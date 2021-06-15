Ермак, Кирилл Тимошенко и сын Авакова ездят на номерах прикрытия, - Bihus.Info. ВИДЕО

По закону пользоваться номерами прикрытия могут только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.

Речь об этом идет в новом расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по их данным, глава Офиса президента Андрей Ермак ездит на номерах, зарегистрированных за другим автомобилем. Номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко вообще не зарегистрированы ни за одним транспортным средством.

Кроме этого, номерами прикрытия пользуется помощник Зеленского Сергей Шефир.

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Также фейковыми номерами пользуются сын министра внутренних дел Арсена Авакова и бизнес-партнер главы МВД Игорь Котвицкий.

Номера авто нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто, заявляют расследователи. А у нардепа "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть автомобиль, у которого регулярно меняются номера - и все они, по словам журналистов, несуществующие.

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Авторы расследования поясняют, что если номера - фейковые, то ездящему на них человеку в случае нарушения не придет штраф.