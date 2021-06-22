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Американцы протестировали авианосец "Джеральд Р. Форд", взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу. ВИДЕО

Военно-морские силы США протестировали свой авианосец "Джеральд Р. Форд", взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись испытаний опубликована в соцсетях. Взрыв был такой мощности, что вызвал землетрясение магнитудой 3,9.  Испытания прошли в 160 километрах от побережья Флориды в Атлантическом океане: бомбу взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотели имитировать реальные боевые условия.

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Автор: 

ВМС (1467) испытания (379) корабль (2041) США (26652)


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Топ комментарии
+74
Лучше Кремль протестировали , рядом с кремлем надо проверять такое оружие
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22.06.2021 14:38
+51
Вот это рыбалкааа !
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22.06.2021 14:38
+49
Вибух за потужністю можна порівняти з землетрусом магнітудою в 3,9 бали. Таке випробування корабель витримав.

Жителі мокшанського Воронежа завмерли в очікуванні показових випробувань від Підаросії.
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22.06.2021 14:40
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Рузьгє у відповідь пообіцяли як тільки закінчать ремонт Кузі - взірвати 50-тонну бімбу у його середині!
Як тобі таке, Ілоне Маск?!
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23.06.2021 08:27 Ответить
Бомбануть Вороніж.
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23.06.2021 11:49 Ответить
Это не беззубому бобику Рогозину на батуте прыгать
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23.06.2021 10:08 Ответить
После взрыва на поверхность всплыло много дохлой и глушенной рыбы, а среди неё 12 московитских, 82 китайских, 23 северо-корейских, 1 иранский и даже 2 Беларусских водолаза.
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23.06.2021 12:48 Ответить
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