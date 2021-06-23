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Сейчас в центрах массовой вакцинации от COVID-19 используется CoronaVac, позже будет доступен другой препарат, - Ляшко. ВИДЕО

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в будущем получат новую вакцину. На сегодня в них используется китайская вакцина CoronaVac, но готовятся изменения в организации самого процесса, в том числе и вакцинация другим препаратом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня вакцинация проводится на трех платформах - пункты вакцинации, мобильные бригады и вакцинальные центры.

"Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас в вакцинальных центрах и при вакцинации организованных коллективов используется китайская вакцина CoronaVac.

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"В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации.

В то же время сегодня начался четвертый этап вакцинации в Украине. 

Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Sinovac COVID-19 - вакцина для бідних країн третього світу, ефективність на рівні 50%.
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23.06.2021 14:18
+1
этот
Сейчас в центрах массовой вакцинации от COVID-19 используется CoronaVac, позже будет доступен другой препарат, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9112
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23.06.2021 14:18
+1
витрачати гроші на зелохторат - то є марнотратство
які препарати Захід безкоштовно надасть - те і вколють
думайте про півтора мільярди дерев - і ковід відступить
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23.06.2021 14:22
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этот
Сейчас в центрах массовой вакцинации от COVID-19 используется CoronaVac, позже будет доступен другой препарат, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9112
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23.06.2021 14:18 Ответить
Sinovac COVID-19 - вакцина для бідних країн третього світу, ефективність на рівні 50%.
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23.06.2021 14:18 Ответить
Зато выхлоп хороший.
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23.06.2021 14:20 Ответить
Допетрали наконец, что для дорогого нарида может проконать и физ. раствор.
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23.06.2021 14:19 Ответить
Есть смысл подождать, значит...
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23.06.2021 14:20 Ответить
тобто замість другої дози короновака я зможу отримати файзер
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23.06.2021 14:21 Ответить
витрачати гроші на зелохторат - то є марнотратство
які препарати Захід безкоштовно надасть - те і вколють
думайте про півтора мільярди дерев - і ковід відступить
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23.06.2021 14:22 Ответить
В Польше уже бездомных нормальными вакцинами вакцинируют, а в стране гринсрани все есче китайская)))))))))
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23.06.2021 14:40 Ответить
А кацапам и пiд-рашкам лишь бы поныть. https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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23.06.2021 14:49 Ответить
Иными словами вакцина CoronaVac ни на что не годится, что косвенно Ляшко и признал.
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23.06.2021 15:18 Ответить
у сусідній новині пишуть, що наступні 5 млн доз вакцини - будуть китайськими. більше вакцин не закуповували. чому ці зелені виродки знову брешуть про якусь іншу вакцину?!!
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23.06.2021 15:25 Ответить
А где обещанный Pfizer для учителей? Наверное им привили другие категории граждан, так как поступили с стариками с домов престарелых.
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23.06.2021 17:11 Ответить
 
 