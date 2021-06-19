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Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На окраине Киева прошла акция против вырубки деревьев в лесу. Участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-Водицкого заказника. Его сдали в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году и не смогли вернуть.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С призывом прийти 19 июня в 14:00 на место вырубки выступил экс-нардеп, активист Майдана Игорь Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала. ВИДЕО

"Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов", - написал он в Facebook.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 01
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 02
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 03

Также смотрите: В Шостке "черные лесорубы" зарубили свидетеля, который "сдал" их полиции, - Офис генпрокурора. ФОТО

По информации корреспондента Цензор.НЕТ, активистам противостояли неизвестные. Они бросали дымовые гранаты и распыляли газ. Обошлось без жертв.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 04
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 05
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 06
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 08

На месте работала полиция и отряд быстрого реагирования.

Активисты планируют продолжить отстаивать лес.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 09
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 10
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 11

Смотрите также: По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве 12
Фото, видео: Олег Богачук

Автор: 

вырубка (160) Киев (25518) Луценко Игорь (231) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+5
Вирубувати дерева там де вони росли десятеріччями і ставити паркани це кацапська практика
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19.06.2021 21:52
+4
"Утро в лесу". Шишкин.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6047
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19.06.2021 19:52
+3
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19.06.2021 19:34
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19.06.2021 19:34 Ответить
Пи.да Киеву.
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19.06.2021 19:37 Ответить
дахусим
просто я вот смотрел Дубинского - грил шо сраную эстакаду строят чет лет 5
так г*споди, если терпилы, то есть жители толкутся блин в пробках, после работы, когда каждая минута = шо ты больше с ребенком или даже котом пробудешь, душатся в пробках бо Бокс "строит эстакаду"..... ну я их не жалею. и даже смеюсь(я бы на метро ездил )
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19.06.2021 19:44 Ответить
есть старый, х.з. когда видел еще фильм с Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 4468
Лесной воин.
ну вроде убили его(хотя Чака даже Вирус не убьет) и потом все титушки начали ВНЕЗАПНО очень получать по очень наглым рожам.... вот и тут бы так
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19.06.2021 19:41 Ответить
"Утро в лесу". Шишкин.

Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6047
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19.06.2021 19:52 Ответить


Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 1473
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19.06.2021 19:56 Ответить
Акция против вырубки деревьев прошла в Голосеевском парке в Киеве - Цензор.НЕТ 6920
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19.06.2021 19:58 Ответить
Аваков сделал из люстрированой полиции черти-что... где миску поставили там и лают...
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19.06.2021 19:57 Ответить
Зате в телевізорі більше ніхто не волає ні про вирубку лісу, ні про лісовози на дорогах, ні про потяги з вирубленим лісом.
Хоча їх повно.

https://twitter.com/i/status/1406111045861654529
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19.06.2021 20:02 Ответить
Цена вопроса - каких-нибудь 50 штук баксов в карман активиста Луценко и можно строить небоскреб даже на месте Владимирского собора.
Луценко - баскак Авакова, если кто не в курсе.
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19.06.2021 20:06 Ответить
он же в фракции юля тимоха?
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19.06.2021 21:41 Ответить
Там были далеко не только активисты Луценко. Пришли ребята из виноградаря. Те, кому не похер.
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19.06.2021 22:18 Ответить
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19.06.2021 20:32 Ответить
Цей беспредел по вирубці лісів, проходить по всій Україні! Кому це вигідно? Хто подонок?
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19.06.2021 20:55 Ответить
Чего вы переживаете? Президент миллиард насажает
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19.06.2021 21:00 Ответить
Вирубувати дерева там де вони росли десятеріччями і ставити паркани це кацапська практика
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19.06.2021 21:52 Ответить
мы не местные и не знатоки киевской географии но мне всегда казалость что голосеевский лес и пуща-водица находятся в разных полушариях?
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19.06.2021 22:35 Ответить
Настоящих активистов, такие мелочи не затрагивают.
Пуща Водица, кроме всего прочего, относится к Святошинскому лесничеству.
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19.06.2021 23:16 Ответить
в голосеевском полный оттяг какой ****** надо быть чтобы там рубить
друг живет возле сельхозинститута там где горнолыжный спуск как там кайфово 👍
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20.06.2021 05:36 Ответить
надо меня мэром Киева я бы все дома в центре спилил по 7 этаж как в Washington DC 😡
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20.06.2021 05:41 Ответить
Пилите, Шура, у себя дома.
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20.06.2021 08:38 Ответить
Деревья главные враги бизнесменов и строителей
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20.06.2021 10:11 Ответить
Кияни!
Вот вы мне скажите, а Голосеевский лес действительно соседствует с Пуща-Водицким заказником?
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20.06.2021 11:49 Ответить
Не, мне просто интересно как это. Голосеево вроде на юге города, а Пуща на севере
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20.06.2021 11:52 Ответить
 
 