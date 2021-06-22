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Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Идея президента Владимира Зеленского провести аудит государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, после чего и начать "великое переселение народов" может стоить бюджету десятки миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский для Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В мае Владимир Зеленский заявил, что дал поручение проверить, кто живет на территории государственных дач. В СНБО после этого заявили, что части жителей "Конча-Заспы" и "Пущи-Водицы", которыми занимается Государственное управление делами, скоро придется уехать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать

Однако, по данным издания, арендаторы будут претендовать на денежные компенсации, "ведь раньше с ними заключались так называемые инвестиционные договоры, по которым им позволяли вкладываться в перестройку существующих зданий или строительство новых и вписывать общую стоимость в счет аренды".

Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ 01

Наибольшую компенсацию может получить Раиса Богатырева - руководитель Минздрава времен президентства Виктора Януковича. Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 кв. м и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр у экс-чиновницы тоже высока: в 2020 году - почти 200 тыс. грн в месяц (без оплаты коммунальных услуг).

Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.

Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ 02

Также смотрите: Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

Официально "Конча-Заспа" долг перед арендаторам не признает. И отчитывается об обратной задолженность части жителей за аренду.

Ни один из жителей "Пущи-Водицы" пока не попал в перечень "на выселение". Журналисты предполагают, что причина в том, что юридически осуществить этот процесс значительно сложнее - часть домов уже выведена из госсобственности и была приватизирована.

"Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе государственных дач остается открытым. Сейчас непонятны алгоритм выселения арендаторов, судьба президентской дачи, где живет Владимир Зеленский, и которая сейчас является единственной госдачей, которая полностью содержится за бюджетные средства, и судьба земельных участков под этой недвижимостью", - отмечается в материале.

Напомним, 14 мая по итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил: "Сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов". 

Читайте также: В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов

В конце мая в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.

После в СНБО заявили, что у госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.

Автор: 

выселение (52) дача (96) Конча-Заспа (86) Бигус (192)


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Топ комментарии
+46
Богатырёву давно пора на пмж в Лугандон бесплатно выселить и выяснить, откуда у неё бабло вообще
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22.06.2021 19:52
+30
как обычно - громкий пук в воду от клована....
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22.06.2021 19:55
+29
Бред сивой кобылы.
Догвора аренды.
Перестройка госсобственности в обход геокадастра - жопа.
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22.06.2021 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Богатырёву давно пора на пмж в Лугандон бесплатно выселить и выяснить, откуда у неё бабло вообще
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22.06.2021 19:52 Ответить
Краще на тимчасове місце проживання "на гіляку", причому за шию. Дерево може вибрати сама.
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22.06.2021 20:04 Ответить
Пропоную їх посадити з конфіскацією, а краще ліквідувати! Бидло-еліта яка довела країну до Майдану та війни - не має права на існування!
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22.06.2021 23:07 Ответить
а ти що робити будеш, дурні поради давати, ну давай ліквідовуй, застосуй на практиці весь багаж своїх икзпердних знань, покажи приклад, а не триндиш постійно. Чи тільки, коли грицацуєв прийде?
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23.06.2021 08:44 Ответить
проверить источники доходов, уплату налогов и по итогу не просто выселить с госдачи, а выселить в тюрьму
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23.06.2021 11:14 Ответить
шмаркляві майже декриміналізували статтю про ухилення від сплати податків, там щоб на тюрму хватило треба добре постаратись, хоча там якраз такі і живуть. є така пропозиція, вона вде давно гуляє, всіх отих зігнати в якесь гетто, вони ж гроші поховали, і продавати їм все по космічних цінах, хліб 1000 доларів, вода 2000, мясо 10000 і так поки гроші не закінчаться, а як дізнатись - з голоду здохне от тоді відпускати.
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23.06.2021 11:35 Ответить
Бред сивой кобылы.
Догвора аренды.
Перестройка госсобственности в обход геокадастра - жопа.
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22.06.2021 19:54 Ответить
В этой стране и с такими судами возможно все, даже компенсация в размере стоимости десяти госдач за один сарай))))
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22.06.2021 20:20 Ответить
+
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22.06.2021 20:30 Ответить
И жомовой ямы?
(фото кошки с наивными глазами)
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23.06.2021 00:07 Ответить
тебе лишь бы звиздонуть! на месте этих дач 30 лет назад были фанерные домики, на которые приезжали в выходные работники цк и кабмина. когда начали брать в аренду, то на 50 лет, и с правом реконструкци. указана сумма, с которой снимается арендная плата. т.е. вообще ничего не платится.
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23.06.2021 13:40 Ответить
Главное чтобы в результате мои внуки не понимали словосочетание "государственная дача"
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22.06.2021 19:54 Ответить
Гнать мародеров давно надо. Но ЗЕшобла придумала хитрую схему: выселяем, платим компенсации из госбюджета, заселяемся. Жулье из правительственных городков нужно выселять с декларированием каждой гривны. А Зебилы пусть покупают, если хотят, после справедливой оценки.
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22.06.2021 19:54 Ответить
Театр абсурда продолжается. Всех на среднюю зарплату и этот звиздец потухнет сам
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22.06.2021 19:54 Ответить
а тех, кто, как ты не зарабатывает среднюю зарплату. С такими, как ты - что делать?
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22.06.2021 20:34 Ответить
На мінімальну пенсію.
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23.06.2021 09:39 Ответить
как обычно - громкий пук в воду от клована....
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22.06.2021 19:55 Ответить
ничего не обойдеться госудорству выселение если достать тех кто передавал эти дачи в пользование по заниженным ценам. НИЧЕГО!!!

