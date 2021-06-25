Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. ВИДЕО
В настоящее время олигархи в гораздо меньшей степени влияют на ВР, чем было ранее.
Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"На меня, к счастью, нет. Мне повезло. Даже не приходили и не предлагали, и это действительно правда. Возможно, потому что знают мою позицию. Зачем приходить и спрашивать, если ты знаешь ответ. Надеюсь, идти не будут", - заявил спикер, отвечая на вопрос, влияли ли олигархи на его работу.
"Если мы говорим с вами о влиянии, лоббизме. В украинском понимании лоббизм этого плохо, это - коррупция. Это прийти и получить взятку, чтобы протащить поправку, поддержать закон, выгодный бизнесмену, и за это получить какую-то валюту. Мы должны построить лоббизм таким, каким он есть в цивилизованных странах мира. Закон прозрачный. Ничего плохого в том нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. Правда? Это нормально. И если политики будут помогать бизнесу, это тоже нормально. Но это все можно делать открыто. В этом нет проблемы. Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому", - отметил Разумков.
Он также выразил надежду на то, что законопроект о лоббизме в ближайшее время поступит в Раду.
Говоря о влиянии олигархов на ВР, Разумков отметил" "Сегодня это влияние на много меньше, чем было ранее. Объективно".
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все что надо знать про разумкова
вообще у меня впечатление что сегодня выступал явный кандидат в президенты после клоуна
Бизнесу и простым гражданам вы собираетесь налоги поднять
Майже. Є кілька країн де олігархів немає: Венесуела, Північна Корея
Олигархи -- это те, кто поимели свой капитал благодаря приватизации, а так же те, кто богатеют от наших коммунальных платежей, типа Коломойского и Ахметова.
https://www.lexico.com/definition/oligarchy «oligarchy» . Oxford English Dictionary
https://archive.org/details/politolohichna5op/Politolohichna5_O_P/page/73/mode/1up Олігархія (Політологічна енциклопедія)
Олігархія (Юридична енциклопедія)
https://leksika.com.ua/13800201/legal/oligarhiya
>Тому не слід їх плутати с багатими бізнесменами чи просто підприємливими людьми. Тільки ті багатіЇ, котрі намагаються встановити "діктатуру небагатьох" (явну чи позалаштункову), є олігархами. Олігарх -- це не просто багата людина, а один із небагатьох можновладців, що правлять у своих приватногруповіх інтересах, причому в основному або віключно силовими методами.
>З політологічної точки зори олігархи -- це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади.
А изменили Зе-боты страницу так, чтобы и Порошенко попадал под определение, при том, что он не монополизировал секторы экономики (в отличии от упомянутых Ахеметова, Коломойского, других), но видимо не все ссылки почистили. И этим же занимаются все Зе-пиарщики, пытаются вбить в головы подмену понятий.
Я набрал эту цитату в гугл и гугл показал, что это определение фигурирует еще в 2001 году, задолго до президенства как Порошенка так и Зеленского: "З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади" http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9603/Kolodiy_Oliharkhy_y_oliharkhiya_zmist.pdf А.Ф. Колодій. ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ «ОЛІГАРХИ» Й «ОЛІГАРХІЯ». 2001 (pdf)
Так Порошенко и не попадает под это определение т.к. ему и не принадлежат секторы экономики.
а конверты приносит святой дух https://censor.net/ru/n3273440
Вкрав курку: в тюрму!
Вкрав завод: в верховну раду!
а)голосовавшие за зе не сидят в интернетах, а точнее на цензоре.
б)голосовавшие за зе не являются примитивными существами с памятью в 1кб и способны менять свои взгляды в соответствии с реальностью.
в)действительно не голосовали за зелю.
И уточню, на всякий случай, что возможны все комбинации вариантов и в любых пропорциях.
Ограбленная страна олигархами Розумкова устраивает
О РАЗГРАБЛЕННОЙ УКРАИНЕ ОСТАП ДРОЗДОВ
https://youtu.be/s_VOfg69YIc
Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому"
КТО-ТО ПОНЯЛ ЧТО ОН НЁС ????( значит от олигархов проблемы ?)
Он так хорошо про разграбленную Украину сказал .
На фоне комментов Дроздова сегодняшнее интервью Розумкова про олигархов выглядит полным идиотизмом . Похоже глава парламента не понимает что Байден задание поставил убрать олигархов или он игнорирует Байдена по заданию олигархов .
Одной рукой он будет определять олигархов и ожесточенно с ними бороться, а другой рукой будет лоббировать бизнес других олигархов
Почему я назвал его антисоциальным - потому, что действия ВР и правительства должны быть направлены в защиту основной массы граждан Украины, а этим гражданам надо думать, кого выбирать.
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!
Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.