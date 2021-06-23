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Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист. ВИДЕО

Рейс "Киев - Ужгород" вылетел с задержкой, поскольку нардеп партии "Слуга народа" Николай Тищенко решил снимать видео на аэродроме.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самолет должен был вылететь в 9:30, однако в 9:37 он еще даже не поехал полосой. Причиной задержки журналист называет то, что Николай Тищенко "снимал видос из нескольких дублей".

"Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частно, на автомобиле Государственной пограничной служба Украины. Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимает видос и не уезжал. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать?", — задается вопросом журналист.

Также он отметил, что, в конце концов, Тищенко таки зашел в самолет.

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Автор: 

аэропорт (1509) Киев (25521) самолет (3591) Ужгород (434) аэродром (293) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+68
Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист - Цензор.НЕТ 607
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23.06.2021 11:39
+57
Бидло обрало у владу бидло. Собі подібних.
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23.06.2021 11:40
+56
Пусть посожиры скажут спасибо шо он просто наспивувал писню. А ведь мог еще и тверконуть в салоне литака:
Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист - Цензор.НЕТ 556
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23.06.2021 11:35
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Воно просто тупе бидло...
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23.06.2021 15:51 Ответить
Судя по видео пассажиры еще идут на самолет, о какой задержке рейса из за Тищенко бредит журналист не понятно. Но украинофобским гнидам надо же найти зраду и накинуть на вентилятор, думать это же не их задача.
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23.06.2021 16:03 Ответить
Так і є
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23.06.2021 19:18 Ответить
Есть такая раббота понты колотить!!!!
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23.06.2021 16:31 Ответить
Якщо погуглити слово "бидло", там там буде пика цього тищенки
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23.06.2021 17:38 Ответить
Стьоб класний! Але Тищенка на слово бидло поки ще немає. Але він старається. І що- що а це в нього точно получиться.
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23.06.2021 23:14 Ответить
БИДЛО!
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23.06.2021 18:13 Ответить
для 73%% это норма -они поступили бы также...
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23.06.2021 18:32 Ответить
Барина пограничники возят прямо к самолету, а самолет со смердами ждет пока они изволят фотографироваться. И где тут Европа.
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23.06.2021 18:33 Ответить
Яке воно придуркувате. Та ще й підключив прикордону службу до своєї клоунади. Той, хто дав державний автомобіль для прокаташок цьому дебілу - звільнити і вирахувати кошти за авто.
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23.06.2021 19:02 Ответить
разкудахтались. терпите это новые хозяева. "поприколуже"
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23.06.2021 19:08 Ответить
Животное
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24.06.2021 09:51 Ответить
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