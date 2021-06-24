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Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ. ВИДЕО

Помощник руководителя киевской полиции Евгений Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Радое Звицера, которое произошло в Киеве весной 2020 года.

Об этом говорится в новом фильме-расследовании "Четыре киллеры, три копа и наркобарон" команды "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

В Украину один из лидеров балканского наркоклана "Кавач" Радое Звицер приехал вместе с семьей в 2019 году.

В мае 2020-го его расстреляли в центре Киева, на территории одного из жилых комплексов. В него попало не менее пяти пуль, но он выжил. Уже на следующий день украинская полиция задержала группу вероятных киллеров под Одессой. Сейчас их обвиняют в нескольких преступлениях, в частности, покушении на убийство. Все четверо являются гражданами балканских стран.

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Как выяснили журналисты, с транспортировкой по территории Украины вероятным киллерам помогал бывший народный депутат Евгений Дейдей . Сейчас он работает помощником руководителя полиции Киева. Для перевозки группы балканцев он привлек своих товарищей, в том числе действующих сотрудников полиции.

В документах, имеющихся в распоряжении журналистов, говорится, что двое полицейских Ростислав Чернобровый и Семен Гордиенко накануне покушения перевозили вероятных киллеров из Черновицкой области в Киев, а сразу после расстрела - из Киева в направлении Одессы на автомобиле "Тойота Секвойя". По дороге на Юг их задержали спецназовцы.

Полицейском Семену Гордиенко удалось сбежать при задержании группы, а Ростислава Чернобрового задержали, но впоследствии отпустили. Во время допросов они указали, что выполняли просьбу Евгения Дейдея.

В распоряжении журналистов есть свидетельство самого Дейдея. Он подтвердил, что просил своих товарищей помочь с транспортировкой иностранцев. И утверждал, что не знал, с какой целью балканцы приехали в Украину. Дейдей якобы выполнял просьбу своего "знакомого из Польши" по имени Мачей. Кем является этот человек журналистам установить не удалось.

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Автомобиль "Тойота Секвойя", на котором перевозили группу вероятных киллеров, был зарегистрирован на человека из окружения бывшего народного депутата. После инцидента с балканцами машину продали.

Евгений Дейдей отказался общаться с журналистами на эту тему. Вместе с товарищами Евгений Дейдей имеет статус свидетелей по делу о покушении на Радое Звицера. Все они продолжают работать в киевской полиции.

Автор: 

Балканы (53) заказное убийство (163) Киев (25521) киллер (140) наркобарон (16) Нацполиция (16463) Дейдей Евгений (85)


