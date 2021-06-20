"Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО
20 июня по всей Большой Ялте идут аварийно-восстановительные работы после стихии, которая обрушилась накануне.
Об этом сообщила "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Остаются два участка, где проводятся аварийно-спасательные работы. Улицы Кривошты и Вергасова – принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки. Кореиз – ситуация остается напряженной. Эвакуация людей продолжается", – сообщила Павленко.
По ее данным, в Кореизе, куда продолжает стекать вода с гор, продолжается эвакуация людей в пансионат "Смена". После демонтажа мостов и ухода собравшейся в Ялте воды в русло реки, оккупационные "власти" намерены "осушать" все затопленные многоквартирные дома.
Ранее 20 июня в оперативном штабе по ликвидации ЧС в Крыму в связи с непогодой сообщили, что запрет на купание на пляжах Ялты продлится еще три дня.
В Гидрометцентре Крыма сообщали ранее, что в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.
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Потому шта остров нєвєзєнія.
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Жизнь на море
https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgxpMMtcQEzapZMaFCp4AaABAg 3 дні тому
Сегодняшний потоп в Ялте стал сильнейшим за 100 лет. Выпало более 135 мм осадков.
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w Александр https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg 3 дні тому
Даже небеса охренели насколько вы подняли цены и прослезились...
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg надежда https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9OoOd697fSH 2 дні тому
Да..... жадность фраера сгубила
https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A
https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A AkiRoss Russia https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9Ooh6gKd0Mo 2 дні тому
Очень точно сказали - коротко и ёмко! Страшно даже представить, какие цены будут после того, как приведут обратно всё в порядок. Не за свой же счёт они это сделают. То драли с отдыхающих три шкуры, теперь 10 будут.