Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19, - глава Минспорта Гутцайт. ВИДЕО
На сегодняшний день около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день около 70% получили прививки", - сказал Гутцайт.
Министр подчеркнул, что ведомство держит вакцинацию членов украинской сборной на контроле, так как это и вопрос здоровья, и вопрос уважения к принимающей стороне.
Также, по его словам, государство обеспечило украинских олимпийцев всем необходимым для участия в летней Олимпиаде в Токио.
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КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
как минимум должен стоять рояль)
а по факту понятно что просто пилят бабос)