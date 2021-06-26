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Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин. ВИДЕО

Бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе, протестующие против выселения, подали восемь исков в суд. А на двух арендаторов дирекция дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами написала заявления в полицию.

Об этом говорится в репортаже Марьяна Пецух на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Директор Дома отдыха Александр Гурин рассказал журналистке, что пришлось заявлять в полицию из-за "нанесения ущерба в крупном размере" на Василия Бурбу - бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов - и на Александра Литвинова - судью Конституционного Суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выселение арендаторов госдач может обойтись бюджету в миллионы, так как они претендуют на компенсации, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил уничтоженный номер с "разбитыми стенами".

"Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были разукомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - говорит директор дома отдыха.

Бурба, в свою очередь, подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением. Всего, как рассказал Гурин, десять истцов подали восемь аналогичных исков. С ними расторгли договоры до заявления президента Владимира Зеленского об аудите того, кто и на каких основаниях пользуется государственными дачами.

Основанием для досрочного и в одностороннем порядке расторжения договоров стало нарушение условий договоров о пользовании домами. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

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"Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал земельные участки рядом", - уточнил директор.

Он также заявил, что не признает долгов перед жителями, которые вложили миллионы в строительство и ремонт домов, из которых их выселяют.

"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество", - добавил Гурин.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы. Так, экс-генпрокурор Святослав Пискун (в его имении побывало hromadske) исчерпал средствами арендной платы инвестированные им деньги в строительство. С декабря 2020-го Дом отдыха вдвое поднял стоимость за пользование имуществом (до 270 тысяч грн в месяц) и Пискун не смог ее оплачивать, поэтому с ним расторгли договор из-за долгов.

Также смотрите: Бывших регионалов Богатыреву и Табачника, а также еще 18 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе, - Данилов. СПИСОК

Кроме Бурбы и Литвинова, с Домом отдыха судятся:

- "Отстраненный" Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий - с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020 года;

- судья Конституционного Суда Игорь Слиденко - он не выплачивал ежемесячно 13 тысяч грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате;

- бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

- предпринимательница Ольга Залиско - хочет отсудить три миллиона гривен, которые она вложила в ремонт;

- пластический хирург Максим Иванчук.

Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.

Смотрите также: "Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате. ФОТО

Семиноженко также есть в списке первой двадцатки на выселение из государственных дач, которую обнародовал глава СНБО 4 июня. Однако пока он отказывается уезжать.

Гурин говорит, что из этой двадцатки не хотят оставлять имения также Виктор Тополов и Сергей Юрченко. Однако, по словам директора, с большинством достигли взаимопонимания.

"Кому-то надо несколько месяцев, чтобы найти альтернативу, вывезти личные вещи. Так, Ивану Васюнику нужно определенное время для принятия решения. Мы ожидаем в ближайшее время подписания документов с Раисой Богатыревой. Мы переговорили с ее представителем и нашли понимание", - добавляет Гурин.

Напомним, 14 мая по итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил: "Сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов".

Читайте также: Тупицкого выселили из Конча-Заспы за долги по коммуналке

В конце мая в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.

После в СНБО заявили, что у госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.

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выселение (52) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+16
Давайте выметайтесь уже. Что за блажь, особняками вас обеспечивать, при ваших зарплатах то!? Элита мля и "профАнальные" управленцы, при которых страна скатилась до самой бедной в Европе. Сволочи никчемные, и ничего не умеющие, кроме как воровать. А там- хоть трава не расти....
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26.06.2021 22:04
+15
А зеленського теж виселили ?
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26.06.2021 21:19
+15
Одно говно выселят, а другое говно, лижущее очко зе, поселят.
А платить всё равно народу.
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26.06.2021 21:36
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А Вєнєдіктова?
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26.06.2021 21:17 Ответить
ей забор очень нужен от таких же как она....
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26.06.2021 21:38 Ответить
Венедиктова хотя бы действующий прокурор.И она вроде там уже не живет.
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26.06.2021 23:50 Ответить
И не должна была там жить вообще
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27.06.2021 10:16 Ответить
А зеленського теж виселили ?
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26.06.2021 21:19 Ответить
А хіба там досі не діти живуть...? Не тільки діти клована звісно.
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26.06.2021 21:23 Ответить
цього велосипедиста тепер з нового бассейну ногами тiльки можна винести i щоб вiд бассейну до ворiт земли не торкався...
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26.06.2021 21:23 Ответить
ага, на Бирючий острів - там його зє'жигір'я

