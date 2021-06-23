"Без цензуры" в прямом эфире: Британия делает нам флот, Москва атакует геями, Зе-секретарь. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о главных событиях последних дней.
Сегодня в 20:45 на Цензор.НЕТ - стрим "Без цензуры" в прямом эфире. Говорить будем о следующем:
🔴Москва атакует.
Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли "предупредительный" огонь и провели "предупредительное" бомбометание по курсу британского эсминца "Дефендер". Это произошло, когда он проходил в Черном море у берегов оккупированного Россией Крыма в районе мыса Фиолент. В российском ведомстве заявили, что британский корабль "зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждения.
При этом в Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу "Дефендер" со стороны российских военных у берегов оккупированного Россией украинского Крыма.
🔴 Украина и Великобритания договорились строить военные корабли и базы. 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота "Дефендер" министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного Королевства и ВМС Украины.
Что об этом известно и что это нам даст?
🔴Новий пресс-секретарь Зеленского Сразу несколько важных изданий со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий выпусков новостей телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.
Разбираем, кто это такой, почему именно он и изменится ли коммуникация Офиса Президента? (Ну, и если изменится, то в какую сторону).
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В Ставропольском крае дагестанцы изнасиловали казачий патруль и скрылись на лошадях казаков.
AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea.
3-2!
это томУ что уничтожил 99.999999% всего живого? ахаха.
б) захваченные территории можно вернуть исключительно вооруженным путём после полной экономической блокады и постоянного информационного просвещения населения,
в) создание высоэффективных технических средств плюс постоянная подготовка украинской нации к предстоящей миссии по освобождению захваченных оккупантом территорий вот что ждёт нас в будущем и эту идею нужно проповедовать в каждой школе,
г) чтобы вышеуказанного не случилось - враг ведёт у себя, во всём мире и внутри Украины яростное подавление огачов и дискредитацию любого проявления патриотизма и национализма, смешивая эти понятия в СМИ с нацизмом и фашизмом ,
ЭТО следует и НУЖНО ПОНИМАТЬ !
Слава Украине !
мразь кацапська !
Оказьівается подруге рьіжего недоразумения Ермолаевой звонят военньіе и спрашивают правда ли США прекратили оказьівать военную помощь.
Теперь я видел все )))
Какая же, мягко говоря, глупая ета пара )))