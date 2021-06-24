"Я, бл#дь, остаюсь в этой #баной Украине", - блогер-переселенец, живущий в Днепре. ВИДЕО

22-летний блогер Антон Громов, приехавший в Днепр из оккупированной Донецкой области в инстаграме опубликовал видео, где матом говорит в адрес украинского государства. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, аккаунт Громова в Инстаграме закрыт, но его матерная запись опубликована другими пользователями соцсетей.

Вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", - сказал блогер.

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