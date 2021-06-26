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"Баста - путінська шестьорка", - активисты провели акцию под Stereoplaza. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед началом концерта российского исполнителя Баста (Иван Вакуленко), незаконно посещавшего Крым и публично поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина, у киевского концерт-холла Stereoplaza прошла акция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали плакаты с надписями "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" и подобные, спрашивали у собравшихся на концерт, уважают ли они Украину, а также выкрикивали "Крим - це Україна, Баста - окупант".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление

Организаторы напоминают, что Баста:

- незаконно посещал оккупированный Крым,

- играл в российской кинопропаганде роль российского военного, который служит в Крыму,

- участвовал в российских пропагандистских акциях, которые оправдывают оккупацию Крыма.

Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 01
Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 02

Также читайте: Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд

Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 03
Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 04
Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 05
Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Также активисты растянули на мосту баннер "Баста - русня" и зажгли фаеры.

Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 07
Баста - путінська шестьорка, - активисты провели акцию под Stereoplaza 08


Фото, видео: Олег Богачук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. Накануне в Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Автор: 

Киев (25575) рэпер (46) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+37
На хрена нам СБУ, полиция и прочая "правовая дребедень"? Хотя и утырки, что пришли послушать "типа певца", тоже на хрен не нужны.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
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26.06.2021 20:52
+33
Интересно, все уставшие от войны побывали на концерте ?
Или Зеленский не приехал ?
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26.06.2021 20:52
+31
Этой шмары на концерте не было?"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3975
м
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26.06.2021 21:04
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Правила форума Совет форумчан
З нього такий Баста..
Синяк звичайний.
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26.06.2021 20:51 Ответить
усьо йму рєклама, окромя нєкролога

https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



Стерненко за останні 2 дні записав штук 10 відосів про Басту.
А знаєте скільки про топ-новину цих днів, про держзраду Зеленського-Ермака? 0. Нуль.
На обурення навіть власних підписників - каже, що і так всі про це написали, тому не актуально.
Баста - актуально, а про Ермака - помовчимо.
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26.06.2021 22:08 Ответить
Тоже Стерненко спрашивала , когда же он выскажет ,свои негодования по Зеиуде ? Молчит 😂 «патриот»
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27.06.2021 01:31 Ответить
ето тебе шарий расказал что он молчит
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27.06.2021 12:38 Ответить
вообще-то он не синяк, а нарик и ещё успел отсидеть немного, но из биографии судимость выпиливают, говоря с 1998 по 2002 временно прекратил музыкальную деятельность
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27.06.2021 13:32 Ответить
На хрена нам СБУ, полиция и прочая "правовая дребедень"? Хотя и утырки, что пришли послушать "типа певца", тоже на хрен не нужны.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
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26.06.2021 20:52 Ответить
Зачем нужно СБУ, полиция и прочие ?
А ты скажи что то про великого полководца уклониста, и узнаёшь потом ))
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26.06.2021 20:54 Ответить
а, как потёрпевшим заделался? ггг, обосрался от ролика разговора двух ему незнакомых
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26.06.2021 21:09 Ответить
"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 5704"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3674
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26.06.2021 21:43 Ответить
Интересно, все уставшие от войны побывали на концерте ?
Или Зеленский не приехал ?
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26.06.2021 20:52 Ответить
там двери уские... рояль не пролезаетЪ
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27.06.2021 15:22 Ответить
окрім деградації населення можна, на жаль, констатувати і повний програш у культурно-інформаційній війні з **********
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26.06.2021 20:55 Ответить
"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 2179
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26.06.2021 23:42 Ответить
https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL Київська Зозуля https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL @0hrAgK2salYZwAL https://twitter.com/0hrAgK2salYZwAL/status/1408787507483975684 7 ч

Ось тут судова стаття все по поличках розклали.
Голос виявився дійсно лайном

...Ось як описує ситуацію менеджер іншої культурної інституції, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко:
"Через карантинні обмеження ринок розваг зазнав великих збитків. Втративши джерело доходів, представники цього ринку звернули пильнішу увагу на державні субсидії (інституційні гранти Українського культурного фонду).
Однак, на заваді їхнім намірам монополізувати державний ресурс стали прозорі процедури УКФ. Не маючи досвіду заповнення заявок, частина претендентів на інституційні гранти, припустившись помилок, була відсіяна на рівні технічного відбору. Частина - не змогла підтвердити збитки, оскільки велика частка ринку розваг перебуває в тіні, уникаючи оподаткування (https://lb.ua/culture/2020/10/20/468513_muzichniy_rinok_ukraini_7_klyuchovih.html музичний ринок - до 70% ). Частина - взагалі не має юридичного статусу. Коли уряд вирішив їх підтримати, оформлювати юрособу було пізно (на інституційні гранти могли претендувати юрособи, зареєстровані не пізніше 01.01.2019)"
І ще одне питання: а яка офіційна позиція у цій історії партії "Голос"? Вона мовчить, як риба, і стосовно атаки керівника своєї фракції на УКФ, і з приводу ситуації щодо приїзду російських співаків у концертний зал свого кандидата до Верховної Ради.
https://texty.org.ua/articles/103225/golos-basty-yak-dyskredytuvaty-pidtrymku-kultury-ta-populyaryzuvaty-rosijskyj-*******/
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27.06.2021 00:23 Ответить
баста - козломордый речитатив.
скажем песок ************ не хуже языком телепает и тоже без смысла и слуха.
но шо их роднит? - оба за бабки.
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26.06.2021 20:56 Ответить
послухав цього "півця" - дійсно не сенсу, не рифми, не музики, не слуху
Рівень дворових хлопців - невже є ті, хто готовий за це слухати за гроші?
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26.06.2021 21:01 Ответить
на превеликий жаль мабуть е, як ця баста в України.

