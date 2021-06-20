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Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев" пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса, во время которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - добавляют пограничники.

Госпогранслужба (6431) Израиль (1924) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+4
А задний проход считается ручной кладью ?
При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
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20.06.2021 17:13
+4
браслет ,кольцо, два бриллианта .Не наркота же обычная а потому протокол порвать, извиниться и выдать почётную грамоту / Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
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20.06.2021 17:39
+3
Это что, 30 тыс. долл? Вот это улов! И как надо было это оформлять?
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20.06.2021 17:16
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Правила форума Совет форумчан
А задний проход считается ручной кладью ?
При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
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20.06.2021 17:13 Ответить
одел бы на себя....бирки отдельно в багаж ....внес в декларацию и лети себе спокойно!
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20.06.2021 17:31 Ответить
Имеется опыт ?
Поделись 😀😂
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20.06.2021 21:19 Ответить
Співвітчизник клоуна попався на звичайній справі.
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20.06.2021 17:14 Ответить
Это что, 30 тыс. долл? Вот это улов! И как надо было это оформлять?
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20.06.2021 17:16 Ответить
Отут зеля наверное ни при чём.
Для его курьера был бы "зеленый коридор".
Или же диппочта.

Барыга!
Где патриоты, которые аэропорты перекрывать готовы, дабы барыга не сбежал?!
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20.06.2021 17:16 Ответить
И это всё?На одну женщину не хватит.
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20.06.2021 17:17 Ответить
Ну, хоть извинились перед чуваком? А вдруг в Израиле обидятся?
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20.06.2021 17:17 Ответить
Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8521
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20.06.2021 17:27 Ответить
браслет ,кольцо, два бриллианта .Не наркота же обычная а потому протокол порвать, извиниться и выдать почётную грамоту / Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
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20.06.2021 17:39 Ответить
Обычно туда прут---иди знай сколько уже сплавили. Скорее всего для местных ювелиров, с тыреного золота склепают поделку и богатым скороспелым вставят по космической цене. В той стороне такие гешефты не пройдут. А тут запростяк. Та ещё зачитают что с Амстердама брюлик и бумагу притулят с водяными знаками. Как вариант конечно. А так конечно граница на замке, и сурово брови мы насупим.
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20.06.2021 17:43 Ответить
И в догон. На столе что на видео котором лежат факты на бумаге---явно в домино лупят, царапины массово вкруговую---когда камни мешают перед партией очередной.
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20.06.2021 17:48 Ответить
или задержанных евреев мордой по столу елозят. От бороды царапины.
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20.06.2021 20:37 Ответить
Осталось тогда вкинуть тему---а по часовой стрелке елозят---или против часовой? У хлопцев тех шнобеля не особо подходят при любом варианте вращения!
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20.06.2021 22:47 Ответить
Несколько лет назад возвращались с женой из Египта. И встретили нас целая шеренга таможеников с большими погонами, они отдавали честь какому-то пузатому хмырю со значком депутата зрады. Вслед за этим хмырём одинаковые мальчики в костюмчиках прокатили по зелёному коридору тележки с кучей чемоданов(штук десять). Сколько там было бриллиантов?
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20.06.2021 17:51 Ответить
Ой какое преступление,цепочка с бриллиантами,Изя обворовал священный и неприкосновенный бриллиантовый фонд Украины,клоуны,воры это ахметки,бени,чуки и потрохи.
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20.06.2021 17:56 Ответить
Для израильтянена это копейки а для Украины это улов пипец
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20.06.2021 18:04 Ответить
Для израильтянена это копейки .- Особенно для сидящих с утра до вечера в сайтах украинских. Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье.
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20.06.2021 18:17 Ответить
наші хапуги-погранці навіть погидувались таку дрібницю відбирати? Браслет і кільце на 30к у.е це те, про що треба писати в новинах?
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20.06.2021 18:16 Ответить
Браслет і кільце на 30к у.е це те, про що треба писати в новинах?

Як для ювелірних прикрас дійсно дрібниця. У цій новині головне - громадянство Ізраїлю.
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20.06.2021 18:39 Ответить
Сопля за одноплеменника должон вступиться,аднако.
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20.06.2021 22:00 Ответить
зеленский? или беня?
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20.06.2021 18:25 Ответить
Ну так не вывезти хотел, а ввезти. Что тут плохого??? Олигархи вывозят из Украины на сотни миллиардов долларов из Украины - вот с кем надо бороться!
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20.06.2021 18:55 Ответить
эмммм... а куда спросили??? бедная опа.... недолёт...... и как землицы 100.000га прикупить.....
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20.06.2021 19:14 Ответить
или таки в музэй вёз ??? пограничной славы.....
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20.06.2021 19:16 Ответить
Лучшие друзья девушек, это - евреи...
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20.06.2021 19:15 Ответить
не..ее...Импланты и антидепрессанты.
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20.06.2021 20:35 Ответить
Пфе-е-е, а что сказать за Моню-ДеГГибаса? Єто же ж такие ггасходы! Снова отпГавлять "студентов" в ЗакаГпатье на куГсы контГобасистов?! Но ничего не поделаешь,таки ЗакаГпатье-это висшая евГопейская,та шо там гАвАрить,Кэмбридж!, школа любителей "Гвать нитку" (пересекать границу) к соседям чеГез "забоГ"!
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20.06.2021 19:41 Ответить
холокост
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20.06.2021 19:50 Ответить
"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат" Источник: https://censor.net/ru/v3272522

Зе кур єр ?
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20.06.2021 21:32 Ответить
Поймали (синичку)😳, а (журавли) стаями улетают из Украины🤣Вернее ,вагонами вывозят янтарь и никто не видит . А здесь 2 карата увидели😎
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20.06.2021 21:44 Ответить
Карат увидели ,вагон просрали…
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20.06.2021 21:44 Ответить
Так он же сюда вез Он же не вывозил....на кой хер его дергать...просто по тихому допросить кому пГезент...и этого достаточно и затем поймать на горячем при даче взятки...
тут в портах миллиардами воруют манегеры и в прочих структурах и никто не прыгает...картины из галерей воруют все молчат...всё продается и покупается...а тут на тебе поймали лоха...карьера погоны повышение))))
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20.06.2021 22:11 Ответить
це не грошi
це так,копiйки
думав , що у вас вони там на тому кордонi трохи розумнiшi
А вони - дУрнi
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20.06.2021 22:58 Ответить
Хохлы вы нищеброды
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10.08.2021 23:58 Ответить
 
 