"Упаси Боже, чтобы снаряд попал по британскому эсминцу. Он запросто потопил бы сторожевик РФ и имел бы на это полное право", - российский эксперт о "стрельбе" в Черном море. ВИДЕО
Заявление российских военных об инциденте с британским эсминцем Defender вблизи берегов оккупированного Крыма может быть попыткой создать напряженность в регионе и сорвать морские учения "Sea Breeze".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Настоящего времени" заявил российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.
"Если следовать британской версии, то получается, что российские военные устроили балаган... Потому что, по британской версии Defender покинул территориальное море вблизи Крыма в 11.45 по московскому времени. Кого стреляли, зачем стреляли, куда сбрасывали бомбы российские самолеты - это одному Богу известно. Я предполагаю, что британская версия более правдива потому, что российских военных неоднократно ловили на всякого рода фальсификациях и вранье... Почему это все происходит? Потому, что в Москве крайне болезненно, я бы сказал, параноидальным образом, реагируют на малейшее свидетельство того, что военное сотрудничество Украины и НАТО начинает развиваться и приобретать практические формы... Представте себе, что по британскому кораблю действительно начнут стрелять и что-нибуть, упаси Боже, попадет... Тогда у командира британского эсминца есть полное право и, я бы сказал, обязанность ответить огнем на поражение... Боевая мощь британского эсминца, а это эминец управления ракетным огнем - очень серьезный корабль, позволяет запросто потопить сторожевик Черноморского флота РФ", - сказал Федоров.
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1) Знаете что такое «казус бели»?
2) Помните что эти воды российскими признает только РФ и пару стран Африки?
3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у РФ шансов и союзников нет?
тот эсминец новейший, один из лучших в мире, способен вести огонь как по надводным так и воздушным целям... его что б остановить пришлось бы опять утопить весь свой ни разу не воевавший геройский чф) ну, по традиции)