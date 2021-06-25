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Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. ВИДЕО

В настоящее время олигархи в гораздо меньшей степени влияют на ВР, чем было ранее.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"На меня, к счастью, нет. Мне повезло. Даже не приходили и не предлагали, и это действительно правда. Возможно, потому что знают мою позицию. Зачем приходить и спрашивать, если ты знаешь ответ. Надеюсь, идти не будут", - заявил спикер, отвечая на вопрос, влияли ли олигархи на его работу. 

"Если мы говорим с вами о влиянии, лоббизме. В украинском понимании лоббизм этого плохо, это - коррупция. Это прийти и получить взятку, чтобы протащить поправку, поддержать закон, выгодный бизнесмену, и за это получить какую-то валюту. Мы должны построить лоббизм таким, каким он есть в цивилизованных странах мира. Закон прозрачный. Ничего плохого в том нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы. Правда? Это нормально. И если политики будут помогать бизнесу, это тоже нормально. Но это все можно делать открыто. В этом нет проблемы. Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому", - отметил Разумков.

Он также выразил надежду на то, что законопроект о лоббизме в ближайшее время поступит в Раду.

Читайте также: Разумков о возможных санкциях СНБО против Коломойского: Нарушивших законодательство граждан нужно по нему и привлекать

Говоря о влиянии олигархов на ВР, Разумков отметил" "Сегодня это влияние на много меньше, чем было ранее. Объективно".

Автор: 

ВР (29250) лоббирование (101) олигарх (1026) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+22
Ой, у зебилов случился бы диссонанс если бы там были мозги хоть какие-то
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25.06.2021 10:52
+15
он еще заявил что "сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"
все что надо знать про разумкова

вообще у меня впечатление что сегодня выступал явный кандидат в президенты после клоуна
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25.06.2021 10:53
+12
ну да, конечно хорошо когда раздают по 20К$ за правильное поведение. И тем более неплохо в разгар карантина протащить под себя любимого закон о работе ломбардов....
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25.06.2021 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Ой, у зебилов случился бы диссонанс если бы там были мозги хоть какие-то
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25.06.2021 10:52 Ответить
він там зараз ще сидить, але де факто його скоро виженуть. Там прямий конфлікт із презом
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25.06.2021 21:03 Ответить
мухаха)) это его дублер)
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26.06.2021 15:44 Ответить
он еще заявил что "сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"
все что надо знать про разумкова

