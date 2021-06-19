"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": В оккупированной Ялте затопило крокодиляриум. ВИДЕО
В оккупированной Ялте полностью затопило крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.
"90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", – сказал Жиленко.
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+45 Павло ШОвте
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В 1980 безоблачность погоды в олимпийской Москве тоже "обеспечивали" и даже хвалились. Правда, потопили все вокруг, потом торфяники горели до зимы...
Вот и сейчас путиноиды "водоснабжение" организовали. Понятно, что точно "в цель" попасть не сразу получилось - прихватили Харьков,Запорожье,Мариуполь, Мелитополь... Но зато в Крыму, как из ведра. Воешки будут танки мыть