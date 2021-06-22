Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19, - глава Минспорта Гутцайт. ВИДЕО

На сегодняшний день около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день около 70% получили прививки", - сказал Гутцайт.

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Министр подчеркнул, что ведомство держит вакцинацию членов украинской сборной на контроле, так как это и вопрос здоровья, и вопрос уважения к принимающей стороне.

Также, по его словам, государство обеспечило украинских олимпийцев всем необходимым для участия в летней Олимпиаде в Токио.