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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Ялту смыло к е##ням! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем секс": Туроператор из страны-оккупанта радуется катастрофе в захваченном Крыму. ВИДЕО

Руководитель турагентства из российской Уфы Мария Сухарева порадовалась наводнению и бедствиям в оккупированной РФ Ялте.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Instagram она опубликовала восторженное видео, где радостно объявила, что "Ялту смыло", и эта новость для неё лучше, чем день рождения или секс.

"Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели! Ялту смыло к …. Всё, нет! Стоп, не продаем сараи!" – сказала Сухарева своим подписчикам, которых у неё чуть больше тысячи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": В оккупированной Ялте затопило крокодиляриум. ВИДЕО

Стоит отметить, что многие из подписчиков не разделили восторг россиянки.

"Думаю, адекватный и здоровый человек не будет такого говорить и уж тем более радоваться катастрофе. Мне вас жаль! Выздоравливайте!" - отмечает пользователь remalena.

"Со дна постучали", - комментирует xelavisanat.

Ялту смыло к е##ням! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем секс: Туроператор из страны-оккупанта радуется катастрофе в захваченном Крыму 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Число пострадавших в результате наводнения в оккупированной Ялте возросло до 18 человек, одна женщина пропала без вести

Автор: 

Крым (26384) наводнение (461) Ялта (341)


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Топ комментарии
+73
"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму - Цензор.НЕТ 1943
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20.06.2021 12:11
+67
Крымчанам на заметку, любовь от мышесестёр так и прёт.
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20.06.2021 11:52
+46
-Це в цьому дворі живуть зрадники України ? Я адресою не помилився ?? .

"Ялту змило до е##нів. Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж секс": Туроператорка з країни-окупанта радіє катастрофі в захопленому Криму - Цензор.НЕТ 9645 .
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20.06.2021 13:01
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Что характерно-вас,предателей-крысчан,даже кацапы не любят. Какого сочуствия вы от Украины ожидаете?
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21.06.2021 00:02 Ответить
ненеделькудовторого....3го4го5го......итд япоедувкамарова.... давайдосвидания наяда таёжная
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21.06.2021 11:52 Ответить
Шмаль с чуйской долины подвезли?
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21.06.2021 18:23 Ответить
я по чуйски нэпонимальт
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21.06.2021 19:28 Ответить
От вам і "радная гавань".
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21.06.2021 13:29 Ответить
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