"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 лет назад был создан центр специальных операций "А" СБУ. ВИДЕО

23 июня 1994 года Указом Президента Украины был создан центр специальных операций "А" СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с марта 2014 года сотрудники центра активно принимают участие в войне на Донбассе. В частности, именно сотрудники ЦСО "А" 6 марта 2014 года задержали в Донецке одного из главарей российских террористов Павла Губарева. Позже его обменяли на сотрудников СБУ, попавших в руки российских наемников.

Бойцы ЦСО "А" приняли и первый бой на Донбассе - 13 апреля 2014 года в селе Семеновка вблизи Славянска. Именно в этом бою погиб оперативный сотрудник подразделения капитан Геннадий Биличенко.

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