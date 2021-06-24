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Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма. ВИДЕО

План действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий презентовали в Киеве бывшие боевые командиры, ветераны и эксперты.

План предусматривает комплекс дипломатических, военных, экономических и гуманитарных мер, направленных на освобождение Донбасса и Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Чем дальше, тем меньше шансов для эффективной реализации любого плана по деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма, а также больше становится вероятность распространения этой гангрены вглубь государства", - заявил лидер Национального Корпуса, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

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Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма 01

На подготовительном этапе политики предложили ввести полную блокаду оккупированных территорий, а после освобождения - осуществлять на этих территориях меры по украинизации, национально-патриотического воспитания и проукраинской контрпропаганды.

Экс-руководитель ССО генерал Сергей Кривонос считает, что Украина не может рассчитывать на чисто дипломатический способ возврата оккупированных территорий, а поэтому должна готовиться к военному сценарию. Для этого Украина должна увеличить свой военный потенциал, модернизировать армию, расширить полномочия спецслужб и перезагрузить систему территориальной обороны.

Дипломатическая часть плана деоккупации предусматривает отказ от "Минских переговоров" в пользу возвращения к Будапештскому формату, а также объединение переговорных процессов по Донбассу и Крыму. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. "Первое, о чем мы говорим, это об объединении переговорных площадок по возвращению восточных территорий Донбасса и возврату Крыма. Мы понимаем совершенно четко, что пути возвращения разные. Но тем не менее это должен быть комплексный подход", - сказал он.

На этапе реинтеграции оккупированные территории должны находиться под управлением военно-гражданских администраций, считает Андрей Билецкий. По его словам, до завершения реинтеграции в Крыму и на Донбассе должны быть отменены выборы, а граждане, сотрудничавшие с оккупационными властями - должны понести наказание. "Люди, которые держали в руках оружие, которые были частью оккупационных администраций - они должны пройти через закон о коллаборационистах, они должны быть урезаны в правах на значительное время, а люди которые совершали преступления - должны безусловно получить долгие тюремные сроки", - считает лидер Нацкорпуса.

Автор: 

Крым (26384) Донбасс (26956) Билецкий Андрей (239) Кривонос Сергей (97) деоккупация (847) Национальный корпус (393) Жорин Максим (47)


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Топ комментарии
+14
Найвеличнішого не забудьте вписати в плани деокупації. Він дуже рвався на фронт.
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24.06.2021 11:27
+12
Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма - Цензор.НЕТ 9445
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24.06.2021 11:33
+10
"громадьйо планами" босые и безоружные добробаты отбили рашискую агрессию 2014

Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву

.
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24.06.2021 11:44
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Я планов нашіх люблю громадьйо.
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24.06.2021 11:26 Ответить
"громадьйо планами" босые и безоружные добробаты отбили рашискую агрессию 2014

Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву

.
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24.06.2021 11:44 Ответить
И первый маршал клоун в бой нас поведет.(С)
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24.06.2021 11:53 Ответить
Перестаньте нести ХРЕНЬ, відносно того, що добробати відбили агресію Московії в 2014 році. Пишу великими літерами щоб було зрозуміло; АГРЕСІЮ ВІДБИЛИ І СТРИМУЮТЬ - АРМІЯ. АРМІЯ БУЛА НА ВІСТРІЮ СПИСА, а всі ми, по мірі, допомогали. Відносно того, що добробати стримали, візьміть самі розкручені добробати і порахуйте скільки в них було особового складу. Підкажу, в сумі, приблизно до ТИСЯЧІ !!!!
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24.06.2021 12:17 Ответить
Интересно, а где был белый вошдь, "страшный " борец за деньги бабломойского с рашей и Порошенко, когда 22.06.зажописты на своем мероприятии против фашизма палили флаги Азова. Хоть бы одна б... из Азова кинула бы зажопистам свинку, что ли. Или рыгоаналам можно? Они с Азовом кормятся с одного корыта? Никогда не верил билецкому, он взгляды свои меняет в зависимости от конъюктури, и если даже 100 часть того, что я слышал от сослуживцев на Донбасе в 14-17 годах о нем и семенченко верно, это просто пипец. Не умоляя заслуги большинства ребят из Азова в защите страны, билецкий угробит и дискредитирует Азов , по моему мнению.
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24.06.2021 11:57 Ответить
Підписуюсь під кожним словом.
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24.06.2021 12:18 Ответить
Нужно брать ордило силовым путем, всех боевиков убить, а местное население паковать по фильтрационным лагерям. Использовать детектор брехни для выявления сепаров и латентных предателей. Их кароче за поребрик, ну а тех кто более менее оставить с пометкой в паспорте как не очень надежных...
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24.06.2021 11:26 Ответить
Маккартні, із домбабве та крисчанами погорять всі детектори від перегрузки.

