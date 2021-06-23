У работников ресторанов стафилококк, у половины пациентов – сальмонеллез: стали известны первые результаты исследований массового отравления в Харькове. ВИДЕО

Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.

Также отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Все они заболели после посещения ресторанов японской кухни. По мнению специалистов, люди отравились роллами, которые ели в тот день.

"Как именно распространилась инфекция – через персонал или через продукты – еще выясняют", – говорится в сюжете.

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Напомним, о массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня.

Два ресторана одной сети ("Якитория" и "Мафия") закрыли на проверку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.