Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма. ВИДЕО

План действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий презентовали в Киеве бывшие боевые командиры, ветераны и эксперты.

План предусматривает комплекс дипломатических, военных, экономических и гуманитарных мер, направленных на освобождение Донбасса и Крыма, передает Цензор.НЕТ.

"Чем дальше, тем меньше шансов для эффективной реализации любого плана по деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма, а также больше становится вероятность распространения этой гангрены вглубь государства", - заявил лидер Национального Корпуса, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

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На подготовительном этапе политики предложили ввести полную блокаду оккупированных территорий, а после освобождения - осуществлять на этих территориях меры по украинизации, национально-патриотического воспитания и проукраинской контрпропаганды.

Экс-руководитель ССО генерал Сергей Кривонос считает, что Украина не может рассчитывать на чисто дипломатический способ возврата оккупированных территорий, а поэтому должна готовиться к военному сценарию. Для этого Украина должна увеличить свой военный потенциал, модернизировать армию, расширить полномочия спецслужб и перезагрузить систему территориальной обороны.

Дипломатическая часть плана деоккупации предусматривает отказ от "Минских переговоров" в пользу возвращения к Будапештскому формату, а также объединение переговорных процессов по Донбассу и Крыму. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. "Первое, о чем мы говорим, это об объединении переговорных площадок по возвращению восточных территорий Донбасса и возврату Крыма. Мы понимаем совершенно четко, что пути возвращения разные. Но тем не менее это должен быть комплексный подход", - сказал он.

На этапе реинтеграции оккупированные территории должны находиться под управлением военно-гражданских администраций, считает Андрей Билецкий. По его словам, до завершения реинтеграции в Крыму и на Донбассе должны быть отменены выборы, а граждане, сотрудничавшие с оккупационными властями - должны понести наказание. "Люди, которые держали в руках оружие, которые были частью оккупационных администраций - они должны пройти через закон о коллаборационистах, они должны быть урезаны в правах на значительное время, а люди которые совершали преступления - должны безусловно получить долгие тюремные сроки", - считает лидер Нацкорпуса.