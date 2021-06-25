Пророссийского пропагандиста Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске. ВИДЕО+ФОТО
У Коцабы диагностировали химический ожог глаза. По факту случившегося полиция открыла дело по статье "Хулиганство".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
Коцаба прибыл в Ивано-Франковск около полуночи. Стоило ему выйти из вагона поезда, как в него полетели яйца и зеленка.
"Как там каналы Медведчука? Как выступать на каналах? Сепар! Сепар ты поганый!" - кричали бросавшие яйца мужчины.
Коцаба в ответ обматерил их.
Позднее он выложил в Фейсбуке свое фото из медицинского кабинета и справку о том, что у него диагностирован химический ожог глаза.
Ответственность за случившееся взяли на себя представители организаций "Тризуб" им. Степана Бандеры, "Карпатская Сечь", бойцы 4-й РС ДУК "Правый Сектор" и "Фрайкор". ""Карпатская Сечь совместно с бойцами 4-й РС ДУК "Правый Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. Сек. Бандеры и Фрайкора встретили на перроне вокзала местного сепаратиста, поздоровались так, как говорят обычаи города, и добавили цвета в жизни. Если Руслан думает, что на этом все, то он, а также его сторонники и соратники ошибаются, цветов будет больше и чаще", – пишут они в соцсетях.
Коцаба сообщил, что по факту случившегося на вокзале полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и опубликовал соответствующий документ.
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коли б у цього смердючого кабана була можливість він показав би як розмовляти з суперниками і чим кидатись.
тепер це чмо буде спеціально піаритись по містам і заробляти гроші від мертвечука.
....
рейтинг в Вави дорівнює абсолютному нулю, а після зашквару з вагнерівцями....
Про це скандальний нардеп по відеозв'язку віщав в ефірі телеканалу "Росія-1".
Перший пішов