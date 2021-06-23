Рейс "Киев - Ужгород" задержали из-за того, что "слуга народа" Тищенко решил поснимать себя на видео, - журналист. ВИДЕО

Рейс "Киев - Ужгород" вылетел с задержкой, поскольку нардеп партии "Слуга народа" Николай Тищенко решил снимать видео на аэродроме.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, самолет должен был вылететь в 9:30, однако в 9:37 он еще даже не поехал полосой. Причиной задержки журналист называет то, что Николай Тищенко "снимал видос из нескольких дублей".

"Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частно, на автомобиле Государственной пограничной служба Украины. Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимает видос и не уезжал. Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать?", — задается вопросом журналист.

Также он отметил, что, в конце концов, Тищенко таки зашел в самолет.

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