"Баста - путінська шестьорка", - активисты провели акцию под Stereoplaza. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Перед началом концерта российского исполнителя Баста (Иван Вакуленко), незаконно посещавшего Крым и публично поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина, у киевского концерт-холла Stereoplaza прошла акция.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции держали плакаты с надписями "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" и подобные, спрашивали у собравшихся на концерт, уважают ли они Украину, а также выкрикивали "Крим - це Україна, Баста - окупант".
Организаторы напоминают, что Баста:
- незаконно посещал оккупированный Крым,
- играл в российской кинопропаганде роль российского военного, который служит в Крыму,
- участвовал в российских пропагандистских акциях, которые оправдывают оккупацию Крыма.
Также активисты растянули на мосту баннер "Баста - русня" и зажгли фаеры.
Фото, видео: Олег Богачук
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. Накануне в Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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Синяк звичайний.
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https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
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Стерненко за останні 2 дні записав штук 10 відосів про Басту.
А знаєте скільки про топ-новину цих днів, про держзраду Зеленського-Ермака? 0. Нуль.
На обурення навіть власних підписників - каже, що і так всі про це написали, тому не актуально.
Баста - актуально, а про Ермака - помовчимо.
Слишком много у нас равнодушных к собственному достоинству и достоинству гражданина Украины!
А ты скажи что то про великого полководца уклониста, и узнаёшь потом ))
Или Зеленский не приехал ?
Ось тут судова стаття все по поличках розклали.
Голос виявився дійсно лайном
...Ось як описує ситуацію менеджер іншої культурної інституції, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко:
"Через карантинні обмеження ринок розваг зазнав великих збитків. Втративши джерело доходів, представники цього ринку звернули пильнішу увагу на державні субсидії (інституційні гранти Українського культурного фонду).
Однак, на заваді їхнім намірам монополізувати державний ресурс стали прозорі процедури УКФ. Не маючи досвіду заповнення заявок, частина претендентів на інституційні гранти, припустившись помилок, була відсіяна на рівні технічного відбору. Частина - не змогла підтвердити збитки, оскільки велика частка ринку розваг перебуває в тіні, уникаючи оподаткування (https://lb.ua/culture/2020/10/20/468513_muzichniy_rinok_ukraini_7_klyuchovih.html музичний ринок - до 70% ). Частина - взагалі не має юридичного статусу. Коли уряд вирішив їх підтримати, оформлювати юрособу було пізно (на інституційні гранти могли претендувати юрособи, зареєстровані не пізніше 01.01.2019)"
І ще одне питання: а яка офіційна позиція у цій історії партії "Голос"? Вона мовчить, як риба, і стосовно атаки керівника своєї фракції на УКФ, і з приводу ситуації щодо приїзду російських співаків у концертний зал свого кандидата до Верховної Ради.
https://texty.org.ua/articles/103225/golos-basty-yak-dyskredytuvaty-pidtrymku-kultury-ta-populyaryzuvaty-rosijskyj-*******/
скажем песок ************ не хуже языком телепает и тоже без смысла и слуха.
но шо их роднит? - оба за бабки.
Рівень дворових хлопців - невже є ті, хто готовий за це слухати за гроші?
я б доплатив що б вимкнули...
м
Цього разу чомусь нічого нема, доволі дивно насправді. Скоріш за все якась криша із верхів
А потом - люто гнобить.
Слабо?
зумеется........... плакатики можно рисовать уже
А що то за репчик, де не звучать матючки?!
А чий то кінь стоїть? Він зневажає данс????
---" Нє ,ваабще-то я местний, но душою Праванс!"
Вони ні куди не ділись , повилазили з сховищ,
Вони ще в Римі горлали ---- Хліба й видовищ!
Шанувальники клабів і шарій-підкаста,
А відомо , що справді означа слово "баста"?