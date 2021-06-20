Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев" пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса, во время которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.
"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.
"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - добавляют пограничники.
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При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
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Для его курьера был бы "зеленый коридор".
Или же диппочта.
Барыга!
Где патриоты, которые аэропорты перекрывать готовы, дабы барыга не сбежал?!
Як для ювелірних прикрас дійсно дрібниця. У цій новині головне - громадянство Ізраїлю.
Зе кур єр ?
тут в портах миллиардами воруют манегеры и в прочих структурах и никто не прыгает...картины из галерей воруют все молчат...всё продается и покупается...а тут на тебе поймали лоха...карьера погоны повышение))))
це так,копiйки
думав , що у вас вони там на тому кордонi трохи розумнiшi
А вони - дУрнi