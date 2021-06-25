Проект "Без цензуры": Явка с повинной. Сядет ли Зеленский в тюрьму за слив "вагнеровской" спецоперации? ВИДЕО

Ничего не предвещало беды, как вдруг... После того, как Офис президента месяцами делал вид, что "вагнеровской" спецоперации не было, сам президент Украины Владимир Зеленский опроверг ложь подчиненных и – кто бы мог подумать - сделал явку с повинной.

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как Зеленский "сжег" ложь своего же офиса.

Владимир Зеленский в интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук заявил, что сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко в личном разговоре. Что еще наговорил президент в этом, без преувеличения, феерическом интервью? Как после этого спится Алексею Арестовичу? Какие последствия признания Зеленского будут иметь для Украины?

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.