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"Я, бл#дь, остаюсь в этой #баной Украине", - блогер-переселенец, живущий в Днепре. ВИДЕО

22-летний блогер Антон Громов, приехавший в Днепр из оккупированной Донецкой области в инстаграме опубликовал видео, где матом говорит в адрес украинского государства. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, аккаунт Громова в Инстаграме закрыт, но его матерная запись опубликована другими пользователями соцсетей.

Вскоре в инстаграме Громова появилось новое видео. Он заявил, что якобы хочет извиниться перед каждым, кого обидел. "Я оскорбил Украину. Поэтому забираю свои слова назад", - сказал блогер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6322) блогер (218) переселенцы (530)


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Топ комментарии
+140
можно выехать из днр, но днр из тебя никогда не выедет.
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24.06.2021 16:13
+113
Вышвырните его назад в резервацию кацапофашистов ДНР.
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24.06.2021 16:15
+103
Отож, можно было вместо Днепра поехать в Пензу, Саратов, Грозный и жить там замечательно
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24.06.2021 16:18
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Страница 3 из 3
Он спящий шпион, агент орды, а все его высказывания - провокация, проверка настроения граждан Украины и призыв к массовым возмущениям и бунтам.Выселить нах и запретить вьезд в Украину навечно.
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24.06.2021 20:09 Ответить
нажаль воно громадянин, а от би десь його в гавно замісити і щоб таке далі існувало, іншим би не хотілося. а скоро овни дограются, вже було "чемно" просили вибачатись, а вони продовжують.
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24.06.2021 20:15 Ответить
На шее у этого дегенерата хрен яйцами волосатыми набит?
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24.06.2021 20:01 Ответить
предмет обожания для этого чмошника и постоянных его гомо-фантазий))
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25.06.2021 13:26 Ответить
Кажуть, у кішки дев'ять життів. А от цікаво, скільки життів у розумово відсталого дамбаза?
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24.06.2021 20:06 Ответить
Побольше льгот им, побольше прав им. Всё внимание Украины должно быть только им! Иначе они будут чувствовать себя ущемлёнными а мы ведь себе этого не простим...
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24.06.2021 20:22 Ответить
да пошел ты ***** обратно в свое ипаное днр, ****** сепарский, недоносок опущеный
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24.06.2021 20:32 Ответить
Теперь недоносок кацапский оглядывайся. так что б голова сама отвалилась
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24.06.2021 20:34 Ответить
п@здуй, тупа лугандонська курво, назад у свій й@баний донецьк. там тобі, падло, буде краще
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24.06.2021 20:57 Ответить
Останнім часом таких випадків все більше ,, все це вже схоже на якийсь флешмоб - скажи на адресу України образливі слова , а потім -"включи невинну вівцю " і проси пробачення . .
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24.06.2021 21:01 Ответить
100% флеш-моб! Я так само подумала, коли побачила заголовок. Блохєри хайпують та розважаються.
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24.06.2021 21:08 Ответить
пока органьі не начнут сажать,или свідомі громадяни пи@дить до кровавьіх соплей ,така муйня не прекратится
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24.06.2021 21:25 Ответить
Вот для кого поступление без вступных экзаменов, бесплатное обучение на льготных основаниях. Вот за таких мы всё это оплачиваем из своего кармана.
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24.06.2021 21:04 Ответить
Єти сепари тоже извиняться будут? Меня не правильно поняли, вирвали из контекста.
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24.06.2021 21:10 Ответить
Підору перо в дупу и копняка за поребрік.
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24.06.2021 21:14 Ответить
Якби хоча б одну таку лайливу сцуку покарали, флеш-моб би одразу припинився і нічого подібного більше б не було. Це втрачене покоління блохєрів живе у іншій реальності.
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24.06.2021 21:15 Ответить
Ще одне русскаязичне чудо.
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24.06.2021 21:24 Ответить
чемодан-кпп-лугандон.
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24.06.2021 21:25 Ответить
Свої емоції разом з язиком нехай запхає собі в задницю і пензлює туди звідки виліз.
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24.06.2021 21:28 Ответить
нах
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24.06.2021 21:28 Ответить
это еще мелочь против тех абитуриентов-разведчиков типа соотечественников, которие хлынут в наши ВУЗы, которым в 2014 году было всего 10-11 лет и они знают что укропы это бандеровци и правосеки которых нужно уничтожать. которие будут работать на ГРУ рф и вербовать молодеж. а этого ублюдка нужно гнать нах... после отсидки
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24.06.2021 21:31 Ответить
Та пішов ти Антоша у Сибір чи Саратов, і паспорт громадянина України залиш, бо судячи по всьому ти не українець
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24.06.2021 21:44 Ответить
очередной извиняющийся
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24.06.2021 21:54 Ответить
На раша -ТВ цього "вибачення" не покажуть , лишень матюки ...
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24.06.2021 23:18 Ответить
Приїхало, нагадило, показало своє мокшанське нутро, а потім коли ткнули рилом в лайно почало нібито "прозрівати" і паскуда-даунбасятин не хоче їхати в рашку.
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24.06.2021 21:56 Ответить
Відпрацював рашинські рублики ...
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24.06.2021 23:19 Ответить
Очередной малолетний идиот....
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24.06.2021 21:57 Ответить
отправить обратно в резервацию ДНР
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24.06.2021 22:02 Ответить
ещё одна тварь хайпует
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24.06.2021 22:26 Ответить
А есть данные на это быдло в Днепре?
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24.06.2021 22:30 Ответить
Конечно есть Этого урода уже вычисляют....Думаю, его лечение будет долгим и безрезультатным....
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24.06.2021 23:06 Ответить
Таки так , рублі завжди приводять до каліцтва ...