Простіше сплатити чеймойдан та квиток на Хаймат, до Тундряного Рейху 😂
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24.06.2021 11:48 Ответить
Найвеличнішого не забудьте вписати в плани деокупації. Він дуже рвався на фронт.
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24.06.2021 11:27 Ответить
Таво шо шашликами пропогандонів кормив з рук
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24.06.2021 11:37 Ответить
Нє, той котрий загалядав у п'яту точку Х...лу і бачив там "мир", котрий по черзі то в Каломийші то в Гудка шию гуся за щоку наминає, котрий вантажником в Епіцентр підробляє, котрий під кайфом на зібрання в регіони їздить, той, у котрого є великі вуха, котрий за шпротами і олів'є сумує. Ну ти поняв, чи ти ЗЄбіл безтолковий?
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24.06.2021 12:03 Ответить
Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма - Цензор.НЕТ 9445
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24.06.2021 11:33 Ответить
Нарешті почув реальні речі , бо о той «мирний план» до дупи , забодав , не може там бути жодного мирного плану , лугандонці не вийдуть на зустріч у вишиванках з хлібом сілью і ключами від Донецька та Луганська
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24.06.2021 11:34 Ответить
Реально бред , для своих апологетов корм.
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24.06.2021 11:35 Ответить
Кривонос вирішив зашкваритися об Бєлєцково?
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24.06.2021 11:45 Ответить
Слухав даний брифінг...
Таке враженння, що доповідачі є послідовниками Тухлого Стукачевського, за все хороше проти всього поганого. А головне жодногої конкретики... Загальні, для всіх давно відомі та зрозумілі тези ...
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24.06.2021 11:49 Ответить
ЯКЩО ВОНИ РАЗОМ ТО ХТО ІЗ НИХ ЗАСЛАНИЙ КОЗАЧОК ВІД ВЛАДИ?
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24.06.2021 11:50 Ответить
Ще в 1991 році на офіційному легітимному Всеукраїнському референдумі сказали да! Таке бажання було у переважної більшості жителів східних регіонів. які підтримали тоді незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях. Так в той час навіть в тоді неокупованому Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан. При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму.
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий ніби референдум під дулами автоматів не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених. І ясно точно що це опитування було нелегітимне и злочинне !
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24.06.2021 13:08 Ответить
За ,,незалежну,, у складі срср доречі . Тобто саме до 2014 року незалежності не було , вона була лише на папері , а за фактом ми лишались частиною рашкі , повністю залежною від неї .Так що не треба маніпулювати фактами . На Майдані був не переворот , а ще одна спроба отримати справжню Незалежність , доречі знов не дуже вдала бо країна дійсно підпала під авторітарне правління .АЛЕ НЕ від тих про кого написано у вашій луб"янській методичці , а від місцевих олігархів -бариг та корупціонерів .Як кажуть- за що боролись ,на тих і .....
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25.06.2021 09:42 Ответить
Реальне повернення Криму і Донбасу до складу України можливе лише після розпаду Рашки . Все інше -порожня балаканина.
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24.06.2021 18:48 Ответить
Для того щоб той розпад настав треба нанести рашці військову поразку .Усе інше -порожня балаканина. Санкції , дипломатичний тиск -це все теж порожня балаканина.Там стількі корисних копалин у землі лежить що їм вистачить на 100 років справжніх санкцій , як проти кндр .А такі які діють зараз , на усі 1000 .....
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25.06.2021 09:32 Ответить
Якщо паРашу московію замасковану під нібито росію змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як вона ще вціліла ... . І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ". І скоро вона буде як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська татаро- угро-фінська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то Росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцянного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.
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24.06.2021 12:54 Ответить

29 квітня 1918 року нами був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в європейській Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda-
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24.06.2021 13:15 Ответить
Не розумію! Кривонос + Білецький зі своїми свинками?! Шо за маячня?!
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24.06.2021 13:22 Ответить
кривонос таки вляпался
ну логично
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24.06.2021 13:35 Ответить
білій воші план з кремля підігнали
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24.06.2021 16:37 Ответить
Це той покидьок ,що обнімався з кацапом Задолстановим, а недавно як шакал накидався разом з Бєлєцкім на Ірину Геращенко ?
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24.06.2021 17:02 Ответить
На саму соєву примадонну кидався ? Чим доречі , теж рожевими свинками чи цукерками ,,рашен,,, бо його від них нудить
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24.06.2021 20:10 Ответить
 
 