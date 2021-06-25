Упавшего на рельсы в столичном метро пассажира спасли, но он в крайне тяжелом состоянии в больнице. ВИДЕО

В Киеве вытащили из-под вагона и госпитализировали в больницу человека, упавшего в метрополитене на рельсы. Инцидент произошел на станции метро Майдан Незалежности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на пути станции метро "Майдан Незалежности" упал человек. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и врачи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что совместными усилиями правоохранителей и спасателей пассажира удалось извлечь из-под вагона метро, ​​после чего его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Происшесивие должным образом зарегистрировано в управлении полиции метрополитена. Правоохранители устанавливают обстоятельства, по результатам чего будет дана правовая оценка инцидента.

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Как сообщили ТСН в пресс-службе КГГА, на рельсы на станции метро упал мужчина 1993 года рождения, его удалось спасти, но он в крайне тяжелом состоянии.

Оператору издания удалось зафиксировать кадры спасения пострадавшего. Его достали из-под вагона без сознания и с тяжелыми травмами. Спасатели передали мужчину медикам, которые немедленно доставили пострадавшего в больницу.

Известно, что сейчас за его жизнь борются врачи. Что стало причиной падения остается неизвестным, но предполагают, что мужчине от жары стало плохо.

Напомним, 25 июня около 9.00 утра пресс-служба Киевского метрополитена сообщила о том, что в метро приостановлено движение поездов на синей ветке.

Движение ограничили в результате падения пассажира на рельсы на станции метро Майдан Независимости