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24.06.2021 23:21 Ответить
А что так можно было?
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24.06.2021 22:49 Ответить
Не думаю, что это - случайные совпадения - гадкие видосики дочки киевской судьи, харьковской наклейщицы ресниц или ногтей, харьковских ментовских курсанток, а теперь ещё и заезжего лугандонского петуха. поселившегося в Днепре....Это - спланированные , организованные диверсии прокремлёвских агентов, заплативших вышеперечисленным выродкам за гадости в адрес Украины и украинцев.... Надо бы СБУ усердно подопрашивать эту шваль - пусть посидят полгодика в СИЗО до выяснения всех подробностей....Согласен поучаствовать в допросах со своим паяльником, противогазом, удавкой, молотком и прочими "сыворотками правды"....
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24.06.2021 23:16 Ответить
Краще таких зрадників в один вагон , та на росію , на постійне місце "відбування" ...
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24.06.2021 23:22 Ответить
Согласен с Вами полностью....Но....После допроса, пыток, суда и отбывания наказания в невыносимых условиях наших зон....
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24.06.2021 23:27 Ответить
100 вiдсоткiв.
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25.06.2021 13:32 Ответить
Рашенские холуи сначала говорят гадости, потом под страхом быть набутылеными скулят и извиняются. Повторяют действия своих хозяев из паРаши, которых хлебом ни корми только дай перед Кадыркиным извинится.
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24.06.2021 23:24 Ответить
Да уж, обделался наш нелох, когда был пойман путинской содержанкой на насмешках и оскорблениях папаши...
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24.06.2021 23:29 Ответить
Это таки да, "мудрый" нарид выбрал гивнокомандуючим сцыкуху которая извинялась перед путинским вассалом. Срамота.
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25.06.2021 12:16 Ответить
Гандооон!! Вигнати нафуй!!!!!!
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24.06.2021 23:39 Ответить
Ребята???? )))) Так "ребята" тебе вже ждуть на дворі зараз вони тобі пробочку з зеленого скла ввставлять в те місто звідки з тебе ємоціоанальноє гівно лізе і все буд ОК і друга твого пустять будете з пробочками обидва....
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24.06.2021 23:50 Ответить
антоха, шлец ты переселенский, переселенный в даунбасс кацапами - ехай взад... а такие как ты - наука Украине и ее руководству - нефиг брать без конкурса в украинские вузы выходцев из даунбасии и лугандонии...
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25.06.2021 05:46 Ответить
Вот же ж блад, каждая падлюка, которой бы взять да и уехать из Украины для облегчения жизни остальных украинцев только п..деть здорова как ей здесь хреново. Вот и оседают они в правительстве, верховной раде, судах, прокуратуре. Может их в консервных баночках за рубеж отправить?
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25.06.2021 06:01 Ответить
Так он вчера уже извинился, с флагом. Пацаны из Национального Корпуса его быстро нашли. Он даже сам к ним и прибёг...
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25.06.2021 06:24 Ответить
Я их всех ненавижу с даунецка.
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25.06.2021 06:35 Ответить
И такое быдло приедет к нам учиться, им льоты, нахрена?
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25.06.2021 06:36 Ответить
Обратно в ордло и паспорт украинский изъять.
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25.06.2021 07:34 Ответить
Уже извиняется и многократно. РуССкие, вообще, жутко сцыкливые, а уж лугандоны и подавно!
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25.06.2021 07:51 Ответить
лучшим вариантом было бы передать дело в суд за оскорбления в адрес государства , гимна и флага и пусть эта гнида отбудет 3- 5 лет , а сотни других задумаются : нужна ли им такая Украина или добровольно съехать в с"ратов !!!
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25.06.2021 07:54 Ответить
когда это закончится? таким ган..нам надо выдавать паспорт "НЕ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ"
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25.06.2021 08:08 Ответить
Что это на него так мухи летят?
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25.06.2021 08:23 Ответить
Ще один вилупок та недобиток.
Я вважаю треба вводити кримінальну відповідальність.
Вибачень мені недостатньо !
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25.06.2021 08:33 Ответить
Мене дивує, що оці ******** пащеки ллють бруд на державу.
Так це через вас вона така. Бо ви, лайновиті та затуркані кацапським міром, тут проживаєте.
Ненавиджу виродків...
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25.06.2021 08:35 Ответить
За єто надо лишать гражданства
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25.06.2021 09:36 Ответить
А якщо його відпиз...ти, а потім вибачитися, пробачить?
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25.06.2021 09:53 Ответить
Интересно, а если его на бутылку посадить, а потом "забрать" бутылку назад это ведь тоже не будет считаться агрессией, ну просто эмоции ))))))
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25.06.2021 10:01 Ответить
это он повторяет слова поцЗедента
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25.06.2021 10:51 Ответить
Ти бл#дь чмо лугандоське , і місце тобі там , середь подібних до тебе чмошників , я б із завдоволенням проплатив би тобі транспорт до твого любимава лугандона
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25.06.2021 12:53 Ответить
але тільки білет в одну сторону
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25.06.2021 12:55 Ответить
если он закон нарушил, то суд и в кутузку. Если не нарушил, то иди те на все хитрожопые которым тут призывы к насилию прощаются а кому-то и пописдеть нельзя?
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25.06.2021 13:30 Ответить
на даунбас на подвал там ему за щастье будет
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25.06.2021 14:59 Ответить
Обычное тупое донецкое чмо.
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25.06.2021 15:28 Ответить
ОН УЖЕ ДВАЖДЫ ПРИНЕС ПУБЛИЧНЫЕ ИЗВИНИНЕНИЯ!
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25.06.2021 15:29 Ответить
Этих ******** и их родителей надо примитивно отрабатывать по линии Налоговой . Вскроется много интересного. Ведь это не селяне , в поле работающие, а вполне ухоженные приблотненные граждане
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29.09.2021 18:09 Ответить
За всё время гибридной войны случилось три волны "переселенцев".

