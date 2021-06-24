Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма. ВИДЕО
План действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий презентовали в Киеве бывшие боевые командиры, ветераны и эксперты.
План предусматривает комплекс дипломатических, военных, экономических и гуманитарных мер, направленных на освобождение Донбасса и Крыма, передает Цензор.НЕТ.
"Чем дальше, тем меньше шансов для эффективной реализации любого плана по деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма, а также больше становится вероятность распространения этой гангрены вглубь государства", - заявил лидер Национального Корпуса, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.
На подготовительном этапе политики предложили ввести полную блокаду оккупированных территорий, а после освобождения - осуществлять на этих территориях меры по украинизации, национально-патриотического воспитания и проукраинской контрпропаганды.
Экс-руководитель ССО генерал Сергей Кривонос считает, что Украина не может рассчитывать на чисто дипломатический способ возврата оккупированных территорий, а поэтому должна готовиться к военному сценарию. Для этого Украина должна увеличить свой военный потенциал, модернизировать армию, расширить полномочия спецслужб и перезагрузить систему территориальной обороны.
Дипломатическая часть плана деоккупации предусматривает отказ от "Минских переговоров" в пользу возвращения к Будапештскому формату, а также объединение переговорных процессов по Донбассу и Крыму. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. "Первое, о чем мы говорим, это об объединении переговорных площадок по возвращению восточных территорий Донбасса и возврату Крыма. Мы понимаем совершенно четко, что пути возвращения разные. Но тем не менее это должен быть комплексный подход", - сказал он.
На этапе реинтеграции оккупированные территории должны находиться под управлением военно-гражданских администраций, считает Андрей Билецкий. По его словам, до завершения реинтеграции в Крыму и на Донбассе должны быть отменены выборы, а граждане, сотрудничавшие с оккупационными властями - должны понести наказание. "Люди, которые держали в руках оружие, которые были частью оккупационных администраций - они должны пройти через закон о коллаборационистах, они должны быть урезаны в правах на значительное время, а люди которые совершали преступления - должны безусловно получить долгие тюремные сроки", - считает лидер Нацкорпуса.
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Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву
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маршалклоун в бой нас поведет.(С)
Простіше сплатити чеймойдан та квиток на Хаймат, до Тундряного Рейху 😂
Таке враженння, що доповідачі є послідовниками Тухлого Стукачевського, за все хороше проти всього поганого. А головне жодногої конкретики... Загальні, для всіх давно відомі та зрозумілі тези ...
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий ніби референдум під дулами автоматів не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених. І ясно точно що це опитування було нелегітимне и злочинне !
29 квітня 1918 року нами був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в європейській Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda-
ну логично