Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Идея президента Владимира Зеленского провести аудит государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, после чего и начать "великое переселение народов" может стоить бюджету десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский для Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В мае Владимир Зеленский заявил, что дал поручение проверить, кто живет на территории государственных дач. В СНБО после этого заявили, что части жителей "Конча-Заспы" и "Пущи-Водицы", которыми занимается Государственное управление делами, скоро придется уехать.

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Однако, по данным издания, арендаторы будут претендовать на денежные компенсации, "ведь раньше с ними заключались так называемые инвестиционные договоры, по которым им позволяли вкладываться в перестройку существующих зданий или строительство новых и вписывать общую стоимость в счет аренды".

Наибольшую компенсацию может получить Раиса Богатырева - руководитель Минздрава времен президентства Виктора Януковича. Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 кв. м и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр у экс-чиновницы тоже высока: в 2020 году - почти 200 тыс. грн в месяц (без оплаты коммунальных услуг).

Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.

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Официально "Конча-Заспа" долг перед арендаторам не признает. И отчитывается об обратной задолженность части жителей за аренду.

Ни один из жителей "Пущи-Водицы" пока не попал в перечень "на выселение". Журналисты предполагают, что причина в том, что юридически осуществить этот процесс значительно сложнее - часть домов уже выведена из госсобственности и была приватизирована.

"Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе государственных дач остается открытым. Сейчас непонятны алгоритм выселения арендаторов, судьба президентской дачи, где живет Владимир Зеленский, и которая сейчас является единственной госдачей, которая полностью содержится за бюджетные средства, и судьба земельных участков под этой недвижимостью", - отмечается в материале.

Напомним, 14 мая по итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил: "Сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов".

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В конце мая в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.

После в СНБО заявили, что у госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.