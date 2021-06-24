Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ. ВИДЕО
Помощник руководителя киевской полиции Евгений Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Радое Звицера, которое произошло в Киеве весной 2020 года.
Об этом говорится в новом фильме-расследовании "Четыре киллеры, три копа и наркобарон" команды "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
В Украину один из лидеров балканского наркоклана "Кавач" Радое Звицер приехал вместе с семьей в 2019 году.
В мае 2020-го его расстреляли в центре Киева, на территории одного из жилых комплексов. В него попало не менее пяти пуль, но он выжил. Уже на следующий день украинская полиция задержала группу вероятных киллеров под Одессой. Сейчас их обвиняют в нескольких преступлениях, в частности, покушении на убийство. Все четверо являются гражданами балканских стран.
Как выяснили журналисты, с транспортировкой по территории Украины вероятным киллерам помогал бывший народный депутат Евгений Дейдей . Сейчас он работает помощником руководителя полиции Киева. Для перевозки группы балканцев он привлек своих товарищей, в том числе действующих сотрудников полиции.
В документах, имеющихся в распоряжении журналистов, говорится, что двое полицейских Ростислав Чернобровый и Семен Гордиенко накануне покушения перевозили вероятных киллеров из Черновицкой области в Киев, а сразу после расстрела - из Киева в направлении Одессы на автомобиле "Тойота Секвойя". По дороге на Юг их задержали спецназовцы.
Полицейском Семену Гордиенко удалось сбежать при задержании группы, а Ростислава Чернобрового задержали, но впоследствии отпустили. Во время допросов они указали, что выполняли просьбу Евгения Дейдея.
В распоряжении журналистов есть свидетельство самого Дейдея. Он подтвердил, что просил своих товарищей помочь с транспортировкой иностранцев. И утверждал, что не знал, с какой целью балканцы приехали в Украину. Дейдей якобы выполнял просьбу своего "знакомого из Польши" по имени Мачей. Кем является этот человек журналистам установить не удалось.
Автомобиль "Тойота Секвойя", на котором перевозили группу вероятных киллеров, был зарегистрирован на человека из окружения бывшего народного депутата. После инцидента с балканцами машину продали.
Евгений Дейдей отказался общаться с журналистами на эту тему. Вместе с товарищами Евгений Дейдей имеет статус свидетелей по делу о покушении на Радое Звицера. Все они продолжают работать в киевской полиции.
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Этого криминального наркобарона нужно было ещё и по голове гладить?
Тоже мне, удивили.
Как будто Украина находится где-то в Африке или Южной Америке.
Да, и при этом просится в НАТО, в Евросоюз... Мне одному кажется, что один этот факт лучше говорит всему миру про нашу быдлоэлиту, чем все наши дипломаты и президент？ И не будем забывать, что Цензор читают многие западные дипломаты в Киеве, читают и удивляются: не ту страну назвали Гондурасом!
Либо хреновые киллеры, либо у нас все таки хорошие скорые и врачи.