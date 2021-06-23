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"На суше, в море и небе": Военнослужащие ОС провели учения на юге Украины. ВИДЕО

На полигонах Херсонской и Запорожской областей, а также в акваториях Черного и Азовского морей завершены тактико-специальные тренировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование Объединенных сил.

"По замыслу, первый этап тренировок наших подразделений начался с десантирования украинских "крылатых пехотинцев" в Херсонской области, - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Вертолетами подразделение десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины было быстро доставлено на одно из угрожающих направлений для сдерживания противника, высадившегося на морское побережье".

Воины-десантники осуществили высадку посадочным способом. После этого вышли к указанному району, взяв под контроль высоту.

"Вместе экипажи вертолетов армейской авиации усовершенствовали свою летную подготовку, действия при высадке воздушного десанта, а также взаимодействие с командирами десантно-штурмовых подразделений", - отметил Наев.

Уже на втором этапе, к тренировкам была привлечена тяжелая артиллерия и противодесантный резерв из состава основных сил.

По словам командующего, воины-артиллеристы своевременно осуществили многокилометровый марш в район сосредоточения, провели мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем, а также осуществили огневое поражение условного противника.

В свою очередь противодесантной резерв провел тренировку по отражению нападения условного противника. Десантники, умело заняв плацдарм, всеми имеющимися средствами поражения остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств морской пехоты условного противника, которая высадилась с кораблей на морское побережье

Во время третьего - последнего этапа учений экипажи катерной тактической группы, под прикрытием вертолетов армейской авиации, прошли через заминированный водный участок, после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров.

Также читайте: Танковые подразделения ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

военные учения (3457) ВСУ (6587) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+8
Тренировки это всегда хорошо для армии, Слава Украине!
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23.06.2021 16:39
+4
Завжди на поготові! Слава українським воїнам!
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23.06.2021 16:50
+4
Постійні тренування організація взаємодії між підрозділами ось фактори які забезпечують сримання агресора та нашу впевненість у перемозі.
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23.06.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
страху не нагнетай. полномасшабтной войны не будет, рашкования ее просто не может себе позволить.
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23.06.2021 15:57 Ответить
"после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров" - это же курам на смех..
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23.06.2021 14:24 Ответить
"сил и средств морской пехоты условного противника, которая высадилась с кораблей на морское побережье" - да они должны еще в террводах утонуть нах..
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23.06.2021 14:25 Ответить
Тренировки это всегда хорошо для армии, Слава Украине!
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23.06.2021 16:39 Ответить
Завжди на поготові! Слава українським воїнам!
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23.06.2021 16:50 Ответить
********* и совков на гилляку!
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23.06.2021 17:23 Ответить
Постійні тренування організація взаємодії між підрозділами ось фактори які забезпечують сримання агресора та нашу впевненість у перемозі.
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23.06.2021 17:35 Ответить
Потрібно бути готовими дати гідну відсіч "опонентам", а навчання це єдиний шлях. Перемога буде за нами!
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23.06.2021 18:18 Ответить
 
 