https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2

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26.06.2021 23:54 Ответить
Караул, фулюганы зрения жилья лишают!
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26.06.2021 21:19 Ответить
Я за щас не скажу -- а в 60 -- 80хх. та Конча -- была така дебря непролазная... -- пока там Динамовскую футбольную Базу не побудувалы! ...и я это всё наблюдал в прямом эфире ... -- как Лобан там от москалей ховался, даже... -- я ему пайки из Первого Гастронома на Кресте возил... *)
Раньше были Времена -- а теперь мгновения... (с)
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26.06.2021 21:21 Ответить
таки да... не те нонче времена - раскулачивают ваших)
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26.06.2021 21:40 Ответить
..им не похужело... ...в отличии от вас...*)
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26.06.2021 21:46 Ответить
А при чем тут база Динамо? Она вообще в Вите-Литовской расположена, а не в Конче-Заспе. А санаторий Конча-Заспа и резиденция для проживания можновладців ЦК КПУ,совета мнистров УССР и Верховного совета УССР существовали с конца 50-х. И от базы Динамо до этих обьектов -10 километров.
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26.06.2021 22:48 Ответить
Дусик... ...Чапаевку знаешь? ... так от ж... -- если не знаешь про Динамо ничего...*)
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26.06.2021 23:05 Ответить
Дядя, просто откорой карты Гугл и посмотри название населенного пункта-"Вита Литовская". Потом увеличь размер карты. Не забудь поблагодарить, "немец"!
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26.06.2021 23:15 Ответить
о) "давай про скорую помощь"(с).
А шоб надежно перебить зашквар с вагнерами нада еще провести обыск у водителя водителя медведчука, Да и бихус давно не радовал пльонками. Шевелитесь.
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26.06.2021 21:22 Ответить
Зебилы, готовьте кошельки.
Из бюджета будете компенсации выплачивать.

Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин - Цензор.НЕТ 8093
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26.06.2021 21:32 Ответить
Я бы тебе лечение с удовольствием оплатил - гавномет ******.
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27.06.2021 14:24 Ответить
наговарюють люди, хоча вони теж президенти i повиннi розумiти, шо для благополуччя i процвiтання країни iнодi треба чiмось жертвувати - як величайша буба i робить...
варто придивитись до неi i всi питання разом вiдпадуть....
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26.06.2021 21:35 Ответить
Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин - Цензор.НЕТ 4966
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26.06.2021 21:35 Ответить
Одно говно выселят, а другое говно, лижущее очко зе, поселят.
А платить всё равно народу.
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26.06.2021 21:36 Ответить
Для того й державні дачі та санаторії, щоб вселяти і виселяти, а не приватизовувати в незаконний спосіб.
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27.06.2021 06:03 Ответить
Что !!!!! Гос дачи и санатории для не самых бедных людей.
Ты что с дуба рухнула!
Вот и оплачивай им жильё сама.
Сколько же совковых идиотов ещё осталось!!!
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27.06.2021 18:48 Ответить
Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.


