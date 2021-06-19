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Украинские Су-25 в 2014-м показали эффективность в ходе боев у Мариновки и Степановки, - авиаэксперт Лукашевич. ВИДЕО 18+

Накануне катастрофы рейса МН17 в 2014 году украинские Су-25 продемонстрировали эффективность в ходе боев у Мариновки и Степановки. ВНИМАНИЕ: видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!

Об этом в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время слушаний по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17 в нидерландском суде продемонстрировали видео, которое демонстрирует эффективность украинских Су-25 в ходе боев у Мариновки и Степановки накануне авиакатастрофы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К лету 2014 года вдоль украинской границы располагалась готовая к применению российская фронтовая авиация. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2826) Донбасс (26956) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+157
руснявые пришли с оружием в чужую страну и негодуют, что их убивают украинцы.
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19.06.2021 23:22
+114
200х орков везут обратно в Рашу -- вот такая она "гражданская" война. Земля им железобетоном.
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19.06.2021 23:19
+104
"Братья", твою дивизию .... Избавь, Господи, от таких братушек. Чтобы они там повыздыхали во главе со своим ******. .
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19.06.2021 23:26
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Омерзение от языка, "братиков", бахвальства. По логике оккупантов виноваты те, на кого напали эти "братики". Жаль, что бумаранг так медленно работает
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20.06.2021 20:29 Ответить
Только поголовная и беспощадная утилизация спасет русозвререй.
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20.06.2021 22:17 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B7%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0&ved=2ahUKEwi9hbv5oanxAhUDmYsKHXx-BDYQFnoECBQQAg&usg=AOvVaw3wwysT0sUbECP3b3p5x9bf,-читай і насолоджуйся.
І пам'ятай, синку, диявол ховається в деталях, до яких нажаль, ваше покоління не уважне.
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21.06.2021 20:45 Ответить
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