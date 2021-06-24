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Новости Видео Агрессия России против Украины
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BBC опубликовало кадры с эсминца Defender, который якобы атаковали российские оккупанты. ВИДЕО

BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.

Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные, передает Цензор.НЕТ.

Звуков якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД РФ Рябков об инциденте с британским эсминцем Defender: Можем бомбить не просто по курсу, но и по цели

Отмечается, что российские военные по радиосвязи передали предупреждение: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Также на видео можно увидеть, как патрульные катера РФ и бомбардировщики проплывают и пролетают рядом с эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Автор: 

ВВС (259) Великобритания (4956) россия (95526) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+110
Их рылом ткнули в то, что Крым - не их земля и вода.
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24.06.2021 12:55
+83
Хтось мені скаже - чому кацапи такі перелякані ?
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24.06.2021 12:53
+50
И не говори...там после ливней столько гавна плавает...какое из него рассеянчег не разобрать...
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24.06.2021 12:58
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Вогню у напрямку бритів не було, вони, навіть, тривогу не зіграли.
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24.06.2021 15:26 Ответить
Треба бритам віддати належне: дали час висловитись всьому касабському політбамонду, від шойгу-піськова до журнашлюх, а вже потім надали відеодоказ, і то, впевнений, не ВСІ. Хлопчик по палубі ходив на журналіста ВВС дуже схожий. Думаю, серіал ТІЛЬКИ РОЗПОЧАВСЯ. А під час SEA BREEZE, воно покаже,де касаби в чужому морі насрали.
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24.06.2021 15:40 Ответить
Э пенсил)))) джентельмены удачи)))) Бугагагга
Ду ю спик инглиш ? есл... ли бы))))😂
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24.06.2021 20:47 Ответить
так вот почему кацапским морякам не хватает унитазов..
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24.06.2021 15:53 Ответить
Так а чего на таран не пошли, в плен моряков британских не взяли?
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24.06.2021 16:04 Ответить
Уже было )))) самое интересное смотреть фейковый фильм по раша та и официальное видео на ю туб в 80х с американцами - под музыку Бэк ни USSR
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24.06.2021 20:48 Ответить
"Если вы не измените курс, я буду стрелять".Источник: https://censor.net/ru/v3273211

-Петька!, Курс!?
-120
-что 120??
- а что курс??)
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24.06.2021 17:08 Ответить
анекдот не правильный. в оригинале не про курс а про приборы
в данном случае предупреждение о курсе вполне правильное и понятное, это официальное общение морских судов.
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25.06.2021 08:45 Ответить
так оказывается кацапьё как всегда здипят... чем бомбили, своими кизяками? где вид бомбежки, звуки бомбовых взрывов? испугались "очень громко", а выдали за бомбежку? требую международную изоляцию кацапии на четыре поколения, если не исправятся - продлить еще на пять...
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24.06.2021 17:14 Ответить
Це їх, касабів самих бомбонуло, коли "побачили, що нєрушимая граніца", таки да, нарушена. Звідсіля і викид...адреналіну, фекалій і всього іншого. Зачьотний викид. Правільнай дарогай, си то пак, курсом ідьотє, таварісчі.
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24.06.2021 21:46 Ответить
Англичане: "Атакуйте-атакуйте - мы вас не слышим ..."
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24.06.2021 19:43 Ответить
Короче путин -***** , и Крым это Украина
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24.06.2021 19:43 Ответить
Тут взагалі ржачно
https://www.youtube.com/watch?v=WuUjFStxnVU
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24.06.2021 20:08 Ответить
хорошо, хоть ржавый 50-летний пепелац улетел своим ходом. а ведь, мог и разбиться, тогда, английским морякам, пришлось бы проводить спасательную операцию. ведь, бросать тонущих лаптей посреди моря - не гуманно.
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24.06.2021 20:17 Ответить
Англичанам надо было плавно увеличить ход, чтобы у этой жестянки кончилось топливо.
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24.06.2021 20:46 Ответить
ахаха я думал про балаклавы это была шутка, а они реально замутили перфоманс, ну красавцы, снимаю шляпу
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24.06.2021 23:03 Ответить
Этот эсминец ВМС Великобритании "Defender" заточен на ПВО (та Су24М, только взлетела с аэродрома, ее могли поразить), больше 30 узлов скорость, сторожевой корабль РФ - 21 узел, вооружение и размеры несопоставимы, как и года постройки, это тоже самое что гопник идет с ножом на снайпера который его держит на прицеле.
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25.06.2021 02:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_NS5elmFGYY ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender
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25.06.2021 02:42 Ответить
ну? і де обстріл? Ось українські кораблі РЕАЛЬНО обстріляли під час спроби пройти керченську протоку. А тут взагалі - ПШИК І НІЩО!!!
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25.06.2021 05:05 Ответить
Самое интересное, что они не испугались, а просто приготовились отстреливаться в случае чего. Хотя, вроде бы всего один корабль, а тут весь российский черноморский флот может напасть. Железные яйца у ребят. Даже курс не изменили.
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25.06.2021 12:21 Ответить
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