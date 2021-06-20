"Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

20 июня по всей Большой Ялте идут аварийно-восстановительные работы после стихии, которая обрушилась накануне.

Об этом сообщила "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Остаются два участка, где проводятся аварийно-спасательные работы. Улицы Кривошты и Вергасова – принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки. Кореиз – ситуация остается напряженной. Эвакуация людей продолжается", – сообщила Павленко.

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По ее данным, в Кореизе, куда продолжает стекать вода с гор, продолжается эвакуация людей в пансионат "Смена". После демонтажа мостов и ухода собравшейся в Ялте воды в русло реки, оккупационные "власти" намерены "осушать" все затопленные многоквартирные дома.

Ранее 20 июня в оперативном штабе по ликвидации ЧС в Крыму в связи с непогодой сообщили, что запрет на купание на пляжах Ялты продлится еще три дня.

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В Гидрометцентре Крыма сообщали ранее, что в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на 17 июня. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.