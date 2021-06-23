"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - российский террорист Стрелков. ВИДЕО
Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков назвал деградирующими территории украинского Донбасса, которые в ходе российско-украинской войны были захвачены российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагмент интервью Стрелкова российским пропагандистам.
Кроме того, Стрелков в интервью отмечает дегадационные процессы и в самой России.
"Деградация Донбасса - она налицо. Деградация Российской Федерации тоже налицо. Деградирующий Донбасс - ни туда ни сюда, чемодан без ручки, он является только "черной" дырой, в которую вливаются немалые бюджетные средства из бюджета Российской Федерации... Нет там никакой экономики. Там есть "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги. Пилят и откатывают", - заявил Стрелков.
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Хотя и это вариант, чо там. Лети себе.
Чому він попадає в стрічку новин, неначе якесь велике цабе?
Не треба його піарити!
Парашії навпаки треба ще більше грошей вливати туди.
І в Крим, і в Сирію, і у Венесуелу з Нікарагуою. І у Вірменію, і в Лівію з ЦАРою, і про Чечню з Абхазією, Осетією і Придністров'ям не забути. І крапельку для Науру.
А там іще в Арктиці військов бази замутити.
Діньог же ж неміряно.
и живёт падло лишних уже семь лет, просто
фуйло считает что он ещё ему пригодится
придурок который должен посадить его на мель обсыраясь раз за разом ничем помочь бра-
тушкам не может...........
Він же воював за свабоду придністров'я і абхазії. Хіба там рай ? Пф....