Проект "Без цензуры": Почему Крым не жалко? Все о потопе, оккупантах и сочувствующих. ВИДЕО
Оккупирован Россией Крым страдает от аномальных ливней и их последствий.
Марина Данилюк-Ярмолаева в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему не стоит слишком сочувствовать оккупантам.
Мощный циклон обрушился на оккупированный полуостров в конце прошлой недели и привел к затоплению части городов на полуострове.
Сначала залило оккупированную Керчь, затем - Ялту. Реки вышли из берегов и затопили улицы и дома.
Кому на самом деле вредят шутки над Крымом? С кем надо повоевать прямо сейчас? И кому на самом деле можно посочувствовать?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 roadstar
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+7 Виктор Пользователь
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+5 Вячеслав Минько #481167
показать весь комментарий24.06.2021 17:02
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При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
В течение июня в Крым по железной дороге завезли очень много топлива всех видов.
Ученьки будут шумные.
А ты вообще кто такое, Ермолаева, чтобы заявлять кого стоит жалеть, а кого нет?
доразумение, а че жалеть тех кто лупит с тя, доразумения, цену как в Болгарии, или лучше - с "сервисом" уровня - Ыыы, ну и че шо муха в щах - наваристей значит, ты еще и доплатить должен, гыгы.
Мудкин, ты сам шоле крысчанин?
Заткни ******** пока туда ниче не влетело )))
И подумай если есть чем на досуге как назьівают тех, кто доя себя решило кого жалеть следует, а кого нет.
Некоторьіе закончили на виселице 75 лет назад. Некоторьіе 25 лет назад: работники радиостанции "тьісяча холмов"
оно и видно по стилю разговора то. и да, если "пан" еще и христианчик, то запрещу себе спорить с "паном" (в этой статье, ну, под ней)
а что за радиостанция... ну ладно, погуглю, шоб у "пана" пожак не произошел от загоревшегося кресла
Работники радиостанции закончили в Гааге.
Парочка Буткевич-Ермолаева присвоила себе звание правильньіх патриотов. Кто не разделяет их бред, те патриотьі не правильньіе. И уж совсем негодяи те, кто живет в окупации в Донбассе и в окупированном Крьіму. С посему с т.з. етих умалишенньіх ублюдков ни на какую жалось или помощь расчитівать должньі и жалеть их не следует