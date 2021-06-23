"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о главных событиях последних дней.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - стрим "Без цензуры" в прямом эфире. Говорить будем о следующем:

🔴Москва атакует.

Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли "предупредительный" огонь и провели "предупредительное" бомбометание по курсу британского эсминца "Дефендер". Это произошло, когда он проходил в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма в районе мыса Фиолент. В российском ведомстве заявили, что британский корабль "зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждения.

При этом в Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных у берегов оккупированного Россией украинского Крыма.

🔴 Украина и Великобритания договорились строить военные корабли и базы. 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного Королевства и ВМС Украины.

Что об этом известно и что это нам даст?

🔴Новий пресс-секретарь Зеленского Сразу несколько важных изданий со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Разбираем, кто это такой, почему именно он и изменится ли коммуникация Офиса Президента? (Ну, и если изменится, то в какую сторону).

Будет жарко и весело, Включайтесь! 🔥🔥🔥