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У работников ресторанов стафилококк, у половины пациентов – сальмонеллез: стали известны первые результаты исследований массового отравления в Харькове. ВИДЕО

Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.

Также отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Все они заболели после посещения ресторанов японской кухни. По мнению специалистов, люди отравились роллами, которые ели в тот день.

"Как именно распространилась инфекция – через персонал или через продукты – еще выясняют", – говорится в сюжете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных выросло до 78 человек (Обновлено)

Напомним, о массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня.

Два ресторана одной сети ("Якитория" и "Мафия") закрыли на проверку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

отравление (1584) расследование (3041) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+16
Кушали бы борщ с пампушками было бы все норм. Жрут гавно всякое, а потом рыгают
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23.06.2021 10:45
+4
А чё роллы? Рыбу фугу заказывать нужно.
Самураи, ибиомать, харьковские.
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23.06.2021 10:44
+4
роллы, которые крутят немытыми руками люди, которые купили себе санкнижку за деньги (или санкнижки уже отменили, потому что они ущемляют права бизнеса)..., это наша реальность, детка...
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23.06.2021 10:46
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Та ладно. До сфатьбы зашифет!!! Ну травонулись, с кем не бывает. Главное что это не дельта-коронавирус!!!
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23.06.2021 10:42 Ответить
А чё роллы? Рыбу фугу заказывать нужно.
Самураи, ибиомать, харьковские.
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23.06.2021 10:44 Ответить
Кушали бы борщ с пампушками было бы все норм. Жрут гавно всякое, а потом рыгают
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23.06.2021 10:45 Ответить
местные просто фанаты Меттбротхен-булочка с подсоленным поперчёным фаршем,всё не могут понять как я могу такую вкуснятину не есть..
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23.06.2021 10:51 Ответить
https://censor.net/ua/user/447490 - "...Жрут гавно всякое, а потом рыгают"
Кернес - наше Все!

У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові - Цензор.НЕТ 2174
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23.06.2021 11:15 Ответить
И жиденько срут.
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23.06.2021 11:15 Ответить
роллы, которые крутят немытыми руками люди, которые купили себе санкнижку за деньги (или санкнижки уже отменили, потому что они ущемляют права бизнеса)..., это наша реальность, детка...
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23.06.2021 10:46 Ответить
забыл упомянуть сырую рыбу 154-й свежести.
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23.06.2021 11:15 Ответить
06.01.21 16:31 ""Харьков всегда был ментовский город, как говорили, - заявил Арсен Аваков Источник: https://censor.net/ru/n3240559
У працівників ресторанів стафілокок, у половини пацієнтів - сальмонельоз: відомо перші результати досліджень масового отруєння в Харкові - Цензор.НЕТ 7934
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23.06.2021 11:18 Ответить
Недавно "Щирий українець Дроздов" заявив у телеефірі, що головна перепона, яка заважає нашому розмежуванню з "руським міром" - кириличне письмо! Як тільки ми перейдемо на "латиницю" - станем "європейцями"!!! (Мабуть перестанем красти, почнем виконувать закони, перестанем давать і брать хабарі!)
Тут - та сама ситуація - наші "ресторатори" думають, що коли вони назвуть ресторан "по-японському" і введуть японську кухню, то працівники кухні почнуть мить руки після відвідування туалету і дотримуваться правил гігієни при приготуванні страв!
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23.06.2021 11:40 Ответить
я думаю, что рестораторы, которым начхать на то, моет руки их персонал или нет, и не рестораторы даже, а бывшие завстоловой какой-нить вокзальной рыгаловки..., и дальше этого они уже не продвинутся...
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23.06.2021 14:19 Ответить
"Всі хочуть змінить світ на краще! Тільки ніхто не хоче почать з себе!"
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23.06.2021 14:31 Ответить
ресторан японской кухни "мафия". дон корлеоне нервно вертится в гробу.
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23.06.2021 10:51 Ответить
Стафилококк - это ниачем - он почти у всех людей есть на коже.
А вот то, что с сальмонеллезом работали - это, конечно, треш.
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23.06.2021 10:55 Ответить
Да?
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23.06.2021 10:59 Ответить
Надо им устроить полную проверку. Там и триппер найдут и лобковых насекомых.
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23.06.2021 11:17 Ответить
Вряд ли персонал заразил продукты, скорее наоборот.
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23.06.2021 10:56 Ответить
Не ходите дети в Харькове гулять.
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23.06.2021 10:56 Ответить
Так Гепа околел. Хотя, еще Добкин остался.
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23.06.2021 11:19 Ответить
Поедатели суши-роллов весьма рисковые люди. Видели бы они, как их крутят. Тут сложно не травонуться.
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23.06.2021 10:57 Ответить
Плывет клипер, на клипере шкипер, у шкипера трипер...
То Гепа вже десь там обирається, лохторат підтягує.
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23.06.2021 11:03 Ответить
Минуточку! Я пью айран ..и...это я пью молочный стрептококк. Официально разрешенный к употреблению. А стафилококк обычно он распространяется в носовой полости, паховой области, подмышках и других частях кожи, но в большинстве случаев является нормальной частью кожной флоры человека и не вызывает никаких проблем.

А если нашли сальмонеллу, так ищите кто ее занес.....если найдете...???
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23.06.2021 11:21 Ответить
Просуньте ті гроші ДоСвоєїДупи! Краще жорсткіше контролюйте своїх працівників та їх гігієнічні навички та звички - ваша репутація, як безпечних рестораторів, котиться до собачої сраки!
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23.06.2021 12:00 Ответить
Питание в ресторане отличается от питания на мусорке лишь подачей.
набираем в ютубе:
"Россияне толпятся к мусорке за просроченными продуктами"
"Пенсионеры дерутся за еду на помойке"
"Пенсионеры России на мусорке"
"Пенсионеры копаются в мусоре и дерутся за кашу"
"ЕДА С ПОМОЙКИ | НАРОД НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ ШОК"
"КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ В ПОИСКАХ ЕДЫ!"
"ГОЛОДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ РОЮТСЯ В МУСОРКЕ"
"Помойка НАРОД У ПЯТЕРОЧКИ НА СВАЛКЕ ПРОДУКТОВ"
"Ветеран у мусорных баков / Тюмень"
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23.06.2021 12:02 Ответить
Заходите к нам на огонёк...
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23.06.2021 14:11 Ответить
Тема Харьков город жлобов пьяниц Геп и Доп, актуальна как никогда. А со мной один из работников этого ресторана поделился инсайтом "по секрету". На этой побухловке шла речь о приведении допы во власть и как подороже продать Украину. В начале разгула спели "Хавай в могилу", а под конец вообще распоясались и начали орать "Кернес воскрес" на что работники ресторана хором отвечали "Во истину воскрес". После этого началось, то о чём пишут газеты.
Весёлый Харьков, только пенсионерам на трамвае долго ездить не позволено, 50 раз прошвырнулся и сиди дома. Такое явление действует только в первой столице, я вот хотел в парк "культуры и отдыха" так меня система Этикет не пустила в электротранспорт, ОБИДНОС.
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23.06.2021 15:01 Ответить
Как представлю, как там крутят эти роллы, так дурно делается. Какой-нибудь "сушист" сходил в туалет, руки не помыл, потом этими руками рис лепит с сырой рыбой в придачу. Фу!!!
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23.06.2021 20:51 Ответить
Когда жарко продукты портятся быстрее. К рыбе надо очень аккуратно подходить
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24.06.2021 06:45 Ответить
 
 