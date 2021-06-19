К лету 2014 года вдоль украинской границы располагалась готовая к применению российская фронтовая авиация. ВИДЕО

В нидерландском суде началось рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

Как сообщил в Facebook российский авиаэкперт Вадим Лукашевич, 17 июня "прокуратура в своем выступлении сделала ряд важных, по ее мнению, добавлений", передает Цензор.НЕТ.

Обвинение представило одну новую прослушку разговора террористов, состоявшегося утром 16 июля 2014 года, то есть перед днем трагедии.

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"Из этого разговора следует важнейший вывод следствия: он подтверждает, что к 16 июля 2014 г. вдоль украинской границы была размещена ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ российская фронтовая авиация: "...прежде чем снимать с довольствия кого-то (т.е. перед тем как сбивать), определяйте, чей это летит, там же с юга может прилететь дружественный..."

Таким образом, гибель 298 человек на борту МН17 предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины", - сообщил он, отметив, что это "ответ на вопрос - зачем Украине нужны были средства ПВО в зоне АТО".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.