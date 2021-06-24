РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости Видео
9 078 15

Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозреваемый в убийстве мужчина признался, что поджег тело и квартиру в Белогородке Киевской области, чтобы скрыть следы преступления. Он уже дал показания полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", - такое признание сделал подозреваемый в жутком убийстве в селе Белогородка написал он.

Небытов напомнил, что 21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. На месте преступления было обнаружено тело мужчины, которым оказался 47-летний уроженец Кременчуга.

Эксперт установил, что мужчина погиб еще до пожара через многочисленные ранения. Полиция Киевской области по "горячим следам" задержала подозреваемого в этом преступлении. 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление в результате ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему.

Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге 01

"Сейчас моряку сообщено о подозрении. По предварительным данным, завтра суд изберет мужчине меру пресечения", - добавил Небытов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если суд установит вину подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке, то компенсацию будет выплачивать он, - Геращенко

Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге 02
Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге 03
Фото: Небытов/Facebook

Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге 04

взрыв (6742) Киевская область (4135) пожар (5946) Небытов Андрей (163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
какие к черту 90%? - у меня отец просидел 3 месяца в лукяновском сизо по подозрению в убийстве жены (без улик) - пока убийца сам не здался мусорам. А отец вишел оттуда инвалидом с 1 легким - и в конечном итоге умер.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:38
+2
в состоянии аффекта вырезал сердце?!! это к трем ножевым ранениям в грудь и перерезанном горле. Может причина что у этого зверя родители в Севастополе я убитый ветеран АТО? У него на почве ненависти к украинцам поехала крыша.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:52
+1
Всегда относился с большим недоверием к таким быстрым раскрытиям. 30 лет мусора берут взятки, крышуют бандосов и очень часто складывается такое впечатление что они вообще разучились что либо раскрывать. На квартирную кражу приезжает СОГ и открытым текстом заявляет что они ничего не смогут сделать. При чем приезжают те же лица, которые говорили это будучи еще милицией. Зато пресануть и заставить взять на себя хоть убийство Кенеди они умеют очень хорошо и не стесняются это делать даже в резонансных преступлениях таких как с убийством Шеремета... А тут аж целый президент дал указание по быстрому раскрыть преступление. Почему то я не верю мусорам и думаю что скорее всего чувак под раздачу попал, просто оказался не в то время и не в том месте и что самое ужасное - такое может произойти с любым из нас, если нет влиятельных знакомых. Сильным Мира сего можно и пьяными ездить и убивать, мусора им служат а не народу, народ они только нагибать умеют... Мое ИМХО не претендующее на истину.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всегда относился с большим недоверием к таким быстрым раскрытиям. 30 лет мусора берут взятки, крышуют бандосов и очень часто складывается такое впечатление что они вообще разучились что либо раскрывать. На квартирную кражу приезжает СОГ и открытым текстом заявляет что они ничего не смогут сделать. При чем приезжают те же лица, которые говорили это будучи еще милицией. Зато пресануть и заставить взять на себя хоть убийство Кенеди они умеют очень хорошо и не стесняются это делать даже в резонансных преступлениях таких как с убийством Шеремета... А тут аж целый президент дал указание по быстрому раскрыть преступление. Почему то я не верю мусорам и думаю что скорее всего чувак под раздачу попал, просто оказался не в то время и не в том месте и что самое ужасное - такое может произойти с любым из нас, если нет влиятельных знакомых. Сильным Мира сего можно и пьяными ездить и убивать, мусора им служат а не народу, народ они только нагибать умеют... Мое ИМХО не претендующее на истину.
показать весь комментарий
24.06.2021 09:50 Ответить
Сказано ж ,был конфликт из-за гаража. К нему пришли сразу после жены и близких.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:04 Ответить
Он кстати ,еще , где-то писали ,вырезал легкие и еще что-то. Чувак без крыши явно
показать весь комментарий
24.06.2021 10:05 Ответить
Я не говорю что это не так, я пишу что у меня это все вызывает недоверие а вырезал легкие и сердце очень напоминает Арийскую расу... не верю я мусорам и Вам не советую...
показать весь комментарий
24.06.2021 10:08 Ответить
Я мусорам тоже не верю , но больше 90% убийств раскрываются верно
показать весь комментарий
24.06.2021 10:10 Ответить
какие к черту 90%? - у меня отец просидел 3 месяца в лукяновском сизо по подозрению в убийстве жены (без улик) - пока убийца сам не здался мусорам. А отец вишел оттуда инвалидом с 1 легким - и в конечном итоге умер.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:38 Ответить
Это человеческая трагедия, примите соболезнования.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:41 Ответить
У меня книга Павлюченко есть с автографом , мне Павлюченко-сын на стадионе дал в фанатском секторе , я прочитал только начало ,там вообще дикая жесть.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:42 Ответить
Ацтеки вроде потому и получили люлей шо перепугали Кортеса этими делами. Но у них не раса вроде была - просто один из сортов дикарей
показать весь комментарий
24.06.2021 10:24 Ответить
преступления в 90% случаев раскрываются или сразу или никогда.
показать весь комментарий
24.06.2021 12:12 Ответить
"через многочисленные ранения"
Долбаный гуглпереводчик!
показать весь комментарий
24.06.2021 10:02 Ответить
решайте проблему всегда словами.
из за какого то сраного гаража убить человека и потом сесть лет на 15, ну это мягко говоря...моряк за эти 15 лет заработал бы себе на сто гаражей, не будь таким дебилом.
показать весь комментарий
24.06.2021 12:12 Ответить
За аренду нужно платить
показать весь комментарий
24.06.2021 14:54 Ответить
в состоянии аффекта вырезал сердце?!! это к трем ножевым ранениям в грудь и перерезанном горле. Может причина что у этого зверя родители в Севастополе я убитый ветеран АТО? У него на почве ненависти к украинцам поехала крыша.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:52 Ответить
какой нафиг гараж! это крымское чмо не нашло общий язык с атошником и вырезало ему сердце. и лишило кучу людей единственного жилья.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:12 Ответить
 
 