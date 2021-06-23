"Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО
Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы говорили с офицером 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимиром.
Он выбрал военный путь еще за долго до войны. Но во время боевых действий, он понял свое истинное предназначение, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Потеря друзей, предательство солдат и желание идти вперед - обо всем этом вы узнаете, когда посмотрите наше видеоинтервью в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
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Они мешают нам жить!(Єнакуєвський шапкокрад)
І в ті далекі роки тим хлопакам чомусь хотілося виділятися. Може, якась казацька кров грала в їхніх жилах? Чи вони зроду розуміли мову лише стусанів, позачергових нарядів на службу та гауптвахт?
До речі, вони категорично відмовлялися вірити в якісь тодішні військові загрози з боку військових блоків на зразок НАТО.
Їм так само, вибачте, до ср*ки були і комсомол, і військова дисципліна.
на зоні головна розвага - телеящик
мізки урок, розбомблені телевізором ру, - страшніші за атомну бомбу
которая на службе у охметова,
чему удивляться ?
пока одни воевали мусора с прокурорами себе убд
с земельными наделами в тылу оформляли,
а теперь зеленский по указанию авакяна
отправляет в тюрьму неугодных охметову
......
ну а предатели восстанавливаются и продолжают работать в мусарне
" https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа "
"Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова . Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info."