вообще у меня впечатление что сегодня выступал явный кандидат в президенты после клоуна
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25.06.2021 10:53 Ответить
В мільярд раз нижчий вплив, гундосік зуб дає.😄
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25.06.2021 11:07 Ответить
впечатление, что выборы продолжаются, с 2019. зрители уже свистят, топают ногами, а клоуны выходят и выходят на бис.
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25.06.2021 12:34 Ответить
Один за одним выходят, один за одним... И все самого разного фасона. Надеются авось подфартит и приглянутся биомассе.
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25.06.2021 13:42 Ответить
вот и пучеглазый пустышка Разумков вихляя перед толпой продефилировал
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25.06.2021 13:52 Ответить
ну да, конечно хорошо когда раздают по 20К$ за правильное поведение. И тем более неплохо в разгар карантина протащить под себя любимого закон о работе ломбардов....
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25.06.2021 10:53 Ответить
Не бизнес отстаивает свои интересы, а олигархи.
Бизнесу и простым гражданам вы собираетесь налоги поднять
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25.06.2021 10:54 Ответить
Коли вже інтереси народа буде хто-небудь відстоювати? Риторичне питання!
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25.06.2021 11:47 Ответить
кому сдался какой то народ? Народ понятие эфемерное. А собственное пузо понятие реальное. Воровать у народа, это как раньше воровать у колхоза - ничего тебе за это не будет.
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25.06.2021 12:12 Ответить
В кожному селі є свій олігарх. І так у всьому світі
Майже. Є кілька країн де олігархів немає: Венесуела, Північна Корея
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25.06.2021 12:02 Ответить
да ладно. Там есть свои олигархи, политические.
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25.06.2021 12:13 Ответить
Если бы не олигархи, Украина была бы одна из самых богатых стран в мире. А так из за олигархов живем мы в полном дерьме.
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25.06.2021 10:54 Ответить
І чим українські олігархи гірші за інших. Олігархи є в усіх країнах, за винятком хіба що Венесуела, Північної Кореї
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25.06.2021 12:05 Ответить
Але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F Олігархія є не в усіх країнах.
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25.06.2021 15:36 Ответить
Разумков, это "приходит и отстаивает свои интересы" называется олигархат. Чтоб ты был в куГсе.
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25.06.2021 10:55 Ответить
И коррупция
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25.06.2021 11:30 Ответить
Нет, это называется лоббирование и Разумков прав. Олигархат это когда когда олигархи, а не бизнесмены отстаивают свои интересы, поэтому не надо вестись на пропаганду остальной Зе-команды, где они каждого богатого бизнесмена приравнивают к олигарху.
Олигархи -- это те, кто поимели свой капитал благодаря приватизации, а так же те, кто богатеют от наших коммунальных платежей, типа Коломойского и Ахметова.
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25.06.2021 14:18 Ответить
Перевод с укр.википедии на московский языг: "Олигархия - небольшая группа людей, контролирующих страну или организацию [1], политический режим, в котором власть (политическая, экономическая и др.) принадлежит небольшой, закрытой и тесно сплоченной группе лиц [2]. Определяющей характеристикой олигархии является подчинение власти небольшой группе лиц для удовлетворения собственных интересов, прежде всего касающихся накопления богатств и получения привилегий [3]. Олигархия - это явление, или когда бюрократия (мэр, губернатор, правительство) является «ведущей силой», или когда этой силой являются крупные финансово-информационные группировки. Олигархия - это явление сращивания этой «ведущей силы» и государственной власти. Это когда государственная власть пользуется услугами бизнеса, а бизнес, в свою очередь, формирует эту власть: может менять тех или иных руководителей: если непослушный, то тогда ставят послушного, если послушный - из него виколочують деньги. Это когда бюрократия имеет направления контакты с бизнесом: своим бизнесменам то помогают, а в свою очередь те помогают правительству. Это одна ситуация. Вторая ситуация, это когда сам бизнес настолько сильный, что он руководит государственным руководством как куклами и марионетками. Главное последствие олигархии, есть небольшая группа богатых, и огромная группа бедных."
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25.06.2021 15:45 Ответить
Это измененная википедия зе-ботами. В 2019 страница выглядела совершенно иначе.
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25.06.2021 17:22 Ответить
И что же в этой информации такого "полезного" для бубочки, что ее, по вашему мнению, должны были изменять именно зе-боты? Вы "не в состоянии" проверить ссылки в вики?
https://www.lexico.com/definition/oligarchy «oligarchy» . Oxford English Dictionary
https://archive.org/details/politolohichna5op/Politolohichna5_O_P/page/73/mode/1up Олігархія (Політологічна енциклопедія)
Олігархія (Юридична енциклопедія)
https://leksika.com.ua/13800201/legal/oligarhiya
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26.06.2021 06:07 Ответить
С вашей же 2-й ссылки:
>Тому не слід їх плутати с багатими бізнесменами чи просто підприємливими людьми. Тільки ті багатіЇ, котрі намагаються встановити "діктатуру небагатьох" (явну чи позалаштункову), є олігархами. Олігарх -- це не просто багата людина, а один із небагатьох можновладців, що правлять у своих приватногруповіх інтересах, причому в основному або віключно силовими методами.
>З політологічної точки зори олігархи -- це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади.

