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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - российский террорист Стрелков. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков назвал деградирующими территории украинского Донбасса, которые в ходе российско-украинской войны были захвачены российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагмент интервью Стрелкова российским пропагандистам.

Кроме того, Стрелков в интервью отмечает дегадационные процессы и в самой России.

"Деградация Донбасса - она налицо. Деградация Российской Федерации тоже налицо. Деградирующий Донбасс - ни туда ни сюда, чемодан без ручки, он является только "черной" дырой, в которую вливаются немалые бюджетные средства из бюджета Российской Федерации... Нет там никакой экономики. Там есть "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги. Пилят и откатывают", - заявил Стрелков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин: "Причины потерь в ДНР - штаб бригады строит двухэтажную сауну на деньги с продажи топлива для бронемашин"

Автор: 

россия (95526) Донбасс (26956) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+43
Как настоящий белогвардеец, Гиркин должен застрелиться
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23.06.2021 16:10
+40
Жріть не обляпайтесь. Ще й намкриш в поперек горла з камнями і водою. Землі вам, виродкам, мало?
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23.06.2021 16:12
+29
он фейковый белогвардеец-реставратор,просто жаба давит что не от пилит.
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23.06.2021 16:15
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Как настоящий белогвардеец, Гиркин должен застрелиться
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23.06.2021 16:10 Ответить
он фейковый белогвардеец-реставратор,просто жаба давит что не от пилит.
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23.06.2021 16:15 Ответить
Нельзя гиркину застрелятся. Он должен дожить до того момента, когда его кишками украсят мост на Крещатике. А голову на палке воткнут на границе Кубани и кацапстана)
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23.06.2021 22:12 Ответить
Так пусть освободит Донбасс взад. .
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23.06.2021 16:11 Ответить
так дамбас уже освобождён в зад! причём основательно так освобождёт в зад!!
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23.06.2021 16:19 Ответить
Жріть не обляпайтесь. Ще й намкриш в поперек горла з камнями і водою. Землі вам, виродкам, мало?
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23.06.2021 16:12 Ответить
А у нас зе-черти пилят деньги из собственного бюджета.
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23.06.2021 16:13 Ответить
Боже мій!!! Цікаво : а йому що - "за державу обидно"? Чи він переживає що "черти" з ним не діляться?!Так порівняно з чеченськими війнами "у Рассєї денех нет" - на всіх "чертей" не вистачає!
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23.06.2021 16:13 Ответить
Это чучело локти от злости кусает, что его к дамбаскому общаку не подпускают))
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23.06.2021 16:13 Ответить
Это хорошо-будет прививка от сепаратизма,для местной ваты.
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23.06.2021 16:13 Ответить
прививку від сепаратизму колють поміж очей
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23.06.2021 16:25 Ответить
той хто почав чорну справу хтів щоб по пеклу янголи літали? Ці чорти ще прийдуть і по твою душу, покидьок!
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23.06.2021 16:14 Ответить
Гиркин, сдавайся ГУР и всё рассказывай. Получишь шанс пожить немного. А то ведь стараниями своих сослуживцев улетишь к захерченке с моторылой.
Хотя и это вариант, чо там. Лети себе.
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23.06.2021 16:14 Ответить
есть и оставили жить как козла отпущения
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23.06.2021 16:20 Ответить
Ну, за что боролись, как говорится. И роль самого Гиркина велика в этом. Пусть в Гааге это рассказывает.
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23.06.2021 16:15 Ответить
Гарик, готовь наступление на Донецк. В Славянске тебе это удалось.
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23.06.2021 16:15 Ответить
Думка цього збоченого терориста нікого не повинна цікавити.
Чому він попадає в стрічку новин, неначе якесь велике цабе?
Не треба його піарити!
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23.06.2021 16:16 Ответить
Та ні, його думка є надзвичайно цікавою, бо це - думка інсайдера, який, за його ж зізнанням, "натиснув на спусковий гачок війни на дамбасі".
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23.06.2021 16:31 Ответить
Блін, жмот.
Парашії навпаки треба ще більше грошей вливати туди.
І в Крим, і в Сирію, і у Венесуелу з Нікарагуою. І у Вірменію, і в Лівію з ЦАРою, і про Чечню з Абхазією, Осетією і Придністров'ям не забути. І крапельку для Науру.
А там іще в Арктиці військов бази замутити.
Діньог же ж неміряно.
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23.06.2021 16:16 Ответить
Правільно мисліш. Ше війна Рашки в Іранє ілі Сєвєрной Корєє, аварія на якійсь там Ростовской АЕС - і дєло пойдёт, як в совку.
