"Эх, распятый мальчик в трусиках, держись! Эх, раз в пятый мы твою спасаем жизнь!", - кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе. ВИДЕО
Кабаре "Весёлый песецЪ" представило песню о российских оккупантах на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, песня записана на основе военного хита советского времени "Смуглянка" и опубликована на видеохостинге youtube.
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Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.
Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке
Клен кудрявый...
Ночью ленку откопал,
так и сяк ее поставил
и всю ночь ее топтал...
Аж три четверти страны...
И заместо ленки
в позу встать они должны!
На уровне сельской самодеятельности.
У вас видео 16:9 сжато по горизонтали до 4:3.
И слова местами крайне сомнителоьные....