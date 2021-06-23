"Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы говорили с офицером 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимиром.

Он выбрал военный путь еще за долго до войны. Но во время боевых действий, он понял свое истинное предназначение, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Потеря друзей, предательство солдат и желание идти вперед - обо всем этом вы узнаете, когда посмотрите наше видеоинтервью в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

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