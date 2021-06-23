"На суше, в море и небе": Военнослужащие ОС провели учения на юге Украины. ВИДЕО
На полигонах Херсонской и Запорожской областей, а также в акваториях Черного и Азовского морей завершены тактико-специальные тренировки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование Объединенных сил.
"По замыслу, первый этап тренировок наших подразделений начался с десантирования украинских "крылатых пехотинцев" в Херсонской области, - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Вертолетами подразделение десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины было быстро доставлено на одно из угрожающих направлений для сдерживания противника, высадившегося на морское побережье".
Воины-десантники осуществили высадку посадочным способом. После этого вышли к указанному району, взяв под контроль высоту.
"Вместе экипажи вертолетов армейской авиации усовершенствовали свою летную подготовку, действия при высадке воздушного десанта, а также взаимодействие с командирами десантно-штурмовых подразделений", - отметил Наев.
Уже на втором этапе, к тренировкам была привлечена тяжелая артиллерия и противодесантный резерв из состава основных сил.
По словам командующего, воины-артиллеристы своевременно осуществили многокилометровый марш в район сосредоточения, провели мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем, а также осуществили огневое поражение условного противника.
В свою очередь противодесантной резерв провел тренировку по отражению нападения условного противника. Десантники, умело заняв плацдарм, всеми имеющимися средствами поражения остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств морской пехоты условного противника, которая высадилась с кораблей на морское побережье
Во время третьего - последнего этапа учений экипажи катерной тактической группы, под прикрытием вертолетов армейской авиации, прошли через заминированный водный участок, после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров.
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