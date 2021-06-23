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"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о главных событиях последних дней.

Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - стрим "Без цензуры" в прямом эфире. Говорить будем о следующем:

🔴Москва атакует.

Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли "предупредительный" огонь и провели "предупредительное" бомбометание по курсу британского эсминца "Дефендер". Это произошло, когда он проходил в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма в районе мыса Фиолент. В российском ведомстве заявили, что британский корабль "зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждения.

При этом в Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных у берегов оккупированного Россией украинского Крыма.

🔴 Украина и Великобритания договорились строить военные корабли и базы. 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного Королевства и ВМС Украины.

Что об этом известно и что это нам даст?

🔴Новий пресс-секретарь Зеленского Сразу несколько важных изданий со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Разбираем, кто это такой, почему именно он и изменится ли коммуникация Офиса Президента? (Ну, и если изменится, то в какую сторону).

Будет жарко и весело, Включайтесь! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+10
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 6329
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23.06.2021 21:24
+6
https://twitter.com/BorisAbramich Борис Абрамыч

В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.

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23.06.2021 20:48
+6
Швеція Слава Україні!

3-2!
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23.06.2021 20:53
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Поки піг-догі обстрілювали британський корабель в своїх водах, він спокійно курсував українськими.
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23.06.2021 20:48 Ответить
https://twitter.com/BorisAbramich Борис Абрамыч

В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.

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23.06.2021 20:48 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь - Цензор.НЕТ 462
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23.06.2021 20:50 Ответить
Ось і відповідь, що буде, якщо покласти болта на гусню. буде обстріл пуканами по телевізору.

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea.

"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь - Цензор.НЕТ 2691
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23.06.2021 20:52 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 6329
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23.06.2021 21:24 Ответить
Швеція Слава Україні!

3-2!
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23.06.2021 20:53 Ответить
Збірна України пройшла в плей-оф
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23.06.2021 20:55 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Британія робить нам флот, Москва атакує геями, Зе-секретар - Цензор.НЕТ 2833
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23.06.2021 20:57 Ответить
Дякую братам шведам іспанцям та Господу Богу!
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23.06.2021 20:58 Ответить

это томУ что уничтожил 99.999999% всего живого? ахаха.
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24.06.2021 21:34 Ответить
Фух ми на шведів попадаємо!!!!
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23.06.2021 20:59 Ответить
пилять, прям аргентина- ямайка )
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23.06.2021 21:10 Ответить
а) все попытки дипломатическими уговорами вернуть территории, захваченные кацапами вооруженным путём , а это Крым и части Донецкой и Луганской областей Украины - БЕСПОЛЕЗНЫ и обречены на ПРОВАЛ ,
б) захваченные территории можно вернуть исключительно вооруженным путём после полной экономической блокады и постоянного информационного просвещения населения,
в) создание высоэффективных технических средств плюс постоянная подготовка украинской нации к предстоящей миссии по освобождению захваченных оккупантом территорий вот что ждёт нас в будущем и эту идею нужно проповедовать в каждой школе,
г) чтобы вышеуказанного не случилось - враг ведёт у себя, во всём мире и внутри Украины яростное подавление огачов и дискредитацию любого проявления патриотизма и национализма, смешивая эти понятия в СМИ с нацизмом и фашизмом ,
ЭТО следует и НУЖНО ПОНИМАТЬ !
Слава Украине !
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23.06.2021 21:03 Ответить
а що це таке та росія?
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23.06.2021 21:29 Ответить
так ми з вами і воюємо. буряти гарно ваші горять, як і ваша хвальона спєцура
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23.06.2021 21:34 Ответить
ты где спала гнида семь лет?
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23.06.2021 21:36 Ответить
заметьте вчера эта гнида ольгинская была тарасом непийвода, сегодня непийпиво, завтра будет непийквас, единственное то он знает -что украинскую армию сейчас стоит бояться, а Тарас это украинское имя, потому что так звали Кобзаря, а псевдоним можно выбрать, главное чтобы впереди было Непий...
мразь кацапська !
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23.06.2021 21:45 Ответить
Почему собрался? А 7 лет с кем воюем?
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23.06.2021 21:39 Ответить
Ну да, ну да - с российскими танками, российскими рэбами, российскими ПВО, российской артой и российскими десантниками и грушниками, но не с россией. Ты реально идиот?
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23.06.2021 21:43 Ответить
Рыжее недоразумение удалило свое видео )))
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23.06.2021 22:33 Ответить
Пля, случайно вьіборочно поставил на 46-ю минуту. Усльішал такой треш. )))
Оказьівается подруге рьіжего недоразумения Ермолаевой звонят военньіе и спрашивают правда ли США прекратили оказьівать военную помощь.

Теперь я видел все )))
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24.06.2021 06:51 Ответить
Оказьвается канал "прямий" зраду разгоняет, и военньіе ей пишут после просмотра канала. )))
Какая же, мягко говоря, глупая ета пара )))
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24.06.2021 06:56 Ответить
 
 