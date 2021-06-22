Курила в салоне, обматерила полицейских: одесситку пришлось силой вытаскивать из троллейбуса. ВИДЕО

Женщина закурила прямо в салоне и отказывалась по требованию кондуктора и других пассажиров потушить сигарету.

Инцидент произошел в Одессе, видео случившегося обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина в облегающем красном платье и чулках в крупную сетку курила, расслабленно развалившись на сиденьи. На замечания пассажиров отвечала матом.

Вскоре в салон зашли двое полицейских. Дама выбросила окурок через дверь и предложила попробовать доказать, что она вообще курила. Стражи порядка вывели одесситку под аккомпанемент ее ругани.

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