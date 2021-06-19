Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На окраине Киева прошла акция против вырубки деревьев в лесу. Участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-Водицкого заказника. Его сдали в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году и не смогли вернуть.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С призывом прийти 19 июня в 14:00 на место вырубки выступил экс-нардеп, активист Майдана Игорь Луценко.

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"Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов", - написал он в Facebook.







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По информации корреспондента Цензор.НЕТ, активистам противостояли неизвестные. Они бросали дымовые гранаты и распыляли газ. Обошлось без жертв.









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На месте работала полиция и отряд быстрого реагирования.

Активисты планируют продолжить отстаивать лес.







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Фото, видео: Олег Богачук