Отой старий комуняко-ригівський лантух лайна, який на трьох кріслах не вміщався у раді, на якому крові дамбвабських шахтерів по вуха, разом з подєльнікамі ще щось і возбухають? Там же лярди наскирдовані...
Источник: https://censor.net/ru/v3273708
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26.06.2021 21:40 Ответить
: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий- нихера себе формальный повод!
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26.06.2021 21:55 Ответить
Давайте выметайтесь уже. Что за блажь, особняками вас обеспечивать, при ваших зарплатах то!? Элита мля и "профАнальные" управленцы, при которых страна скатилась до самой бедной в Европе. Сволочи никчемные, и ничего не умеющие, кроме как воровать. А там- хоть трава не расти....
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26.06.2021 22:04 Ответить
Интересная статейка. Сколько оказывается паразитов
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26.06.2021 22:24 Ответить
Правильно, що виселяють, бо паразити забули вже, що вони там тимчасово перебувають на державних дачах, не мають совісті, знахабніли до краю. Нехай знають, що там хазяїн -- то держава, за рахунок якої вони розбагатіли, окупанти. Не знають, куди подітися? Брешуть, собаки, з такими грошима куплять квартиру або будинок за два дні, якщо не мають їх ще по кілька.
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27.06.2021 05:57 Ответить
Згодний. Халява - то вже друга натура
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27.06.2021 08:08 Ответить
Ну, некоторые бедняки должны решить, в какой из ихних домов им переезжать? На это тоже нужно время.
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26.06.2021 22:31 Ответить
ну там и цены оренды. Пискун аж 270 штук платить в месяц. Ну дают ? Хотят отобрать и отдать своим, а потом своих будут другие выселять, та продайте все это, а деньги разделите между собой. Так будет проще и выгодней некоторым слугам. А то Пискуна выселяют а Ринат Кузьмин построил там себе дом и живет, не тужит
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26.06.2021 22:34 Ответить
окружить ту кончену заспу и никого ни впускать - ни выпускать! Устроить им блокаду Ленинграда местного масштаба!
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26.06.2021 22:37 Ответить
Тут в самый раз , нужна песня , цыпленок жареный .....
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26.06.2021 22:54 Ответить
Дно. Днище.
Достаточно прочитать первые абзацы и всё становится ясно какая чиновничья грязь там живет в Конча Заспе в хоромах за счет наших денег и паразитируют на бюджете ....
Дно. Днище. Шансов у территории нет.
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26.06.2021 23:24 Ответить
Скажем, це вірно, але діла маленькі. Таких поселень як Конча-Заспа азагалі не могло бути ніде, крім там, де нема ні влади ні поліції.
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26.06.2021 23:24 Ответить
По-идее, нужно взыскать за порчу имущества, как в армии - в тройном размере...
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26.06.2021 23:42 Ответить
Какого уя там вообще делала часть этих людей? Особенно пластический хирург. Как по мне то пусть пишут письма крупным почерком, это не те товарищи которым хочется соболезновать.Пожили практически на халяву, теперь " давай до свидания ".
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26.06.2021 23:48 Ответить
Зелене чмо - подонок!!!
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26.06.2021 23:53 Ответить
Расшевелили змеиное кубло и это отлично.
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27.06.2021 02:22 Ответить
Бомжи напряглись, неужто конкуренты подтянутся. И смех и грех с той Кончой-Заспой. Впрочем "шуму много, шерсти мало, - сказал черт, обдирая кошку".
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27.06.2021 08:27 Ответить
Боже ж мой Как чуден этот мир! Не думал, что доживу до того момента, когда жители Конча-Заспы выйдут на протесты за ущемление прав трудящихся на пересчете купюр.
Хотя... Ничто не ново в этом вечном мире...
Жителі "Конча-Заспи" подали вісім позовів у зв'язку з виселенням, - директор будинку відпочинку Гурин - Цензор.НЕТ 8199

