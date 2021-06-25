Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. ВИДЕО

В настоящее время олигархи в гораздо меньшей степени влияют на ВР, чем было ранее.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"На меня, к счастью, нет. Мне повезло. Даже не приходили и не предлагали, и это действительно правда. Возможно, потому что знают мою позицию. Зачем приходить и спрашивать, если ты знаешь ответ. Надеюсь, идти не будут", - заявил спикер, отвечая на вопрос, влияли ли олигархи на его работу.

"Если мы говорим с вами о влиянии, лоббизме. В украинском понимании лоббизм этого плохо, это - коррупция. Это прийти и получить взятку, чтобы протащить поправку, поддержать закон, выгодный бизнесмену, и за это получить какую-то валюту. Мы должны построить лоббизм таким, каким он есть в цивилизованных странах мира. Закон прозрачный. Ничего плохого в том нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. Правда? Это нормально. И если политики будут помогать бизнесу, это тоже нормально. Но это все можно делать открыто. В этом нет проблемы. Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому", - отметил Разумков.

Он также выразил надежду на то, что законопроект о лоббизме в ближайшее время поступит в Раду.

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Говоря о влиянии олигархов на ВР, Разумков отметил" "Сегодня это влияние на много меньше, чем было ранее. Объективно".