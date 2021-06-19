Украинские Су-25 в 2014-м показали эффективность в ходе боев у Мариновки и Степановки, - авиаэксперт Лукашевич. ВИДЕО 18+

Накануне катастрофы рейса МН17 в 2014 году украинские Су-25 продемонстрировали эффективность в ходе боев у Мариновки и Степановки. ВНИМАНИЕ: видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!

Об этом в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время слушаний по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17 в нидерландском суде продемонстрировали видео, которое демонстрирует эффективность украинских Су-25 в ходе боев у Мариновки и Степановки накануне авиакатастрофы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К лету 2014 года вдоль украинской границы располагалась готовая к применению российская фронтовая авиация. ВИДЕО