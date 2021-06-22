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Курила в салоне, обматерила полицейских: одесситку пришлось силой вытаскивать из троллейбуса. ВИДЕО

Женщина закурила прямо в салоне и отказывалась по требованию кондуктора и других пассажиров потушить сигарету.

Инцидент произошел в Одессе, видео случившегося обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина в облегающем красном платье и чулках в крупную сетку курила, расслабленно развалившись на сиденьи. На замечания пассажиров отвечала матом.

Вскоре в салон зашли двое полицейских. Дама выбросила окурок через дверь и предложила попробовать доказать, что она вообще курила. Стражи порядка вывели одесситку под аккомпанемент ее ругани.

Также читайте: "Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах

Автор: 

курение (245) Одесса (7885) Нацполиция (16463) транспорт (1758) хамство (43)


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Топ комментарии
+30
Да що ви взагалі розумієте в елітному житті
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22.06.2021 23:45
+17
Просто у элитных проституток сейчас кризис, в связи с коронавирусом. Вот они клиентов по троллейбусам и промышляют. ))
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22.06.2021 23:57
+15
Якщо ця дамочка така елітна, то що вона робила у тролейбусі? Мабуть, захотіла бути ближче до народу, зараз це модно.
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22.06.2021 23:48
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Да що ви взагалі розумієте в елітному житті
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22.06.2021 23:45 Ответить
Якщо ця дамочка така елітна, то що вона робила у тролейбусі? Мабуть, захотіла бути ближче до народу, зараз це модно.
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22.06.2021 23:48 Ответить
Просто у элитных проституток сейчас кризис, в связи с коронавирусом. Вот они клиентов по троллейбусам и промышляют. ))
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22.06.2021 23:57 Ответить
просто ета дамачка обкуреная и находится в прострации
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23.06.2021 00:08 Ответить
Одно другому не помеха, скорее дополнительный бонус.
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23.06.2021 00:19 Ответить
По ній видно, що мабуть клієнт не розрахувався.
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23.06.2021 07:23 Ответить
судя по фигуре - сладкое любит.
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23.06.2021 02:06 Ответить
Почитайте статью: На замечания пассажиров отвечала матом.Источник: https://censor.net/ru/v3272861
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22.06.2021 23:49 Ответить
конкретно на видео видно что одна кондукторша бегает возмущается
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22.06.2021 23:56 Ответить
Камера все время на дамочку направлена. Голоса вроде как разные, в т.ч. и мужские. Другое дело, почему ее пассажиры не вытолкали. Впрочем, если бы я там был, то ограничился бы тем, что вызвал бы полицию (там двое полицейских стояли у входа на остановке). Вытаскивать эту мразь из троллейбуса - пусть полицейские этим занимаются, мне было бы противно. Вот забрать у нее сигарету - это реально.
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23.06.2021 00:19 Ответить
И шо ви, товарыщ ватникобой, имеете против избирательницы зебильного уродца?!)))
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22.06.2021 23:50 Ответить
просто одесситы брезговали к ней прикоснуться: судя по ее виду у нее мог быть целый букет болячек
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23.06.2021 00:10 Ответить
Самое лучшее украшение женщины - это скромность и..... прозрачное платье.
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22.06.2021 23:48 Ответить
Апостол Петр писал: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петра 3:3, 4).
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23.06.2021 00:05 Ответить
Бог у всех один. Провайдеры разные.
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23.06.2021 00:07 Ответить
"Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми - человек Христос Иисус, который отдал себя как соответствующий выкуп за всех, о чём должно быть засвидетельствовано в своё время. Для этого свидетельствования я и поставлен проповедником и апостолом - истину говорю, не лгу,- учителем других народов в деле веры и истины." (1 Тимофею 2:5-7)
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23.06.2021 00:13 Ответить
Бог один, а щодо "посредник" є питання. Але ви вірте.
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23.06.2021 07:38 Ответить
ПОСЕРЕДНИК
Особа, яка сприяє встановленню мирних стосунків між двома сторонами; той, хто здійснює посередництво, допомагає дійти згоди. У Біблії це слово використовується щодо Мойсея - посередника Закон-угоди, а також Ісуса - посередника нової угоди (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/0 Гл 3:19; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/0/1 1Тм 2:5 ).
Щоб угода набула чинності, потрібне пролиття крові. У своєму листі до євреїв апостол Павло обговорює дві основні угоди: Закон-угоду і нову угоду. Він згадує, що Христос є «посередником нової угоди» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/1/0 Єв 9:15 ). Слова, записані в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1200002957/2/0 Євреїв 9:16 , викликають чимало дискусій серед біблеїстів. Цей вірш перекладають по-різному: «Де бо єсть завіт, там мусить прийти й смерть завітуючого» (Кул.), «Де є заповіт, щоб йому набути сили, необхідно довести смерть того, хто заповідає» (СМ), «Де є угода з Богом, там має настати смерть людини, яка її уклала» (НС), «Бо, де існує Угода, потрібно довести Смерть того, хто її ратифікував» (ED), «Бо де є угода, там є потреба в смерті того, хто затвердив угоду» (The New Testament in an Improved Version).
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/1200002957
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23.06.2021 08:21 Ответить
а почему все дурачки думают что Боб - оН, а не она? да потому что "там так написсано" - там же написсано - см. выше комент
вот реально.
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23.06.2021 12:23 Ответить
о твоем дристосе нету НИГДЕ упоминаний кроме как в писсанине, которую ваще столетия(ми) после типо его ссуществования писсали!! убейсяапстену
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23.06.2021 12:22 Ответить
