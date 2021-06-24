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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 670 24

Проект "Без цензуры": Почему Крым не жалко? Все о потопе, оккупантах и сочувствующих. ВИДЕО

Оккупирован Россией Крым страдает от аномальных ливней и их последствий.

Марина Данилюк-Ярмолаева в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему не стоит слишком сочувствовать оккупантам.

Мощный циклон обрушился на оккупированный полуостров в конце прошлой недели и привел к затоплению части городов на полуострове.

Сначала залило оккупированную Керчь, затем - Ялту. Реки вышли из берегов и затопили улицы и дома.

Кому на самом деле вредят шутки над Крымом? С кем надо повоевать прямо сейчас? И кому на самом деле можно посочувствовать?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26384) непогода (816) потоп (336) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+15
Минуточку! Я тут стеснясь спросить не совсем въезжаю в истерику????
При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
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24.06.2021 15:44
+7
Живеш в Україні, вчи мову пацак.
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24.06.2021 15:51
+5
Они сами хотели камней на свою голову ну и получили.
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24.06.2021 17:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куча камней, как они упали?
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24.06.2021 15:32 Ответить
Живеш в Україні, вчи мову пацак.
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24.06.2021 15:51 Ответить
Удивлю в млем окружении из 500 человек все говрят на русском. Не парюсь
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24.06.2021 19:18 Ответить
Та не надо оправдываться перед идиотами и ватными тролями
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25.06.2021 08:04 Ответить
Минуточку! Я тут стеснясь спросить не совсем въезжаю в истерику????
При годовой потребности Ялты в питьевой воде в объеме ..пауза....21 млн.куб. удалось накопить в результате ливней .....ОЧЕНЬ большая пауза ....24 млн. куб.(двадцать чотири!!!)
Дык, вам нужна вода или не нужна!!!!???? Кто то может определиться концептуально?????
Вы вааще просили воду???....Заявку подавали??????......
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24.06.2021 15:44 Ответить
100500
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24.06.2021 16:29 Ответить
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche
https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche

В течение июня в Крым по железной дороге завезли очень много топлива всех видов.

Ученьки будут шумные.
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24.06.2021 16:36 Ответить
Они сами хотели камней на свою голову ну и получили.
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24.06.2021 17:02 Ответить
Проект "Без цензуры": Почему Крым не жалко? A че жалеть то ? Мячты сбываются все шо просили получили и воду и камни и говно в Ялте смыло.
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24.06.2021 18:40 Ответить
Поставляю камни с неба и потоп высокого какчества. Каму исчо - в очередь сукины дети в очередь.
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24.06.2021 19:35 Ответить
Это кому Крым не жалко, тебе что ли, недоразумение?
А ты вообще кто такое, Ермолаева, чтобы заявлять кого стоит жалеть, а кого нет?
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25.06.2021 00:10 Ответить
так тебе и Сталина жалко - не успел убить еще всего с 40-50млн. совков, бедолага(((
доразумение, а че жалеть тех кто лупит с тя, доразумения, цену как в Болгарии, или лучше - с "сервисом" уровня - Ыыы, ну и че шо муха в щах - наваристей значит, ты еще и доплатить должен, гыгы.
Мудкин, ты сам шоле крысчанин?
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25.06.2021 13:48 Ответить
Кого мне точно не жалко, так ето тебя. Заткни свое хавло, чмошник, и не отсвечивай
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28.06.2021 09:01 Ответить
троллик, ты Буткевичу не годишься даже трусы стирать, ну просто как знаешь, идешь се, а тут шавка тявкает, так вот - идет Кличко, а на него тявкает мышь - так и Буткевич и ты
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28.06.2021 09:09 Ответить
))) Че тьі там тявкаешь, *******?
Заткни ******** пока туда ниче не влетело )))
И подумай если есть чем на досуге как назьівают тех, кто доя себя решило кого жалеть следует, а кого нет.
Некоторьіе закончили на виселице 75 лет назад. Некоторьіе 25 лет назад: работники радиостанции "тьісяча холмов"
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28.06.2021 11:20 Ответить
а, так пан еще и совок?
оно и видно по стилю разговора то. и да, если "пан" еще и христианчик, то запрещу себе спорить с "паном" (в этой статье, ну, под ней)
а что за радиостанция... ну ладно, погуглю, шоб у "пана" пожак не произошел от загоревшегося кресла
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28.06.2021 11:24 Ответить
Даю подсказку. В 1993 году бьіла в Уганде основана радиостанция "тьісяча холмов". Через год начались етнические чистки. Радиостанция(правительственная) сеяла ненависть к племенам тутси и призьівала их просто истреблять как насекомьіх. Бьіло уничтожено более 50:ти тьісяч людей.
Работники радиостанции закончили в Гааге.
Парочка Буткевич-Ермолаева присвоила себе звание правильньіх патриотов. Кто не разделяет их бред, те патриотьі не правильньіе. И уж совсем негодяи те, кто живет в окупации в Донбассе и в окупированном Крьіму. С посему с т.з. етих умалишенньіх ублюдков ни на какую жалось или помощь расчитівать должньі и жалеть их не следует
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28.06.2021 11:58 Ответить
Просвешайся, не слушай их бредни и не балуйся
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28.06.2021 12:00 Ответить
та нашел уже, читаю, че ты достаешь?
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28.06.2021 12:12 Ответить
дурачки.Для Крыма от этого наводнения одни плюсы.Пострадали чучуть пару дней но накопили воду на огромное время.Рос. власти за это время могут успеть построить всякие сооружения что бы полностью решить и минимизировать водную проблему
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25.06.2021 01:00 Ответить
Все соружения что может построить власть стоят бешеных денег и главное что после того как те соружения построят на их работу и содержание опять нужно прорву денег (я уже не говорю про доступность технологий которой у рашки нет)! Неужели ты реально вершиь что рашка захватывала крым чтобы ощастливить крымчан?!!
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25.06.2021 09:00 Ответить
как там в Ялте? Гуано с пляжей прибрали?
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25.06.2021 09:34 Ответить
 
 