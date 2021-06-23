РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11537 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 203 13

"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 лет назад был создан центр специальных операций "А" СБУ. ВИДЕО

23 июня 1994 года Указом Президента Украины был создан центр специальных операций "А" СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с марта 2014 года сотрудники центра активно принимают участие в войне на Донбассе. В частности, именно сотрудники ЦСО "А" 6 марта 2014 года задержали в Донецке одного из главарей российских террористов Павла Губарева. Позже его обменяли на сотрудников СБУ, попавших в руки российских наемников. 

Бойцы ЦСО "А" приняли и первый бой на Донбассе - 13 апреля 2014 года в селе Семеновка вблизи Славянска. Именно в этом бою погиб оперативный сотрудник подразделения капитан Геннадий Биличенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследователь Bellingcat Грозев назвал ТОП-7 спецслужб мира: Израиль на первом месте, а Украина на шестом и выше РФ

Автор: 

СБУ (19898) спецслужбы (466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
На ролике одно, а в реале наркоманов ловят и коммерсов шмонают А еще Бабченко воскресили
показать весь комментарий
23.06.2021 10:37
+4
Це той, єдиним "досягненням" якого є спалення Будинку Профспілок?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:41
+3
ПОВАГА ВОЇНАМ, СЛАВА УКРАЇНІ.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ролике одно, а в реале наркоманов ловят и коммерсов шмонают А еще Бабченко воскресили
показать весь комментарий
23.06.2021 10:37 Ответить
там где основным рабочим инструментом является ручка, а не мозги, то нафига такая структура...
показать весь комментарий
23.06.2021 10:41 Ответить
Це той, єдиним "досягненням" якого є спалення Будинку Профспілок?
показать весь комментарий
23.06.2021 10:41 Ответить
Ходорховський знає про честь - нікому. Теж альфонс.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:42 Ответить
Ходаковский
показать весь комментарий
23.06.2021 10:43 Ответить
Так.
показать весь комментарий
23.06.2021 10:44 Ответить
И почти 100% оставшихся дизертиров в крысме
показать весь комментарий
23.06.2021 11:33 Ответить
ПОВАГА ВОЇНАМ, СЛАВА УКРАЇНІ.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:39 Ответить
А хто ж тоді заводив бойовиків у донецький аеропорт? Я вже мовчу про Крим. Основна їх робота полягає у "кришуванні" бізнесу. Ось тут вони спеціалісти.
показать весь комментарий
23.06.2021 11:50 Ответить
Зачем такие материалы размещаются на Цензоре?! Репутация сей структуры изрядно "подмочена". Пусть на Цензоре разместят материалы, как сии "воины" в Дом Профсоюзов пробирались 18 февраля 2014 года и что они там собирались сделать. Сколько сбушников предали Украину в Крыму и на Донбассе. Хотя, несколько цирковых представлений в прошлом году порадовали. Разве можно забыть луцкий бронетранспортер и замену работниц банка во время "взятия заложников" в Леонардо.
показать весь комментарий
23.06.2021 12:27 Ответить
Тьі не прав, однозначно не прав.
показать весь комментарий
23.06.2021 13:41 Ответить
С праздником, коллеги!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 13:41 Ответить
 
 