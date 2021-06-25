"Окопная война": Я родился и вырос в России, но присягу давал на верность Украине и теперь защищаю ее, - офицер ВСУ Максим. ВИДЕО

Вам надоели искусственные интервью на телеканалах олигархов и "теплые ванны", в которых купаются политики, тогда вы обязаны сегодня посмотреть видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Максим - офицер, служит в 58-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Он родился и вырос в России. Однако так сложились жизненные обстоятельства, что он воюет против российских оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО

"Максим принимал участие во многих боях, где было уничтожено немало московских подонков", - отмечает Ухман.

Но, чтобы узнать больше - посмотрите наше видео и вы поймете, что в нашей стране есть воины, которые готовы идти вперед и уничтожать врага, а не мириться с ним.

Все это и не только на сайте Цензор.НЕТ.