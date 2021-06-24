"Я, бл#дь, остаюсь в этой #баной Украине", - блогер-переселенец, живущий в Днепре. ВИДЕО
22-летний блогер Антон Громов, приехавший в Днепр из оккупированной Донецкой области в инстаграме опубликовал видео, где матом говорит в адрес украинского государства. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, аккаунт Громова в Инстаграме закрыт, но его матерная запись опубликована другими пользователями соцсетей.
Вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", - сказал блогер.
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+140 Whyso Serious
показать весь комментарий24.06.2021 16:13
+113 Igor Kariy
показать весь комментарий24.06.2021 16:15
+103 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий24.06.2021 16:18
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Я вважаю треба вводити кримінальну відповідальність.
Вибачень мені недостатньо !
Так це через вас вона така. Бо ви, лайновиті та затуркані кацапським міром, тут проживаєте.
Ненавиджу виродків...
Первая, когда в Донецк вошел всем известный Гиркин со товарищами, без всякого напряга встреченный местной региАнальной властью.
Вот тогда все проукраински настроенные горожане поняли, что проплаченный этой же властью местный двухсотгривневый антимайдан закончился и их будут просто убивать.
Не ножы в спину совать, как это случалось ранее, а убивать с использованием армейского вооружения и техники. И защитить их будет некому...
Вторая, когда закончилось разграбление банков, автосалонов и других мест повышенной "денежности". В "работу" были взяты просто состоятельные горожане.
Расстрел водителя для завладения его транпортным средством стал обыденностью. Их же стали бросать "на подвал", вымогая выкуп и это тоже стало обыденностью.
Эта категория беглецов ни какими проукраинскими настроениями особо не заморачивалась. Скорее их можно было бы отнести к пророссийски настроенным или просто лояльным, если те без фанатизма. Но это так, к слову...
Но элементарного мародерства они не выдержали и побежали. Кто куда и часть из них оказалась в Украине.
Где то в это же время стало формироваться то, что сейчас называют "пенсионным туризмом". Пенсионер регистрируется как переселенец, переоформляет пенсию и возвращается обратно.
Приезжает за пенсией, перечисляемой в ощадбанк, периодически и по факту переселенцем не является. Жить хочется, вот и выкручиваются кто как может.
Третья, самая интересная. Смешанная из категорий: от "какая разница" и до "по багатому, путин введи". Пока "жирок" был, они особо не суетились. Но, в условиях непрекращающегося мародерства, всё когда то заканчивается. "Асвабадители" предприятия разрушили, оборудование вывезли, а всё малоценное порезали на металл. Поголовье состоятельных горожан резко снизилось и внимание мародеров начало концентрироваться на "пролетариях".
И настало то, что в простонародье именуют "полной жопой". Вот тут и появились беглецы третьей волны. Нет, вначале они побежали в эрефию, за обещанным "по багатому".
Но там им доходчиво объяснили, что это в Украине они "русские", а в эрефии они даже не "хохлы", а просто "использованные презервативы". Не сумевшие приспособиться к новым реалиям возвратились обратно в "республику". И вот этот "мирняк", в последние год, два, и потянулся в Украину, осваивая для себя новую профессию: "переселенец".