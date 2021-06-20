Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВИДЕО

Кто сильнее – Кива или Тищенко? Где был Вирастюк, когда били Тищенко? И зачем Владимиру Зеленскому 3D-джунгли в Офисе президента?

Ищем ответы вместе с вами в очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ 🔥

🔴 Зелепусичка и джунгли

Когда на прошлой неделе господин Президент объявил о миллиарде деревьев, могли бы вы представить, что начнет он с собственного Офиса? Да, да, в Офисе Президента теперь есть кабинет, в котором стены оборудованы искусственными джунглями. И это не просто какие-то фотообои – все объемное, 3D, в натуральном размере! И венчает всю эту красоту неоновая надпись "Центр действия президента". Зачем?

🟠 Трэш в Раде: цветы, массаж и штаны Кивы

Эта неделя в Верховной Раде прошла под знаком депутатской любви, нежности, объятий и... спущенных штанов.

🟡 Кива и Тищенко

Специальный, парный комплект подсвинков на этой неделе отправляется к Илье Киви и Николаю Тищенко – к этой самой горячей парочке парламентских оргий!

🟢 И снова Вирастюк

На прошлой неделе Богдан Буткевич обещал, что как только Василию Вирастюку дадут мандат – он наконец получит нашего поросенка. Так вот, сказано – сделано! Василий, с подсвинком вас!

🔴 Фейл недели

В рубрике "Фейл недели" у нас победу празднует партия "Голос". Во-первых, за позорный скандал с якобы непреднамеренным голосованием 5 членов фракции за русификаторские законы в повестке дня ВР. Во-вторых, "фейл недели" достается "Голосу" за раскол фракции на "красивых и умных" ... хорошо, хорошо, скажем так, на "честных" и "ловких". Но если серьезно, то какие расколы с таким рейтингом?

🔴 Облтрешпостач: цепи и Керчь

Туи у нас сразу двое победителей. Во-первых, влюбленные, которые несколько месяцев назад в знак вечности своей любви приковались друг к другу цепью, а на днях объявили о разрыве отношений, ну и цепи, конечно же.

Ну а гран-при достанется оккупационной власти Крыма за эпическое видео, на котором видно, что за лодкой надзирателя аннексированного полуострова Аксенова плывет группа спасателей в тяжелых костюмах.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.