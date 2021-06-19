Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На окраине Киева прошла акция против вырубки деревьев в лесу. Участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-Водицкого заказника. Его сдали в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году и не смогли вернуть.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
С призывом прийти 19 июня в 14:00 на место вырубки выступил экс-нардеп, активист Майдана Игорь Луценко.
"Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов", - написал он в Facebook.
По информации корреспондента Цензор.НЕТ, активистам противостояли неизвестные. Они бросали дымовые гранаты и распыляли газ. Обошлось без жертв.
На месте работала полиция и отряд быстрого реагирования.
Активисты планируют продолжить отстаивать лес.
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просто я вот смотрел Дубинского - грил шо сраную эстакаду строят чет лет 5
так г*споди, если терпилы, то есть жители толкутся блин в пробках, после работы, когда каждая минута = шо ты больше с ребенком или даже котом пробудешь, душатся в пробках бо Бокс "строит эстакаду"..... ну я их не жалею. и даже смеюсь(я бы на метро ездил )
Лесной воин.
ну вроде убили его(хотя Чака даже Вирус не убьет) и потом все титушки начали ВНЕЗАПНО очень получать по очень наглым рожам.... вот и тут бы так
Хоча їх повно.
https://twitter.com/i/status/1406111045861654529
Луценко - баскак Авакова, если кто не в курсе.
Пуща Водица, кроме всего прочего, относится к Святошинскому лесничеству.
друг живет возле сельхозинститута там где горнолыжный спуск как там кайфово 👍
Вот вы мне скажите, а Голосеевский лес действительно соседствует с Пуща-Водицким заказником?