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Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19, - глава Минспорта Гутцайт. ВИДЕО

На сегодняшний день около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день около 70% получили прививки", - сказал Гутцайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм, - министр спорта Гутцайт

Министр подчеркнул, что ведомство держит вакцинацию членов украинской сборной на контроле, так как это и вопрос здоровья, и вопрос уважения к принимающей стороне.

Также, по его словам, государство обеспечило украинских олимпийцев всем необходимым для участия в летней Олимпиаде в Токио.

вакцина (3815) Министерство молодежи и спорта (128) сборная Украины (272) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Гутцайт Вадим (60)


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Китайским шмурдяком из за которого биатлонисты не могли на сборы выехать т.к она Европе не признается
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22.06.2021 12:23 Ответить
это человек 300 наверное или даже больше...ура
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22.06.2021 12:56 Ответить
Менше, в Ріо взагалі було 206 учасників.
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22.06.2021 13:23 Ответить
Кошториси -" 2,8 млрд гривен - подготовка и участие украинских спортсменов на летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовка к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм" Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
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22.06.2021 13:20 Ответить
я хз что там должно выступать за 1+ млрд грн)
как минимум должен стоять рояль)
а по факту понятно что просто пилят бабос)
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22.06.2021 14:55 Ответить
 
 