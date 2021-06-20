Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев" пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса, во время которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - добавляют пограничники.