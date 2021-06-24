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"Упаси Боже, чтобы снаряд попал по британскому эсминцу. Он запросто потопил бы сторожевик РФ и имел бы на это полное право", - российский эксперт о "стрельбе" в Черном море. ВИДЕО

Заявление российских военных об инциденте с британским эсминцем Defender вблизи берегов оккупированного Крыма может быть попыткой создать напряженность в регионе и сорвать морские учения "Sea Breeze".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Настоящего времени" заявил российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.

"Если следовать британской версии, то получается, что российские военные устроили балаган... Потому что, по британской версии Defender покинул территориальное море вблизи Крыма в 11.45 по московскому времени. Кого стреляли, зачем стреляли, куда сбрасывали бомбы российские самолеты - это одному Богу известно. Я предполагаю, что британская версия более правдива потому, что российских военных неоднократно ловили на всякого рода фальсификациях и вранье... Почему это все происходит? Потому, что в Москве крайне болезненно, я бы сказал, параноидальным образом, реагируют на малейшее свидетельство того, что военное сотрудничество Украины и НАТО начинает развиваться и приобретать практические формы... Представте себе, что по британскому кораблю действительно начнут стрелять и что-нибуть, упаси Боже, попадет... Тогда у командира британского эсминца есть полное право и, я бы сказал, обязанность ответить огнем на поражение... Боевая мощь британского эсминца, а это эминец управления ракетным огнем - очень серьезный корабль, позволяет запросто потопить сторожевик Черноморского флота РФ", - сказал Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели

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Великобритания (4956) корабль (2041) Крым (26384) россия (95526) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+62
"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4977
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24.06.2021 11:11
+52
"Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4162
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24.06.2021 11:11
+49
Можем повторить 1853 год в Севастополе ахаха
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24.06.2021 11:02
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Бомбометания, 20 самолётов, канонада издалека, катер, крейсер, облёты и прочие пролёты---всё это для местного лохторату. Там по коментам море восторга---как всегда наш то кинул всех в который раз, считать устали победы низкорослого над всеми и навека! Эсминец шёл с Одессы, с заявленым курсом в иную страну, все всё знали. С мухи слона слепили---но не учли что дешево и позорно вышло. Лишний раз доказали что мировые законы не им писаны, чхали на всех! Всё однажды вылазит дорогой ценой---но народу простому.
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24.06.2021 20:09 Ответить
Більше всього мені подобається те, що брити, знаючи, що касаби вважають своїм пішли в їхнє, як вои вважають, море і срати хотіли на мнєніє, бо залп УР цего есмінця спустошив би побережжя від севаса до туапсе.
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24.06.2021 20:19 Ответить
Пару вопросов к кацапам:
1) Знаете что такое «казус бели»?
2) Помните что эти воды российскими признает только РФ и пару стран Африки?
3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у РФ шансов и союзников нет?
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24.06.2021 23:31 Ответить
Третья мировая не нужна кремлю так же как и другим - локальную пиzzдюлину придётся проглотить и продолжать улыбаться.
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25.06.2021 04:17 Ответить
БОЖЕ , ХРАНИ КОРОЛЕВУ !!! время подтверждает , friends in need - friends indeed UK , USA готовы помогать , у них , в отличии от еропы , есть стержень , если 95 квартал заменить чем то разумным , украинским , то очень большие перемены к лучшему в ближайшие 1-2 года ... могло бы стать " не только , как в Польше "... но МНОГО ЛУЧШЕ - у нас богатая страна , только рулят полоумки !!!
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25.06.2021 08:33 Ответить
что значит мог потопить сторожевой корабль?) росийский эксперт такой эксперт)
тот эсминец новейший, один из лучших в мире, способен вести огонь как по надводным так и воздушным целям... его что б остановить пришлось бы опять утопить весь свой ни разу не воевавший геройский чф) ну, по традиции)
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25.06.2021 09:24 Ответить
Якийсь старий політикан називає себе «експердом»)))
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25.06.2021 12:00 Ответить
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