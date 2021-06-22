Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров: Ликвидирован крупный канал поставки героина из Ирана в ЕС через Украину, - Клименко. ВИДЕО

235 килограммов изъятого героина более чем на 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержаны - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы.

Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

"Героин маскировали в муляжах - пустотелый кирпич. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на черный рынок Евросоюза", - отметил Клименко.

"Все 7 участников группы задержаны. Удачный результат эффективного международного сотрудничества Украины и Молдовы", - добавил он.

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