Вид зеленызх паукоа потеснил ареал обетания остальных представителей членистоногих паразитов...
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27.06.2021 09:16 Ответить
Зебанат, кончину со рта вытер, ни один из "пауков" в Конче не живет
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27.06.2021 10:21 Ответить
Конченый зе-идиот! "Пауки в банке" - это те кто при власти и борятся за нее пытаясь друг друга уничтожить...Напомните мне, кто там сейчас при власти?
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27.06.2021 11:21 Ответить
ОПЗЖГоБЕСы, уважаемый!
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27.06.2021 13:08 Ответить
Всех нахлебников нах. Со всех государственных дач.
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27.06.2021 10:09 Ответить
Одних нах, других заселят. Вы, зебилы, такие наивные
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27.06.2021 10:22 Ответить
А вы зебилы выбрали себе Осла и ничего не делаете Вас все устраивает. Так сделайте что бы никто туда не заехал снова. Или клоун вами управлять будет и после этого вы кто?
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27.06.2021 10:29 Ответить
Особенно того, кто обещал отдать дачи детям, но вместо этого сделал там ремонт, за наш кстати счет и въехал туда
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27.06.2021 11:17 Ответить
Бурбу выселяют - это того, который дал свидетельство, что операция по вагнеровцам была?
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27.06.2021 10:25 Ответить
(до 270 тисяч грн за місяць) солдат на 0 отримує 25
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27.06.2021 10:49 Ответить
О том, шо Писькун или там Богатырева-государственные воры, мы знаели и без этого репортажа. Но, кто взял на работу журналистов эту женщину-хабалку? Ужимки,смеху..чки, а по сути то что? Какие были договора, почему сейчас заселили такую -же"Богатыреву", по фамилии Венедиктова? Какую-такую "новую концепцию" Зеленский лично разрабатывает по зал4селению домиков?
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27.06.2021 11:07 Ответить
Да блин - тупость человеческая не имеет границ, как и Космос Черновецкого... Кроме прочитать нужно еще и осмыслить прочитанное.
Тешит только то, шо из 5-ти человек не понял только ты один, и 20% не 51%...
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27.06.2021 11:08 Ответить
"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается..." Как вы можете ссылаться на договор если его расторгли причем весьма сомнительным способом?!
Если в условиях договора, не были прописаны причины по которым вы их расторгли (типа захвата соседнего участка), то любой суд примет сторону истца о неправомерном расторжении....а ответчику придется восстановить договор, а с случае отказа новый суд таки "инвестиции" придется вернуть! Причем из бюджета!!!!
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27.06.2021 11:16 Ответить
Борги - недостатня причина ?
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27.06.2021 12:51 Ответить
Давно пора всю эту украинскую политическую падаль повыгонять из этих дач!!Какая от этих псевдо-депутатов была польза??Например от этого ворюги и патологического бездельника Звягильского, который за 25 лет развалил всю шахтёрскую отрасль Украины! Это по эго вине шахтёрам не платили врвремя зарплат и они были в опале в начале 2000-х и бастовали на хрещатике!! Или от этого недоумка В. Рыбака,. который вылизал Януковичу все биологические дыры до блеска, способствовал во всём подписанию договора по продлению аренды российскими ВМС Севастополя. А остальных вообще можно не спрашивать!! Поганой метлой на выход!!
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27.06.2021 12:12 Ответить
Давно пора всю эту украинскую политическую падаль повыгонять из этих дач!!Какая от этих псевдо-депутатов была польза??Например от этого ворюги и патологического бездельника Звягильского, который за 25 лет развалил всю шахтёрскую отрасль Украины! Это по эго вине шахтёрам не платили врвремя зарплат и они были в опале в начале 2000-х и бастовали на хрещатике!! Или от этого недоумка В. Рыбака,. который вылизал Януковичу все биологические дыры до блеска, способствовал во всём подписанию договора по продлению аренды российскими ВМС Севастополя. А остальных вообще можно не спрашивать!! Поганой метлой на выход!!
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27.06.2021 12:14 Ответить
Позбутися цієї ракової пухлини - продати, приватизувати усі містечка і купу державних дач.
Он у США, у Преза одна заміська резиденція і все.
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27.06.2021 12:53 Ответить
скоти привикли до халяви ... ніяк не виженеш ...
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27.06.2021 13:09 Ответить
Ну й людішки у нас, Зеленський організував це виселення і тут же його охаяли, на себе трошки дивіться.
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27.06.2021 13:22 Ответить
ХЇай арендатори посидять у СІЗО пару місяців, може хоч там дойде що закон однаковий для всіх
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27.06.2021 14:54 Ответить
Что на гос. дачах делают частные предприниматели и пластический хирург?! Мало того,что там большая половина политических ископаемых, так их еще хрен оттуда выстасишь.
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27.06.2021 15:36 Ответить
За аренду 2х комнатного номера 13 тыс грн, с гос охраной- это сила! Готов дать 15!
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27.06.2021 15:38 Ответить
 
 