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Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства, - Зеленский анонсировал усиление сотрудничества с Грузией для безопасности в регионе. ВИДЕО

Политический диалог между Украиной и Грузией набирает оборотов.

Об этом заявил сегодня по итогам встречи с  президентом Грузии Саломе Зурабишвили президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша общая задача - наполнить формат стратегического партнерства реальным содержанием и конкретными проектами на основе взаимной поддержки. Украину и Грузию объединяют общие цели по достижению членства в ЕС и НАТО... Одна из ключевых задач - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействия между нашими странами и странами-партнерами в Черном море, активно работаем над реализацией нашей инициативы и надеемся, что скоро увидим результат", - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Зурабишвили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Началась встреча Зеленского и президента Грузии Зурабишвили. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20362) Зурабишвили Саломе (99) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+3
Ну шо там сказала Зурабішвілі, коли вже ми будемо в НАТІ?
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23.06.2021 13:09
+3
На другий день як віддамо їм Сцикашвілі.
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23.06.2021 13:11
+3
Позитивний результат може настати лише тоді, коли касапам добре заїхати по пиці. І ніяк інакше. Але Україні навіть в союзі з Грузією - це не під силу.
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23.06.2021 13:15
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Ну шо там сказала Зурабішвілі, коли вже ми будемо в НАТІ?
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23.06.2021 13:09 Ответить
На другий день як віддамо їм Сцикашвілі.
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23.06.2021 13:11 Ответить
Чудернацький народ ті грузини.
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23.06.2021 13:30 Ответить
Нас візьмуть в Нато лише тоді, коли воно нам і нахрєн не буде потрібне (на місці Орди буде 89 улусів).
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23.06.2021 13:26 Ответить
Володя, пообещай нам "Новый шёлковый путь". У Сени помнится прокатывало.
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23.06.2021 13:11 Ответить
Для этого нужно шесть факторов. 1) возвращение причерноморских регионов Грузии ( Абхазия) и Украины ( Крым и Севастополь) под полный военно- политический и экономический контроль этих стран , прекращение агрессии, аннексии и оккупации этих регионов Рашей .2) ликвидация базы ВМФ РФ в Севастополе и вообще их присутствия в Крыму ( превращение его чисто в торговый порт) 3) вступление Грузии и Украины в НАТО и ЕС. 4) запрет военным судам РФ шастать через проливы, ограничив тем самым его количественный состав.5) изменение статуса Азовского моря, признав его международным.6) в случае если Крымский мост мешает судоходству и несет экологические риски, произвести его демонтаж за счет РФ. И будет МИР,
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23.06.2021 13:14 Ответить
Позитивний результат може настати лише тоді, коли касапам добре заїхати по пиці. І ніяк інакше. Але Україні навіть в союзі з Грузією - це не під силу.
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23.06.2021 13:15 Ответить
единственная опасность в черном море это - перерация
и как же ей на пару с грузией можно противостоять ?
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23.06.2021 13:20 Ответить
Якісь алегорії. Якось подарував Вінніпух Іа зелений дірявий презерватив...
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23.06.2021 13:27 Ответить
Зелин двойник, тоже не понимая сути вопроса, излагал его гораздо талантливее:
Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі і судноплавства, - Зеленський анонсував посилення співпраці з Грузією для безпеки в регіоні - Цензор.НЕТ 8134
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23.06.2021 13:29 Ответить
В Зеленського немає двійника. Не знайти другого такого тупого.
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23.06.2021 14:02 Ответить
Я не в смысле тупизны, а в смысле мацы...
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23.06.2021 16:44 Ответить
Який абсолютно безкористний і дуже дорогий лох в ролі президента.
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23.06.2021 13:36 Ответить
все Зеленському шось "должно". І тільки Зеленський нікому нічого не должен.
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23.06.2021 14:01 Ответить
 
 