еще и в плюсе можно остаться. а пиар для президента без вреда учасникам аферы и убыток для бютжета, это для лохов. Две весны уже прошло. где посадки, ЗЕ?
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22.06.2021 19:56 Ответить
в гатном, под киевом, паршивий домик 110-150 м2 сдают за 25- 60 тыс в месяц. сопоставьте реальную аренду данного жилья, посоветуйтесь с спецами по аренде элитной недвижимости и все станет ясно как Божий день.
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22.06.2021 20:01 Ответить
" За що не візьметься, кругом обісреться "
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22.06.2021 20:03 Ответить
аааа . так вот зачем это все Зелька затеял . так понимаю алгоритм такой . с большой помпой выселили . подняли рейтинг . выплатили компенсацию а затем по тихому опять заселили
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22.06.2021 20:12 Ответить
Выселить их из этих дач проще простого, добавляй каждые три месяца в цену аренды три нуля и съедут сами.
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22.06.2021 20:15 Ответить
Неужели правда кто то думал что та шобла, что там живёт ещё со времён раннего шапкокрада не приняла меры!? Что все законы были прописаны ещё чучме под олигархат и бандюков с енакиевских лужков и горловских просторов? Ребятки-октябрятки---та там за председателя дач трёх-кратный прокурор страны и министр юстиции с МВД в придачу! Там дети их что сегодня в замах в указаных ведомствах и других уже по четвёртому участку внукам трамбуют!
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22.06.2021 20:19 Ответить
єта херня с госдачами происходит еще от саветских строителей комунизма.
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22.06.2021 20:43 Ответить
Да, там под Москвой тысячи га под гос-дачи и прочие базы, целая система со времён симбирского гамназаста началось. И под Киевом---но не так круто, кажись в Пуще-Водице было. А в эти 25 лет последних конечно наплодили свою Рублёвку с церквями и вертолётами. Но нам это считается---всегда это знали. С молчаливого согласия ведь это всё. Ну вот навскидку--пусть под Мадридом такое вообще возможно? Или под Братиславой, Варшавой итд?
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22.06.2021 22:10 Ответить
Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн

