"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - российский террорист Стрелков. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков назвал деградирующими территории украинского Донбасса, которые в ходе российско-украинской войны были захвачены российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагмент интервью Стрелкова российским пропагандистам.

Кроме того, Стрелков в интервью отмечает дегадационные процессы и в самой России.

"Деградация Донбасса - она налицо. Деградация Российской Федерации тоже налицо. Деградирующий Донбасс - ни туда ни сюда, чемодан без ручки, он является только "черной" дырой, в которую вливаются немалые бюджетные средства из бюджета Российской Федерации... Нет там никакой экономики. Там есть "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги. Пилят и откатывают", - заявил Стрелков.

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