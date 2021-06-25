"Окопная война": Я родился и вырос в России, но присягу давал на верность Украине и теперь защищаю ее, - офицер ВСУ Максим. ВИДЕО
Вам надоели искусственные интервью на телеканалах олигархов и "теплые ванны", в которых купаются политики, тогда вы обязаны сегодня посмотреть видео в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Максим - офицер, служит в 58-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Он родился и вырос в России. Однако так сложились жизненные обстоятельства, что он воюет против российских оккупантов.
"Максим принимал участие во многих боях, где было уничтожено немало московских подонков", - отмечает Ухман.
Но, чтобы узнать больше - посмотрите наше видео и вы поймете, что в нашей стране есть воины, которые готовы идти вперед и уничтожать врага, а не мириться с ним.
Все это и не только на сайте Цензор.НЕТ.
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