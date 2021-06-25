Украинский беспилотник уничтожил российскую БМП, наши минометчики разгромили опорный пункт, - "слуга народа" Мысягин. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили позиции российских оккупантов на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал нардеп "Слуги народа" Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись успешной атаки.
"Когда систематически провоцируете и обстреливаете позиции ВСУ - ждите беды. Это не может продолжаться безнаказанно. Стреляете "забороненими" боеприпасами. БМП под дырявой сеткой припрячете. Несёте боль, или смерть - ждите беды! В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка. Причем она прилетает, как и положено, в самый неожиданный момент и очень точна. Как видим ни один "камень с неба" не ушел в "молоко". Все точно по блиндажам и окопам. И, как назло, БМП не успели хорошо припрятать. Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое. И вот только после этого, приходит временная тишина", - пишет Мысягин в коментарии к видео.
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воно планує його очолити.
Широко застосовується принаймні з 15-16 років
Більшість, якщо не всі, вибухи на складах озброєння були спричинені саме такими дронами і саме із кумулятивними гранатами
Украинская армия содержится ЗА СЧЁТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
В ней есть ПРЕСС- АТАШЕ , которому народ платит зарплату
Почему депутат лезет не в своё дело ?
Каждый пусть отвечает за свою работу
сейчас там трава выше колена.
https://www.facebook.com/# 19 год ·
Верховный главнокомандующий Украины, пребывая на Книжном Арсенале, в нашу военную палатку с ветеранской литературой - традиционно не зашел. Как и в 2019-м.
П. Послідовний... хотя в чем-то я его понимаю)))
Під час Порошенко насипали частіше, зліше, більше та ефективніше.
А на счёт кого любите или нет , разбирайтесь сами
А факт у тому, що таких відео при Порошенко виходило штук по 5 на місяць, а при зеленському це перше у цьому році і те є сумніви у його датуванні. Роби висновки
А щодо образи на свиночолого, я ща з 2005 року зрозумів що це за потвора, але воно прийшло до влади на крові та в важкий для країни час, і все на що спромоглося, це гребсти під себе.А після плівок медведчука, справжні порохоботи повинні були втопитись у річці глубокій.
Взагалі твій коментар настільки клішований, що його можна розібрати на складові копіпасту, як в принципі і всю писанину зеленоботів.
Наприклад теза про "у рази більше гинуло" зустрічається чи не у кожного другого зеленобота, але якщо подивитись на статистику втрат за кілька років, то "разів" або суттєвої різниці не помітиш, тому що її нема.
Як приклад:
Березень 2018 - 9
Березень 2019 - 8
Березень 2020 - 12
Березень 2021 - 9
Вас так легко ввести в оману, тому що фактчекінг це не про вас.
А от чого справді стало менше, це втрат у бойовиків, а якщо вони несуть менше втрат, то стають більш боєздатними, а значить становлять більше небезпеки, мають більше мотивації та сміливості. Саме тому вони і не дотримуються тиші, тому що їм нічого не загрожує. А ось при Порошенко вони несли тяжкі втрати, тижня не проходило без ниття Гіркіна або Ходаковського та інших бойовиків про те як у них "всі померли, поранених нікому вивезти". Зараз цього майже нема, а наші втрати такі як і раніше.
Що до останнього абзацу та класичного прийому із слайдом на іншу тему, то раз у прокуратурі за два роки так нічого на нього не знайшли, то значить всі ці обвинувачення не більше ніж слова.
p.s Цікаво що мають зробити зеленоботи після плівок Лероса ?
"10 березня 2015, заступник голови - керівник апарату Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан, повідомив про створення Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих в АТО. За його словами, 2015 року тіла всіх загиблих воїнів АТО поступають лише до Дніпропетровської області. З початку року на територію області було доставлено близько 350 тіл загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83#cite_note-44 [44] "
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83
Тобто 10 березня це втрати за ДВА місяця 2015 року.
Зрозумій вже, петруха це перегорнута сторінка історії країни, і від того що я його зневажаю, а ти готовий цілувати, НІЧОГО вже не зміниться!Місце йому на звалищі історії, а краще за гратами.
Причому ще подобається тенденція у зеленоботів, коли вони почали цуратись своєї прихильності до зеленського і станом на зараз декларують тезу "всі погані, а за зеленського ніколи не голосував"
До речі, с чого ти взяв, що я прихильно ставлюсь до Порошенко ? Я на відміну від зеленоботів не страждаю на культ особистості і оперую виключно фактами, а факти, це найбільший жах зеленоботів
у полі жито би росло,
комбайни б жито то косили ...
а ,так -
окопи
та могили
видел как такие штуки пластиковыми стабилизаторами оснащают, как раз для таких дел.
Старое - не значит плохое, донбасситам похоже вполне подошло.
пусть твой противник киздует к себе в паРашу и нарушает там то что хочет, а на нашей земле его надо мочить везде и всегда , даже в сартирах !
стати вопросик если не секрет что за машинка чьё производство и для сравнения ттх с птич-
ками от волонтёров с Касьяновскими в часности тоже..... ага-ага!!!