказалось потом фейк)...
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16.06.2021 12:48 Ответить
"как оказалось потом фейк"

Где оказалось? Основного фигуранта тех материалов (Жуковского) сейчас судят на основании этих материалов. Свинарчуку-младшему тоже предъявлены обвинения.
Вы тупаете реальность с рошеновской пропагандой и ложью.

"не стоит выгораживать эту фсб консерву"

Да-да, стоит из 100 расследований 2 посвятить мерзавцам из окружения Порошенки - сразу становишься в глазах его фанатов "фсб консервой". Или по-вашему в окружении Порошенко нет мерзавцев? Вы серьезно? Или можно выводить на чистую воду любых мерзавцев, но про людей Порошенко - или хорошо, или никак? Они что - все умерли, что к ним такое особенное отношение должно быть?
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16.06.2021 13:09 Ответить
тебе найти решение суда по гладковскому где обязали публично извинится за свой фейк сюжет? или найти сразу видосик де в 3 ночи они вышли в эфир и как бы формально исполнили решение суда?)
я не против преследования корупционером хоть старой хоть новой власти, но то что обычно выкладывает бигус это туфта, как вот про фальшивые номера, мелочь... а вот выкладывать откровенную заказуху перед выборами прямо влияющими на выбор граждан или вот эти пленки медведчука?) и то и то ересь) и эту ересь выкладывают как "расследование", а по факту выполняет заказуху с уже скомпилированым материалом других людей прямо заинтересованных в том что б это попало в масс медиа) и правды там почти нет)
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16.06.2021 13:58 Ответить
"тебе найти решение суда по гладковскому где обязали публично извинится за свой фейк"

Зачем? Это решение продажного судьи по гражданскому иску Свинарчука - оно вообще ничего не доказывает, тк судьи не рассматривали дело по существу. Это не более чем коррупционная пиар-акция за деньги Гладковского.
А вот то, что Гладковского и его подельника сейчас судят по реальному уголовному как раз на основании этих материалов доказывает, что материалы - не фейк.

" но то что обычно выкладывает бигус это туфта"

И много ты смотрел того, что выкладывает Бигус? Я его регулярно смотрел задолго до свинарчук-гейта: там реальные расследования, а не туфта, причем Бигусы вообще не обращают внимание на политическую фракцию тех, против кого проводят расследования. А самый любимый персонаж у Бигус.Инфо - это Кива.
Также у них полно расследований, бьющих по Медведчуку, есть расследования против Коломойского, против окружения Зеленского. То есть они расследуют все, что могут.