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23.06.2021 16:33 Ответить
какое же это интересно унылое чмо с усами приложило не мало сил что бы эта самая черная дыра появилась ?
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23.06.2021 16:33 Ответить
Де росія - там чорна дірка, яку ще називають sraka, але даунбасята цього побажали.
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23.06.2021 16:36 Ответить
Гіркін створить каоліцію з кадиркой і здійснить дєржавний пєрєварот.
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23.06.2021 16:42 Ответить
"Экс- министр обороны навуросии" почувствовал горькую обиду....как же,он так успешно начал всю бодягу,развязал войнушку и видел себя Наполеоном ,а тут сбили не тот самолет ,на мацкве перепугались и велели ему рвать когти. Да еще плохо следы заметали . Теперь ему приходиться быть на виду ,чтобы не убрали по тихому. Ну а для внимания нужен эпатаж...получите мнение иксперта....
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23.06.2021 16:50 Ответить
"Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - російський терорист Стрєлков - Цензор.НЕТ 3084
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23.06.2021 16:59 Ответить
Продажные те, которые лыбятся на все 32. Которая на переднем плане, похоже по принуждению.
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23.06.2021 17:52 Ответить
Вони не продажні, їм ніхєра не платили. Це перша хвиля іпанутості. Другою хвилею вибрали президента придворного шута і сброд "шлюхи наріду". Третю хіба Україна не переживе. А навіть натяків на бодай стабілізацію стану душевно хворих на всю голову, дивлячись на рейтинги, не видно.
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23.06.2021 18:56 Ответить
тебе бы переводчик починить
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23.06.2021 22:16 Ответить
... новая программа **В мире животных**.
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23.06.2021 20:03 Ответить
Главное , чтобы наши деньги не пилили, кацапских денег не жалко ))))
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23.06.2021 17:04 Ответить
Гиркин - настоящий идейный сумасшедший имперец, вот только империя у него - какая-то образца 1914 года....
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23.06.2021 17:24 Ответить
гиркинд - настоящий убийца
и живёт падло лишних уже семь лет, просто
фуйло считает что он ещё ему пригодится
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23.06.2021 17:38 Ответить
Вот именно, как вождь самых отморозков, хотя Путина он поносит со страшной силой как продавшегося интересам Запада.
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23.06.2021 17:54 Ответить
то маскировка , ботокс разрешил
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23.06.2021 20:08 Ответить
и не смотря на две дыры две огромные пробоины корабль Украина не тонет и даже капитан
придурок который должен посадить его на мель обсыраясь раз за разом ничем помочь бра-
тушкам не может...........
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23.06.2021 17:34 Ответить
В 2014 году им даунам говорили что так будет!
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23.06.2021 18:33 Ответить
А гнусявая гнида сам хотел пилить в лугандоне, а теперь хнычет, козел.
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23.06.2021 18:34 Ответить
Да насрать кто там что пилит. Как насрать и на тупое стадо лугандонцев. Главное,чтобы гиркин побыстрее сдох. И бородай. И прочая кацапская сволочь,лазившая по донбассу с оружием. И им подобная шелупонь.
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23.06.2021 20:02 Ответить
Тю, для кацапов выделять 3-5 ярдов баксов в год на дружественный людоедский режим давняя и устоявшаяся традиция. Даже когда сами будут мужской половой орган без хлористого натрия доедать, людоедам отгружать по расписанию эшелоны.
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23.06.2021 20:09 Ответить
А стрєлков не знав як будуть розгортатись події ?
Він же воював за свабоду придністров'я і абхазії. Хіба там рай ? Пф....
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23.06.2021 22:36 Ответить
Когда уже грохнут этого террориста?
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23.06.2021 22:53 Ответить
Надо строить стену вокруг днр и лнр, это токсичная территория , нам она не нужна. Придется нормальным людя оттуда принять этот факт и остаться в Украине. Остальных потихоньку щемить законными методами вытеснять назад в длнр и рф. Если у персонажа есть паспорт рф (а у многих есть) то никаих пенсий, компенсаций, льгот, запрет на работу в гос.секторе, голосовать запрещено и т.д. Простые понятные всему миру меры.
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24.06.2021 07:25 Ответить
За чей счет будут восстанавливать болото Донбасса? Я бы не хотел чтобы мои налоги тратили на тех дебилов которые разворовали свое... Шаровики сепары сейчас доят паРашу и после зачистки ВСУ начнут клянчить с бюджета Украины на восстановление. Пусть паРаша восстанавливает то что разрушила
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24.06.2021 09:04 Ответить
военный маньяк Гиркин закончил истфак и вместо работы в архивах начал зачем-то ездить по войнам. Посидел бы дома, поберег бы свое здоровье и жизни других людей
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21.12.2021 14:38 Ответить
 
 