Украинский беспилотник уничтожил российскую БМП, наши минометчики разгромили опорный пункт, - "слуга народа" Мысягин. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили позиции российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал нардеп "Слуги народа" Юрий Мысягин и опубликовал видеозапись успешной атаки.

"Когда систематически провоцируете и обстреливаете позиции ВСУ - ждите беды. Это не может продолжаться безнаказанно. Стреляете "забороненими" боеприпасами. БМП под дырявой сеткой припрячете. Несёте боль, или смерть - ждите беды! В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка. Причем она прилетает, как и положено, в самый неожиданный момент и очень точна. Как видим ни один "камень с неба" не ушел в "молоко". Все точно по блиндажам и окопам. И, как назло, БМП не успели хорошо припрятать. Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое. И вот только после этого, приходит временная тишина", - пишет Мысягин в коментарии к видео.

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