" перед выборами"
Туд двояко - конечно же, журналисты-расследователи не из пальца высасывают свои сюжеты - часто материал им подкидывают. Разумеется, иногда это делают против политических оппонентов в удобное время - вопрос только в том, что материал реальный и журналист не был бы журналистом, если бы отказался от реального настоящего материала только потому, что он под выборы.
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16.06.2021 14:17 Ответить
То він робить, щоб ФСБ-шні вуса, краще трималися...
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16.06.2021 08:05 Ответить
Операция - "прикрытие"
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15.06.2021 21:33 Ответить
причем прикрытие для бигуса. Мол смотрите какой я дерзкий антикоррупционер.
Только тема хлипковата.
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15.06.2021 21:40 Ответить
Понти для приїжджих !!!)))
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15.06.2021 21:53 Ответить
Зебилье 🤢🐲 скушает , как и «борьбу с олигархами «🤮
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15.06.2021 22:21 Ответить
Ну і що ??? ))))
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15.06.2021 21:34 Ответить
А то, что это незаконно.
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15.06.2021 21:49 Ответить
Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5312 https://censor.net/ru/user/470343
Ця гидота болт клали на закони України та і на Україну загалом !!!)))
https://censor.net/ru/comments/locate/3271674/01921448-c696-737f-aa00-997897cb7e5aОтветитьМне нравится 7 ----------)))
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15.06.2021 21:51 Ответить
бо бидло веде себе, як бидло. воно по другому не може.
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15.06.2021 21:34 Ответить
Ця гидота болт клали на закони України та і на Україну загалом !!!)))
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15.06.2021 21:35 Ответить
Ця гидота сама пише нам закони (
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15.06.2021 21:38 Ответить
він заробляє на проблемах України.
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15.06.2021 21:38 Ответить
Чёрная метка.
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15.06.2021 21:36 Ответить
Так вернули тебе барыгу. Прямым рейсом с Герцилии.
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15.06.2021 21:39 Ответить
Рюкзак номеров прикрытия.
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15.06.2021 21:38 Ответить
никогда, слышишь, никогда не переводи с китайского на русский "16 коробок" и тем более не включай прослушиванийе!!
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15.06.2021 21:46 Ответить
Вот это "расследование"! Глыба! До Бихуса никто, никто не знал, шо можновдадцi катаются на машинах с номерами прикрытия! Это такой тупой вброс-"смотрите, чуваки, а Бихус то, обьективный, про власть вон как снимает, не токмо Порошенку по нашему заказу топит"!
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15.06.2021 21:39 Ответить
Who the ...ck is Bihus?
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15.06.2021 21:41 Ответить
Prosto dermo.
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15.06.2021 21:50 Ответить
Министр МВД в открытую плюёт на закон. Почему мы не в НАТО?
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15.06.2021 21:42 Ответить
Уже ж разъяснили - пока вiслюк на табуретке, никакой НАТЫ.
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15.06.2021 21:48 Ответить
Байден говорил про коррупцию. А она у нас при любом ***********.
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15.06.2021 21:55 Ответить
При этом она рванула вверх как тот фейерверк у кацапов от нашей формы для футбольной сборной. Вместе с состояниями олигархов. Даже Медведчук изрядно прибарахлился при вiслюке.
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15.06.2021 21:57 Ответить
трубу ему петя дал если что
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15.06.2021 22:51 Ответить
Состояние ему дал утроить потерпевший вiслюк, если что. При Порохе были одни убытки.
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16.06.2021 08:06 Ответить
а шо,с коррупцией только президенты должны бороться?а не нарит,который выбирает клоунов за кулек гречки?
как научимся не восхищаться халявой-так и коррупция сведется к минимуму
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15.06.2021 22:08 Ответить
А клоун свой хрен , вообще ложил на конституцию и своих же 🐑🐏73%
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15.06.2021 22:26 Ответить
ахах)).. Бигусу из Офиса перЗедента сбросили информашку с "контролируемой желтизной", что бы обвинения "Европейской Солидарности" о сотрудничестве Бигуса с офисом Зеленскавага не выглядели правдоподобно..
Подоляк! ты ЛОХ!.. нельзя так грубо и примитивно работать!!!
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15.06.2021 21:42 Ответить
Царя не трогают, бояр можно, Быгус работает в пукинском стиле, обливать помочями нужно конкурентов и челядь, самого солнцеликого трогать ни-ни.
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15.06.2021 21:42 Ответить
С каких пор фальшивые номера у шушеры стали "номера прикрытия"?
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15.06.2021 21:42 Ответить
Ой как неожиданно.
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15.06.2021 21:43 Ответить
это всё от безнаказанности и потому что могут себе позволить....
а я деда волгу 21 из гаража в гараж перегонял так копы придолбались что номера плохо видно....
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15.06.2021 21:47 Ответить
"Не прийдет штраф" - ну это полная муйня! Они любого собьют насмерть и кого и где искать?! Машины с такими номерами должны автоматически быть приравненными к незарегистрированному огнестрельному оружию, с сопоставимым уголовным приследованием.
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15.06.2021 21:47 Ответить
От кого или от чего эти субчики "прикрываются"?
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15.06.2021 21:47 Ответить
как говорила талантливая мендель - вопрос хороший ! но я на него отвечать не буду ))))
вопрос действительно классный - от кого?
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15.06.2021 22:14 Ответить
Безнаказанности и денег не может быть много.
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15.06.2021 22:18 Ответить
бигусу нельзя окончательно сливаться в стиле сирожи железнодородника.
Потому ему избрали роль такого себе критика на полшишечки. Для отвлечения внимания от реальных зашкваров.
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15.06.2021 21:48 Ответить
закони для бидла, а на небі лише про море, 2 термін, 2 громадянства, продаж землі, откатьі, сххмьі і плач про маленький розмір конвертів?
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15.06.2021 21:55 Ответить
Закон един для всех, все равны? Нуну. Видать рюкзаков и ко хотят быть равнее
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15.06.2021 21:56 Ответить
так вот кто давит утят
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15.06.2021 21:59 Ответить
Ездят не на "номерах" , а на автомобилях с номерами. Грамотеи.
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15.06.2021 22:01 Ответить
Зеленський планує восени позбутись Авакова, повідомляє "https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/arsen-avakov-mozhe-vtratiti-posadu-dzherela-nv-novini-ukrajini-50165960.html НВ " із посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

