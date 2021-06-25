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Проект "Без цензуры": Явка с повинной. Сядет ли Зеленский в тюрьму за слив "вагнеровской" спецоперации? ВИДЕО

Ничего не предвещало беды, как вдруг... После того, как Офис президента месяцами делал вид, что "вагнеровской" спецоперации не было, сам президент Украины Владимир Зеленский опроверг ложь подчиненных и – кто бы мог подумать - сделал явку с повинной.

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как Зеленский "сжег" ложь своего же офиса.

Владимир Зеленский в интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук заявил, что сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко в личном разговоре. Что еще наговорил президент в этом, без преувеличения, феерическом интервью? Как после этого спится Алексею Арестовичу? Какие последствия признания Зеленского будут иметь для Украины? 

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) спецслужбы (466) ЧВК Вагнер (1332) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+26
Є достатньо інформації про те, як наротний преЗедент витрясає мільйони з кишень громадян на свої нескінченні забаганки.
Чому проект "Без цензури" ніколи не робить сюжети про справжнього свинарчука в шкурі прАстого парня?

"Офіс Зеленського вибив собі найбільше фінансування в українській історії - понад мільярд і двісті сімдесят мільйонів на рік."

https://prm.ua/baseyn-na-milyony-hryven-abo-iak-hotuiut-prezydentsku-rezydentsiiu-do-pryizdu-zelenskoho-sensatsiia-priamoho-z-ostrova-biriuchyy/
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25.06.2021 15:38
+22
"глубочайшее разочарование" натовкли в голови з екранів "Г+Г" коломойського-медведчука, мураєва-рабиновича, ахметова. Ковтали, не пережовуючи про зубажжіння, "торгівлю на крові", "послав моряків на смерть", "збагатився у 80 разів".
Волали про це із зомбоящика якраз ті, хто зараз або віддано служить зеленському, єрмаку, татрову, як Наєм, Лещенко, Саакашвілі, Подоляк, або мовчать в тряпочку про щоденну справжню зраду зелених.
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25.06.2021 16:33
+21
Нормальні люди знали і намагались достукатись, докричатись до зазомбованих.
І про його хазяїна Бєню казали, писали, показували.
Марно.
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25.06.2021 16:05
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https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:27 Ответить
пора Пороха сажать за мутки...ну а потом и Зелю....кто только это делать будет, разве что х....ло)))))))))))
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26.06.2021 10:38 Ответить
с начало Кравчука,потом Кучму,а дальше по списку)
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27.06.2021 01:55 Ответить
надо на следующих выборах чтобы победил ПОРОХ . а в РАДЕ было его большинство . тогда можно говорить о расследовании ..деятельности.. шимпан--зе на посту президента . а до тех пор оно .шимпан--зе. навякает себе еще криминальную статью в очередном интервью масейчук--********** на г+г . он тупой как сибирский валянок . даже тупее ..проффесора.. януковича --- И ЗА ЧТО НАМ ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ устроили его зебуины --- во время войны с ****** выбрать такое ничтожество
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28.06.2021 05:52 Ответить
Взавтра в 10 сяде!!! Приходьте дивитись!!!
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25.06.2021 17:37 Ответить
@
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
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25.06.2021 18:33 Ответить
Ну что ж, Беню можно поздравить. Развести лоха на такое признание это надо уметь. Теперь у Бубочки пространство для маневра резко сузилось. Идиота не развести - себя не уважать. Но идиот отличается непредсказуемостью и это слегка напрягает. А то что к выборам у Бубочки 30% поддержки уйдет в песок это влажные мечты. Идиоты встречаются по обе стороны барикады.
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25.06.2021 18:36 Ответить
"Це гірше ніж злочин-це помилка!..."-емоційно писав великий вчений... Так і у цьому випадку маємо те що маємо- тупу, випадкову істоту в кріслі Президента України. Але це не його вина- це його біда, що завдяки лицемірствау, ліні, пристосуванству, боягузству "народу" України-він став керманичем. Огляніться кругом! Скільки ваших сусідів, знайоми та родичів "відкосили" від армії себе, своїх дітей та внуків! Позаховували іх по Польщах, по Києвах так , що тепер і самі не можуть їх знайти....Але людина планує, а Бог керує. Добре, що не вдалася ця хєрня з так званими "вагнеріванцями" та примусової посадки літака на території України. Ми б отримали тоді наслідки політико-економічні набагато гірші, ніж Білорусь тепер. Завдяки Раші з допомогою ії коритників -Німенччини, Франції, Австрії та іншої шушари.
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25.06.2021 20:37 Ответить
Не посадят скользкого маланца ,а выберут на второй срок.
По сценарию Бени,мудрый "нарід" ещё раз бараньим стадом проголосует
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25.06.2021 23:20 Ответить
разве что сейчас. после новых платежек за отопление он продует любому противнику
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26.06.2021 10:12 Ответить
бл. подивився хвилину т.з. інтервю - блювотний рефлекс. навіть коли тобі "ухогорлонос" лопатку в глотку запихає вже не так страшно. ******* шож ви наробили
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26.06.2021 01:26 Ответить
вот Петро Алексеич, когда выступает или дает интервью....вот это артист, Зеля нервно курит...слабак.))
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27.06.2021 12:29 Ответить
зеЛя зашкварился по полной!какой же подонок!
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26.06.2021 03:34 Ответить
Патологические лгуны
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 3459
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26.06.2021 09:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 9109
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26.06.2021 09:43 Ответить
Этот карликовый клоун видать в детстве сильно голодал...Иначе как объяснить его карликовый рост, и сегодняшнюю откормленную морду, за счет нищих украинских пенсионеров...
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26.06.2021 10:50 Ответить
Не сажать -Валить.
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26.06.2021 10:55 Ответить
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 5729
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26.06.2021 11:01 Ответить
Новина варта підсрачника Зеленському і його "слугам". На жаль замінять їх такі самі,або ще гірші. В виборчій колоді інших немає,та й не могло бути.
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26.06.2021 12:26 Ответить
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 2545

