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Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске. ВИДЕО+ФОТО

У Коцабы диагностировали химический ожог глаза. По факту случившегося полиция открыла дело по статье "Хулиганство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Коцаба прибыл в Ивано-Франковск около полуночи. Стоило ему выйти из вагона поезда, как в него полетели яйца и зеленка.

"Как там каналы Медведчука? Как выступать на каналах? Сепар! Сепар ты поганый!" - кричали бросавшие яйца мужчины.

Коцаба в ответ обматерил их.

Позднее он выложил в Фейсбуке свое фото из медицинского кабинета и справку о том, что у него диагностирован химический ожог глаза.

Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске 01Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске 02Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске 03Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске 04

Ответственность за случившееся взяли на себя представители организаций "Тризуб" им. Степана Бандеры, "Карпатская Сечь", бойцы 4-й РС ДУК "Правый Сектор" и "Фрайкор". ""Карпатская Сечь совместно с бойцами 4-й РС ДУК "Правый Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. Сек. Бандеры и Фрайкора встретили на перроне вокзала местного сепаратиста, поздоровались так, как говорят обычаи города, и добавили цвета в жизни. Если Руслан думает, что на этом все, то он, а также его сторонники и соратники ошибаются, цветов будет больше и чаще", – пишут они в соцсетях.

Коцаба сообщил, что по факту случившегося на вокзале полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и опубликовал соответствующий документ.

Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске 05

Автор: 

Ивано-Франковск (832) яйцо (65) Коцаба Руслан (11)


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Топ комментарии
+63
Яке "***********"?? Це стаття "жорстоке поводження з тваринами"!
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25.06.2021 20:10
+46
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5976
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25.06.2021 20:07
+32
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6287
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25.06.2021 20:09
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Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5976
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25.06.2021 20:07 Ответить
Яке "***********"?? Це стаття "жорстоке поводження з тваринами"!
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25.06.2021 20:10 Ответить
Не оскорбляй животных ну сколько можно говорить животные стоят в развитии выше таких уродов
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25.06.2021 20:17 Ответить
Так порівнювати цього продажного кремлівського яничара виродка з твариною ... та це просто образа для тварини ....
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25.06.2021 21:12 Ответить
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 3137
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25.06.2021 20:11 Ответить
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6937
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25.06.2021 20:21 Ответить
і дійсно, смішно дивитися як "жорстоко" обійшлися з відвертим ворогом у себе в тилу.
коли б у цього смердючого кабана була можливість він показав би як розмовляти з суперниками і чим кидатись.
тепер це чмо буде спеціально піаритись по містам і заробляти гроші від мертвечука.
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27.06.2021 10:29 Ответить
Його яйцями потрібно було його і закидати. Діло в то.
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25.06.2021 20:07 Ответить
Франківськ проголосував за Зе. А мали би забити яйцями того зрадника.
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25.06.2021 20:08 Ответить
Его лучше откачать яйцами как в том анекдоте до пупка дотянули а пациент сдох
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25.06.2021 20:14 Ответить
Жестоко , но справедливо 👍🏼😀😂
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25.06.2021 20:20 Ответить
Забити яйцями ЗЕ ? Це вишукано правда треба перед цим знайти самого ЗЕ вирвати йому яйця тоді швиденько у Франківськ їх доставити поки свіжі ,знайти того вилупка ,а тоді забити його яйцями ЗЕ
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25.06.2021 20:23 Ответить
Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 6287
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25.06.2021 20:09 Ответить
на здоров'я)) навіть яєць стало трохи шкода на таке лайно)
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25.06.2021 20:09 Ответить
Кацабу по рогах...😄😅😃🤣😂
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25.06.2021 20:09 Ответить
Этот жирдяй симулянт!!!
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25.06.2021 20:10 Ответить
Только один вопрос, почему это Ге не тюрьме?
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25.06.2021 20:10 Ответить
добрые люди там, и недальновидные. А могли бы пристрелить и тихонько прикопать. И все было бы ОК, а так по судам затягают, за ожог и моральный ущерб.
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25.06.2021 20:11 Ответить
Красиво, ему идёт. Но деревянный макинтош ему ещё лучше подойдёт.
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25.06.2021 20:11 Ответить
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25.06.2021 20:12 Ответить
кацабу только говном нужно было закидывать, продукты портили
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25.06.2021 20:12 Ответить
так выпускать енота??? или слишком много чести для фуфлыжника???Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 9964

