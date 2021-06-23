"Життя - Батьківщині, честь - нікому", - 27 лет назад был создан центр специальных операций "А" СБУ. ВИДЕО
23 июня 1994 года Указом Президента Украины был создан центр специальных операций "А" СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с марта 2014 года сотрудники центра активно принимают участие в войне на Донбассе. В частности, именно сотрудники ЦСО "А" 6 марта 2014 года задержали в Донецке одного из главарей российских террористов Павла Губарева. Позже его обменяли на сотрудников СБУ, попавших в руки российских наемников.
Бойцы ЦСО "А" приняли и первый бой на Донбассе - 13 апреля 2014 года в селе Семеновка вблизи Славянска. Именно в этом бою погиб оперативный сотрудник подразделения капитан Геннадий Биличенко.
Топ комментарии
+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.06.2021 10:37
+4 Володимир Миколаєць
показать весь комментарий23.06.2021 10:41
+3 Николай Соловей
показать весь комментарий23.06.2021 11:39
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.06.2021 10:37 Ответить Мне нравится 5
Joshua Merlin
показать весь комментарий23.06.2021 10:41 Ответить Мне нравится 0
Володимир Миколаєць
показать весь комментарий23.06.2021 10:41 Ответить Мне нравится 4
Kozak_Vasil
показать весь комментарий23.06.2021 10:42 Ответить Мне нравится 0
Mykola Vovk
показать весь комментарий23.06.2021 10:43 Ответить Мне нравится 0
Kozak_Vasil
показать весь комментарий23.06.2021 10:44 Ответить Мне нравится 0
✘
serg serg #456194
показать весь комментарий23.06.2021 11:33 Ответить Мне нравится 1
Николай Соловей
показать весь комментарий23.06.2021 11:39 Ответить Мне нравится 3
Александр Дорош #422295
показать весь комментарий23.06.2021 11:50 Ответить Мне нравится 2
Nikolay Sotnikov #30802
показать весь комментарий23.06.2021 12:27 Ответить Мне нравится 0
Тарапунька
показать весь комментарий23.06.2021 13:41 Ответить Мне нравится 1
Тарапунька
показать весь комментарий23.06.2021 13:41 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль