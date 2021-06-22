РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
13 647 38

"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе. ВИДЕО

Кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня записана на основе военного хита советского времени "Смуглянка" и опубликована на видеохостинге youtube

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10143) шоу-бизнес (151) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:30
+19


"Эх, распятый, мальчик в трусиках держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3394
показать весь комментарий
22.06.2021 15:35
+12
показать весь комментарий
22.06.2021 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:30 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2021 15:32 Ответить


"Эх, распятый, мальчик в трусиках держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3394
показать весь комментарий
22.06.2021 15:35 Ответить
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило пісню про російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8199
показать весь комментарий
22.06.2021 17:46 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2021 15:33 Ответить
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 8663
показать весь комментарий
22.06.2021 15:36 Ответить
А какой-то клоун местный
Ночью ленку откопал,
так и сяк ее поставил
и всю ночь ее топтал...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:50 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2021 16:18 Ответить
Это очень рассмешило
Аж три четверти страны...
И заместо ленки
в позу встать они должны!
показать весь комментарий
22.06.2021 17:23 Ответить
Да член кудрявый, обрезной....
показать весь комментарий
22.06.2021 16:53 Ответить
уже есть считай 3 куплета и задел на припев с обрезным членом. Так скоро общими силами перепишим текст смугЛенки-ополченки
показать весь комментарий
22.06.2021 17:01 Ответить
Предлагаю ещё припев на слова и мотив харьковских фанатов из их всемирноизвестного хита.
показать весь комментарий
22.06.2021 17:28 Ответить
А не смешно! Происходящее совершенно антисмешно.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:28 Ответить
На зміну 95-му кварталу прийде "Весёлый песецЪ"?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:32 Ответить
не смішно? а чого так? єта ж рассєя... мать їйо!
показать весь комментарий
22.06.2021 15:52 Ответить
Быдлоюмор. Даже до конца не досмотрел
показать весь комментарий
22.06.2021 16:18 Ответить
Такое себе...
На уровне сельской самодеятельности.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:28 Ответить
не пригадуєте з якої англомовної пісні зідрали смуглянку ?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:49 Ответить
Ту смпуглянку зідрали з якогось англомовного мужика... А звали його ... Бонд. Джеймс Бонд.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:59 Ответить
Венгерский танец № 5 Брамса. Мелодия.)
показать весь комментарий
22.06.2021 17:27 Ответить
это ж они хор загубили, посылали их петь для поддержки рашистов
показать весь комментарий
22.06.2021 15:31 Ответить
хоть бы кто на протесты вышел, зачем поддерживать войну?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:32 Ответить
Відчуття таке, що вже ніхрєна не смішно.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:31 Ответить
Та ні, розіп'ятий хлопчик - це класика
показать весь комментарий
22.06.2021 15:33 Ответить
Мне не понравилось. Не смешно.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:34 Ответить
"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе - Цензор.НЕТ 3656
показать весь комментарий
22.06.2021 15:36 Ответить
Чета хор " алексанрова с ТУ-154" вспомнился...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:41 Ответить
А інформація про те, що Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку, не нагадало, нє?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:54 Ответить
Это он и есть в перебивках ))))
показать весь комментарий
22.06.2021 16:09 Ответить
давненько их слышно не было.молодцы,шо вернулись.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:51 Ответить
Скрепные у них пушки: ППШ-41 и ППС-42 прям отсылка к дедам воевателям
показать весь комментарий
22.06.2021 15:53 Ответить
старенькие..бухали б себе на Цепях)
показать весь комментарий
22.06.2021 15:53 Ответить
Когда вы научитесь вставлять видео с нормальным соотношением сторон?
У вас видео 16:9 сжато по горизонтали до 4:3.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0 "Весёлый песецЪ" - "ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНОЙ КАРЬЕРЫ"
показать весь комментарий
22.06.2021 16:16 Ответить
Неудачно.. И пограничный столб красно-зелёный - это на Белоруссию намёк?
И слова местами крайне сомнителоьные....
показать весь комментарий
22.06.2021 17:27 Ответить
Сергій Файфура - БАНДЕРА https://youtu.be/QJRhJhlWEbM
показать весь комментарий
22.06.2021 18:08 Ответить
 
 