....
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25.06.2021 20:14 Ответить
😂
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25.06.2021 20:17 Ответить
Поки що хай зачекає в дуплі.
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25.06.2021 21:54 Ответить
Як кажуть щирі українці: не#уй шастать…….
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25.06.2021 20:16 Ответить
И не сколички не жаль...И даже приятно....шо есть еще в Украине зрячие.
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25.06.2021 20:17 Ответить
Теперь получит от ***** знак "за ранение"!
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25.06.2021 20:17 Ответить
Почему у кацапов сразу же анальные мечты прорезаются и он начал орать про ********* и гондоны? Видимо, из личного опыта
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25.06.2021 20:18 Ответить
Вся страна сидела в тюрьмах и зонах. Тюремный фольклор, тюремные зековские привычки, и при том слово "жопа" и ряд других, обозначающих анатомические части тела, самые употребимые в "святой расеюшке". Выводы не мои, а серьезных ученых.
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25.06.2021 20:21 Ответить
А надо было обмазать смолой и вывалять в перьях (старинная русская забава - ему должно было понравиться)
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25.06.2021 20:19 Ответить
ну ми не раша, у нас свої традиції, **********, я про зеленку.
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25.06.2021 22:46 Ответить
штуку баксов за увечья заработала жаба зеленая
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25.06.2021 20:22 Ответить
ему сделали физическое и химическое замечание
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25.06.2021 20:22 Ответить
Одна из народных санкций за коллаборационизм, пока депутаты "раздупливаются" принимать соответствующий закон.
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25.06.2021 20:54 Ответить
Пузир з лайном, а не людина.
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25.06.2021 20:24 Ответить
Зеленым то зачем сделали,он теперь что слуга народа?
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25.06.2021 20:26 Ответить
а там хіба не такі самі?
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25.06.2021 22:47 Ответить
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25.06.2021 23:05 Ответить
вчора читав на "цензор" що у зеленського рейтинг аж 30%
рейтинг в Вави дорівнює абсолютному нулю, а після зашквару з вагнерівцями....
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25.06.2021 20:29 Ответить
якби ж то ! зелебобіки так захищають своє щеня випестоване...що здатні виправдати йому все - аби й надалі царював-бавився...
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25.06.2021 20:36 Ответить
це добре, але ж Шуфрич вже котрий місяць не#ижжений ходить!
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25.06.2021 20:29 Ответить
Шуфрич ще своє отримає, неодмінно
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25.06.2021 20:30 Ответить
за все і одразу !
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25.06.2021 21:51 Ответить
Непорядок!
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25.06.2021 21:55 Ответить
Да, мілкі люди стали..... Як діти, прості та наївні з легкою хронічною придуркуватістю.
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25.06.2021 20:31 Ответить
Ужасно милки.
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25.06.2021 20:39 Ответить
Почему пропагандисты врага не сидят в подвалах для обмена? Наверное кому то очень выгодно понемножку обкуривать обывателя кремлевским дурманом.
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25.06.2021 20:44 Ответить
Мало.....
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25.06.2021 20:58 Ответить
Лучше бы самого Медведчука подобным образом, чем его клевретов.
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25.06.2021 21:04 Ответить
Это Коцаба который не хотел служить? Иронично что в Ивано-Франковской области каждый год показатели по мобилизации самые низкие по стране. Западные области и киевляне лидеры по уклонению от службы.
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25.06.2021 21:05 Ответить
Go away
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27.06.2021 12:19 Ответить
То якесь садо-мазо... У Івано-Франківськ... Поціновувачів "рюзкого мира"...
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25.06.2021 21:06 Ответить
У сім'ї не без виродка.
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25.06.2021 21:56 Ответить
...кивуну пора красить яйца, че т шизик этот раздухарился не по чину...заодно и рыбановичу окрас поменять...
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25.06.2021 21:08 Ответить
Кива это человек рюкзакова в стане зажопов .и его охраняют менты, как действующе и бывшие ,под видом титушек
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26.06.2021 11:36 Ответить
это понятно и известно..вопрос только зачем это Аваке?
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26.06.2021 13:26 Ответить
Просто загляденье! Пожалуйста, на бис!
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25.06.2021 21:17 Ответить
Яйця і зеленка це прикольно, але війну можна виграти тільки фізичним знищенням свого ворога
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25.06.2021 21:27 Ответить
путинососов нужно отправлять в Лугандон, пусть на себе прочувствует кацапский мир.
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25.06.2021 21:41 Ответить
ворог навчений, коли вже тихенько скиглить від болю й не має сил розтулити пельку, а оце... таке.
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25.06.2021 21:46 Ответить
Пират ванька встанька
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25.06.2021 21:47 Ответить
Ілля Кива виступив в ефірі російського пропагандистського каналу і розповів небилиці про нібито натовпи нацистів що бродять вулицями міст України, назвав країну "фашистською державою", і запевнив, що його мають намір посадити у в'язницю найближчим часом.