За словами нардепів, ідея звільнення Авакова уже обговорюється, але поки що остаточного рішення ще немає. Якщо ж Зеленський таки вирішить звільнити чинного міністра внутрішніх справ, то процес, який базуватиметься на минулорічній постанові ВР, розпочнеться в Верховній Раді восени, під час наступної сесії парламенту.
Як пояснили у "Слузі народу", президент вирішив, що може сам усім керувати - тож Аваков, як зайвий центр прийняття рішень, йому непотрібен.
Нагадаємо, 5 червня 2020 року 55 народних депутатів https://www.depo.ua/ukr/politics/u-radi-zareestruvali-postanovu-pro-zvilnennya-avakova-202006051171542 зареєстрували у Раді проєкт постанови №3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ . Збір підписів під відповідним проєктом постанови ініціювала фракція партії "Голос".
Але члени комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності https://www.depo.ua/ukr/politics/u-radi-ne-stali-rozglyadati-proekt-postanovi-shchodo-vidstavki-avakova-202007011182518 не внесли до порядку денного засідання проєкт цієї постанови.
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15.06.2021 22:10 Ответить
шота я сомневаюсь .а тот его вертолетами
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15.06.2021 22:15 Ответить
За рюкзаки своего сыночка авакян возненавидел Порошенко
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15.06.2021 22:11 Ответить
не проканало, бигус. давай по новой. это не компромат
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15.06.2021 22:11 Ответить
Вот классический пример ши ддовской "демократии".
Больше слушайте что они обещают.
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15.06.2021 22:16 Ответить
Мрази!!!
Страх ими правит. Глубоко несчастные создания.
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15.06.2021 22:20 Ответить
офф топ


Сегодня, приблизительно в 17:50, случилась страшная трагедия, погиб Велосипедист! Виктор Заболотный.
Он ехал по тротуару, и в момент объезда мимо пьяного быдла, тот его толкнул на дорогу. В этот момент ехала фура, о которую он и ударился головой. После чего его отбросило обратно к тротуару, и в следствие чего он ещё раз ударился головой об бровку, куски черепа разлетелись на 2-3 метра, часть мозгов лежит на дороге. Очень страшное зрелище.
Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2456 Ребята очень рекомендуем и просим вас ездить в ШЛЕМЕ! Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2456 Сейчас уже поздно, но возможно если бы Виктор был в шлеме, это могло бы спасти ему жизнь!
Берегите себя и своих близких.
Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3078

Єрмак, Кирило Тимошенко і син Авакова їздять на номерах прикриття, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2199
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15.06.2021 22:23 Ответить
сожалею!..
быдло поймали?!
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15.06.2021 22:35 Ответить
вроде да, мало инфы..... ребята с велоклуба поделились.....
трэш какой-то...
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15.06.2021 22:43 Ответить
я смотрю по Харькову - ездить по общим дорогам это самоубийство..
куча неадекватов за рулем, которые с удовольствием подрежут лисапедиста..
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15.06.2021 22:55 Ответить
Легко художника обидеть, а вот боксера попробуй)
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15.06.2021 22:58 Ответить
а боксеры это вообще, самые ипанутые..
они наезжают на людей на переходе, а потом выскакивают из авто и начинают рамсить: "чё не так, ****?!"
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15.06.2021 23:05 Ответить
нее) это быдло) таких гасить надо)) Они не боксеры, так руками помахать не более. Спортсмен и достойный человек не будет искать приключения. Низкие поступки, все что остается "низкому" человеку.
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15.06.2021 23:26 Ответить
а про Киев то что говорить, всё амбитное быдло прется в столицу за новыми возможностями со своими особенностями.....
безопасными для велосипедиста остаётся лес/парк......но не дороги общего пользования......
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15.06.2021 23:07 Ответить
Нужно быть готовым, что по пути могут встретится неадекваты, которые считают только других неправыми. Тому велик мешает, другому самокат, третий вообще нищеброд, а четвертый уже на тачке. Ехал себе мужик пока не напоролся на кусок биомассы, потный и вонючий.
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15.06.2021 22:57 Ответить
А бандиты всегда так делали, делают и будут делать, это тебе же Украина, а не какая то другая страна.
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15.06.2021 22:37 Ответить
А отпрыск авакяна, неужто такой важный чин, а ну да, тоже ворюга, да ещё тот.
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15.06.2021 22:43 Ответить
ПРИ РАССТРЕЛЕ НОМЕРА ПРИКРЫТИЯ НЕ ПОМОГУТ !)
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16.06.2021 00:07 Ответить
За вот такую херню, когда на твоих номерах может ехать кто-то другой из чинуш, надо просто пулю в голову
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16.06.2021 00:17 Ответить
Мрази: ермак, вся его кантора (ОПа), "предатели народа", рюкзаков и его мусора, мертветчук и его ЗаЖОПу,- все одним миром мазаны! Все они будут гореть в Аду.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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16.06.2021 01:56 Ответить
Браткам - все, остальным - закон!
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16.06.2021 07:56 Ответить
Хаос,беззаконня, вседозволеність,втрата керованості, базікання,брехня,корупція,---це показникі і обличчя зеленої чуми. Але ж лохам і тим "какая разніца" це подобається,бо вибирали вони цих моральних уродів.
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16.06.2021 09:01 Ответить
 
 