Первая, когда в Донецк вошел всем известный Гиркин со товарищами, без всякого напряга встреченный местной региАнальной властью.
Вот тогда все проукраински настроенные горожане поняли, что проплаченный этой же властью местный двухсотгривневый антимайдан закончился и их будут просто убивать.
Не ножы в спину совать, как это случалось ранее, а убивать с использованием армейского вооружения и техники. И защитить их будет некому...

Вторая, когда закончилось разграбление банков, автосалонов и других мест повышенной "денежности". В "работу" были взяты просто состоятельные горожане.
Расстрел водителя для завладения его транпортным средством стал обыденностью. Их же стали бросать "на подвал", вымогая выкуп и это тоже стало обыденностью.
Эта категория беглецов ни какими проукраинскими настроениями особо не заморачивалась. Скорее их можно было бы отнести к пророссийски настроенным или просто лояльным, если те без фанатизма. Но это так, к слову...
Но элементарного мародерства они не выдержали и побежали. Кто куда и часть из них оказалась в Украине.
Где то в это же время стало формироваться то, что сейчас называют "пенсионным туризмом". Пенсионер регистрируется как переселенец, переоформляет пенсию и возвращается обратно.
Приезжает за пенсией, перечисляемой в ощадбанк, периодически и по факту переселенцем не является. Жить хочется, вот и выкручиваются кто как может.

Третья, самая интересная. Смешанная из категорий: от "какая разница" и до "по багатому, путин введи". Пока "жирок" был, они особо не суетились. Но, в условиях непрекращающегося мародерства, всё когда то заканчивается. "Асвабадители" предприятия разрушили, оборудование вывезли, а всё малоценное порезали на металл. Поголовье состоятельных горожан резко снизилось и внимание мародеров начало концентрироваться на "пролетариях".
И настало то, что в простонародье именуют "полной жопой". Вот тут и появились беглецы третьей волны. Нет, вначале они побежали в эрефию, за обещанным "по багатому".
Но там им доходчиво объяснили, что это в Украине они "русские", а в эрефии они даже не "хохлы", а просто "использованные презервативы". Не сумевшие приспособиться к новым реалиям возвратились обратно в "республику". И вот этот "мирняк", в последние год, два, и потянулся в Украину, осваивая для себя новую профессию: "переселенец".
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29.09.2021 20:15 Ответить
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