Какие проблемы? Пусть отчитается об этих деньгах и докажет, что они чистые. В результате м.б. ее чуть и помилуют
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22.06.2021 20:21 Ответить
ДЛЯ НАЧАЛА пусть эти арендаторы объяснят происхождение своих денег где только аренда дачи во много раз превышает их должностные оклады! Я промолчу про их траты на остальные удовольствия
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22.06.2021 20:25 Ответить
Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 кв. м и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр у экс-чиновницы тоже высока: в 2020 году - почти 200 тыс. грн в месяц (без оплаты коммунальных услуг).
Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.Источник: https://censor.net/ru/v3272836
1---641 кв. м У мене майже повноцінна 2-кімнатна квартира з кухнею , ванна/туалет та невеликий коридорчик - загальна площа - трохи меньше 35 кв.м ... Поділив - майже 18,5 моїх квартир Жопа не злипнеться ?

2---более 18 млн. грн - звідки ?
Зараплата депутата - немаленька ,враховуючи різні добавки - https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html Зарплаты депутатов Украины в 2020-2021 годах 28.04.2021 Источник: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html але , все одно не тягне
На науковій роботі - є кандидатсяка та навіть докторська ? Фіг там - признані доктори наук воюють - щоб отримати більше викладацьких годин , і - бажано не в одному ВУЗі

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22.06.2021 21:22 Ответить
Так. Ваші натяки мають рацію. Бачачи як ворує державна еліта майже кожен громадянин України ненавидить власть посилаючи їй прокльони й бажає й собі якось обдурити державу й якось красти і собі...
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23.06.2021 03:32 Ответить
Не трогайте нищебродов)
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22.06.2021 20:28 Ответить
гнать сраными вениками всех воров оттуда!!!!
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22.06.2021 20:29 Ответить
Сюр якийсь!
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22.06.2021 20:37 Ответить
Если грядет сокращение чиновников, будьте уверены - их станет еще больше. Если грядет сокращение выплат чиновникам - станут получать в 2 раза больше. Так было всегда.
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22.06.2021 22:53 Ответить
В Украине как только на что-то большое выделяют миллиард гривень, то сразу в стране появляется новый миллиардер!?
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22.06.2021 23:21 Ответить
В декларации заявлен доход за эти годы 10 млн., потрачено на реконструкцию 16 млн.
Налог+пеня+за взятки = и не нужно ничего компенсировать.
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22.06.2021 20:37 Ответить
А-ха) - щас арендаторы сами просится будут шоб их выселили в свете получения некислых компенсаций "за ремонты"
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22.06.2021 20:40 Ответить
Клас...
Держдачі були здані в аренду тим, хто може за них платити..
Зеленський забере державну власність в багатіїв і компенсації їм виплатить.
А поселить бубочка туди квартальців і утримувати помешкання вже буде державний бюджет.
А у бюджеті вже диромаха у триста мільйярдів...
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22.06.2021 20:56 Ответить
Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ - Цензор.НЕТ 3002

...
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22.06.2021 20:57 Ответить
То есть Зеля дал им отмыть украденные деньги? Да еще и с компенсацией с бюджета?
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22.06.2021 21:02 Ответить
Ну прямо как клопы присосались, "арендаторы",мля.
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22.06.2021 21:13 Ответить
Я бы их, всех ***** и без компенсатора с калаша перехерячил.....
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22.06.2021 21:28 Ответить
Спочатку виселять,а тоді нехай судяться.
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22.06.2021 21:31 Ответить
Не вірю що їх немає за що посадити, от і пересилитиїх у камери
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22.06.2021 22:08 Ответить
В тюрьму всех паразитов этих!
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22.06.2021 22:36 Ответить
Украинский народ им ничего не разрешает давать, а требует посадить всех их до одного! Этих тараканов надо давить!!!
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22.06.2021 22:36 Ответить
"Украинский народ" ))) - быдло73, отнять, делить, спиз#ть.... у Макаревича была песня-"битва с дураками". смысл такой, если убить всех идиотов73, нас останется слишком мало. "когда последний враг упал, труба победу проиграла, лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало."
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23.06.2021 13:44 Ответить
Вся Украина знает про наркобизнес Богатеревой и то, что она член семьи так называемой. В тюрьму, как миленькую запихать ее! Без разговоров!
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22.06.2021 22:37 Ответить
Интересная у нас страна Как безрукому или безногому инвалиду так инвалидность на один год Потом нужно приди и показать что не отросла. А как чиновникам так сразу на 49 лет Именно на 49 им разрешена аренда этих дач Интересно почему не 100,а 49 лет. И не важно что было сделано тем или иным чиновником или депутатом для развития Украины Главное чтобы должность была доходной))))
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22.06.2021 22:46 Ответить
Давно уже пора понять - эти спиногрызы своему не упустят. Все компенсации, доплаты и помощь получат в полном размере. Даже Рада ночью останется заседать, но все все получат.
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22.06.2021 22:51 Ответить
В Украине к сожалению давно действует отработанный намертво укоренившийся механизм - сначала объявляем во все колокола о благих намерениях ради справедливости и во благо народа, а потом, когда власть приступает к реализации этого задуманного, то оказывается и это не то и это нельзя так делать, а это дорого стоит и т.д. и т.п. Короче - сначала делаем, а потом думаем. У нас что во власти нет Министерства юстиции и правоохренительных органов? Да их явный перебор. А почему почти ежедневные правовые ляпсусы? Значит либо коленкор не тот, либо портной-неумеха, бракордел! Как это так получается, что эти нувориши позахватывали государственное и народное имущество и собственность, а народ им за это в знак благодарности должен ещё и заплатить свои бабки? Какой-то кем-то специально построенный дурдом!
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22.06.2021 23:18 Ответить
можно компенсировать малюськиными камерами.
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22.06.2021 23:33 Ответить
эти твари и в тюрьме гешефт запилят, спалить эти дачи вместе с обитателями и закрыть вопрос на века
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23.06.2021 04:35 Ответить
можно компенсировать малюськиными камерами.