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Топ комментарии
+12
Высокопоставленный полицейский причастен к заказному убийству, но при этом находится на свободе и на должности?!
Тоже мне, удивили.
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24.06.2021 15:38
+8
Ад'ютант Авакова Гера коментувати резонансну новину буде?
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24.06.2021 15:42
+8
Уголовник, полковником стал как и кива. Партия народный фронт
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24.06.2021 15:43
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Вечер перестаёт быть томным, запасаемся попкорном и холодным Пепси
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24.06.2021 15:34 Ответить
Наркомафія намагалась вбити главу наркокатреля руками підручних Авакова! А ще руками підручних Авакова наркомафія вбила Вороненкова, керівника розвідки російського наркоконтролю, який перейшов на бік України, коли побачив що російське політичне керівництво це верхівка світової наркомафії. Вороненкова вбили бійці НГУ, які підпорядковані Авакову. Харківська наркомафія (Аваков, Кернес, Добкіни) це частина світової наркомафії до якої належить і путін! Тому стає зрозумілис чому Аваков призначив людину путіна керівником кримського главку МВС, що стало поворотною точкою в здачі Криму! Пазл склався!
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24.06.2021 18:31 Ответить
А ще руками бійців 92-ї харківської бригади ЗСУ було вбито волонтера Ендрю, під час спроби зупинити перехід наркокаравану через лінію фронту в АТО! Все вказує на те що Харків це наркостолиця України а члени наркомафії керують багатьма процесами в Україні.
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24.06.2021 18:33 Ответить
Ми ведемо цю війну не тільки з путіним, ми ведемо війну з глобальною наркомафією!
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24.06.2021 18:34 Ответить
Ну и правильно, не хватало в Украине ещё всяких балканских наркобаронов.
Этого криминального наркобарона нужно было ещё и по голове гладить?
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24.06.2021 15:36 Ответить
Ты хочешь что бы твои дети жили в стране где люди, которые должны их защищать завозили и покрывали киллеров?
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24.06.2021 16:05 Ответить
Высокопоставленный полицейский причастен к заказному убийству, но при этом находится на свободе и на должности?!
Тоже мне, удивили.
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24.06.2021 15:38 Ответить
Срочно новое звание и на повышение с компенсацией морального ущерба в особо крупных Размерах!
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24.06.2021 15:41 Ответить
в полиции, по ходу, уже хвастаются такими вещами и пальцы гнут, кто круче...
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24.06.2021 15:51 Ответить
скучные трудовые будни...
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24.06.2021 16:06 Ответить
І це ще не все. Вікіпедія пише наступне: Евге́ний Серге́евич Дейде́й - украинский политический деятель (!), координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014 года. В 2012 году был осуждён на пять лет за разбойное нападение (!). Іспанський сором.
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24.06.2021 17:13 Ответить
Що за колишній нардеп, від якої партії пройшов, чим займався до і після депутатства, з ким пов'язаний?
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24.06.2021 15:39 Ответить
НФ а перед этим уголовные дела в Одессе.....
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24.06.2021 15:41 Ответить
От любой партии.
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24.06.2021 15:43 Ответить
Уголовник, полковником стал как и кива. Партия народный фронт
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24.06.2021 15:43 Ответить
з аваковим, з ким же ще можна бути повязаним, будучи в народному фронті
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24.06.2021 16:48 Ответить
так рюкзакоф, по квоті нф і став міністром і сеня шантажував петю розвалом коаліції, коли той намагався авякяшкуприбрати або контролювати. в результаті авакяшка кинув сеню і всіх решту.
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24.06.2021 20:21 Ответить
Это то дейдей что семь грабежей вооруженных с друганом за ночь в Одессе. а потом на Майдан и в антинародный фронт и 5 лет законы в Раде писало.
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24.06.2021 15:39 Ответить
Да
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24.06.2021 15:43 Ответить
Ад'ютант Авакова Гера коментувати резонансну новину буде?
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24.06.2021 15:42 Ответить
Языком по тарелке.
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24.06.2021 15:44 Ответить
😁 нужно денег у МВФ попросить и устроить реформацию реформ.
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24.06.2021 15:42 Ответить
Надо опять взять Антоненка под стражу.
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24.06.2021 15:45 Ответить
Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ - Цензор.НЕТ 691
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24.06.2021 15:47 Ответить
Плохо поделился?
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24.06.2021 15:49 Ответить
Поліція вже наркобаронів кришує, а українців оббирає. Дякуйте петі за авакова.
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24.06.2021 15:58 Ответить
А чого ж "Блазень" його не звільнив? Третій рік терпить!
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24.06.2021 16:34 Ответить
Бо блазень.
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24.06.2021 16:53 Ответить
бо в тебе начинка протухла, якщо б ні, то ти знало, що авакяшку призначили по квоті нф, і кролег шантажував петю розвалом коаліції, коли той намагався авакяшки посунути.
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24.06.2021 20:25 Ответить
ну дае дейдей. Привіз з чернівців і повіз назад вже через одесу. А стволи вони через кордон провезли ? А як там історя, коли 40 кг герича вивозили через порубне, навіть митники штовхали машину, але румуни затримали а вже потім "спалили" склад з 900 кг герича. А цей барон явно з не мусульманською фамілією приїхав на розбори. Ось вам і транснаціональна злочинність, це їм не Шеремета розслідувати і двері розмальовувати. Антоша, отзовісь.!
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24.06.2021 15:58 Ответить
Кабы в МВД своих бандитов предостаточно, зачем завозить из-за границы?
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24.06.2021 16:02 Ответить
Что бы при расследовании потом не выйти на самих себя...
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24.06.2021 16:07 Ответить
На Антоненка можно все списать.
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24.06.2021 16:18 Ответить
Лечше на детского нейро-хирурга, она ещё в СИЗО ?
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24.06.2021 16:23 Ответить
Ну, оввакян,тримайся! За що "тримайся"? За....
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24.06.2021 16:04 Ответить
Помічник глави поліції Києва, екснардеп Дейдей організував ввезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Звіцера: попросив друг з Польщі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4745
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24.06.2021 16:07 Ответить
Тарантине нуно отправить ....
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24.06.2021 16:14 Ответить
Это же аваковская полиция! В ней так долго реформу под него делали!
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24.06.2021 16:21 Ответить
если что, обращайтесь - поможем, доставим, прикроем и обратно отвезем...
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24.06.2021 16:56 Ответить
Это тот честный мусорок у которого 20 квартир в Киеве и 15 внедорожников и все это на зарплату в 13 тыр.гривен)))))
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24.06.2021 17:05 Ответить
совсе невиновник...один мент сбежа..друггого отпустили...короче какая прогграмма защиты норкоманов
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24.06.2021 17:16 Ответить
Коли хочуть когось високопоставленого зняти,то спочатку луплять по оточенню...Аваков сам підставився,набираючи на посади блатників і кримінальне сміття...Але...якщо у нас країною керував двічі судимий зек,то чому нашою поліцією не може керувати гоп-стопник,судимий за розбій?..
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24.06.2021 17:17 Ответить
Реалии Украины: гопник и уголовник Дейдей становится по утверждению Википедии "известным политиком", законодателем, правоохранителем.
Как будто Украина находится где-то в Африке или Южной Америке.
Да, и при этом просится в НАТО, в Евросоюз... Мне одному кажется, что один этот факт лучше говорит всему миру про нашу быдлоэлиту, чем все наши дипломаты и президент？ И не будем забывать, что Цензор читают многие западные дипломаты в Киеве, читают и удивляются: не ту страну назвали Гондурасом!
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24.06.2021 17:32 Ответить
О, прорезался гопник Дейдей, рядовой оперок Суворовского РОВД Одессы - по совместительству разбойник ! Сколько таких попало во власть на мутной волне майдана...
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24.06.2021 18:27 Ответить
Пять пулевых, и выжил...
Либо хреновые киллеры, либо у нас все таки хорошие скорые и врачи.
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24.06.2021 18:54 Ответить
Допе и Фуксу приготовиться к встрече. Кернес воскрес - Во истину воскрес.
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24.06.2021 19:30 Ответить
 
 