Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин. ВИДЕО

Бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе, протестующие против выселения, подали восемь исков в суд. А на двух арендаторов дирекция дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами написала заявления в полицию.

Об этом говорится в репортаже Марьяна Пецух на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Директор Дома отдыха Александр Гурин рассказал журналистке, что пришлось заявлять в полицию из-за "нанесения ущерба в крупном размере" на Василия Бурбу - бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов - и на Александра Литвинова - судью Конституционного Суда.

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По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил уничтоженный номер с "разбитыми стенами".

"Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были разукомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - говорит директор дома отдыха.

Бурба, в свою очередь, подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением. Всего, как рассказал Гурин, десять истцов подали восемь аналогичных исков. С ними расторгли договоры до заявления президента Владимира Зеленского об аудите того, кто и на каких основаниях пользуется государственными дачами.

Основанием для досрочного и в одностороннем порядке расторжения договоров стало нарушение условий договоров о пользовании домами. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

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"Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал земельные участки рядом", - уточнил директор.

Он также заявил, что не признает долгов перед жителями, которые вложили миллионы в строительство и ремонт домов, из которых их выселяют.

"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество", - добавил Гурин.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы. Так, экс-генпрокурор Святослав Пискун (в его имении побывало hromadske) исчерпал средствами арендной платы инвестированные им деньги в строительство. С декабря 2020-го Дом отдыха вдвое поднял стоимость за пользование имуществом (до 270 тысяч грн в месяц) и Пискун не смог ее оплачивать, поэтому с ним расторгли договор из-за долгов.

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Кроме Бурбы и Литвинова, с Домом отдыха судятся:

- "Отстраненный" Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий - с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020 года;

- судья Конституционного Суда Игорь Слиденко - он не выплачивал ежемесячно 13 тысяч грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате;

- бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

- предпринимательница Ольга Залиско - хочет отсудить три миллиона гривен, которые она вложила в ремонт;

- пластический хирург Максим Иванчук.

Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.

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Семиноженко также есть в списке первой двадцатки на выселение из государственных дач, которую обнародовал глава СНБО 4 июня. Однако пока он отказывается уезжать.

Гурин говорит, что из этой двадцатки не хотят оставлять имения также Виктор Тополов и Сергей Юрченко. Однако, по словам директора, с большинством достигли взаимопонимания.

"Кому-то надо несколько месяцев, чтобы найти альтернативу, вывезти личные вещи. Так, Ивану Васюнику нужно определенное время для принятия решения. Мы ожидаем в ближайшее время подписания документов с Раисой Богатыревой. Мы переговорили с ее представителем и нашли понимание", - добавляет Гурин.

Напомним, 14 мая по итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил: "Сегодня мною поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов".

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В конце мая в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях.

После в СНБО заявили, что у госпредприятия, которое сдает в аренду госдачи, образовались миллионные долги перед некоторыми арендаторами.