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Точнее - малюсенькими камерами
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23.06.2021 10:38 Ответить
Тоесть я беру замок в "аренду" каждый месяц покупаю в него дорогую мебель,делаю ремонты и потому арендодателю НИЧЕГО НЕ ПЛАЧУ?))
Бред собачий.
Если арендаторы претендуют на компенсацию то во-Первых ПЕРЕСЧИТАТЬ им арендную плату с самого начала по РЕАЛЬНОЙ рыночной цене а то что они сделали ремонты-посчитать ИЗНОС и выкупить по остаточной стоимости. И в итоге арендаторы еще государству должны будут. А госдачи нужно продавать на открытом аукционе. Просто потому что я не верю что следующим блатным арендаторам из не сдадут по заниженной стоимости. Там дорогая земля и хорошие дома-государство выручит много денег
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22.06.2021 23:58 Ответить
Толкнуть эти дачи на международном аукционе и делов-то. Вот только все-таки надо выселить этих блатных жильцов потому что вместе с ними эту недвижимость никто покупать не будет...
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23.06.2021 12:02 Ответить
Они же пользовались этими вложенными миллионами, а значит имеет место износ. Применить им методику, как при оценке страховщиками и миллионы плавно превращаются в тысячи! Ловкость рук и никакого мошенничества!
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23.06.2021 00:00 Ответить
Писец! Там під відео у Бігуса стільки ботів рвуть за Бубочку дупу! 80% пише який він найкращий і єдиний хто хоч щось корисне робить для народу а народ цього не розуміє....
Поганяйте їх там трохи, я там деяких пикой потицяв... Тепер вже спати...
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23.06.2021 00:29 Ответить
Вот другое дело пеця. Настоящий гецьман был. Столько всего шоколадного для народа сделал, до сих пор не могу отмыться от коричневой радости. Віру придумал, мову и все такое
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23.06.2021 11:01 Ответить
Дебіли й досі обісрані і ніяк відмитися не можуть бо на їх думку - то все Порошенко...
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23.06.2021 11:47 Ответить
Пусть сначала Богатырева и другие арендаторы объяснят происхождение вложенных "инвестиций", а уж потом обсудим компенсации.
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23.06.2021 07:42 Ответить
С новым законом-амнистией от Гетьманцева, она купит ОВГЗ и всё, не нужно доказывать происхождение. А вот мы, обычные люди, потом будем каждую копейку в налоговой доказывать.
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23.06.2021 09:34 Ответить
Дать им по несколько лет в качестве компенсации
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23.06.2021 08:21 Ответить
А все обернеться простим -пшиком. Ну євреї ******* вішати локшину на вуха іншим. Черговий піар і нічого більше.просте базікання. А головне--тупі і тут програють.
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23.06.2021 09:01 Ответить
Я не понял, а шо кому не нравится? Шо бубочка обещал, когда шел на выборы? Он обещал конец. Конец эпохи бедности. К бубочке этот конец уже пришел, когда найвелычнишый перебрался на госдачу. Щас говнокомандующий зачистит остальные госдачи для переселения в них других членов. Членов 95 квартала. После этого подойдет очередь других членов. Из ОПы. Потом придет очередь членов победнее, из кабмина. Вот так, постепенно, без суеты и спешки все госдачи заселит зьйобнутая плесень, которую стадо идиотов в 19 году посадило на шею народу Украины.
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23.06.2021 09:12 Ответить
Ну, даже если будет компенсация, то всё равно рентабельность от последующей сдачи в аренду будет выше. Сенсация отменяется.
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23.06.2021 09:32 Ответить
Замість того, щоб завершити карну справу по Богатирьовій, Зєля ще підкине їй бабла.
Вірний нащадок янукодла.
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23.06.2021 09:34 Ответить
Кто и когда бы ни был в властных структурах Украины жил, живет и жить будет припеваючи. Почему? Потому,что мы (граждане страны) сами это позволяем, и к сожалению отсутствуют народные инициативные лидеры.
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23.06.2021 09:55 Ответить
"народного инициативного лидера", который скажет правду про тарифы, пенсии, зарплаты и цены, народ не поддержит.
К тому же, нужны очень большие деньги.
Так что, дураков ввязываться в заведомо проигрышное дело, нет.
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23.06.2021 11:08 Ответить
Сплошной хайп, бесконечная хуцпа...
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23.06.2021 10:48 Ответить
Интересно. А кто такая по факту Богатырева, что во первых имеет необходимость жить "во дворцах", во вторых имеет возможность оплачивать такую оренду? Что у нее за источник дохода такой в бедной стране? У нас налоговая сборище импотентов или они только ЧПшников чмырить могут?
Какие нафиг инвистиции? Какой паразит будет инвистировать в чужое? Это полностью фиктивные бумажки, дабы не платить вообще ничего. Тем более эти "вопросы решались" во времена чивакуни. В эти поместья ничего не вкладывалось. Отпять же вопрос к конторлирующим органам. Нет желания проверить акты выполненных работ? Или ссыте?
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23.06.2021 10:54 Ответить
рая это провизорско-аптекарская мафия тоисть нуООООчинь уважяемыйчэловэг.....
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23.06.2021 12:20 Ответить
Cитуація типова для нашої країни- чим більше ти її обікрав ,тим спокійніше ти себе почуваєш. А от цікаво як би їх висиляв так багатьма з них любимий вождь всіх народів Йосиф Джугашвілі? Відомо як-відразу на лісозаготівлю.
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23.06.2021 12:14 Ответить
та нармально - они пожыли а вы платите...... дэбилыблть(С)
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23.06.2021 12:18 Ответить
"великое переселение народов" может стоить бюджету десятки миллионов гривен.
Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский Источник: https://censor.net/ru/n3272836
Брєд псячий. По якому закону є компенсації за ремонт у служебному житлі.
Коленом під дупу цих "арендаторів" і забули
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23.06.2021 12:40 Ответить
в нормальной стране не херню выдумывали бы, а поинтересовались ОТКУДА у них деньги. сопоставили ДОХОДЫ С РАСХОДАМИ. и вопрос бы решился быстро. но только не у нас. у нас же "свой путь".
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23.06.2021 14:50 Ответить
 
 