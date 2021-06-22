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Для людей старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал внедрение полных медицинских обследования для лиц старше 55 лет. Они будут проходить каждые два года.

Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что согласно статистике 85% преждевременных смертей вызваны не инфекционными заболеваниями, а болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями.

"Для лиц старше 55 лет будут внедрены так называемые медицинские чек-апы - полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Раняя диагностика заболевания позволяет государству спасать жизни своих граждан", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: "Украинцы должны жить дольше": Зеленский презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

Автор: 

здоровье (1387) Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+45
а людей старше 43-ох лет обследовать не будут ? а то я знаю одного неЛоха ему бы показаться наркологу и психиатру
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22.06.2021 11:28
+24
а это он еще и деревья садить как то успевает
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22.06.2021 11:29
+21
Да уж, вы спасёте, будете спасать до последнего доллара, который имеется у пациента.
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22.06.2021 11:28
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Раняя диагностика заболевания позволяет государству оббирать собственных граждан", - ибо лечится граждане будут сами(диагностика в современном мире достигла таких высот.что здоровых людей практически не осталось)
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22.06.2021 16:17 Ответить
Раняя диагностика заболевания позволяет государству оббирать собственных граждан", - ибо лечится граждане будут сами -- гениальная бредовая мысль, можете ее поподробней объяснить ? Это же пипец какая каша в голове .
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22.06.2021 19:23 Ответить
для того,что бы Вы начали тратить собственные деньги на лечение "дебилизма" нужно не так уж и много.На ранней стадии диагностики ,у Вас совсем здорового,или у кого бы то небыло, достаточно поставить диагноз " больной дебилизмом" -каша сработает мгновенно, и Вам 3,14пец.
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22.06.2021 23:57 Ответить
А этот продолжает лапшу навешивать!) Главное сделать очень серьезный хлебальник при этом)
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22.06.2021 17:07 Ответить
А что у клоуна с вывеской? )(уйло вместо денег и кокса (за сдачу Украины) прислал барыжный подмосковский фен.?
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22.06.2021 17:35 Ответить
" Указ президента про "орієнтир оплати медиків". Що?! "
https://www.youtube.com/watch?v=6NBYHfHfGso
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22.06.2021 18:16 Ответить
А лікувати виявлені захворювання будуть за які кошти? Свої болячки я і так знаю, де я візьму гроші на лікування? Чергові ЗЕпонти.
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22.06.2021 18:58 Ответить
Кто вам украинскому нариду виноват в том , что вы голосуете за нелоха? Кто вам виноват , что вы выберете себе такого президента, что вас голыми по миру пускает?
В Дании государство помогает тем , кто нуждается в деньгах на лекарства , может потому , что датчане не голосуют по приколу и не выбирают себе во власть нелоха ?
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22.06.2021 19:35 Ответить
можна подумати, що до зелоха держава щедро спонсорувала лікування громадян
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22.06.2021 22:26 Ответить
Не треба плутати частину "насєлєнія" з Українським Народом . Наявність Українського паспорту не робить ватного совка Українцем . От вони й вибирають подібних собі . Але щоб ще й дурними були :"свой чувак!"- янукович , зе .
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23.06.2021 09:24 Ответить
раки вареные, красные как партбилет
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22.06.2021 19:30 Ответить
ловите наркомана!
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22.06.2021 20:32 Ответить
пистеть-не мешки ворочать
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22.06.2021 20:46 Ответить
ХА-ХА-ХА
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22.06.2021 21:18 Ответить
Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 563
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22.06.2021 21:41 Ответить
надувная балаболка
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22.06.2021 23:10 Ответить
Я так розумію, що обстеження будуть платні і примусові? Чи з бюджету кварталу 95?
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22.06.2021 23:19 Ответить
чесно таке слухати , без коментарів
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22.06.2021 23:22 Ответить
Вспоминается старый анекдот: "наш дед бухал каждый день, курил траву, через день вызывал проституток и дожил до ста пяти лет.
- И как он умер?
-Та убили мы его к йэбеням! Нахрена нам такие расходы!!?? Теперь фсё, 3,14здец тем кому за 55, их зеленоидам легче убрать чем содержать!
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22.06.2021 23:50 Ответить
А мож он хочет в такИЙ КШТАЛИТ ПОДОВЖИТИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, ШОБЫ НАВАРИТЬ НА ПЕНСИЯХ, бо как бы, мертвые души здесь не конают: он же вводит на свою голову диджитализацию.
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23.06.2021 04:48 Ответить
Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6818
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23.06.2021 07:26 Ответить
Де Ви такого зебіла сфотографували ?
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23.06.2021 09:26 Ответить
Мастер спорта международного класса в области медицины брехни
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23.06.2021 08:12 Ответить
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