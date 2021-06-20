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Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВИДЕО

Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВИДЕО

Кто сильнее – Кива или Тищенко? Где был Вирастюк, когда били Тищенко? И зачем Владимиру Зеленскому 3D-джунгли в Офисе президента?

Ищем ответы вместе с вами в очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ 🔥

🔴 Зелепусичка и джунгли

Когда на прошлой неделе господин Президент объявил о миллиарде деревьев, могли бы вы представить, что начнет он с собственного Офиса? Да, да, в Офисе Президента теперь есть кабинет, в котором стены оборудованы искусственными джунглями. И это не просто какие-то фотообои – все объемное, 3D, в натуральном размере! И венчает всю эту красоту неоновая надпись "Центр действия президента". Зачем?

🟠 Трэш в Раде: цветы, массаж и штаны Кивы

Эта неделя в Верховной Раде прошла под знаком депутатской любви, нежности, объятий и... спущенных штанов.

🟡 Кива и Тищенко

Специальный, парный комплект подсвинков на этой неделе отправляется к Илье Киви и Николаю Тищенко – к этой самой горячей парочке парламентских оргий!

🟢 И снова Вирастюк

На прошлой неделе Богдан Буткевич обещал, что как только Василию Вирастюку дадут мандат – он наконец получит нашего поросенка. Так вот, сказано – сделано! Василий, с подсвинком вас!

🔴 Фейл недели

В рубрике "Фейл недели" у нас победу празднует партия "Голос". Во-первых, за позорный скандал с якобы непреднамеренным голосованием 5 членов фракции за русификаторские законы в повестке дня ВР. Во-вторых, "фейл недели" достается "Голосу" за раскол фракции на "красивых и умных" ... хорошо, хорошо, скажем так, на "честных" и "ловких". Но если серьезно, то какие расколы с таким рейтингом?

🔴 Облтрешпостач: цепи и Керчь

Туи у нас сразу двое победителей. Во-первых, влюбленные, которые несколько месяцев назад в знак вечности своей любви приковались друг к другу цепью, а на днях объявили о разрыве отношений, ну и цепи, конечно же.

Ну а гран-при достанется оккупационной власти Крыма за эпическое видео, на котором видно, что за лодкой надзирателя аннексированного полуострова Аксенова плывет группа спасателей в тяжелых костюмах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Героям слава!", подгоревшие россияне, ЕВРО-2020, Большое садоводство и Поплавский - все | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #13. ВИДЕО

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+25
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9615
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20.06.2021 15:09
+17
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 1880
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20.06.2021 15:28
+13
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 5400

...
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20.06.2021 15:08
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Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 5400

...
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20.06.2021 15:08 Ответить
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 1880
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20.06.2021 15:28 Ответить
Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9615
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20.06.2021 15:09 Ответить
шел я лесом у в атаку всех бамбить.
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20.06.2021 15:11 Ответить
Шел он джунглями... шобы його йшло й не переставало.
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20.06.2021 15:27 Ответить
мы до етого не доживем, шановный пан Саня.
криворогатонье вцепившееся в булку? - питбули дохнут...
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20.06.2021 15:30 Ответить
Ой, та не накаркайте. Мы доживем и переживем. Я с 5 июня по 18-е загибался. (кашель, без температуры, боль в горле. ни вкуса , ни запаха, ни аппетита, сил вообще небыло). Со вчера запахи и аппетит начали частично возвращаться. Не знаю что это. Но врач говорит , шо флю с симаптомами ковид-19, без негативного результа по анализам с крови. Мой анализ показал, что у меня нет негативного результата. И в то же впемя на все 100% не показал позитив. Один человек из окружения умер(легкие были заблокированы).
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20.06.2021 16:50 Ответить
Зате в Дрім Тауні в Києві вже без масок ходять...
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21.06.2021 00:07 Ответить
он шел у бой веселый и военный,
четыре раза в прошлом позабыв,
он шел у бой проникнувшийся смелый,
как впрочем все презы в него идуть.
маршак 1961 год (с) - из недописанного...
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20.06.2021 15:47 Ответить
Так я не пойму ЗЕбилы вы кого выбрали ослика или мавпочку?!
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20.06.2021 15:17 Ответить
ученые пока думают как ету особь обозвать - все не быстро в етом мире...
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20.06.2021 15:23 Ответить
та в том то и дело - что они и сами не могут понять шо они навыбирали...на нашу голову )))
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20.06.2021 15:43 Ответить
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 9074
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20.06.2021 15:20 Ответить
країною править бидло, і всім похій.
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20.06.2021 15:38 Ответить
Ну что ти обрав то ы править! Порох сказав ДУМАЙ ви не послухались! Ми один майдан зробили тепер ваша черга!
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20.06.2021 15:47 Ответить
И шо , вы хотите тупой и еще тупее?
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20.06.2021 16:14 Ответить
Нет Медвейчука с Бойкой и примкнувшую к ним Жульку мы не хотим!
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20.06.2021 16:17 Ответить
Найперший свин це Зеля.
А його виборці - підсвинки.
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20.06.2021 16:10 Ответить
Це не свин, бо воно не тямить саме , хто воно е. Це раса з IQ, який не дозволяе зв`язати 3 слова в речення... - хрюкально-мычащая подворотня из отстойных кварталов.
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20.06.2021 16:19 Ответить
А ви помітили, що лідери інших краї гидують з ним спілкуватись ?
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20.06.2021 16:25 Ответить
Ваша правда, тока недоразумение этого не понимает, все претензирует, то к Штатам, то к Европе(насчет НАТО).
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20.06.2021 16:37 Ответить
А вдруг это хитрый план. Ну типа со всеми разосратся а потом капитулировать и войти в тайожный союз!
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20.06.2021 16:40 Ответить
Разве шо,вслепую, как полезный дурак.
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20.06.2021 16:43 Ответить
Но Штаты это так не спустят с рук.
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20.06.2021 16:44 Ответить
Я уж не говорю о том, шо армия отнюдь - не на стороне клоуна.
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20.06.2021 16:48 Ответить
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 6967
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20.06.2021 20:18 Ответить
мєлкават батька - прямо як наш клоун - анархіст-бєданосєц
Може це переселення душ?
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21.06.2021 00:09 Ответить
"А ваш Порошенко навіть полунички не привіз військовим" підсвинок йому. "А ваш Порошенко вирішив піаритись на кількох кілограмах полуниці" - підсвинка йому.
Не Буткевичу з його хліборізкою згадувати про підсвинків.
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20.06.2021 22:20 Ответить
Зелепусічка в джунглях, Кива без штанів, битва биків і потоп у Керчі | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14 - Цензор.НЕТ 7824
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21.06.2021 23:28 Ответить
 
 