А изменили Зе-боты страницу так, чтобы и Порошенко попадал под определение, при том, что он не монополизировал секторы экономики (в отличии от упомянутых Ахеметова, Коломойского, других), но видимо не все ссылки почистили. И этим же занимаются все Зе-пиарщики, пытаются вбить в головы подмену понятий.
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26.06.2021 13:36 Ответить
Сори, но вы походу бредите. Определения из енциклопедий - являются определениями понятий. Ваши подозрения основаны на ваших же подозрениях и выдумках, а не на чем-то конкретном.
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26.06.2021 18:34 Ответить
"З політологічної точки зори олігархи -- це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади. А изменили Зе-боты страницу так, чтобы и Порошенко..."



Я набрал эту цитату в гугл и гугл показал, что это определение фигурирует еще в 2001 году, задолго до президенства как Порошенка так и Зеленского: "З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади" http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9603/Kolodiy_Oliharkhy_y_oliharkhiya_zmist.pdf А.Ф. Колодій. ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ «ОЛІГАРХИ» Й «ОЛІГАРХІЯ». 2001 (pdf)
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26.06.2021 18:44 Ответить
"чтобы и Порошенко попадал под определение, при том, что он не монополизировал секторы экономики"

Так Порошенко и не попадает под это определение т.к. ему и не принадлежат секторы экономики.
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26.06.2021 18:48 Ответить
Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы-главное чтобы их интересы не совпадали с интересами простых украинцев
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25.06.2021 10:55 Ответить
Даже не приходили и не предлагали, и это действительно правда
а конверты приносит святой дух https://censor.net/ru/n3273440
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25.06.2021 10:56 Ответить
От так вони і жили...
Вкрав курку: в тюрму!
Вкрав завод: в верховну раду!
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25.06.2021 10:56 Ответить
иными словами: нет ничего плохого в том, что за счет обнищания граждан ахметов прибарахлился на 5 лярдов за 2020-й год
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25.06.2021 10:56 Ответить
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25.06.2021 15:47 Ответить
Фонтан мочи в глаза зебилов
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25.06.2021 10:56 Ответить
Оплаченное влияние на депутатов ВР и их содержание олигархами - это и есть коррупция, в которое голова ВР невидим ничего плохого. Вот к этому и свелась вся ЗЕ борьба с коррупцией
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25.06.2021 10:58 Ответить
Разумок что, в дебилизме с Зелей соревнуется? Где делать ставки? Хоть так от вас толк какой-то будет.
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25.06.2021 10:58 Ответить
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25.06.2021 11:10 Ответить
вы , или крест снимите - или трусы наденьте , борцуны с олигархатом
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25.06.2021 10:59 Ответить
Да уж чего плохого в том , что люди беднеют , а олигархи гребут бабло в силу своего монопольного положения на рынке , в силу правильно принятых законов и правильно купленные судьи разрешают им не платить за услуги и воровать деньги миллиардами! Олигархи - это пиявки ,присосавшиеся к обществу и превращающие его в нищебродов , и при этом развращающие власть и чиновников взятками!
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25.06.2021 10:59 Ответить
Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет.- Хитрит барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.06.2021 11:01 Ответить
бизнес не отстаивает свои интересы - он - вас, тварей покупает.....
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25.06.2021 11:03 Ответить
Ох и заява. Сколько ему за это денег дали.
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25.06.2021 11:04 Ответить
Чмо лукавое!!!
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25.06.2021 11:09 Ответить
Разумков, Рада - это законотворческий орган страны или уже клуб финансовых интересов олигархов?
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25.06.2021 11:12 Ответить
Тогда открыть счет для обычного Украинского народа, будем сбрасываться по гривне по 2 гривны, что бы этим подонкам давать взятки и лоббировать интересы Украинского народа. Подонки - это мягкое выражение этих тварей.
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25.06.2021 11:12 Ответить
Не такой уж и разумный этот Разумков Ну так создайте государство где официально будет руководить СХОДНЯК олигархов ,такие себе ТРИ ТОЛСТЯКА а может и не три ...
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25.06.2021 11:16 Ответить
ну ты и ********!))) уже забыло - "зиленський наш призидент. уря!" или скинуть тебе гнида твой радостный комментарий. теперь не найдешь ни однйо падлы которая голосовала за ишака.
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25.06.2021 12:41 Ответить
Ну это ни к чему,то что ты идиот это факт неоспоримый .
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25.06.2021 14:59 Ответить
а ты подумай что это означает. Накидаю тебе вариантов:
а)голосовавшие за зе не сидят в интернетах, а точнее на цензоре.
б)голосовавшие за зе не являются примитивными существами с памятью в 1кб и способны менять свои взгляды в соответствии с реальностью.
в)действительно не голосовали за зелю.
И уточню, на всякий случай, что возможны все комбинации вариантов и в любых пропорциях.
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25.06.2021 15:51 Ответить
Отримувати преференції та прибутки виключно за рахунок впливу на владу - то не бізнес...
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25.06.2021 11:16 Ответить
Разумков о вливании олигархов в Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы
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25.06.2021 11:16 Ответить
Дебил, лоббизм, это когда представитель бизнеса выступает в парламенте в отведенное ему время.
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25.06.2021 11:19 Ответить
Это какой-то "троцкист" - пошел против линии партии, на фоне всеобщей "борьбы" с олигархами. Явно становится на их сторону. И это в то время когда Зеленский уже выстрелил в воздух и прицелился в тело! Толи еще будет.
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25.06.2021 11:19 Ответить
Новое поколение упырей - извращенцев не ведают что творят. Олигархи и бизнес несовместимые вещи, но этого ушлепок не знает. Для него дерибан бюджета в раде продажными слугами во благо олигархии ничего страшного. Остальным закон. Теперь ясно кто у него друг.
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25.06.2021 11:21 Ответить
О есть ОЛИГАРХИ Розумкову не мешают !!!!