Про це скандальний нардеп по відеозв'язку віщав в ефірі телеканалу "Росія-1".
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25.06.2021 21:58 Ответить
Я б йому ніс заштовхав у голову. Мозку в ній нема, отже, він там поміститься.
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25.06.2021 21:58 Ответить
а воно своє поведінкою цього і випрошувало, як люди стримались, дивуюсь, бо я під час перегляду все чекав, що хтось з розгону йому з ноги втулить, у мене таке бажання виникло.
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25.06.2021 22:52 Ответить
Схоже, Ви маєте рацію. Найсмішніше, що коцаба настільки альтернативно обдароване, що ніяк не втямить простої штуки: коли прилетить професійний удар в голову від вдячного громадянина, воно цілком може перетворитися на овоч. На решту свого нікчемного життя.
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26.06.2021 00:45 Ответить
еще надо было ему бутылку в сраку засунуть и отправить за поребрик
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25.06.2021 22:17 Ответить
Молодцы .
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25.06.2021 22:31 Ответить
Не всегда надо избивать. Такой позор для этого чучела более эффективнее
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25.06.2021 22:34 Ответить
Щось мені цей недошрек нагадав)
Проросійського пропагандиста Коцабу закидали яйцями та облили зеленкою в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 9544
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25.06.2021 22:38 Ответить
Прямо таки .кацап .
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25.06.2021 23:44 Ответить
ну яйця-то тухлі були я надіюсь??
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25.06.2021 23:49 Ответить
Слабаки, зачем начинали, если чмошник их еще и обматерил, обозвав боягузами.
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26.06.2021 01:46 Ответить
Треба було б цьому упирю в мацкву грьобану їхати,а не у Франківськ.
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26.06.2021 15:40 Ответить
Всетаки краще гівном, зеленка очі псує.
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27.06.2021 12:23 Ответить
Ну і рожа у тебе....кацуба..
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27.06.2021 12:56 Ответить
Коцаба прибыл в Ивано-Франковск около полуночи. Стоило ему выйти из вагона поезда, как в него полетели яйца и зеленка. Источник: https://censor.net/ru/v3273616

Перший пішов
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27.06.2021 14:20 Ответить
Нічого, скоро нацики за все відповідять.
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27.06.2021 14:20 Ответить
гавном надо было сразу
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27.06.2021 15:00 Ответить
 
 