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Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины обсудит с послами Франции и Германии ситуацию, сложившуюся вокруг инициативы Парижа и Берлина о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз.

"Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандской формате", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении, обнародованном в пятницу в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнул, что как только украинские дипломаты узнали о поступившей инициативе, они сразу начали активную работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg

"Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет, и начал так предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита ... максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии первое - знали позицию Украины - категорически против этой поправки (о возобновлении саммитов Россия – ЕС. - Ред.), а второе - обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение", - рассказал он.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение Меркель и Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Автор: 

Германия (6974) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31303) россия (95629) Евросоюз (17139) Кулеба Дмитрий (2880) Макрон Эмманюэль (1310)


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Топ комментарии
+8
Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения - Цензор.НЕТ 829
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25.06.2021 11:40
+4
Та с теми двумя всем, всё давно понятно ,это подельники ***** которые легко и с удовольствием продадут Украину в любой момент .
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25.06.2021 12:06
+3
Поки Кулеба на підтанцьовці у клоунів, все так і буде відбуватися.
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25.06.2021 13:05
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Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения - Цензор.НЕТ 829
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25.06.2021 11:40 Ответить
А нашим кто? Путин?
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25.06.2021 13:24 Ответить
Такі "самі неперевершени" як Тупины Вовы.
З.Ы. И правильно писать - Путин(тм),
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25.06.2021 14:23 Ответить
Высер не засчитан. То,что Тупин и Путин одно и тоже, это ты единственно что отгадал. Но на вопрос кто нас рал нашим в бутсы,ты так и не ответил.
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25.06.2021 14:31 Ответить
Я ответил. Еще раз: такие, как ты - т.е. те, кто не может понять ответ ввиду запущенного скудоумия.
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25.06.2021 15:24 Ответить
Перестань обсираться,смердит же от тебя дико!
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25.06.2021 22:23 Ответить
А от тебя неперевершено благоухает Ресурсным Фекалостаном.
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28.06.2021 08:39 Ответить
я конечно сильно извиняюсь но что бы понять нужно просто по-нять.... это на самом деле сов-
сем просто..... вы попробуйте.
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25.06.2021 11:44 Ответить
Он еще на шезлонге продолжает спать в Maxx Royal, а тут какая-то большая политика и ********** дурак... Напряжение.
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25.06.2021 11:51 Ответить
что там понимать? "грязьпром" манит, душа пылает.
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25.06.2021 11:53 Ответить
да )(уйло-это )(уйло
Но он не продает гостайну РФ
как делает это поцЗеднт
Поэтому из двух уродов выбрали меньшее
С поцЗедентом кроме наших олигархов никто даже говорить не хочет-брезгуют
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25.06.2021 12:03 Ответить
Ботоксный Бренд по мелочам не работает. Он весь запоребрик оптом и в розницу скидывает. И, естественно, пытается и от соседей и не только чо та оторвать. А Клован - всего лишь Клован. Избранный, кстати, 73-мя прОцентами. И это - "не задушишь, не убьешь"(с).
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25.06.2021 14:30 Ответить
Та с теми двумя всем, всё давно понятно ,это подельники ***** которые легко и с удовольствием продадут Украину в любой момент .
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25.06.2021 12:06 Ответить
Поки Кулеба на підтанцьовці у клоунів, все так і буде відбуватися.
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25.06.2021 13:05 Ответить
Спочатку спитай наміри зє блазня - він весь час марить зустріччу з ху#лом...
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25.06.2021 14:37 Ответить
кулєба, пєдік з платочком в піджакє, а у вас які намєрєнія?
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25.06.2021 15:00 Ответить
А как же с ним говорить то будут, Меркель сама сказала что Пу в иной реальности, сами переберутся в иную реальность или может уже ...?
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25.06.2021 15:19 Ответить
Ну якщо Зеленський може здавати спецоперацію західних спецслужб Кремлю і усіма силами намагається зустрітись з Путіним, то може Европі пора плюнути на Малоросію з її придуркуватим клоуном і почати займатись своїми справами?
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25.06.2021 20:16 Ответить
дима - беги... иначе убегут...
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27.06.2021 06:58 Ответить
 
 