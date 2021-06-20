"Ялту смыло к е##ням! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем секс": Туроператор из страны-оккупанта радуется катастрофе в захваченном Крыму. ВИДЕО

Руководитель турагентства из российской Уфы Мария Сухарева порадовалась наводнению и бедствиям в оккупированной РФ Ялте.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Instagram она опубликовала восторженное видео, где радостно объявила, что "Ялту смыло", и эта новость для неё лучше, чем день рождения или секс.

"Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели! Ялту смыло к …. Всё, нет! Стоп, не продаем сараи!" – сказала Сухарева своим подписчикам, которых у неё чуть больше тысячи.

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Стоит отметить, что многие из подписчиков не разделили восторг россиянки.

"Думаю, адекватный и здоровый человек не будет такого говорить и уж тем более радоваться катастрофе. Мне вас жаль! Выздоравливайте!" - отмечает пользователь remalena.

"Со дна постучали", - комментирует xelavisanat.









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