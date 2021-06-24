Проект "Без цензуры": Почему Крым не жалко? Все о потопе, оккупантах и сочувствующих. ВИДЕО

Оккупирован Россией Крым страдает от аномальных ливней и их последствий.

Марина Данилюк-Ярмолаева в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ анализирует, почему не стоит слишком сочувствовать оккупантам.

Мощный циклон обрушился на оккупированный полуостров в конце прошлой недели и привел к затоплению части городов на полуострове.

Сначала залило оккупированную Керчь, затем - Ялту. Реки вышли из берегов и затопили улицы и дома.

Кому на самом деле вредят шутки над Крымом? С кем надо повоевать прямо сейчас? И кому на самом деле можно посочувствовать?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО