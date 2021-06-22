Курила в салоне, обматерила полицейских: одесситку пришлось силой вытаскивать из троллейбуса. ВИДЕО
Женщина закурила прямо в салоне и отказывалась по требованию кондуктора и других пассажиров потушить сигарету.
Инцидент произошел в Одессе, видео случившегося обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина в облегающем красном платье и чулках в крупную сетку курила, расслабленно развалившись на сиденьи. На замечания пассажиров отвечала матом.
Вскоре в салон зашли двое полицейских. Дама выбросила окурок через дверь и предложила попробовать доказать, что она вообще курила. Стражи порядка вывели одесситку под аккомпанемент ее ругани.
Топ комментарии
+30 Ніхто Петрович
показать весь комментарий22.06.2021 23:45
+17 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий22.06.2021 23:57
+15 IgorYakovlevich
показать весь комментарий22.06.2021 23:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особа, яка сприяє встановленню мирних стосунків між двома сторонами; той, хто здійснює посередництво, допомагає дійти згоди. У Біблії це слово використовується щодо Мойсея - посередника Закон-угоди, а також Ісуса - посередника нової угоди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/0 Гл 3:19; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/1 1Тм 2:5 ).
Щоб угода набула чинності, потрібне пролиття крові. У своєму листі до євреїв апостол Павло обговорює дві основні угоди: Закон-угоду і нову угоду. Він згадує, що Христос є «посередником нової угоди» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/1/0 Єв 9:15 ). Слова, записані в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/2/0 Євреїв 9:16 , викликають чимало дискусій серед біблеїстів. Цей вірш перекладають по-різному: «Де бо єсть завіт, там мусить прийти й смерть завітуючого» (Кул.), «Де є заповіт, щоб йому набути сили, необхідно довести смерть того, хто заповідає» (СМ), «Де є угода з Богом, там має настати смерть людини, яка її уклала» (НС), «Бо, де існує Угода, потрібно довести Смерть того, хто її ратифікував» (ED), «Бо де є угода, там є потреба в смерті того, хто затвердив угоду» (The New Testament in an Improved Version).
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/1200002957
вот реально.
ну как те, понравилось? т.е. судя по этому бреду - все бы щас слепыми были, а мущины - с премией Дарвина!
это киевлянка на отдых приехала - а **** , сталичной все должны...