Ограбленная страна олигархами Розумкова устраивает
О РАЗГРАБЛЕННОЙ УКРАИНЕ ОСТАП ДРОЗДОВ

https://youtu.be/s_VOfg69YIc
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25.06.2021 11:22 Ответить
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 3263
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25.06.2021 11:23 Ответить
« ми постійно публікуєм списки Форбс , мільярдер на мільярдеру , а в реестрі платників податків їх всього три» Остап Дроздов
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25.06.2021 11:28 Ответить
зебидло вже почало сцяти в очі.
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25.06.2021 11:34 Ответить
«Мы должны построить лоббизм таким, каким он есть в цивилизованных странах мира. ..
Что плохого в том, если будет выигрывать бизнес, где будут создваться новые рабочие места, который будет платить налоги...Но пока в Украине происходит по другому"

КТО-ТО ПОНЯЛ ЧТО ОН НЁС ????( значит от олигархов проблемы ?)
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25.06.2021 11:34 Ответить
нёс пургу содержание не важно важен заключительный клич - урятаваристчи!!!
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25.06.2021 11:48 Ответить
Вот послушайте , пожалуйста, Дроздова - я ссылку выше кинула.

Он так хорошо про разграбленную Украину сказал .
На фоне комментов Дроздова сегодняшнее интервью Розумкова про олигархов выглядит полным идиотизмом . Похоже глава парламента не понимает что Байден задание поставил убрать олигархов или он игнорирует Байдена по заданию олигархов .
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25.06.2021 11:51 Ответить
Тип- партийный сыночек . Блин сколько их уже было в Украине !!!! Наследники коммунистов .
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25.06.2021 11:53 Ответить
Наперстки! Тут вам закон об олигархах, а тут закон о лоббизме - бобики, смотрите не перепутайте
Одной рукой он будет определять олигархов и ожесточенно с ними бороться, а другой рукой будет лоббировать бизнес других олигархов
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25.06.2021 12:44 Ответить
Правильно говорит, что плохого когда большой бизнес долларами отстаивает в Раде свои интересы? Но, если в Кабмине, в ОП, судах это уже корупционное преступление ! Разумков потерял разум.
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25.06.2021 13:32 Ответить
разумков-така ж ссучена, продажна курва, як і зеленський.
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25.06.2021 13:42 Ответить
плохое в том что как раз они диктуют политику ВР а это не приемлемо. а название партии "слуга народа" нужно переименовать в "холуи алигархов".
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25.06.2021 13:55 Ответить
Підстилка така сама як Зеленський#.....Не бути вам другий раз при владі.....Ніяк!!!
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25.06.2021 15:08 Ответить
Антисоциальный вылупок, вот так они собираются бороться с олигархатом!!!
Почему я назвал его антисоциальным - потому, что действия ВР и правительства должны быть направлены в защиту основной массы граждан Украины, а этим гражданам надо думать, кого выбирать.
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25.06.2021 16:02 Ответить
Конечно ничего плохо для Разумкова в этом нет!!Потому , что бы поставить тот или иной вопрос олигарха в повестку дня сессии ВР , Разумкову каждый раз заносят не один дипломат с валютой!! Это же его личный огромный доход!! Кто же от этого откажется!! Он что живёт на одну зарплату!!Очень я в этом сомневаюсь!!
