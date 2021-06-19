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"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": В оккупированной Ялте затопило крокодиляриум. ВИДЕО

В оккупированной Ялте полностью затопило крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

"90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", – сказал Жиленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

Автор: 

крокодил (22) Крым (26380) наводнение (461) Ялта (341)


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Топ комментарии
+45
"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": В оккупированной Ялте затопило крокодиляриум - Цензор.НЕТ 796
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19.06.2021 17:26
+36
"У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум - Цензор.НЕТ 7553

...вместо собак бродячих )))))))
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19.06.2021 17:48
+34
Бажаю крокодилам доброї ґапетити і вдалого полювання! Смачного!
🐊🐊🐊🐊🐊🐊
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19.06.2021 17:53
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То они гуляют тварюки пока сытые. Завтра к вечеру иначе будет. Гарпуны готовьте или вилы. Совковой лопатой хрен пробьёшь. Лафа кончилась в Ялте.
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19.06.2021 23:56 Ответить
О климатическом оружии конечно же никто и не вспоминает. Хотя...

В 1980 безоблачность погоды в олимпийской Москве тоже "обеспечивали" и даже хвалились. Правда, потопили все вокруг, потом торфяники горели до зимы...
Вот и сейчас путиноиды "водоснабжение" организовали. Понятно, что точно "в цель" попасть не сразу получилось - прихватили Харьков,Запорожье,Мариуполь, Мелитополь... Но зато в Крыму, как из ведра. Воешки будут танки мыть
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20.06.2021 08:41 Ответить
тих, хто радів опадам, мріючи про наповнення прісною водою водосховищ, маю розчарувати - оті потоки каламутного непоймичого якщо і заповнять резервуари то по-перше це умовно питна вода, а по-друге: муляки, піску, каміння, бруду і лайна там буде 2/3 від того щастя... більш того... через тиждень той резервуар потрібно буде чистити від усього того осаду і бруду...
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20.06.2021 09:51 Ответить
Ялтинским крысчанам придется в этом году сесть на диету, курортный сезон не задался с самого начала, пляжи смыло в море.
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21.06.2021 02:00 Ответить
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