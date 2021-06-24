Взрыв в доме в Белогородке: подозреваемый признался в жестоком убийстве и поджоге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозреваемый в убийстве мужчина признался, что поджег тело и квартиру в Белогородке Киевской области, чтобы скрыть следы преступления. Он уже дал показания полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", - такое признание сделал подозреваемый в жутком убийстве в селе Белогородка написал он.

Небытов напомнил, что 21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. На месте преступления было обнаружено тело мужчины, которым оказался 47-летний уроженец Кременчуга.

Эксперт установил, что мужчина погиб еще до пожара через многочисленные ранения. Полиция Киевской области по "горячим следам" задержала подозреваемого в этом преступлении. 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление в результате ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему.

"Сейчас моряку сообщено о подозрении. По предварительным данным, завтра суд изберет мужчине меру пресечения", - добавил Небытов.

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Фото: Небытов/Facebook