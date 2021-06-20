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"Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

20 июня по всей Большой Ялте идут аварийно-восстановительные работы после стихии, которая обрушилась накануне.

Об этом сообщила "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Остаются два участка, где проводятся аварийно-спасательные работы. Улицы Кривошты и Вергасова – принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки. Кореиз – ситуация остается напряженной. Эвакуация людей продолжается", – сообщила Павленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ялту смыло к е##ням! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем секс": Туроператор из страны-оккупанта радуется катастрофе в захваченном Крыму. ВИДЕО

По ее данным, в Кореизе, куда продолжает стекать вода с гор, продолжается эвакуация людей в пансионат "Смена". После демонтажа мостов и ухода собравшейся в Ялте воды в русло реки, оккупационные "власти" намерены "осушать" все затопленные многоквартирные дома.

Ранее 20 июня в оперативном штабе по ликвидации ЧС в Крыму в связи с непогодой сообщили, что запрет на купание на пляжах Ялты продлится еще три дня.

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В Гидрометцентре Крыма сообщали ранее, что в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.

Крым (26384) наводнение (461) подтопление (156) потоп (336) Ялта (341)


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Топ комментарии
+85
Сачки, для ловли камней с неба все раздали?
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20.06.2021 14:45
+77
"Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения - Цензор.НЕТ 3963
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20.06.2021 14:52
+61
И только лапти от туристов по воде плавают и тишина.
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20.06.2021 14:46
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воду дали, камни с неба получили, туристы так и прут, что еще надо рептилоиды, когда стыреное - всегда так
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21.06.2021 11:58 Ответить
при Украине такого не было
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21.06.2021 12:12 Ответить
І це ще поки не каміння з неба...
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21.06.2021 13:51 Ответить
Всіх язичних через міст нах з українського криму, ніякої автономії і адміністрацію на 20 років, щоб на роботу в вишиванках кожен день ходили.
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21.06.2021 14:59 Ответить
вывсеврете
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21.06.2021 15:08 Ответить
Перефразируя *****, вода стала не снизу, а сверху крымчан.
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21.06.2021 15:13 Ответить
"после нас хоть потоп" - кацапы, уже ухОдите или это ещё "цветочки"?
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21.06.2021 16:30 Ответить
РОДНАЙА ГОВЕНЬ )))
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21.06.2021 16:31 Ответить
Нема води - погано. Є вода - також погано.
Потому шта остров нєвєзєнія.
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21.06.2021 16:45 Ответить
теперь воды надолго хватит. осталось камней дождаться.
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21.06.2021 16:47 Ответить
ХЙ ДЕБИЛ ПРИДУМАЛ КАК ВОДУ В КРЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ ПОСТАВИТЬ !) ПУТИН ДЕБИЛ СИТОМ ВОДУ НОСИТ )))
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22.06.2021 10:57 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCNUkg96CaV7S6gCysHHaBsw
https://www.youtube.com/channel/UCNUkg96CaV7S6gCysHHaBsw
Жизнь на море
https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgxpMMtcQEzapZMaFCp4AaABAg 3 дні тому
Сегодняшний потоп в Ялте стал сильнейшим за 100 лет. Выпало более 135 мм осадков.
https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UCq96JkfssQUeExbrwHZLS5w Александр https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg 3 дні тому

Даже небеса охренели насколько вы подняли цены и прослезились...
https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UCVkkoQ5jdpP0hvcYOr5gORg надежда https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9OoOd697fSH 2 дні тому

Да..... жадность фраера сгубила
https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A "Ні води, ні світла, демонтують мости", - окупована Ялта після масштабної повені - Цензор.НЕТ 6489

https://www.youtube.com/channel/UC6uU6RpxkoMtjDJ95-Jn8-A AkiRoss Russia https://www.youtube.com/watch?v=NYK-Owe9hNA&lc=UgzM52WFgsPwKjPqNBR4AaABAg.9Okn9ssJmp-9Ooh6gKd0Mo 2 дні тому

Очень точно сказали - коротко и ёмко! Страшно даже представить, какие цены будут после того, как приведут обратно всё в порядок. Не за свой же счёт они это сделают. То драли с отдыхающих три шкуры, теперь 10 будут.
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22.06.2021 20:44 Ответить
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