...
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26.06.2021 13:05 Ответить
я в "без цензуры" с минуту видел кривлянье и хрипение этого поциента..... б*же, на месте Запада, я бы нас послал наПутина, реально. это же просто ужас. кстати, он ведь специально так делает шоп нас "слили". ну невозможно же так обсераться везде и всегда.
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28.06.2021 09:07 Ответить
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 6610
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26.06.2021 15:03 Ответить
Стаття 111 у цієї істоти вже на лбу викарбована.😡
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26.06.2021 17:38 Ответить
мне хочется вызвать его на стадион, на тест на наркотики...
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27.06.2021 05:14 Ответить
Ну, хто там чекав на кіно якогось Грозева, мовляв, кино подивимось и винесемо Зе з Банкової? Ось вам, Зе сам зізнався. То де, всрались? Отож бо.
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27.06.2021 15:56 Ответить
Дараґая таваріщь Ольґа! Військові частини, котрі мали боронити Крим, перейшли на сторону Путіна. Тільки по Донецьку, 20 000 ментів прейшли на сторону Путіна.
І т.д. і т.п.
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27.06.2021 21:06 Ответить
Проєкт "Без цензури": Явка з повинною. Чи сяде Зеленський до в'язниці за злив "вагнерівської" спецоперації? - Цензор.НЕТ 9183
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28.06.2021 00:17 Ответить
Господин Бутусов. Вы и ваша команда ресурса, сделали всё, что бы иудей зеленский, то бишь Презедент Щеленский, пришёл к власти и слил слил Украину путину-*****. Скока вам заплатил беня за продажу Майдана и Украины? Щютка. Расслабиесь.
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28.06.2021 00:51 Ответить
то есть..... да вы задолбали уже, каждому разъяснять шо журналист - должен у всех искать изьяны = шоп работали лучше. а тут - гавгавгав, слили, гавгав, гетьмана, гав, зелю привели - привел - ТЫ. в т.ч. шо не влиял на своего гетьмана шоп он был "более лучшим".
че там за рыбацкое корыто за 60млн. евро, которое .... сгорело?
почитай, умник. давай, чо
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28.06.2021 09:04 Ответить
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