я б доплатив що б вимкнули...
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26.06.2021 21:08 Ответить
ударенные руцким рэпом это диагноз. и этот диагноз наверное у 90% подростков визжащих от моргеншляпеншейтнов и подобной *****
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26.06.2021 21:31 Ответить
цікаво хто їм прищеплює цю хрєнь при огромнєйшему виборі світової музики та відродженню української
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29.06.2021 19:33 Ответить
Это - коллега по цеху.
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26.06.2021 20:59 Ответить
А почуму єта стерваплаза не сгорела еще до концерта?
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26.06.2021 20:59 Ответить
а с какого xera его пустили?
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26.06.2021 20:59 Ответить
Бо в нас президент зрадник
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26.06.2021 21:14 Ответить
Акции проводят гражданские активисты ,а выдворить и не пускать должны гос органы.
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26.06.2021 21:03 Ответить
какие-то активисты пассивные пошли. видно еще не припекло - "нарiду ндравиться"...
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26.06.2021 21:03 Ответить
Этой шмары на концерте не было?"Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza - Цензор.НЕТ 3975
м
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26.06.2021 21:04 Ответить
шо у неё с губами пчёлы покусали?
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26.06.2021 21:39 Ответить
мозоли понатирала
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26.06.2021 21:44 Ответить
ааа жжош
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29.06.2021 19:34 Ответить
ага...мед сильно любит халявный
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26.06.2021 21:44 Ответить
Насмоктала)))
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26.06.2021 22:03 Ответить
вєрхній гєморрой
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26.06.2021 22:10 Ответить
там все такие разве что не у всех на губной паралон бабла хватило
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27.06.2021 15:23 Ответить
яке ж то бидло купує квитки на того *********? діти депутатів не інакше
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26.06.2021 21:06 Ответить
Кстати этот баста из Ростова , потомок кубанских козаков... Но они там все предетели сейчас
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26.06.2021 21:06 Ответить
предатели чего? они граждане Путина и лижут ему жёппу как и любой бурят и прочее .... ссущество на Рашке. Придет завтра Байден - повесят Путина и будут говорить шо всегда любили гамбургеры, ненавидели водку, по ночам варили вИски, а террорист Путин заставлял хлестать водку и жрать щи.
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26.06.2021 21:13 Ответить
В ростове донские там кубанских нет,он может быть потомком обычного малороса а не козака !
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26.06.2021 21:28 Ответить
почему только сейчас?а во вторую мировую?
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26.06.2021 21:46 Ответить
Це бидло - типовий виборець Віслюка.
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26.06.2021 21:07 Ответить
Поки на банковій сидить Зеленський, в Київ може і Гіркін з Бородаєм спокійно приїхати.
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26.06.2021 21:09 Ответить
а чим зєлєнський кращий за цю басту? а відвідувачі?
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26.06.2021 21:16 Ответить
вот же - им надо вдвоём забастать двио "ЗеБа"...... чисто по клавишам порэпать
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27.06.2021 15:27 Ответить
Ну запретите басту а вдрук "Папика" в росиюшке запретят? Нельзя так.
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26.06.2021 21:26 Ответить
Обридлі ідіоти.
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26.06.2021 21:30 Ответить
А как получилось, что он выступил в Киеве ?! Это тот самый город, который пришёл на Майдан по кличу "Киев , вставай" или какой-то другой?
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26.06.2021 21:34 Ответить
дєньгі внє палітікі
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28.06.2021 13:50 Ответить
Ага, сначала избрали президентом недотёпу, а теперь вам что-то не нравится. Подотритесь теперь своими протестами.
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26.06.2021 21:35 Ответить
5 активистов с плакатами это не серьезно.Нужно приходить толпой, забрасывать ватных слушателей яйцами, фаерами и думовухами,можно даже попинать самых борзых,чтоб знали что и им и их кацапскому кумиру тут не рады.
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26.06.2021 21:40 Ответить
ты пришел?
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26.06.2021 23:27 Ответить
А хто організовував ? Всі такі акції організовуються заздалегідь і як правило достатньо анонсу від ультраправих, щоб власники приміщення, або самі "артисти" всі відмінили.
Цього разу чомусь нічого нема, доволі дивно насправді. Скоріш за все якась криша із верхів
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26.06.2021 23:49 Ответить