а еще эти мразоты писали - если тя соблазняет твой глаз - вырви, и так со всеми членами - рука, нога....
ну как те, понравилось? т.е. судя по этому бреду - все бы щас слепыми были, а мущины - с премией Дарвина!
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23.06.2021 12:21 Ответить
Одесса жжет!!!
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22.06.2021 23:49 Ответить
Просто вывели? Так она сядет в другой троллейбус.
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22.06.2021 23:49 Ответить
полицейские стеснительные попались (или ленивые) должны были отвести в участок,оштрафовать и т. д.
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23.06.2021 00:11 Ответить
Деградация ниже плинтуса
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22.06.2021 23:50 Ответить
Коли був у відрядженні в Кутаісі, то у них в тролейбусі/автобусі шмалять на задній площадці і ніхто не обурюється.
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22.06.2021 23:50 Ответить
получше чем на твоей ********
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23.06.2021 00:12 Ответить
окурок заметьте выбросила через дверь а не забычковала в салоне об сиденье
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22.06.2021 23:52 Ответить
Культура, ёпта.
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23.06.2021 06:21 Ответить
На растове эта нармальн епт, хахлы фошизды
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22.06.2021 23:56 Ответить
Ну просто фам фаталь якась.
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23.06.2021 00:02 Ответить
Какая стыдоба)
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23.06.2021 00:04 Ответить
Lady in red 2021
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23.06.2021 00:12 Ответить
и колготы из рыбальской сетки
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23.06.2021 00:13 Ответить
одеська русалочка, плят
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23.06.2021 16:04 Ответить
Прокуратура відкриє впровадження проти поліцейських.
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23.06.2021 00:35 Ответить
Да у вас разгул демократии.
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23.06.2021 01:13 Ответить
та это с измаила какое то быдло приехало
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23.06.2021 01:15 Ответить
при чём здесь Измаил ?
это киевлянка на отдых приехала - а **** , сталичной все должны...
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23.06.2021 07:30 Ответить
Ылита !
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23.06.2021 07:31 Ответить
кацапский мир... вот она - быдлотность, вонь, вид дешевейшей шмары...
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23.06.2021 03:35 Ответить
Иногда хочется выкинуть нечто подобное когда вокруг меня в маске собирается свора быдла без масок...
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23.06.2021 06:29 Ответить
К@цапський мир 😊
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23.06.2021 06:38 Ответить
Почему не выбросили из салона на пинках?
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23.06.2021 07:12 Ответить
вопрос
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23.06.2021 13:08 Ответить
...а в маршрутке на Троещину в час пик слабо ?
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23.06.2021 07:35 Ответить
у кого то корова в город убежала.
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23.06.2021 08:14 Ответить
І що ніхто не дав по какцапському рилу?
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23.06.2021 08:18 Ответить
У водителя троллейбуса должен быть огнетушитель...
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23.06.2021 08:18 Ответить
Кацапка і в Африці кацапка. Бидло.
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23.06.2021 08:53 Ответить
Прямо напротив Малиновского суда. ЗАЧОТ.
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23.06.2021 09:05 Ответить
И всё?Вывели из транспорта и все?
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23.06.2021 09:56 Ответить
ну потом она им отсосала за углом
Курила в салоні, обматюкала поліцейських: одеситку довелося силою витягувати з тролейбуса - Цензор.НЕТ 8504
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23.06.2021 10:01 Ответить
Курила в салоні, обматюкала поліцейських: одеситку довелося силою витягувати з тролейбуса - Цензор.НЕТ 7436
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23.06.2021 09:57 Ответить
Где огнетушитель?Водила должен был отриагировать,с криками ПОЖАР залить пеной эту шмару!
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23.06.2021 09:57 Ответить
А пяятый мой савсем не таакой.
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23.06.2021 10:21 Ответить
Ходячий триппер потянуло к народу.
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23.06.2021 10:23 Ответить
И никто не посочувствует жертве медиасатанизации.
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23.06.2021 10:30 Ответить
нашли что обсуждать.Обычная подзаборная шлюха
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23.06.2021 10:51 Ответить
"Рюцкий мир" во всей красе.
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23.06.2021 10:52 Ответить
Чого вивели?! Вона ж в масці була! А якщо оцінювать поведінку, то так весь рюзький мір виводить треба, а це кріндж, неспівпадання з скрижалями європейської толерант-кошерності. І так гвалт: --- в одеських тролейбусах тролять меншини! (чи більшини?!) ! Чи може тролейбус --- це спеціяльний бус для тролінгу? ?????????????
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23.06.2021 10:55 Ответить
хама привести в чувство могут только "волшебные пендели" в виде хорошей затрещины или выпоротой задницы
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23.06.2021 11:30 Ответить
С мадам Грыцацуевой все ясно. Рюзьге тварь. А вот полицейские... Аваков, твоя реформа ни стоит ни гроша. Во-первых долго раздумывали. Во-вторых тут полагается штраф. А ее просто вывели и отпустили. Как минимум ее надо было задержать за непокору полиции.
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23.06.2021 11:40 Ответить
на это можно смотреть вечно)
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23.06.2021 12:14 Ответить
сначала шокером потом вытянуть это не полиция а ванильное шоу((посмотрите в нью йорке что у копа на поясе висит обосы шокер глок а это ..((
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23.06.2021 12:17 Ответить
типичный толстолобый избиратель порошенко.
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23.06.2021 12:58 Ответить
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23.06.2021 13:09 Ответить
 
 