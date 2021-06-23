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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы говорили с офицером 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимиром.

Он выбрал военный путь еще за долго до войны. Но во время боевых действий, он понял свое истинное предназначение, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Потеря друзей, предательство солдат и желание идти вперед - обо всем этом вы узнаете, когда посмотрите наше видеоинтервью в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Бог трижды спасал меня. Я не сел в Ил-76, сбитый под Луганском. Ракета от "Града" упала рядом - не разорвалась. Осколок попал в голову, но я был в шлеме, - воин 80-й бригады Казюк. ВИДЕО

Автор: 

военнослужащие (6137) 58 отдельная мотопехотная бригада (115) ВСУ (6587) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+14
Не порівнюйте, яничарів хоч з дитинства готували, а це взагалі ублюдки.
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23.06.2021 09:45
+14
Їх з дитинства привчають що Домбас це "мьі", а Україна "они".
Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
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23.06.2021 09:51
+7
Украина государство судейско-палицейской мафии,
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
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23.06.2021 10:01
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Яничари не мають національності.
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23.06.2021 09:41 Ответить
Не порівнюйте, яничарів хоч з дитинства готували, а це взагалі ублюдки.
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23.06.2021 09:45 Ответить
Їх з дитинства привчають що Домбас це "мьі", а Україна "они".
Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
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23.06.2021 09:51 Ответить
"Окопна війна": У мирний час я навчав солдатів, які були родом з Донецької та Луганської областей. Під час війни вони обрали бік ворога, - офіцер ЗСУ Володимир - Цензор.НЕТ 9103
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23.06.2021 09:59 Ответить
Колись молоді солдати без військової спеціальності, яких я навчав одній з них, мені заявляли, що вони, мовляв, "шахтьори" і багато чого бачили за свої 18 років. Як там склалася їхня подальша доля (а то було ще за часів совіцьких союзних держав), не маю уяви, бо слава Богу, пішов на дембель.
І в ті далекі роки тим хлопакам чомусь хотілося виділятися. Може, якась казацька кров грала в їхніх жилах? Чи вони зроду розуміли мову лише стусанів, позачергових нарядів на службу та гауптвахт?
До речі, вони категорично відмовлялися вірити в якісь тодішні військові загрози з боку військових блоків на зразок НАТО.
Їм так само, вибачте, до ср*ки були і комсомол, і військова дисципліна.
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23.06.2021 09:59 Ответить
на Київську область у 2013 було три зони, на Донецьку - дванадцять
на зоні головна розвага - телеящик
мізки урок, розбомблені телевізором ру, - страшніші за атомну бомбу
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23.06.2021 10:06 Ответить
Когда-то солдат-контрактник из Горловки на мой вопрос о его гражданской специальности гордо ответил : Я- хххроз! ( Фрикативное "г"). Замполит негромко подсказал: "Горнорабочий очистного забоя." "Што-о-о?? Какого еще забоя??? Я- хроз!!!"- заорало чудовище... "Хроз-хроз, иди уже с Богом.."-ответила я.
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23.06.2021 10:49 Ответить
Украина государство судейско-палицейской мафии,
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
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23.06.2021 10:01 Ответить
Лише ахметову, бабломойский - хАроший?
" https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа "

"Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова . Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info."
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23.06.2021 10:19 Ответить
не спорю, но не пойму, зачем Коломойскому нужна посадка Кузьменко и Антоненко
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23.06.2021 10:48 Ответить
А ахметці? Це питання до портнова, дружбана бабломойського. До бенЯ-діктової.
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23.06.2021 10:54 Ответить
пока жив Кучма, про царювання Ахметки говорить рано, он как один из "кошельков", правда самый толстый
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23.06.2021 16:40 Ответить
ну не все выбрали, как и то что кацаба с Ивана-Франковска....
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23.06.2021 10:54 Ответить
Дякую, пане офіцере, за службу.
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23.06.2021 14:07 Ответить
 
 