Я не живу в Киеве.Это задача киевских националистов организовывать такие акции.
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27.06.2021 01:22 Ответить
Простой вариант - установить личности (пускай не все) пришедших на концерт этого пиараса.
А потом - люто гнобить.
Слабо?
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26.06.2021 22:45 Ответить
Хто це баста, звезда
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26.06.2021 22:51 Ответить
Це лапоть рашинський і лютий ворог Украіни !
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26.06.2021 23:09 Ответить
муштинка он звездец или звиздун хотябы....
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27.06.2021 15:29 Ответить
Дивує одне , звідки стільки козлоти в столиці , які як барани йдуть на бойню , а вони на концерт рашинського окупанта 😡?
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26.06.2021 23:08 Ответить
Отак можна у майбутньому відділяти громадян України від вати і сепарів - хто зайшов у зал по білету на ватну кацапську "звєзду", у того анулюється громадянство України і видається досвідка на ПРАВО ПРОЖИВАННЯ в Україні
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27.06.2021 14:09 Ответить
а хорошо бы... и на 95квАртал тоже....
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27.06.2021 15:30 Ответить
Это дно
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27.06.2021 01:02 Ответить
Плакаты капсом - это дно
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27.06.2021 10:59 Ответить
туалета при чём
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27.06.2021 15:31 Ответить
Зеленное чмо пустило в Украину классово близкую к себе субстанцию.
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27.06.2021 01:06 Ответить
согласен Баста отстой, но Морг это явление!!!
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27.06.2021 05:52 Ответить
Моргеншерн? Такий же дегенерат і боготворить Пукіна як і переважна більщість рацєян.
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27.06.2021 18:40 Ответить
не вижу смысла в подобных акциях. зачем? ведь стадо туда загоняют слушать этого контрацептива басту не насильно, мало того они еще и деньги платят за "счастье" попасть на этот "концерт". получается все стадо на "концерте" либо не осознает, что они пособники врага, либо, что еще хуже, сознательно поддерживают агрессора и оккупанта, т.е. по сути являются предателями и изменниками. такие "концерты" нужно использовать именно для выявления и фиксации падали, а когда билеты перестанут продаваться, то эти все певцы ртом перестанут шастать сами собой.
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27.06.2021 11:38 Ответить
БАСТА ЦЕ ПРОСТО ЛОШАРА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
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27.06.2021 14:07 Ответить
ну шо ждём приезд няш-мяш лекции будет читать в вышах.... по приглашению и контракту ра
зумеется........... плакатики можно рисовать уже
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27.06.2021 16:09 Ответить
норм чел вообще бы держался подальше, но только не москаль
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27.06.2021 23:44 Ответить
Без ЛАПТЕЙ и КОКОШНИКА на сцену не выпускать ублюдка!
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28.06.2021 02:40 Ответить
Що то за культура , що не розширяє зрачки?!
А що то за репчик, де не звучать матючки?!
А чий то кінь стоїть? Він зневажає данс????
---" Нє ,ваабще-то я местний, но душою Праванс!"
Вони ні куди не ділись , повилазили з сховищ,
Вони ще в Римі горлали ---- Хліба й видовищ!
Шанувальники клабів і шарій-підкаста,
А відомо , що справді означа слово "баста"?
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28.06.2021 09:19 Ответить
Не було б попиту, не було б пропозиції! В мене виникають запитання до отих "співвічизників"(шестьорок), що слухають таке гамно і ще й грошима підтримають окупантів!
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28.06.2021 09:38 Ответить
чтоб решить вопрос с бастами надо решить вопрос с зеленскими. порошенками, коломенками, тимошенками..и прочей дрянью подлохмачивающейся на интиме с х**лом
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28.06.2021 09:41 Ответить
Почему нет вопросов к стереоплазе? Что за кондомы устраивают, такие концерты?
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28.06.2021 11:24 Ответить
Непоганий перепис долбой@бів Києва.....Було би у нас СБУ, а не боканівське ЧОРТІШО, зайнялося б цим....
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28.06.2021 11:37 Ответить
Все на кого-то надеемся...а сами,что делаем,впускаем разных баст для поддержки большой 5 колонны в Украине?!Почти каждый день гибнут люди на фронте,а мы все поем и танцуем?!ПОЗОР!!!
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28.06.2021 16:31 Ответить
РНБО в дії! СБУ - працює! Міністерство культури ... окупантів та ворогів!
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28.06.2021 17:42 Ответить
Стереоплазе очень повезло, шо её не спалили к ******* !
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28.06.2021 23:30 Ответить
Її навіть не "замінували" по-телефону )
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29.06.2021 08:06 Ответить
 
 