Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Идея президента Владимира Зеленского провести аудит государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, после чего и начать "великое переселение народов" может стоить бюджету десятки миллионов гривен.
Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский для Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
В мае Владимир Зеленский заявил, что дал поручение проверить, кто живет на территории государственных дач. В СНБО после этого заявили, что части жителей "Конча-Заспы" и "Пущи-Водицы", которыми занимается Государственное управление делами, скоро придется уехать.
Однако, по данным издания, арендаторы будут претендовать на денежные компенсации, "ведь раньше с ними заключались так называемые инвестиционные договоры, по которым им позволяли вкладываться в перестройку существующих зданий или строительство новых и вписывать общую стоимость в счет аренды".
Наибольшую компенсацию может получить Раиса Богатырева - руководитель Минздрава времен президентства Виктора Януковича. Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 кв. м и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр у экс-чиновницы тоже высока: в 2020 году - почти 200 тыс. грн в месяц (без оплаты коммунальных услуг).
Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.
Официально "Конча-Заспа" долг перед арендаторам не признает. И отчитывается об обратной задолженность части жителей за аренду.
Ни один из жителей "Пущи-Водицы" пока не попал в перечень "на выселение". Журналисты предполагают, что причина в том, что юридически осуществить этот процесс значительно сложнее - часть домов уже выведена из госсобственности и была приватизирована.
"Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе государственных дач остается открытым. Сейчас непонятны алгоритм выселения арендаторов, судьба президентской дачи, где живет Владимир Зеленский, и которая сейчас является единственной госдачей, которая полностью содержится за бюджетные средства, и судьба земельных участков под этой недвижимостью", - отмечается в материале.
Напомним, 14 мая по итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил: "Сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов".
В конце мая в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.
После в СНБО заявили, что у госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.
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Догвора аренды.
Перестройка госсобственности в обход геокадастра - жопа.
(фото кошки с наивными глазами)
еще и в плюсе можно остаться. а пиар для президента без вреда учасникам аферы и убыток для бютжета, это для лохов. Две весны уже прошло. где посадки, ЗЕ?
Какие проблемы? Пусть отчитается об этих деньгах и докажет, что они чистые. В результате м.б. ее чуть и помилуют
Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн. грн, и эти средства должны быть учтены в счет аренды. По состоянию на 2021-й бывшая руководительница МЗ "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн. грн. разницы.Источник: https://censor.net/ru/v3272836
1---641 кв. м У мене майже повноцінна 2-кімнатна квартира з кухнею , ванна/туалет та невеликий коридорчик - загальна площа - трохи меньше 35 кв.м ... Поділив - майже 18,5 моїх квартир Жопа не злипнеться ?
2---более 18 млн. грн - звідки ?
Зараплата депутата - немаленька ,враховуючи різні добавки - https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html Зарплаты депутатов Украины в 2020-2021 годах 28.04.2021 Источник: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zarplaty-deputatov-ukrainy.html але , все одно не тягне
На науковій роботі - є кандидатсяка та навіть докторська ? Фіг там - признані доктори наук воюють - щоб отримати більше викладацьких годин , і - бажано не в одному ВУЗі
Налог+пеня+за взятки = и не нужно ничего компенсировать.
Держдачі були здані в аренду тим, хто може за них платити..
Зеленський забере державну власність в багатіїв і компенсації їм виплатить.
А поселить бубочка туди квартальців і утримувати помешкання вже буде державний бюджет.
А у бюджеті вже диромаха у триста мільйярдів...
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Точнее - малюсенькими камерами
Бред собачий.
Если арендаторы претендуют на компенсацию то во-Первых ПЕРЕСЧИТАТЬ им арендную плату с самого начала по РЕАЛЬНОЙ рыночной цене а то что они сделали ремонты-посчитать ИЗНОС и выкупить по остаточной стоимости. И в итоге арендаторы еще государству должны будут. А госдачи нужно продавать на открытом аукционе. Просто потому что я не верю что следующим блатным арендаторам из не сдадут по заниженной стоимости. Там дорогая земля и хорошие дома-государство выручит много денег
Поганяйте їх там трохи, я там деяких пикой потицяв... Тепер вже спати...
Вірний нащадок янукодла.
К тому же, нужны очень большие деньги.
Так что, дураков ввязываться в заведомо проигрышное дело, нет.
Какие нафиг инвистиции? Какой паразит будет инвистировать в чужое? Это полностью фиктивные бумажки, дабы не платить вообще ничего. Тем более эти "вопросы решались" во времена чивакуни. В эти поместья ничего не вкладывалось. Отпять же вопрос к конторлирующим органам. Нет желания проверить акты выполненных работ? Или ссыте?
Об этом говорится в сюжете Анны Калюжной и Марии Землянский Источник: https://censor.net/ru/n3272836
Брєд псячий. По якому закону є компенсації за ремонт у служебному житлі.
Коленом під дупу цих "арендаторів" і забули