Для людей старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский анонсировал внедрение полных медицинских обследования для лиц старше 55 лет. Они будут проходить каждые два года.
Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина", передает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что согласно статистике 85% преждевременных смертей вызваны не инфекционными заболеваниями, а болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями.
"Для лиц старше 55 лет будут внедрены так называемые медицинские чек-апы - полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Раняя диагностика заболевания позволяет государству спасать жизни своих граждан", - подчеркнул Зеленский.
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В Дании государство помогает тем , кто нуждается в деньгах на лекарства , может потому , что датчане не голосуют по приколу и не выбирают себе во власть нелоха ?
- И как он умер?
-Та убили мы его к йэбеням! Нахрена нам такие расходы!!?? Теперь фсё, 3,14здец тем кому за 55, их зеленоидам легче убрать чем содержать!
медициныбрехни