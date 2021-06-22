РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7201 посетитель онлайн
Новости Видео
3 394 14

Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров: Ликвидирован крупный канал поставки героина из Ирана в ЕС через Украину, - Клименко. ВИДЕО

235 килограммов изъятого героина более чем на 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержаны - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы.

Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

"Героин маскировали в муляжах - пустотелый кирпич. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на черный рынок Евросоюза", - отметил Клименко.

"Все 7 участников группы задержаны. Удачный результат эффективного международного сотрудничества Украины и Молдовы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске. Изъята крупная партия "товара", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Иран (1796) Молдова (1871) наркотики (2144) борьба с наркотиками (135) Клименко Игорь (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Іноді натрапляєш на такі залізобетонні приводи зупинити планету і зійти... Реальна людина.Кияни,обережніше.Воно ,з великою вірогідністю,кусається.

Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 1056
показать весь комментарий
22.06.2021 13:39
+7
варто було Ісусу причепить очі зеленського і ніс наркомана зеленського і все - викапаний Хазанов у номері про папугу. це ж треба було таким вродитись.
Святий Зелупій Гундосоявленський
показать весь комментарий
22.06.2021 13:52
+4
Глубока кроличья нора...
показать весь комментарий
22.06.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іноді натрапляєш на такі залізобетонні приводи зупинити планету і зійти... Реальна людина.Кияни,обережніше.Воно ,з великою вірогідністю,кусається.

Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 1056
показать весь комментарий
22.06.2021 13:39 Ответить
Глубока кроличья нора...
показать весь комментарий
22.06.2021 13:43 Ответить
варто було Ісусу причепить очі зеленського і ніс наркомана зеленського і все - викапаний Хазанов у номері про папугу. це ж треба було таким вродитись.
Святий Зелупій Гундосоявленський
показать весь комментарий
22.06.2021 13:52 Ответить
Зеля парень не плохой , только сцытся и тупой 😀😂
показать весь комментарий
22.06.2021 14:03 Ответить
и шо теперь делать??? только ж обещать красиво начал...масштабно...
Ликвидирован масштабный канал поставки героина из Ирана в ЕС через территорию Украины. Изъят "товар" на 10 млн евро, задержаны 7 наркодилеров, - Клименко - Цензор.НЕТ 2343

...
показать весь комментарий
22.06.2021 13:43 Ответить
Зельц вроде бы коксом удовлетворяется....
показать весь комментарий
22.06.2021 13:45 Ответить
Іранці такі ж покидьки,як і москалі.Навіть літак так само збивають.До речі.щось не видно санкції проти Ірану.за збитий літак.
показать весь комментарий
22.06.2021 13:50 Ответить
Сдох гєпа і стала збоїти поставка. Я б на лугандонію канал завернув, хай тішаться колишні співгромадяни. Навіть написав би, що то від корони.
показать весь комментарий
22.06.2021 14:04 Ответить
10млн..евров
показать весь комментарий
22.06.2021 14:47 Ответить
А перенаправити на россію слабо?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:00 Ответить
интересно в чем план пересылают? в пилетах? и по чем грамм выходит? 42,5 евро? наркомафия ...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:44 Ответить
та вони вже взяли попередньо 980 кг героїна, і шо ? Де процес?, немає всі на підписці від МВС і давно чкурнули додому в Азербайджан. Так і ці, зараз покочевряжаться, щось там згадають, потім забудуть, МВС скаже-нема замовника а на нема і суда нема. таки да !.
показать весь комментарий
22.06.2021 16:46 Ответить
 
 