Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины обсудит с послами Франции и Германии ситуацию, сложившуюся вокруг инициативы Парижа и Берлина о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз.

"Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандской формате", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении, обнародованном в пятницу в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что как только украинские дипломаты узнали о поступившей инициативе, они сразу начали активную работу.

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"Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет, и начал так предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита ... максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии первое - знали позицию Украины - категорически против этой поправки (о возобновлении саммитов Россия – ЕС. - Ред.), а второе - обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение", - рассказал он.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение Меркель и Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.