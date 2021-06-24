BBC опубликовало кадры с эсминца Defender, который якобы атаковали российские оккупанты. ВИДЕО

BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.

Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные, передает Цензор.НЕТ.

Звуков якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

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Отмечается, что российские военные по радиосвязи передали предупреждение: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Также на видео можно увидеть, как патрульные катера РФ и бомбардировщики проплывают и пролетают рядом с эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.