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25.06.2021 16:03 Ответить
Ни - за, ни - против
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!

Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.
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25.06.2021 16:36 Ответить
воровская банда захватила страну
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25.06.2021 16:57 Ответить
Он дурак и правда так думает или куплен с потрохами?
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25.06.2021 18:32 Ответить
О! Уже и этот открыто начал сцать зебилам в очи! ))
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25.06.2021 18:53 Ответить
Разумкову уж надо было и продолжить : ..... но ооооочень плохо, когда свои интересы начинают отстаивать рядовые граждане ! Таких будем привлекать по всей строгости !
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25.06.2021 22:14 Ответить
"сейчас влияние олигархов на ВР гораздо меньше чем до нашей власти"----верим! сейчас вся зеленая прислуга просто на зарплате у олигархов! Это называется политическая коррупция, но гнида разумков, как и конченная верещучка ни о чем не догадываются))))
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26.06.2021 00:13 Ответить
ну вот этот лифшиц в квадрате и открыл свое личико...
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26.06.2021 07:35 Ответить
НУ тут с Разумковым трудно спорить насчёт влияния олигархов - НО вот насчёт пользы для жителей Украины так это нулевое. Эти олигархи в начале за копейки скупили все прибыльные предприятия, шахты, заводы, энергетические компании обогащаются по полной - и считают себя "божками".
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26.06.2021 09:11 Ответить
Еще один Янукович...И мозги те же...
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26.06.2021 10:52 Ответить
Україні з такими "державниками" нічого не світить. Чорти один одного висувають і лоббіюють.Здогадайтесь де в цій схемі народ? Країна погрузла в багні корупції,беззаконня і безкарності.А від пухленьких пик українських політиків і "еліт" вже блювати хочеться!
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26.06.2021 12:19 Ответить
А кто то пошутил, что разум.к.off, типа умный =). Рабочие места там где зарабатывают и получают за работу деньги, а у нас не заработок а подачка, за квартиру многие не могут заплатить! Дальше.., кто в конце концов будет нас, Вами обворованными защищать? За квартиру заплатить не можем, а на взятку где деньги взять? Делай дармоедам заработок который они заработали, по уровню жизни ни хрена не заработали, хрен с ним 1-ну минимальную, а за взятку, как предателей, они и есть предатели, с конфискацией! А вдруг заработают, особенно зЕлохи!
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26.06.2021 14:32 Ответить
Если ахметка это бизнес,то кива автор теории относительности.
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26.06.2021 15:42 Ответить
хитрый ты разумный. независимый моя ты наш.... как же .... лапшу хорошо накручиваешь пересичным... я бы тебе в интервью только один вопрос задал - тебе кем лучше быть кидарасом у клоунов и клоуном у кидарасов?
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26.06.2021 18:36 Ответить
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 3339
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27.06.2021 00:03 Ответить
Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси - Цензор.НЕТ 9227
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27.06.2021 00:04 Ответить
 
 