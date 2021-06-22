Американцы протестировали авианосец "Джеральд Р. Форд", взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу. ВИДЕО

Военно-морские силы США протестировали свой авианосец "Джеральд Р. Форд", взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись испытаний опубликована в соцсетях. Взрыв был такой мощности, что вызвал землетрясение магнитудой 3,9. Испытания прошли в 160 километрах от побережья Флориды в Атлантическом океане: бомбу взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотели имитировать реальные боевые условия.

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