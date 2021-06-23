У работников ресторанов стафилококк, у половины пациентов – сальмонеллез: стали известны первые результаты исследований массового отравления в Харькове. ВИДЕО
Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.
Также отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Все они заболели после посещения ресторанов японской кухни. По мнению специалистов, люди отравились роллами, которые ели в тот день.
"Как именно распространилась инфекция – через персонал или через продукты – еще выясняют", – говорится в сюжете.
Напомним, о массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня.
Два ресторана одной сети ("Якитория" и "Мафия") закрыли на проверку.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).
В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.
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Самураи, ибиомать, харьковские.
Кернес - наше Все!
Тут - та сама ситуація - наші "ресторатори" думають, що коли вони назвуть ресторан "по-японському" і введуть японську кухню, то працівники кухні почнуть мить руки після відвідування туалету і дотримуваться правил гігієни при приготуванні страв!
А вот то, что с сальмонеллезом работали - это, конечно, треш.
То Гепа вже десь там обирається, лохторат підтягує.
А если нашли сальмонеллу, так ищите кто ее занес.....если найдете...???
набираем в ютубе:
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
Весёлый Харьков, только пенсионерам на трамвае долго ездить не позволено, 50 раз прошвырнулся и сиди дома. Такое явление действует только в первой столице, я вот хотел в парк "культуры и отдыха" так меня система Этикет не пустила в электротранспорт, ОБИДНОС.