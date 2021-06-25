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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": Я родился и вырос в России, но присягу давал на верность Украине и теперь защищаю ее, - офицер ВСУ Максим. ВИДЕО

Вам надоели искусственные интервью на телеканалах олигархов и "теплые ванны", в которых купаются политики, тогда вы обязаны сегодня посмотреть видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Максим - офицер, служит в 58-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Он родился и вырос в России. Однако так сложились жизненные обстоятельства, что он воюет против российских оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО

"Максим принимал участие во многих боях, где было уничтожено немало московских подонков", - отмечает Ухман.

Но, чтобы узнать больше - посмотрите наше видео и вы поймете, что в нашей стране есть воины, которые готовы идти вперед и уничтожать врага, а не мириться с ним.

Все это и не только на сайте Цензор.НЕТ.

Автор: 

военнослужащие (6147) 58 отдельная мотопехотная бригада (115) ВСУ (6603) Ухман Михаил (236)


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у українців російського походження і лиця наші
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25.06.2021 14:24 Ответить
так лиця чи обличчя?
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25.06.2021 15:06 Ответить
Жаль, что многие этнические украинцы, предков которых в свое время депортировали на Рашисткую Империю забыли о том, кто они и почему они там. Плавильный котел селекционных дегенератов работает безотказно. Еще одна причина того, что Фашисткая Федерация должна быть утилизирована как Совок, а до нее и Рашиская Империя.
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25.06.2021 14:26 Ответить
"Окопная война": Я родился и вырос в России, но присягу давал на верность Украине и теперь защищаю ее, - офицер ВСУ Максим - Цензор.НЕТ 4423
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25.06.2021 14:28 Ответить
"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим - Цензор.НЕТ 3601
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25.06.2021 14:31 Ответить
"Окопна війна": Я народився і виріс у Росії, але присягу складав на вірність Україні і тепер захищаю її, - офіцер ЗСУ Максим - Цензор.НЕТ 6071
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25.06.2021 14:34 Ответить
Взагалі-то "Народу України" або "Українському Народу".
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25.06.2021 15:10 Ответить
 
 