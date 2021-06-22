Для людей старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал внедрение полных медицинских обследования для лиц старше 55 лет. Они будут проходить каждые два года.

Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что согласно статистике 85% преждевременных смертей вызваны не инфекционными заболеваниями, а болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями.

"Для лиц старше 55 лет будут внедрены так называемые медицинские чек-апы - полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Раняя диагностика заболевания позволяет государству спасать жизни своих граждан", - подчеркнул Зеленский.

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